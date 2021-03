Oroscopo di oggi 17 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 17 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti accontenti di svolgere tranquillamente i tuoi affari e occuparti dei tuoi affari personali. Potrebbe sembrare un po 'noioso, ma a volte devi abbassare la testa e portare a termine le cose. Non lasciare che un Acquario pessimista metta a repentaglio i tuoi sforzi.

Amore / amicizia: la formazione planetaria di oggi suggerisce che potresti non essere dell'umore giusto per socializzare. Se è così, prenditi una pausa. Trascorrere del tempo nella cura di sé e recuperare il sonno di bellezza ti ringiovanirà. Quindi, sarai dell'umore giusto per affrontare amici e ammiratori esigenti.

Carriera / Finanza: Con la socievole Venere nella tua solitaria dodicesima casa in aspetto Saturno pesante, potresti non essere sicuro di come avvicinarti a una figura autorevole. Il fascino vivace per cui sei famoso non è così potente come di solito. Quindi, potresti preoccuparti di come ti imbatterai. Conduci con sostanza invece che con superficialità. Lascia che i tuoi talenti e la tua esperienza parlino da soli.

Crescita personale / spiritualità: affrontare le tue insicurezze frontalmente è il modo migliore per superare qualcosa che ti trattiene. Con il tuo sovrano, Marte, allineandoti con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, affronterai coraggiosamente i tuoi problemi piuttosto che permettere che le tue azioni siano dettate dalla paura. Questo potrebbe innescare una conversazione difficile. Tuttavia, sarà bene toglierti qualcosa dal petto. Non metterti sulla difensiva o conflittuale con la persona che ha lo spazio per farti esprimere le tue preoccupazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nel segno, intendi occuparti degli affari personali. Concentrazione, determinazione e fascino ti aiuteranno a ottenere ciò che hai deciso di fare. Una Vergine fedele potrebbe essere devota alla tua causa e disposta a prestare assistenza.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo settore sociale che si scontra con Saturno maturo, vuoi essere visto come qualcosa di più di un bel viso. Vuoi essere preso sul serio e rispettato per i tuoi risultati. Contempla l'atmosfera che proietti. Urla sex appeal? O sottolinea la tua abilità mentale? Non puoi controllare ciò che pensano gli altri, ma puoi presentarti nel modo in cui speri di essere visto.

Carriera / Finanza: quando hai soldi in banca, senti di poter vincere qualsiasi ostacolo. Marte assertivo nel tuo settore finanziario in linea con il guaritore ferito Chirone offre il supporto planetario necessario per costruire il gruzzolo che può proteggerti in caso di difficoltà impreviste. Questo non significa che stai per tirare fuori il tappeto da sotto di te. È semplicemente un promemoria per agire su una questione di denaro importante invece di aspettare fino a quando non si verifica un disastro.

Crescita personale / spiritualità: l' entusiasmo può tenerti sveglio fino a tutte le ore. Un allineamento luna / Giove a tarda notte può farti emozionare per una nuova e luminosa possibilità sul tuo percorso di vita. Domani potrai determinare se vale la pena perseguirlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere del tempo in solitudine ti darà la pace e la privacy necessarie per risolvere alcune cose. È una giornata eccellente per la meditazione, la preghiera e le pratiche spirituali. Anche una passeggiata in un bellissimo ambiente naturale con il tuo Toro preferito può essere rigenerante.

Amore / amicizia: hai energia da bruciare. Perché non usarlo per aiutare un amico bisognoso? Con Marte motivato nel tuo segno che aspira al guaritore ferito Chirone nel tuo settore comunitario, hai quello che serve per venire in aiuto di qualcuno che ha bisogno di protezione, direzione o cure. A volte, devi intervenire e prendere il comando finché un amico non si rimette in piedi. Puoi essere altrettanto efficace quando prendi le redini di uno sforzo di gruppo.

Carriera / Finanza: Venere abbagliante nella tua zona di carriera segnala che stai attirando l'attenzione, ma è per le giuste ragioni? Con Venere in aspetto autorevole Saturno, potresti preoccuparti che le tue conoscenze e competenze non vengano adeguatamente riconosciute. Non aver paura di riformulare la narrazione attorno alle tue capacità piuttosto che concentrarti sulla tua personalità. È bello essere apprezzati dai tuoi coetanei, ma è più importante essere rispettati per ciò che apporti alla tua professione.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Giove a tarda notte potrebbe farti preparare fino a tutte le ore un grande schema. Annota alcune note. Domani potrai rivederli e decidere cosa è fattibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul lavoro e nei tempi di inattività, devi sentirti parte integrante di ciò che sta accadendo. Adattarsi può significare sospendere la propria agenda personale a favore dell'essere un giocatore di squadra. Potrebbe rendere più facile andare d'accordo con un Toro.

