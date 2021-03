Oroscopo di oggi 15 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 15 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 15 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo entusiasmo e la tua fiducia sono alle stelle con la luna nel tuo segno. Ti sentirai come se non ci fosse nulla che non puoi affrontare. Un Sagittario apprezzerà la tua atmosfera vivace. Perché non fare coppia e fare piani per un'avventura emozionante?

Amore / Amicizia: potrebbe esserci un po 'di tensione tra te e un amico mentre il sensibile Sole in Pesci si scontra con il trattenere Saturno nel tuo settore sociale. Potresti sentirti come se non stessi ottenendo ciò di cui hai bisogno da un amico, ma potresti essere tu quello che è inavvicinabile o non disponibile. Considera la parte che reciti prima di puntare il dito.

Carriera / Finanza: sarà difficile resistere all'impulso di concedersi il lusso poiché Venere viziata si scontra con Urano irregolare nella tua zona monetaria. La spesa potrebbe essere il tuo modo di calmarti e darti l'attenzione di cui hai bisogno. È un misero sostituto dell'amore, anche se può darti conforto finché non avrai risolto la tua vita romantica.

Crescita personale / spiritualità: svelare i misteri di chi sei sarà il tuo passatempo preferito quando il curioso Mercurio entrerà in Pesci e nella tua mistica dodicesima casa. Fino al 3 aprile, contemplerai di più e dirai meno mentre esplori le profondità della tua psiche alla ricerca di aspetti nascosti di te stesso. Sarai molto in sintonia con le energie spirituali. Quindi, i tuoi sogni saranno succosi e istruttivi. La consulenza, il viaggio sciamanico, il lavoro sui sogni, la meditazione e le pratiche contemplative potrebbero essere terapeutiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua atmosfera è piuttosto rilassante. Con la luna che attraversa il tuo regno dietro le quinte, avrai bisogno di tempo tranquillo per riflettere su te stesso. Tuttavia, potresti non voler trascorrere l'intera giornata in solitudine. Una conversazione con un Acquario incoraggiante può essere molto rassicurante.

Amore / Amicizia: farai il tuo miglior brainstorming tra amici e in ambienti di gruppo ora che Mercurio è in Pesci e nella tua zona della comunità. Fino al 3 aprile, sarai ispirato dalla condivisione di idee e informazioni con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Sarai particolarmente attratto da coloro che condividono i tuoi interessi creativi o spirituali. Al lavoro e nel gioco, è un momento eccellente per collaborare e mettere in comune i tuoi talenti e le tue risorse.

Carriera / Finanza: con il Sole dei Pesci in continuo contrasto con l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale, potresti preoccuparti che i superiori non penseranno che stai lavorando abbastanza duramente. Dio non voglia che tu faccia sembrare il tuo lavoro troppo facile. Alleggerisci, toro. È probabile che tu sia l'unica persona che si aspetta che tu lavori come un cane. Ciò che conta è fornire ciò che ci si aspetta e portare a termine il lavoro. Non guadagnerai crediti extra per la sofferenza mentre lo fai.

Crescita personale / spiritualità: non è da te essere spontaneo. Sei una persona che crede in un piano ben congegnato. Tuttavia, non dovresti lasciare che reprimi l'impulso di essere impulsivo e fare qualcosa di divertente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la farfalla sociale che è in te viene fuori mentre l'energica Luna dell'Ariete attraversa la tua casa di amicizia e comunità. Ti consigliamo di commentare con le persone che ti entusiasmano e ti ispirano. Un Acquario intelligente e sofisticato si adatterà al conto.

Amore / Amicizia: con Venere che si scontra con l'eccentrico Urano, potresti chiederti se sia saggio fare qualcosa fuori dal personaggio. Potresti non voler offuscare l'immagine ben realizzata per cui hai lavorato così duramente. Scuotere le cose può essere esilarante. Dopotutto, tutti sanno che ci sono due lati in te. Rivelare un aspetto della tua personalità che in genere nascondi ricorda alle persone che c'è di più in te di quanto sembri.

Carriera / Finanza: le tue parole attireranno sicuramente l'attenzione del tuo sovrano, Mercurio, in Pesci e nella tua decima casa pubblica. Questo regno governa anche la reputazione e la carriera. Fino al 3 aprile, il tuo modo fantasioso di trasmettere le tue idee può aiutarti a fare progressi nelle trattative commerciali. Puoi anche creare un ronzio intorno a progetti importanti, rendendo le persone curiose di saperne di più su di te. Sia che tu stia parlando pubblicamente o vendendo idee in modo informale, l'autoespressione creativa farà colpo.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile restare fedeli a una pratica spirituale. Potresti chiederti se hai la disciplina necessaria per farlo funzionare. Non trasformarlo in un lavoro di routine. Concentrati sugli aspetti che ti portano gioia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'energia che ricevi dai tuoi amici ti solleva. Ecco perché vorrai entrare in contatto con persone entusiaste (come un Ariete) che si concentrano sul lato positivo. Sapere che qualcuno ti copre le spalle può consentirti di intraprendere mosse di carriera coraggiose.

