Oroscopo di oggi 16 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 16 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi essere sempre selvaggio e follemente impulsivo. Allo stesso tempo, non puoi negare la tua individualità e schiacciare il tuo spirito. Potresti non essere sicuro di come dovresti agire e di chi dovresti essere poiché il Sole e Marte si scontrano con Eris e il Nodo Nord nel tuo segno. Tutta la tua vita è un esperimento per scoprire quanto puoi essere anticonformista. Ciò che hai imparato è che esprimersi liberamente a volte ha un prezzo. Le persone che ti capiscono ti accompagneranno nel viaggio, mentre le conoscenze più recenti potrebbero trovarti troppo instabile da gestire. Tuttavia, essere autentici è la soluzione migliore.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è un'atmosfera nervosa nell'aria. Può rendere alcuni tori passivi-aggressivi. Con il Sole e Marte in contrasto con Eris e il Nodo Nord, potresti chiederti se c'è qualcosa per cui vale la pena arrabbiarsi o se ti stai inventando tutto. Districare le tue emozioni e acquisire chiarezza può essere una faccenda complicata. Cerca di risolvere i tuoi sentimenti prima di sfogarti con una persona a cui tieni. L'atmosfera con un partner (innamorato o d'affari) può essere molto intensa, soprattutto se hai un rancore che devi ancora affrontare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quando si tratta di amore, alcuni Gemelli saranno incredibilmente ottimisti, mentre altri dubiteranno che le cose andranno per il verso giusto. La tua fede cresce e diminuisce mentre Venere nella tua zona di vita amorosa si sincronizza con il promettente Giove nel tuo regno dietro le quinte. Una cosa è certa: se vuoi che succeda qualcosa, devi uscire dai margini ed entrare in gioco. Non aver paura di esprimere il tuo affetto. Non sempre vale la pena giocare alla grande. Se hai una relazione o desideri conoscere qualcuno di nuovo, fai qualcosa per mostrare il tuo interesse.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Quanto rumore puoi fare senza provocare una scena? È qualcosa su cui vale la pena riflettere mentre il sole e Marte nella tua casa dell'espressione personale si scontrano con Eris e il Nodo Nord nel tuo settore pubblico. Dare voce alle tue lamentele attirerà senza dubbio l'attenzione. Tuttavia, lamentarsi costantemente può allontanare gli altri e renderli riluttanti ad ascoltare le tue preoccupazioni. È intelligente scegliere le tue battaglie con cura. Non tutti i problemi meritano di essere pubblicizzati. Tuttavia, alcuni Cancro potrebbero essere riluttanti a lamentarsi quando dovrebbero. Se non ti prendi cura dei tuoi interessi, chi lo farà?