Amore / Amicizia: potresti essere frustrato per lo stato della tua vita sessuale mentre la Venere romantica si scontra con Saturno inflessibile nella tua zona di intimità. Qualunque cosa sia offerta nel boudoir non sembra essere all'altezza della tua immagine idealizzata dell'amore. In alcuni casi, potresti evitare del tutto il sesso se non soddisfa le tue esigenze romantiche. È bene avere degli standard. Resisti per ciò che desideri.

Carriera / Finanza: l' ambizioso Marte che aspira a Chirone frammentato nel tuo settore professionale lo rende un momento eccellente per riparare la tua immagine pubblica e trasformare il modo in cui sei visto nella tua cerchia professionale. Avrai più successo nell'eseguire il controllo dei danni se lo fai tranquillamente a porte chiuse piuttosto che fare un grande clamore. Potrebbe significare risolvere un problema con un collega o lavorare per migliorare le tue mancanze. Ci vuole coraggio per essere responsabili dei propri passi falsi e fare ciò che serve per correggerli.

Crescita personale / spiritualità: le tue aspettative verso gli altri (in particolare il tuo interesse amoroso) possono essere sovradimensionate quando la viziata Luna del Toro quadrare l'avido Giove questa sera. Non chiedere più di quanto sei disposto a dare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ogni Leone ama i riflettori. Oggi troverai senza dubbio un modo per brillare e attirare l'attenzione nel tuo mondo. Fai attenzione a non rubare il tuono a nessuno. Qualcuno vicino a te (un Acquario, forse) potrebbe meritare il riconoscimento per la sua assistenza.

Amore / Amicizia: la desiderabilità potrebbe non essere sufficiente per ottenere l'attenzione che brami mentre l'attrattore Venere si scontra con il trattenere Saturno nella tua zona di collaborazione. Probabilmente non è una questione se il tuo interesse amoroso ti trova allettante. Potrebbe essere che richiedano qualcosa di più. Se c'è un problema tra di voi, il sesso non lo risolverà. Controlla se hai bisogno di diventare adulto e affrontare le questioni in modo più maturo.

Carriera / Finanza: dovrai aumentare di livello il tuo know-how per fare il passo successivo con un'importante collaborazione. Con il motivato mentore Chirone in aspetto di Marte nella tua casa di livello superiore, avrai l'energia di cui hai bisogno per affrontare un compito arduo. Anche se ti senti come se avessi la forza, potrebbe volerci del tempo per aumentare di livello le tue abilità. Coinvolgere gli altri nel processo di apprendimento fornirà il supporto di cui hai bisogno per perseverare fino a quando non padroneggi ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere ispirato a colmare le lacune nella tua conoscenza spirituale. Una conversazione con un mentore o una guida entusiasta può essere gratificante. Potrebbero accenderti a idee che risuonano con te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai stimolato da idee affascinanti e nuove immagini e suoni. Con la luna nella tua zona di esplorazione, brami l'ispirazione. Una conversazione con un Acquario saggio e mondano fornirà un sacco di idee intriganti che vorrai approfondire.

Amore / amicizia: fai attenzione a non aggiungere alcuna tensione tra te e il tuo interesse amoroso. Venere nella tua zona di collaborazione in collisione con l'esigente Saturno suggerisce che anche la minima pressione potrebbe sottoporre te e il tuo partner a uno stress eccessivo. Rilassati piuttosto che andare avanti con la tua agenda. Per i single, sentire di dover spingere per far accadere qualcosa è un segno che è meglio lasciare le cose da sole.

Carriera / Finanza: spesso c'è un confidente in disparte che ti incoraggia. A volte, quel sistema di supporto si rompe e non riesce a offrire l'incoraggiamento e la guida a cui sei abituato. Puoi sempre fare il soldato come agente solista. Tuttavia, l'allineamento di Marte / Chirone odierno suggerisce che potrebbe essere utile mettere in pausa la tua ambizione e affrontare un problema in un'alleanza importante. Forse è il momento di dimostrare che ci tieni tanto a questa relazione quanto ad andare avanti?