Amore / Amicizia: un incontro immediato con un amico o il tuo interesse amoroso può essere utile. Venere socievole che si allinea con Venere non convenzionale suggerisce che troverai un modo unico per connetterti in sicurezza. Potrebbe comportare un incontro all'aperto o un incontro online per cena o drink.

Carriera / Finanza: le considerazioni finanziarie potrebbero mettere il pepe in un'avventura. Con il Sole in Pesci nella tua zona di esplorazione che si scontra con Saturno responsabile, potresti essere riluttante a cercare supporto esterno o usare il credito per finanziare i tuoi piani. Siediti sulla tua idea per un paio di giorni. Se senti ancora l'impulso di procedere, trova un modo per farlo funzionare. Alcuni sogni valgono il sacrificio richiesto per realizzarli.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità è stimolata da Mercurio in Pesci e dalla tua casa di istruzione superiore, che ti spinge a saperne di più sulle cose che ti interessano. Potresti prendere una lezione o pianificare un viaggio in un luogo lontano. Potrebbe essere interessante anche imparare di più su un percorso spirituale. Se possiedi già conoscenze specialistiche, l'insegnamento o la pubblicazione potrebbero essere una parte del programma.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: hai il coraggio di condividere la tua eccitazione per una potenziale opportunità? Tieni un coperchio finché non scopri se è probabile che si realizzi. Nel frattempo, un confidente fidato (un Pesci, forse) sarà felice di aiutarti a svelare le possibilità in privato.

Amore / amicizia: sarebbe fantastico se il tuo interesse amoroso fosse un libro aperto. Sebbene con il trascendente Sole dei Pesci che si scontra con il trattenere Saturno nella tua casa di collaborazione, potresti scoprire che è più probabile che evitino i tuoi tentativi di fondersi con loro emotivamente. Non segnala necessariamente disinteresse. Potrebbe essere che la tua relazione non si sia evoluta al punto in cui sono pronti per quel tipo di intimità. Non spingere. Consenti tempo sufficiente per costruire la fiducia.

Carriera / Finanza: con Mercurio in Pesci e la tua casa di risorse condivise fino al 3 aprile, dimostrerai abilità nella gestione del denaro di altre persone. Forse è perché sarai in grado di cogliere cose che altri potrebbero perdere. Non importa quello che scopri, puoi essere certo di mantenerlo riservato. È un momento eccellente per gestire questioni che riguardano tasse, assicurazioni, successioni e debiti. Se devi modificare i termini, sarai un negoziatore convincente.

Crescita personale / spiritualità: sotto una fusione luna / Eris, ti sentirai piuttosto fortemente riguardo alle tue convinzioni. La tua passione e il tuo impegno possono ispirare gli altri anche se non condividono i tuoi ideali. Vivi e lascia vivere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: "Le acque ferme sono profonde" è un buon modo per descrivere il tuo stato emotivo. Sarà prudente sapere quali emozioni vale la pena indagare e quali dovresti lasciar andare. I tuoi sentimenti per un Ariete possono rientrare in quest'ultima categoria.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua casa di collaborazione che si scontra con l'eccentrico Urano, potresti essere scoraggiato da una persona che non abbraccia le tue stranezze e le tue idee non convenzionali. È deludente quando qualcuno non ti prende e molto fastidioso se crede che dovresti comportarti in modo più conformista. Essere normali è altamente sopravvalutato. Gravita verso le persone che amano stare intorno a te quando lasci sventolare la tua bandiera strana.

Carriera / Finanza: farai del tuo meglio per pensare in compagnia di una persona sulla tua lunghezza d'onda intellettuale ora che Mercurio è nei Pesci percettivi e nella tua zona di collaborazione. La stimolazione mentale che porta promette di stimolare la conversazione e rendere più soddisfacenti le tue interazioni personali. Fino al 3 aprile sarà vantaggioso collaborare a progetti importanti. In tutte le aree, trarrai vantaggio dal feedback che un alleato fidato può fornire.

