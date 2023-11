Oroscopo di oggi 14 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 14 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova in Scorpione può suscitare il desiderio di andare a fondo di ciò che sta accadendo in una relazione importante, in particolare quella in cui hai fatto un significativo investimento sessuale o finanziario. Qualcuno (forse tu) potrebbe essere piuttosto aggressivo nel perseguire ciò che vuole. Ci saranno sicuramente delle resistenze poiché il sole e la luna si oppongono all’irregolare Urano. All'improvviso, il supporto emotivo o finanziario su cui fai affidamento potrebbe essere fuori portata. Allo stesso modo, può esserci distanza tra te e un amante. Prima di puntare il dito, verifica di aver gestito la situazione in modo responsabile e di aver rispettato le regole. Mostrare la tua indipendenza potrebbe essere il modo migliore per procedere da qui.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Scorpione e la tua zona di partnership segnalano un nuovo inizio per relazioni impegnate. Tuttavia, con Marte aggressivo e Urano volatile nella foto, fare le cose in modo rialzista può causare il caos. Seguire le regole e seguire il solito programma potrebbe non essere qualcosa di cui sei dell'umore giusto. Vuoi essere libero di fare le tue cose? O vuoi la sicurezza che una relazione può fornire? Non puoi avere entrambe le cose, che la connessione sia romantica o professionale. Sei dentro o fuori? Alcuni tori single sono troppo selvaggi per essere domati. Se questo ti descrive, faresti meglio a giocare sul campo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Incontri può essere uno sforzo costoso. Che tu stia pagando il conto per una serata fuori o spendendo soldi per vestiti, capelli e trucco, è facile accumulare grandi fatture. Mentre Venere nella tua zona di appuntamenti si scontra con Vesta nella tua casa dei guadagni, alcuni Gemelli spenderanno in modo frivolo per un appuntamento o un intrattenimento mentre altri potrebbero rifiutarsi di pagare la loro giusta quota. In entrambi i casi, tu o il tuo interesse amoroso potreste sentirvi imbrogliati. Non deve essere tutto o niente. Perché non decidere un piano sensato? Riserva una serata eccezionale per un'occasione speciale o quando sei nella posizione di spendere una fortuna. Tratta gli altri nel modo giusto dando un giusto contributo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

I tuoi bisogni potrebbero venire prima di quelli dei tuoi cari poiché l'ossessiva Vesta nel tuo segno si scontra con l'amorevole Venere nella tua casa e famiglia. In questi giorni sei iperconcentrato sui tuoi interessi e obiettivi. Non c'è niente di sbagliato nel mettere te stesso al primo posto. Tuttavia, può complicare le tue relazioni se fare le tue cose va a scapito di un membro della famiglia o del tuo partner. In alternativa, alcuni Cancro potrebbero dedicare così tanto tempo ai propri cari da trascurare i propri interessi. Continua a metterti in secondo piano e sarai destinato a provare risentimento.