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Giove a tarda notte potrebbe portare un secondo vento che ti tiene sveglio fino a tutte le ore a lavorare su un compito. Il tuo entusiasmo potrebbe essere maggiore della tua energia. Mantienilo semplice.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non è possibile scrollarsi di dosso emozioni intense. Concentrati sugli aspetti positivi e su ciò che ti appassiona piuttosto che sull'ossessione per ciò che non puoi controllare. Nel bene e nel male, i tuoi sentimenti per un Acquario potrebbero essere un po 'esagerati.

Amore / amicizia: con il guerriero, Marte che aspira a Chirone ferito nella tua casa di altri significativi, sentirai che è tuo dovere difendere una persona vicino a te che ha bisogno di protezione e cure. Allo stesso modo, potresti dover combattere per proteggere e riparare una relazione fratturata. Stare seduti e parlare dei tuoi sentimenti e delle tue intenzioni può essere così calda. A volte le persone hanno bisogno di vedere il tuo amore in azione. Quando il dovere chiama, preparati a combattere la buona battaglia.

Carriera / Finanza: bilanciare la responsabilità con il divertimento può essere una sfida mentre la farfalla sociale Venere e il maestro di Saturno si scontrano. È fondamentale che tu sia visto come disciplinato e laborioso. Tuttavia, a volte è necessario soffiare un po 'di vapore. Va bene scherzare e fare due risate con i tuoi colleghi quando il capo non sta guardando, a condizione che ciò non ti impedisca di portare a termine il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento notturno tra la Luna in Toro e Giove entusiasta potrebbe tenerti sveglio dopo ore con un hobby, un progetto furbo o con i videogiochi. Fare qualcosa di divertente sarà un ottimo modo per rilassarsi dopo una lunga giornata.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di interazione uno contro uno, bramerai il cameratismo di qualcuno a cui ti senti emotivamente connesso. Al lavoro e nel gioco, i Tori saranno i tuoi compagni più desiderabili. Ti capiscono in un modo che gli altri non fanno.

Amore / amicizia: la resistenza che senti quando agisci su una questione romantica dovrebbe essere ascoltata. Con Venere nella tua zona di vita amorosa in contrasto con Saturno responsabile, è saggio essere pazienti e lasciare che le cose si svolgano prima di fare il passo successivo. Quando pianti i semi, hanno bisogno di tempo per germogliare. Non affrettare il processo. Se qualcuno ti fa pressioni, fagli sapere che hai bisogno di uno o due minuti per scoprire come ti senti.

Carriera / Finanza: sei noto per la tua intensità e passione. Applicalo per risolvere un problema nella tua vita lavorativa. Con Marte che sembra solo un Chirone frammentato nel tuo settore lavorativo, sarai motivato ad andare avanti fino a quando non sarà a posto una soluzione. Questa probabilmente non è una cosa da fare. La tua situazione potrebbe richiedere di perfezionare e mettere in pratica le tue capacità di risoluzione dei problemi. Potrebbe essere una sfida continua che richiederà un monitoraggio per il prossimo futuro.

Crescita personale / spiritualità: il tuo entusiasmo per le preoccupazioni domestiche ottiene una spinta mentre la luna e Giove si allineano. Un grande schema potrebbe essere in lavorazione. Fai attenzione a non renderlo così elaborato da essere impossibile da raggiungere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: a casa e al lavoro, sarà bello fare le cose. Con la laboriosa Luna in Toro nella tua zona di produttività, potrai avanzare fino a quando non avrai realizzato ciò che hai deciso di fare. Non lasciare che un Acquario accumuli compiti aggiuntivi nel tuo piatto.

Amore / amicizia: chiedi incoraggiamento a un compagno motivato. Con Marte nella tua casa di interazione uno contro uno in aspetto al guaritore ferito Chirone, una persona ad alta energia può persuaderti a non lasciare che un ostacolo ostacoli la tua felicità. Questo gioco della vita sulla Terra può essere impegnativo. Non riuscirai mai a mettere tutti i pezzi in fila nel modo desiderato. Tuttavia, ciò non significa che non puoi trovare gioia nella follia e nell'imperfezione.

Carriera / Finanza: prima di investire in un progetto domestico o familiare, fai i compiti. Venere in cerca di bellezza nel tuo regno domestico che si scontra con Saturno responsabile consiglia pazienza e un'attenta pianificazione prima di fare il passo successivo. Questa impresa potrebbe essere più complessa di quanto immagini. Il completamento potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo e denaro. Parla con persone esperte, ottieni le informazioni di cui hai bisogno e valuta le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: Avrai molto da dire questa sera quando la luna si allinea con l'entusiasta Giove nella tua zona di comunicazione, provocando una lunga conversazione. Stai attento a non fare una promessa che non puoi mantenere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento e la creatività, vorrai seguire la tua felicità. Fatti coinvolgere dalle persone e dai progetti che ti entusiasmano. Troverai il cameratismo con un Toro che condivide i tuoi interessi.