Crescita personale / spiritualità: intraprendere un compito arduo può essere stressante poiché il sensibile Sole dei Pesci si scontra con il maestro Saturno. Se non c'è nessuno disponibile ad assisterti, potrebbe essere saggio lasciarlo stare per ora. È fondamentale che tu conosca i tuoi limiti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete che attraversa la tua zona di interazione uno contro uno, sarai attratto da tipi vivaci e indipendenti. Sono loro che ti ispireranno a marciare al ritmo del tuo stesso tamburo. Contatta il tuo ariete preferito per ricevere incoraggiamento.

Amore / amicizia: fare l'amore con il tuo partner o cercare l'amore potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che vorresti fare mentre il confuso Sole dei Pesci si scontra con il maestro Saturno nella tua zona di vita amorosa. Non c'è molta gioia per te quando inizia a sembrare un lavoro di routine. Va bene fare una pausa e reindirizzare la tua attenzione verso altre aree della tua vita. Puoi tornarci quando il tuo cuore è dentro.

Carriera / Finanza: sarai un pensatore creativo ora che Mercurio è nei Pesci introspettivi e nella tua zona di lavoro. Fino al 3 aprile sarai impegnato a discutere i compiti con i colleghi e a progettare modi più fantasiosi per affrontare le tue attività quotidiane. È probabile che sarà un periodo frenetico durante il quale ti destreggerai tra diversi progetti. Organizzarsi e dare priorità alle attività può aiutarti a gestire il flusso. Le attività che coinvolgono la scrittura, i media, l'apprendimento e il parlare in pubblico sono favorite.

Crescita personale / spiritualità: potresti usare un po 'di eccitazione. Tuttavia, potresti non essere del tutto sicuro di dove puoi trovarlo. Invece di aspettare un grande brivido, riconosci le piccole gioie e i piccoli trionfi che porti la felicità a modo tuo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: vibrazioni super creative e una solida etica del lavoro si fondono in un modo meraviglioso. Può rendere i tuoi progetti, a casa e sul lavoro molto più eccitanti. Gestisci le tue idee da un visionario Pesci. Possono aiutarti a trovare un modo per farlo funzionare.

Amore / Amicizia: penserai in modo creativo e comunicherai con estro con Mercurio mentale in Pesci e il regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fino al 3 aprile sarai impegnato a interagire con le persone, i progetti e i passatempi che ti portano gioia. Esprimerai affetto liberamente e darai senso dell'umorismo e arguzia alle interazioni romantiche. Queste qualità ti rendono una cattura desiderabile. Se sei single, cerca dei modi per incontrare nuove persone in sicurezza.

Carriera / Finanza: con l'intraprendente Luna dell'Ariete che attraversa la tua zona di lavoro, sei entusiasta di fare le cose. Fare i soldi di cui hai bisogno per finanziare gli obiettivi domestici e familiari potrebbe essere ciò che ti spinge ad occuparti degli affari. Tuttavia, il denaro non è la tua unica motivazione. Godrai della sensazione di soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. È il momento opportuno per affrontare un progetto impegnativo. Troverai un modo per passare.

Crescita personale / spiritualità: è difficile rilassarsi quando ci sono responsabilità da sbrigare. Il senso di colpa può sorgere quando il sole e Saturno disciplinato si scontrano. Non ci si può aspettare che tu lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Concediti del tempo libero per un buon comportamento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei impulsivo e fai le cose al volo. Dopo tutto, chi ha bisogno di perdere tempo a pianificare ogni singolo momento della propria vita? Non tu, e non un Ariete avventuroso. Divertiti e cerca di non fare troppo casino.

Amore / Amicizia: penserai molto a da dove vieni e dove metti radici ora che Mercurio è nei Pesci mistici e nel tuo regno domestico. Fino al 3 aprile, questo transito può ispirare uno sguardo più approfondito su ciò che la casa e la famiglia significano per te. Potresti anche fare un test del DNA per esplorare le tue origini ancestrali. Il tuo posto potrebbe essere più affollato del solito. Potresti fare il telelavoro o la tua casa potrebbe essere il punto di raccolta centrale per il tuo gruppo di quarantena.

Carriera / Finanza: la tua atmosfera è molto più introspettiva del solito. Con l'emotività del Sole in Pesci che si scontra con il trattenere Saturno nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, sei incline a tenere i tuoi pensieri per te. A volte, è bello sedersi e ascoltare. Imparerai molto osservando la stanza. Ciò che senti potrebbe spingerti a rivedere qualcosa su cui stai lavorando prima di presentarlo agli altri.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro Venere / Urano può ispirare scelte di stile insolite. In questo caso, potresti acquistare mobili o decorazioni discutibili. Concediti un giorno o due per pensarci prima di fare un investimento.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: il tuo cuore è dove si trova la tua casa. Sei profondamente preoccupato per quello che sta succedendo. Fortunatamente, hai quello che serve per affrontare le questioni e apportare le modifiche necessarie. Puoi rivolgerti a un Ariete per chiedere aiuto con il sollevamento pesante.

