Oroscopo di oggi 16 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 16 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 16 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Probabilmente la giornata di oggi sarà impegnativa per te, Ariete. Potresti svolgere un'attività di volontariato al mattino e poi essere costretto a fare commissioni nel pomeriggio. Sarà un periodo frenetico, al limite, ma il trambusto di essere in giro ti dà energia. Invita alcuni amici a cena con te la sera per concludere questa giornata ad alta energia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere scoraggiante mettere alla prova le tue conoscenze di fronte a una persona cara poiché Mercurio retrogrado si scontra con la nutrice Cerere nella tua casa di istruzione superiore. Può anche essere difficile discutere delle tue convinzioni spirituali. Probabilmente sei già stato in questa posizione. Se in precedenza hai avuto una discussione imbarazzante, potresti essere riluttante ad riaprirla. Tutto quello che devi fare è parlare dal cuore. Non è necessario essere un esperto per convincere l'altra persona a comprendere il tuo punto di vista. Allo stesso modo, dovresti ascoltare con cuore e mente aperti quando un membro della famiglia cerca di spiegarti qualcosa. Meritano rispetto anche se non sei d'accordo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con Cerere nella tua casa dell'intimità, sei nutrito da una connessione significativa. Il legame con un partner o una persona cara può essere complicato poiché Mercurio retrogrado e la premurosa Cerere si scontrano. Hai già percorso questa strada in passato. Se tutto va bene, hai imparato a non prenderla sul personale quando qualcuno è emotivamente non disponibile o incapace di darti ciò di cui hai bisogno. Cogli l'opportunità di aumentare il livello della tua risposta. Gestire le cose in modo diverso alla fine porterà a un’esperienza diversa. Forse hai bisogno di lavorare sulle tue capacità di comunicazione? O forse hai bisogno di costruire relazioni con persone che siano in grado di connettersi nel modo che desideri?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti avere difficoltà a convincere un partner o un membro della famiglia a comprendere le tue esigenze poiché Mercurio retrogrado si scontra con la premurosa Cerere nella tua casa di interazione uno a uno. È probabile che tu abbia già tentato di spiegare i tuoi desideri e chiedere ciò di cui hai bisogno. A volte devi rivisitare una conversazione per far capire il tuo punto di vista. Se non hai parlato apertamente, cogli l'attimo. Non è giusto aspettarsi che l'altra persona legga la tua mente. Allo stesso modo, dovresti essere un buon ascoltatore e cercare di essere reattivo quando una persona cara ha qualcosa da dire. La comunicazione deve essere una strada a doppio senso.