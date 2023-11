Oroscopo di oggi 17 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 17 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi essere sempre selvaggio e follemente impulsivo. Allo stesso tempo, non puoi negare la tua individualità e schiacciare il tuo spirito. Potresti non essere sicuro di come dovresti agire e di chi dovresti essere poiché il Sole e Marte si scontrano con Eris e il Nodo Nord nel tuo segno. Tutta la tua vita è un esperimento per scoprire quanto puoi essere anticonformista. Ciò che hai imparato è che esprimersi liberamente a volte ha un prezzo. Le persone che ti capiscono ti accompagneranno nel viaggio, mentre le conoscenze più recenti potrebbero trovarti troppo instabile da gestire. Tuttavia, essere autentici è la soluzione migliore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Troverai facile entrare in empatia con gli altri mentre il Sole, Marte e Nettuno si allineano nelle tue zone interpersonali. Vedrai una persona sotto una luce diversa quando ti metti nei suoi panni. La tua empatia rende facile unirsi per raggiungere un obiettivo condiviso. Una visione audace per il futuro può essere difficile da realizzare da soli. Trarrai vantaggio dall'arruolare un gruppo di amici o colleghi per partecipare ai tuoi piani. Sono favoriti i progetti che coinvolgono le arti, la guarigione o la spiritualità. Tuttavia, qualsiasi attività di gruppo sarà elevata quando tu e i tuoi collaboratori condividerete una visione e vi impegnerete a lavorare duro per realizzarla.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei pronto a perseguire un grande sogno? Mentre il sole, Marte guidato e il visionario Nettuno energizzano le tue zone di lavoro, avrai l'energia e la motivazione necessarie per portare i tuoi piani alla fase successiva. Ogni grande risultato inizia con una visione. Potrebbe sembrare impossibile, ma se rimani fermo nel tuo impegno e lavori, è probabile che riuscirai a raggiungere ciò che ti sei prefissato. È frustrante quando non riesci a vedere la tua strada da seguire. La buona notizia è che non è necessario vedere l'intero percorso. Devi solo vedere il passaggio successivo. In caso di dubbi, fidati del tuo istinto. In questo momento, la tua intuizione sulla tua carriera è esatta

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Quanto rumore puoi fare senza provocare una scena? È qualcosa su cui vale la pena riflettere mentre il sole e Marte nella tua casa dell'espressione personale si scontrano con Eris e il Nodo Nord nel tuo settore pubblico. Dare voce alle tue lamentele attirerà senza dubbio l'attenzione. Tuttavia, lamentarsi costantemente può allontanare gli altri e renderli riluttanti ad ascoltare le tue preoccupazioni. È intelligente scegliere le tue battaglie con cura. Non tutti i problemi meritano di essere pubblicizzati. Tuttavia, alcuni Cancro potrebbero essere riluttanti a lamentarsi quando dovrebbero. Se non ti prendi cura dei tuoi interessi, chi lo farà?