Amore / Amicizia: se la tua vita amorosa è noiosa, sarai intenzionato a scuotere le cose mentre Venere si scontra con il disgregatore Urano nella tua casa romantica. Non si può dire cosa farai o dirai per aumentare il tuo interesse amoroso. Buona fortuna, Capricorno. Se non stai attento, potresti suscitare molta più eccitazione di quanto ti aspettassi. Potrebbe essere una buona idea solo per rilassarsi.

Carriera / Finanza: il tuo status mentale raggiungerà il picco ora che Mercurio è nei Pesci introspettivi e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Questo transito può potenziare la tua voce (sia verbale che scritta) e ispirarti a condividere le tue idee. Fino al 3 aprile, sarai nella zona con progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico e l'apprendimento. Sarai anche bravo con il networking e la negoziazione. Un flusso costante di commissioni, brevi viaggi e riunioni potrebbe rendere questo un momento frenetico.

Crescita personale / spiritualità: è bene essere responsabili e fare scelte adulte riguardo alle finanze. Tuttavia, non dovresti negarti qualcosa di cui hai effettivamente bisogno per risparmiare denaro. Non essere il tuo stesso freno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: quando sei eccitato per qualcosa, non puoi tenere a freno il tuo entusiasmo. Potresti essere motivato a fare i prossimi passi su un piano audace. Un Ariete intraprendente sarà un'ottima persona per consigliarti e aiutarti a concretizzare le tue idee.

Amore / Amicizia: non sarai esattamente un compagno spensierato mentre l'evasivo Sole in Pesci si scontra con lo stoico Saturno nel tuo segno. Potresti trovare difficile lasciare le tue preoccupazioni sulla porta di casa mentre trascorri del tempo con il tuo interesse amoroso o un amico. In questi giorni sei più serio del solito. Ecco perché è fondamentale che tu faccia uno sforzo per alleggerire. I tuoi cari ti ringrazieranno.

Carriera / Finanza: girare e spacciare può diventare il tuo forte ora che Mercurio è nei Pesci creativi e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 3 aprile, la saggezza degli affari unita all'intuizione ti consentiranno di pianificare le tue migliori mosse finanziarie. La raccolta di informazioni sul panorama professionale può prepararti a negoziare un aumento. Le tue eccellenti capacità di contrattazione possono anche renderti un maestro nell'acquisto e nella vendita. Più conosci i tuoi affari, più sarai preparato per avere successo.

Crescita personale / spiritualità: vale la pena esplorare un'idea folle. Non spegnerlo solo perché è un po 'fuori dagli schemi. Può essere rinfrescante guardare la vita da una prospettiva più non convenzionale di quella a cui sei abituato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: occuparti di questioni relative al denaro e ai beni sarà presente nella tua mente con la luna nella zona che governa le preoccupazioni materiali. Sei motivato a ottenere ciò che cerchi. Le negoziazioni segrete con un Acquario potrebbero essere vantaggiose.

Amore / Amicizia: con l'adorabile Venere nel tuo segno, sei un vero incantatore. Anche se con uno sguardo tagliente dello shock atleta Urano nella tua zona di comunicazione, ci sono cose che non dovresti dire. Essere sfacciato potrebbe sembrare una mossa carina. Tuttavia, qualcuno potrebbe trovare sconvolgenti le tue parole. Ti stai solo divertendo un po '. Non è tua intenzione ferire i sentimenti di nessuno. Tuttavia, dovresti prestare attenzione alla vocina che ti dice di non dire qualcosa di provocatorio.

Carriera / Finanza: l' insicurezza può trattenerti mentre il sole nel tuo segno si scontra con l'ambizioso Saturno. Non è mai intelligente tentare qualcosa di audace quando non lo senti. Mantieni un profilo basso per ora. Tra un paio di giorni, torna indietro. Potresti scoprire di avere la sicurezza di cui hai bisogno per andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: la tua arguzia, curiosità e mente irrequieta potrebbero essere ciò che le persone notano di te ora che Mercurio è nel tuo segno. Fino al 3 aprile, i tuoi pensieri si concentreranno sui tuoi affari e interessi personali e ti divertirai a discuterne con gli altri. Sarai un gran chiacchierone ma un povero ascoltatore. Cerca di ricordare che la conversazione è una strada a doppio senso.