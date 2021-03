Oroscopo di oggi 16 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 16 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: mentre la luna passa dal tuo segno al Toro esperto di denaro, potresti scoprire di aver preso una decisione su una preoccupazione urgente che riguarda le finanze o i beni. Qualcuno (un Pesci, forse) potrebbe trasmettere informazioni riservate che aiutano a sigillare l'accordo.

Amore / Amicizia: con Venere e il sovrano della tua zona sentimentale, il sole, nella tua casa di esilio, il tuo approccio al romanticismo può essere così rilassato che sembra che tu sia a malapena interessato. Se sei in coppia e hai bisogno di tempo per te stesso, fallo sapere al tuo partner. Potrebbe non piacergli, ma almeno sarà risparmiato dal passare il tempo a speculare su ciò che stai facendo. A nessuno piace essere tenuto all'oscuro.

Carriera / Finanza: tendi ad attrarre persone che esercitano una notevole influenza. Con il Sole dei Pesci nel tuo regno dietro le quinte che aspira al potente Plutone, puoi ottenere di più da una relazione con una figura importante mantenendola in basso. Questa persona potrebbe essere qualcuno della tua cerchia professionale o della tua comunità. Se fai appello a loro per chiedere assistenza, mantienilo riservato. Può aiutarti a guadagnare la loro fiducia. Potrebbero non volere che nessuno sappia che stanno distribuendo favori.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più introspettivo del solito. Sei curioso di scoprire cosa ti fa battere. La terapia, il lavoro sui sogni e il viaggio sciamanico possono essere strumenti potenti per la scoperta di sé.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti senti con la luna che entra nel tuo segno e la tua fiducia è perfetta. Sarai incoraggiato da un amico (un Pesci, forse) che crede in te. Potrebbe ispirarti a fare qualcosa che è un po 'fuori dall'ordinario.

Amore / amicizia: farai il tuo miglior brainstorming in compagnia di un amico che è sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Con la luna nel tuo segno che contatta la metodica Pallade e l'astuto Mercurio nella tua zona di amicizia, sarai totalmente in sintonia con una persona che la pensa come te. L'ispirazione e la guida che vi offrite a vicenda possono essere inestimabili. Può fornire la rassicurazione che ti fa sapere che sei sulla strada giusta.

Carriera / Finanza: qualcuno potrebbe utilizzare il tuo contributo per un grande piano. Con il visionario sole in Pesci nella tua zona di collaborazione in aspetto con il potente Plutone nella tua nona casa espansiva, l'atmosfera è tutta per diventare grande. Veramente grande! In effetti, questo progetto potrebbe avere una portata globale. Anche se sei solo tu e un amico a fare progetti, dovresti considerare di ampliare la portata della tua avventura. Perché pensare in piccolo quando potresti fare qualcosa su scala più ampia? Stai attento ai modi per salire di livello.

Crescita personale / spiritualità: quando sogni, sogni in grande. Stai solo spingendo i limiti di ciò che puoi fare e sfidando le aspettative del mondo. Inizia a prepararti per fare un salto da gigante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai felice di sfuggire agli obblighi sociali e trascorrere del tempo da solo mentre la luna passa dalla tua zona della comunità alla tua casa di riposo. Lascia che una chiamata dell'Ariete vada alla segreteria mentre sogni ad occhi aperti o recuperi il tuo sonno di bellezza.

Amore / Amicizia: la passione riceve una spinta importante dall'allineamento di Sole / Plutone di oggi. L'immensa fiducia che emani ti rende desiderabile agli occhi di un ammiratore. Assorbirai l'attenzione e lascerai che dia una spinta al tuo ego? O sarai spinto a esplorare ulteriormente questa connessione? Se abbocchi, potrebbe essere in serbo un'avventura intima. Se accoppiato, pianifica del tempo di qualità con il tuo partner.

Carriera / Finanza: flettere i muscoli è un modo per far sapere al mondo che sei tu a comandare. Con il visionario Pesci Sole nel tuo settore professionale che aspira al magistrale Plutone, sei ben consapevole dei tuoi punti di forza e sai come usarli per ottenere un vantaggio nella tua carriera. Stai cercando di allontanare i concorrenti? O c'è uno scopo più grande dietro la dimostrazione di ciò che puoi fare? Oggi, le tue azioni possono portarti un passo avanti verso il raggiungimento di un traguardo.

Crescita personale / spiritualità: mentre la tenace Luna in Toro si fonde con l'illuminante Urano nella tua zona subconscia, potresti mettere insieme due più due in un mistero di vecchia data. Questo ah-ha momento potrebbe essere il campanello d'allarme di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: niente è paragonabile al collegamento con un amico fedele. È il tipo di compagnia che bramerai mentre la luna si sposta nel Toro con i piedi per terra e nel tuo settore sociale. Il tuo Toro preferito può fornire una prospettiva illuminante che ti apre gli occhi su una preoccupazione importante.

