Oroscopo di oggi 16 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 16 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 16 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, non c'è garanzia che un rischio produrrà i risultati desiderati. Non è saggio agire impulsivamente sui propri desideri, in particolare se riguardano amore o denaro. Il tempismo è tutto. Sfortunatamente, è probabile che tu faccia la tua mossa troppo presto o troppo tardi. Con Mercurio chiacchierone nel tuo settore pubblico in contrasto con Giove entusiasta, dire troppo o dire troppo poco può essere ugualmente problematico. Prima di spifferare il tè, controlla chi sta prestando attenzione. Se non stai attento, potresti rivelare più di quanto alcune persone abbiano bisogno di sapere. È saggio mantenere una rivelazione su una base strettamente necessaria.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna vuota in Leone all'inizio della giornata, ciò che può andare storto andrà storto sul fronte interno. Un comportamento irregolare da parte tua può sconvolgere la felicità domestica. Sii consapevole di come la tua vibrazione influisce sui tuoi cari. Anche se vivi da solo, potresti trovare la tua irrequietezza distraente. Mantieni le cose semplici finché non ti senti più rilassato. Con l'incostante Mercurio in contrasto con il fiducioso Giove nella tua casa dei beni, potresti non essere sicuro di come gestire una questione che coinvolge denaro o beni. O sopravvaluterai ciò che è possibile o non riuscirai a sfruttare un'opportunità valida. Fai i compiti prima di procedere. Ulteriori informazioni potrebbero essere utili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la luna ovviamente vuota nel tuo settore della comunicazione all'inizio della giornata, sei destinato a mettere i piedi in bocca. Nonostante il desiderio di nascondere certi pensieri, potresti inavvertitamente rivelare la tua vera opinione. Non puoi ritirare le tue parole una volta che sono là fuori, quindi accettale. Il tuo governatore, Mercurio, in disaccordo con l'amplificazione di Giove nel tuo segno, accenna anche a difficoltà nel giudicare cosa dovrebbe essere rivelato e cosa dovrebbe essere nascosto. Alcuni Gemelli potrebbero spifferare il tè su una questione delicata, mentre altri potrebbero rimanere a bocca cucita su una questione che merita di essere discussa. Considera se stai parlando con qualcuno di cui ci si può fidare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna vuota naturalmente nella tua zona patrimoniale all'inizio della giornata segnala che le questioni che riguardano denaro e beni possono essere piuttosto volatili. Con questa vibrazione irregolare che influenza le tue mosse, è improbabile che le cose vadano secondo i piani. È meglio rimandare le trattative importanti e gli acquisti più importanti a più tardi nel corso della giornata. Con l'incostante Mercurio in contrasto con il fiducioso Giove nella tua casa dell'auto-distruzione, la comunicazione tra te e le persone importanti nella tua vita può essere un po' complicata. Alcuni Cancro diranno più di quanto sia prudente, mentre altri potrebbero non riuscire a discutere di una preoccupazione importante. Controlla di avere i fatti chiari e scegli il momento con cura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Con la luna vuota nel tuo segno all'inizio della giornata, potresti non essere pronto per il primetime. Qualcuno potrebbe chiedersi se sai da che parte è il rialzo. Potrebbe essere meglio passare inosservato mentre questa vibrazione irregolare è in gioco. Pianifica attività importanti per più tardi nel corso della giornata. Con Mercurio mutevole nella tua casa del lavoro in contrasto con Giove fiducioso, i tuoi tempi potrebbero essere sbagliati con alcuni compiti. Alcuni Leoni sopravvaluteranno la loro capacità di portare a termine le cose, mentre altri potrebbero non avere fiducia nelle loro conoscenze e competenze. Il feedback di un collega di cui ti fidi può aiutarti a determinare se sei sulla strada giusta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Con la luna vuota ovviamente nelle prime ore, può essere dura scrollarsi di dosso una notte insonne o un sogno inquietante. Potresti aver bisogno di un po' di tempo in più per rimetterti in sesto prima di iniziare la giornata. Probabilmente è una buona idea attenersi alla solita routine invece di provare qualcosa di nuovo. Con il tuo governatore, Mercurio, in contrasto con l'entusiasta Giove nel tuo settore pubblico, potrebbe essere difficile valutare se alcune persone sono pronte per le tue idee. Ancora più importante, potresti avere difficoltà a decidere cosa vale la pena condividere e cosa dovrebbe essere tenuto per te. Cosa dovrebbe fare una Vergine confusa?