Amore / amicizia: qualsiasi riluttanza che provi nell'esprimere il tuo affetto merita di essere ascoltata. Con l'amorevole Venere in contrasto con il rifiuto di Saturno, potrebbe esserci una buona ragione per trattenersi. Le tue parole potrebbero non fluire nel modo in cui desideri, oppure il tuo ascoltatore potrebbe sentirsi oppresso da ciò che dici. Mantenerlo leggero non è esattamente il tuo punto forte, soprattutto oggi. Salvalo finché non sarai sicuro di te stesso e potrai parlare senza riserve.

Carriera / Finanza: guarda al tuo passato per trovare una soluzione a un dilemma lavorativo attuale. Il guerriero Marte in aspetto il guaritore ferito Chirone nella tua casa e nel regno familiare suggerisce che alcune pratiche imparate dall'infanzia potrebbe aiutarti a gestire una situazione difficile sul lavoro. Considerala un'opportunità per trovare il tesoro sepolto in un'esperienza che potrebbe essere stata super impegnativa in quel momento. Non si sa mai cosa potrebbe rivelarsi alla fine una fonte di forza e resilienza.

Crescita personale / spiritualità: il tuo entusiasmo per un hobby o un'attività che ti piace potrebbe spingere a una grande follia. Non c'è modo di trattenerti quando la luna e Giove esagerato si scontrano. Se ti porterà gioia, è un investimento utile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: indipendentemente dal fatto che i tuoi cari siano sotto il tuo tetto o lontani, dovrai sentirti connesso. Perché non pianificare una cena speciale o una chat video con la famiglia o gli amici che non puoi vedere di persona? Recuperare il ritardo con un Toro sarà delizioso.

Amore / Amicizia: questa sera, quando la Luna in Toro mostra Giove ottimista, potresti sentirti entusiasta di una questione di casa e famiglia. Questo potrebbe spingerti a fare piani di grandi dimensioni. Prima di impegnarti, controlla di avere il tempo e le risorse necessari per portare a termine. Solo perché oggi ti piace moltissimo, non significa che domani ne sarai altrettanto entusiasta.

Carriera / Finanza: la tua disponibilità ad agire per qualcosa che ti fa sentire insicuro è ammirevole. Un potente allineamento Marte / Chirone può darti il ​​coraggio di riconoscere un problema e motivarti a trovare un modo per aggirarlo. Diventa meno scoraggiante quando lo affronti apertamente, quindi trova un collega fidato con cui puoi parlare. Perderà parte della sua carica se esposto alla luce del giorno e il feedback che riceverai può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: con Venere attrattore in aspetto Saturno longanime nel tuo segno, potresti chiederti se meriti le cose buone che ti vengono incontro. Non lasciare che la mancanza di autostima blocchi le tue benedizioni. È ora di cambiare la narrativa intorno a ciò che credi di meritare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: mettersi al passo con i propri cari ti farà sentire parte integrante della loro vita. In questi tempi di isolamento, è importante rimanere in contatto. Contatta le persone che potrebbero utilizzare una chiamata. Un Toro apprezzerà sentirti.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno che si scontra con il trattenere Saturno, potresti sentirti tagliato fuori dall'amore che desideri, rendendo difficile darlo e riceverlo. La colpa potrebbe essere una bassa autostima. È difficile essere aperti a qualcosa che non credi di meritare. Capovolgi lo script sulla negatività. Sei una persona fantastica che è degna di amore. Lascia che il tuo più grande ammiratore ti dia la spinta emotiva di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: potresti chiederti se riesci a trovare i soldi necessari per finanziare una casa o un progetto familiare. Marte che si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona monetaria suggerisce che le tue circostanze potrebbero essere una risorsa piuttosto che una responsabilità. Fai qualche ricerca e scopri se potrebbero essere disponibili finanziamenti speciali per assistere una persona nella tua situazione. Vale la pena essere proattivi nella ricerca di una soluzione. Potresti essere più vicino a un sì di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: la luna in aspetto ottimista con Giove ti consiglia di avere un po 'di fede. In effetti, potresti aver bisogno di molto. Immagina che le forze stiano cospirando dietro le quinte per lavorare a tuo favore.