Amore / Amicizia: puoi volare in alto quando sai che qualcuno forte e potente è lì per assicurarti di avere un atterraggio morbido. Con il visionario sole in Pesci in aspetto magistrale Plutone nella tua zona di collaborazione, è utile avere un compagno affidabile che può aiutarti a inseguire un grande sogno. A chi puoi rivolgerti per ricevere supporto e incoraggiamento? Forse il tuo interesse amoroso o un collega fidato? Una lettura con il tuo sensitivo preferito può rivelare la persona che ti copre le spalle.

Carriera / Finanza: con la Luna in Toro che aspira all'intelligente Mercurio e alla perspicace Pallade nella tua casa di apprendimento, sarai nella zona quando studi, fai ricerche o aggiungi nuovi talenti alle tue abilità. La tua capacità di capire come funzionano le cose dall'interno ti renderà una dinamo. È un ottimo momento per progetti che coinvolgono scrittura, editoria, media, marketing e preoccupazioni globali. Il tuo messaggio sarà creativo e accattivante.

Crescita personale / spiritualità: gli studi metafisici ti attireranno con Mercurio e Pallade nei Pesci mistici. In effetti, ti divertirai a imparare di più su qualsiasi argomento che parli alla tua anima. Sei pronto per fare un tuffo profondo?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ti accontenti di prenderti il ​​tuo tempo per arrivare dove vuoi andare. E dove vuoi andare è il top. Vorrai che qualcuno riconosca che hai quello che serve per avere successo e, forse, ti dia un vantaggio. Chiedi a un Toro fidato.

Amore / Amicizia: con la tenace Luna in Toro che aspira il curioso Mercurio e la perspicace Pallade, sei come un cane in cerca di un osso. Non mollerai finché non scoprirai cosa vuoi sapere sul tuo partner. Se interrogarli non rivela cosa stai cercando, sei pronto a prendere una strada diversa. Ciò potrebbe significare setacciare i social media alla ricerca di indizi. Oppure potresti parlare con il tuo sensitivo preferito e chiedere loro informazioni.

Carriera / Finanza: sei collegato a una profonda riserva di forza interiore e intraprendenza. Quindi, non c'è molto che non puoi fare. La visionaria casa del Sole dei Pesci che si allinea con il magistrale Plutone nella tua zona di lavoro lo rende un momento opportuno per affrontare un compito monumentale. Si spera che tutti si tolgano di mezzo e ti permettano di mostrare loro come si fa. Fidati delle tue capacità, Leo. Hai questo. Sei obbligato a eseguire il tuo compito con sicurezza e stile.

Crescita personale / spiritualità: sembri una persona che ha tutte le risposte. Quindi, non dovresti essere troppo sorpreso se qualcuno viene da te per una guida. Parlare dalla tua esperienza potrebbe fornire una risposta alle loro preoccupazioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei in uno stato d'animo avventuroso. Potresti passare ore a esplorare un'idea intrigante. Un Toro che pensa fuori dagli schemi potrebbe essere un ottimo compagno per la tua escursione mentale. Potrebbero anche insegnarti uno o due trucchi interessanti.

Amore / amicizia: quando si tratta della tua vita amorosa, non stai scherzando. Prendi le relazioni molto seriamente e farai tutto il necessario per concludere l'affare. Con il romantico sole in Pesci nella tua casa di coppia che aspira al persuasivo Plutone, il tuo gioco di flirt è specificamente progettato per far sapere al tuo interesse amoroso che non sei venuto a giocare. Se non altro, la tua perseveranza sarà impressionante. Ma sarà sufficiente per ottenere ciò che desideri? Se accoppiato, guadagnerai punti mantenendo viva la passione.

Carriera / Finanza: l' ispirazione può venire dai luoghi più inaspettati. La Luna in Toro che si fonde con il tuo sovrano della zona di lavoro, Urano, potrebbe trasformarti in un'idea entusiasmante. Questa non è la tua solita tariffa. È probabile che sia qualcosa di lungimirante. Fai qualche ricerca e vedi dove ti porta. Potrebbe spingerti ad aggiungere un talento al tuo set di abilità che può metterti in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: l'Universo ti parla sempre. Stai ascoltando? Presta attenzione ai sogni, ai momenti ah-ah e alle strane sincronicità. Potrebbero essere il veicolo per la guida da una fonte superiore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che incontra Urano irregolare, le persone possono essere imprevedibili. Non puoi nemmeno fidarti che un Toro affidabile seguirà e farà quello che dicono che faranno. Più sei indipendente, meglio è. Per fare le cose sarà necessario fare affidamento sulla propria forza e intraprendenza.

