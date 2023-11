Oroscopo di oggi 15 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 15 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un cuore a cuore con il tuo interesse amoroso può essere super dolce poiché il loquace Mercurio si sincronizza con l'affettuoso Venere nella tua casa di partnership. Questo è il giorno perfetto per scambiare idee e fare grandi progetti per il futuro. Anche collaborare a un progetto con un collega può essere fruttuoso. Tutto va molto più liscio quando lavori con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Il feedback che ricevi può aiutarti a migliorare le tue prestazioni lavorative. Puoi avere fiducia in ciò che senti da una persona di cui ti fidi. Con Mercurio in contrasto con Giove, potresti non essere sicuro di come gestire una questione che coinvolge denaro o beni. Attendi maggiori informazioni prima di agire.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non avrai problemi a chiedere ciò di cui hai bisogno al lavoro poiché l'espressivo Mercurio si allinea con l'affabile Venere nella tua casa di lavoro. In questo momento, è probabile che ti piacciano le conversazioni e le interazioni con i colleghi. Le relazioni amichevoli possono creare un'esperienza lavorativa piacevole. Questo è un ottimo giorno per fare un colloquio per una nuova posizione. È probabile che un potenziale datore di lavoro noterà la tua intelligenza e passione. È una combinazione vincente che può lasciare un'impressione positiva. Mentre Mercurio è in contrasto con Giove nel tuo segno, potresti chiederti quante informazioni dovresti rivelare. In caso di dubbio, peccare per eccesso di cautela. Puoi sempre tornare indietro più tardi e riempire gli spazi vuoti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Incontri può essere uno sforzo costoso. Che tu stia pagando il conto per una serata fuori o spendendo soldi per vestiti, capelli e trucco, è facile accumulare grandi fatture. Mentre Venere nella tua zona di appuntamenti si scontra con Vesta nella tua casa dei guadagni, alcuni Gemelli spenderanno in modo frivolo per un appuntamento o un intrattenimento mentre altri potrebbero rifiutarsi di pagare la loro giusta quota. In entrambi i casi, tu o il tuo interesse amoroso potreste sentirvi imbrogliati. Non deve essere tutto o niente. Perché non decidere un piano sensato? Riserva una serata eccezionale per un'occasione speciale o quando sei nella posizione di spendere una fortuna. Tratta gli altri nel modo giusto dando un giusto contributo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il loquace Mercurio che si sincronizza con l'affettuoso Venere nella tua zona natale rende questa l'occasione perfetta per una serata romantica. Un cuore a cuore con il tuo interesse amoroso mentre ti godi un delizioso pasto fatto in casa può essere super piacevole. Seguilo con la TV in streaming e rilassati, quindi finisci la serata. Non sottovalutare il valore dei piaceri semplici. Possono arricchire la tua relazione e creare una vita quotidiana soddisfacente. Mentre Mercurio è in contrasto con Giove esagerato, potresti chiederti quante informazioni dovresti rivelare a un amico o collega. Sii consapevole dei loro sentimenti quando discuti un argomento delicato. A meno che non ti venga chiesto, pecca per eccesso di cautela e mantieni certi dettagli per te.