Oroscopo di oggi 18 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 18 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GIUGNO 2024

Non conviene essere ansiosi per il futuro o cercare di controllare la direzione in cui stanno andando le cose. Con la diva domestica Venere nella tua casa e nella tua zona familiare in contrasto con il signore supremo Plutone, vorrai assicurarti di creare la vita domestica perfetta. Il tuo potere risiede nelle scelte che fai nel momento presente. Quindi, ciò che fai ora potrebbe determinare come si svolgeranno le cose lungo il percorso. Non ha senso ossessionarsi per le scelte che fanno gli altri e per il modo in cui potrebbero influenzare le tue speranze e i tuoi sogni. Ciò che dovrebbe essere, sarà.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GIUGNO 2024

Con Venere in Cancro e il tuo settore della comunicazione in contrasto con il comando di Plutone, esagererai nell'esprimere i tuoi desideri o non farai abbastanza rumore per essere preso sul serio. Con questa influenza disordinata in gioco, può essere difficile capire come far conoscere al meglio i tuoi sentimenti. Non vuoi essere considerato aggressivo o che si sforza troppo, né vuoi essere visto come una persona che ha paura di assumersi la responsabilità. Trova una via di mezzo che ti consenta di chiedere ciò che desideri senza far sentire l'altra persona sotto pressione o manipolata

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GIUGNO 2024

Potrebbe essere necessario un sacco di soldi per finanziare un grande piano. Quanto puoi permetterti di spendere? Potrebbe essere qualcosa con cui combatti mentre Venere nella tua casa delle risorse si scontra con Plutone nella tua casa dell'avventura. Può essere difficile resistere a un'ossessione. Quando fai qualcosa di audace, sei tutto dentro o sei fuori. Alcuni Gemelli vorranno pianificare un viaggio verso una destinazione lontana, mentre altri potrebbero essere desiderosi di tuffarsi in una ricerca spirituale o educativa. Se sei completamente impegnato a portare a termine il progetto, è probabilmente un buon investimento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GIUGNO 2024

I tuoi desideri possono sembrare piuttosto urgenti con Plutone ossessivo nella tua casa di intimità. Mentre Plutone si scontra con Venere nel tuo segno, potresti avere difficoltà a regolare le tue emozioni e a tenere sotto controllo l’ossessione. Alcuni Cancro si dimostrano forti, mentre altri saranno così spaventati dai loro impulsi che tenteranno di reprimere ciò che provano. Tutto cambia tra te e una persona di interesse una volta che il sesso diventa parte del quadro. Considera il modo in cui vorresti essere avvicinato e tratta l'altra persona di conseguenza. I desideri furiosi possono estendersi anche al denaro e ai beni. Non conviene essere controllanti o avidi. Sapere quando ridurlo.