Amore / Amicizia: il visionario Sole dei Pesci che si allinea con il riformatore Plutone segnala il tuo impegno per la trasformazione a lungo termine nella tua casa e nella tua vita familiare. È un ottimo momento per concentrarsi su un importante rifacimento domestico. Potrebbe essere un progetto di ristrutturazione o ridecorazione. O forse hai bisogno di affrontare una riparazione approfondita? Anche una relazione familiare problematica potrebbe richiedere la tua attenzione. Roma non è stata costruita in un giorno. Calmati mentre affronti le interruzioni nella tua vita privata. Il risultato finale varrà la tua perseveranza.

Carriera / Finanza: la Luna in Toro che aspira a Mercurio e Pallade nella tua zona di lavoro può ispirare molte idee creative. Potresti essere ansioso di provare alcune nuove strategie ed esplorare modi fantasiosi per affrontare le tue attività quotidiane. Tutti i segnali indicano che stai facendo qualcosa. Sii paziente e lascia spazio a tentativi ed errori. Ci vorrà del tempo per concretizzare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: ad un certo punto, devi smettere di leggere di spiritualità e metafisica e iniziare a mettere in pratica la conoscenza. È l'unico modo per scoprire se ciò che hai imparato ha un significato per te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti consigliamo di stare vicino a una persona a cui ti senti emotivamente connesso mentre la luna attraversa la tua casa di collaborazione. Potrebbe essere il tuo interesse amoroso, il tuo coniuge di lavoro o un amico fidato. L'atmosfera stabile del tuo Toro preferito può essere profondamente rassicurante.

Amore / amicizia: con la tenace Luna in Toro, l'intelligente Mercurio e la metodica Pallade che mescolano le tue zone di incontri e relazioni, sarai ispirato a escogitare una strategia intelligente per uscire e incontrare nuove persone. Durante una pandemia, devi essere super creativo per trovare modi per connetterti in sicurezza. Non sarai scoraggiato nella tua ricerca di compagnia. La tua ingegnosità è destinata a ripagare.

Carriera / Finanza: puoi convincere una persona a entrare o uscire da qualsiasi cosa con il malleabile Sole dei Pesci in aspetto al tuo sovrano, Plutone, nella tua zona di comunicazione. È perché sei persuasivo e ti imbatti come qualcuno che sa di cosa stanno parlando. La tua voce autorevole avrà anche un impatto nella comunicazione scritta. È un ottimo momento per lavorare a un progetto di scrittura o inviare un'e-mail importante. Se il messaggio è serio, non dovresti rendere il tono troppo pesante. Un'atmosfera più leggera manterrà il tuo ascoltatore impegnato.

Crescita personale / spiritualità: c'è una ragione per cui attiri così tante persone eccentriche. È perché hanno lo scopo di insegnarti come accettare di più te stesso e gli altri. Accetta ciò che è diverso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la produttività è elevata sotto lo sguardo della laboriosa Luna del Toro. Non ti riposerai finché non avrai cancellato gli elementi essenziali dalla tua lista di cose da fare. Un Pesci potrebbe avere alcuni suggerimenti creativi che possono aiutarti in un compito complicato.

Amore / amicizia: una conversazione con un compagno di stanza, un parente o un membro della tribù prescelta può aiutarti a capire una cosa o due. Con la Luna in Toro con i piedi per terra che aspira a Mercurio e Pallade nel tuo regno domestico, beneficerai di consigli sensati. Farai del tuo meglio il brainstorming in compagnia di una persona nota per le sue idee brillanti. La tua discussione potrebbe far luce sulla tua situazione lavorativa o su un dilemma personale.

Carriera / Finanza: garantire che la tua casa e la tua vita familiare siano sicure è ai primi posti nella tua lista di priorità. Il Sole dei Pesci che aspira alla trasformazione di Plutone nel tuo settore monetario ti invita a monitorare i tuoi progressi nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. Stai facendo abbastanza soldi per prenderti cura dei tuoi bisogni? Risparmi abbastanza per provvedere al tuo futuro? La tua formazione planetaria suggerisce che la prosperità può essere acquisita nel tempo. Quindi, è vantaggioso investire in strategie a lungo termine piuttosto che in una soluzione rapida.