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, ideali sbagliati possono farti inciampare. Un amico o un gruppo potrebbero non capire da dove vieni e potrebbe essere difficile spiegare come ti senti. È solo un piccolo segnale sul radar, quindi non prendere a cuore ciò che accade. Il mutevole Mercurio nel tuo regno domestico in contrasto con l'entusiasta Giove suggerisce anche difficoltà a comunicare con gli altri. Una persona cara potrebbe pensare che tu sia eccessivamente ottimista o non così fiducioso come dovresti essere. Ascolta i suoi consigli, in particolare se hanno un punto di vista illuminante. Può aiutarti a prendere le decisioni giuste.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

I ricordi di eventi passati che hanno causato traumi con cui stai ancora facendo i conti potrebbero venire alla luce oggi. Questo è uno sviluppo positivo, poiché il rilascio di queste vecchie emozioni potrebbe consentirti di progredire più rapidamente sui piani materiali e spirituali. Potresti sentirti più leggero e potresti provare un'ondata di gioia. La sera, vai a ballare e smaltisci un po' di questa energia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, l'irrequietezza può rendere difficile per te sistemarti e occuparti degli affari. Renderai le cose più difficili per te stesso se proverai a lavorare quando sei distratto. È meglio rimandare le attività importanti a più tardi nel corso della giornata. Può essere difficile negoziare una questione che riguarda denaro o beni con l'incostante Mercurio nella tua casa dei beni in contrasto con il più grande della vita Giove. Le aspettative di qualcuno (forse le tue) potrebbero superare il possibile. Una promessa oltraggiosa è meglio prenderla con le pinze. L'altra persona probabilmente ha buone intenzioni ma potrebbe non sapere di cosa sta parlando.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, le emozioni intense possono farti perdere la testa. I sentimenti non sono fatti, quindi non lasciare che determinino le tue azioni. Solo perché provi forti sentimenti per qualcosa (come i soldi, la tua vita amorosa o i tuoi figli) non significa che la tua prospettiva sia corretta. Può essere difficile giudicare la tua capacità di gestire un compito, poiché il mutevole Mercurio nel tuo segno si scontra con l'ottimista Giove nella tua zona lavorativa. Speranze e preghiere non ti aiuteranno. Dovrai assicurarti di sapere cosa stai facendo e di lavorare con informazioni accurate.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di partnership all'inizio della giornata, potresti sentirti fuori sincrono con le persone importanti della tua vita. Un comportamento irregolare da parte tua o loro può preparare il terreno per un malinteso. Non lasciare che un piccolo problema diventi un problema importante. A volte è meglio lasciar perdere. Dovrai stare attento a non fare promesse esagerate mentre Mercurio sfuggente si scontra con Giove entusiasta. Non è saggio aumentare le aspettative, in particolare quando si conversa con un bambino o un interesse amoroso. Allo stesso modo, è intelligente prendere ciò che dicono gli altri con un pizzico di sale. Le persone probabilmente hanno buone intenzioni, ma potrebbero dire troppo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Le questioni pratiche che riguardano casa e famiglia potrebbero richiedere un po' di attenzione oggi. Non è niente di allarmante, Pesci, solo alcuni compiti che potresti aver rimandato, come le pulizie di casa o i lavori in giardino. Chiedi ad altri membri della famiglia di aiutarti. Hai altre responsabilità di cui occuparti. Non è giusto dover fare tutto da solo.