Crescita personale / spiritualità: una nuova tendenza di dieta o esercizio fisico potrebbe ispirarti a migliorare il tuo gioco di fitness. Fai i compiti, parla con persone esperte e scopri se è giusto per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: fare le cose che ti piacciono e entrare in contatto con persone divertenti ti farà sentire bene. Non negare la tua voglia di ricreazione. È una parte essenziale della cura di sé. Un Toro può darti alcune lezioni su come abbracciare il piacere e trarre il massimo dalla vita.

Amore / Amicizia: la Luna in Toro nella tua zona sentimentale che aspira a Mercurio e Pallade nel tuo regno mentale può ispirare un'analisi approfondita della tua vita amorosa. Potresti essere curioso di capire perché le cose vanno come vanno. Armato di conoscenza di te stesso, sarai pronto a cambiare il tuo approccio. È un ottimo momento per fare il check-in con il tuo sensitivo preferito. Potrebbero essere in grado di fornire informazioni cruciali che ti stai perdendo.

Carriera / Finanza: ti sentirai potente e in controllo quando condividi informazioni su un argomento di cui sai molto. Con il creativo Pesci Sole nel tuo settore della comunicazione che aspira al magistrale Plutone nel tuo segno, sarai persuasivo e autorevole. Naturalmente, potresti non provare questa ondata di potere se lasci che l'insicurezza o la timidezza ti facciano inciampare. Sai quello che sai. Fidati di te stesso e rivolgiti al tuo pubblico come se stessi chattando con il tuo migliore amico.

Crescita personale / spiritualità: un'esplosione di ispirazione a tarda notte potrebbe farti lavorare fino a tutte le ore a un progetto creativo o un hobby o, forse, a giocare ai videogiochi. Qualunque cosa serva per divertirti e rilassarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: nutri te stesso e gli altri. È un modo eccellente per riempire il tuo serbatoio emotivo. Se le cure di cui tu o i tuoi cari hanno bisogno richiede che tu spenda soldi, è un investimento utile. Un Pesci accorto può avere suggerimenti convenienti.

Amore / amicizia: una serata tranquilla a casa potrebbe non essere nelle carte in cui la Luna in Toro incontra il disgregatore Urano nel tuo regno domestico. Anche se desideri ardentemente la tranquillità che le comodità di casa possono portare, non puoi sistemarti e metterti a tuo agio. L'unica cura per l'irrequietezza è trovare qualcosa di divertente da fare. Leggi un libro o prendi la tua bevanda preferita e fai una chat video con un amico.

Carriera / Finanza: sei più intelligente di quanto le persone ti credano. È perché sei intelligente su cosa rivelare e cosa nascondere. Il Sole in Pesci nella tua zona monetaria in aspetto magistrale Plutone nel tuo regno dietro le quinte suggerisce che le tue azioni su una questione finanziaria avranno più impatto quando conduci i tuoi affari a porte chiuse. Potresti potenzialmente trasformare una passività in un'attività, ma solo se la mantieni al ribasso. Mantieni le questioni relative al denaro in base alle necessità.

Crescita personale / spiritualità: non ti dispiace spendere soldi in cose per il tuo know-how spirituale. Prima di fare un investimento aggiuntivo, controlla di aver integrato ciò che hai appreso più di recente. Può prepararti per ciò che verrà dopo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: durante la stagione del tuo compleanno, l'Universo è ricettivo ai tuoi doni unici, rendendolo il tuo momento di brillare. Una conversazione con un Toro sensibile può aiutarti a disfare ciò che hai da offrire e trovare gli sbocchi giusti per i tuoi talenti.

Amore / amicizia: un forte legame tra te e un amico crea un ottimo sistema di supporto reciproco. Il sole nel tuo segno che aspira a Plutone trasformativo nella tua zona di amicizia rivela la forte influenza che tu e un amico esercitate l'uno sull'altro. Verifica di connetterti in un modo che ti fa sentire bene. Sei potenziato dalla tua amicizia? O sembra manipolativo e distruttivo? Fai una valutazione onesta e, se necessario, stabilisci dei limiti intorno al modo in cui ti relazioni.

Carriera / Finanza: con la Luna del Toro esperta di affari che si allinea con l'intelligente Mercurio e la metodica Pallade nel tuo segno, sei pieno di idee brillanti. La visione creativa in modo univoco che porti ai concetti è esattamente ciò di cui tutti hanno bisogno. I tuoi colleghi rimarranno sbalorditi dalla tua genialità quando elaborerai un piano intelligente. Non è il momento di essere timidi riguardo ai tuoi talenti. Parla e informa le persone su ciò che sai.

Crescita personale / spiritualità: un accumulo di pianeti nel tuo segno accende la tua creatività. Che tu sia un creatore o semplicemente un fan, sarai attratto da attività artistiche, musicali o letterarie che parlano al tuo cuore. Lascia che lenisca la tua anima.