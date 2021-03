Oroscopo di oggi 18 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti accontenti di svolgere tranquillamente i tuoi affari e occuparti dei tuoi affari personali. Potrebbe sembrare un po 'noioso, ma a volte devi abbassare la testa e portare a termine le cose. Non lasciare che un Acquario pessimista metta a repentaglio i tuoi sforzi.

Amore / amicizia: la formazione planetaria di oggi suggerisce che potresti non essere dell'umore giusto per socializzare. Se è così, prenditi una pausa. Trascorrere del tempo nella cura di sé e recuperare il sonno di bellezza ti ringiovanirà. Quindi, sarai dell'umore giusto per affrontare amici e ammiratori esigenti.

Carriera / Finanza: Con la socievole Venere nella tua solitaria dodicesima casa in aspetto Saturno pesante, potresti non essere sicuro di come avvicinarti a una figura autorevole. Il fascino vivace per cui sei famoso non è così potente come di solito. Quindi, potresti preoccuparti di come ti imbatterai. Conduci con sostanza invece che con superficialità. Lascia che i tuoi talenti e la tua esperienza parlino da soli.

Crescita personale / spiritualità: affrontare le tue insicurezze frontalmente è il modo migliore per superare qualcosa che ti trattiene. Con il tuo sovrano, Marte, allineandoti con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, affronterai coraggiosamente i tuoi problemi piuttosto che permettere che le tue azioni siano dettate dalla paura. Questo potrebbe innescare una conversazione difficile. Tuttavia, sarà bene toglierti qualcosa dal petto. Non metterti sulla difensiva o conflittuale con la persona che ha lo spazio per farti esprimere le tue preoccupazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua attenzione agli affari personali lascia il posto a occuparti di questioni di denaro mentre la luna passa dal tuo segno alla tua casa dei guadagni. Potrebbe essere necessario entrare in contatto con una persona esperta (un Gemelli, forse) per accedere alle informazioni di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: quando si tratta di relazioni, sei concentrato sul futuro. Con il tuo sovrano, Venere, in aspetto trasformativo Plutone nella tua nona casa visionaria, sai qual è il tuo scenario ideale. Sei pronto a far rispettare le regole di relazione che, si spera, lo renderanno una realtà. La flessibilità non è il tuo forte. È bello avere un progetto per attirare ciò che vuoi. Tuttavia, dovresti anche essere aperto all'esplorazione di ciò che l'Universo porta sulla tua strada piuttosto che avere regole scritte nella pietra.

Carriera / Finanza: con un incontro armonioso Mercurio / Dallasnella tua zona di lavoro di squadra, farai del tuo meglio per pensare quando fai brainstorming con un gruppo. L'ispirazione che ricevi da persone che la pensano allo stesso modo ti aiuterà a trovare le tue idee più brillanti. La magia accade quando unisci i tuoi talenti e le tue risorse. Il feedback che dai e ricevi sarà inestimabile. Una collaborazione potrebbe essere vantaggiosa per tutti.

Crescita personale / spiritualità: un amico che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale può esercitare una notevole influenza sulle tue convinzioni. Verifica che gli ideali a cui ti iscrivi siano i tuoi. È importante investire negli insegnamenti per le giuste ragioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera passa da introspettiva a sicura e consapevole di sé mentre la luna passa dal Toro e dal tuo regno subconscio al tuo segno. Ora che hai capito una o due cose, hai il potere di agire. Un Pesci potrebbe essere un utile alleato.

Amore / Amicizia: la tua vibrazione è sensuale e super intensa poiché l'attrattore Venere si allinea con il persuasivo Plutone nella tua casa di intimità. L'energia che irradi potrebbe trascinare una figura formidabile nella tua orbita. Si spera che tu sia pronto a gestire l'immensa passione che questo accoppiamento fatale potrebbe portare. Se esci o hai una relazione, organizza una serata romantica con il tuo partner. Potrebbe essere una notte che non dimenticherai presto.

Carriera / Finanza: che succede con la tua carriera? Gli strateghi Mercurio e Dallasche si allineano nel tuo settore professionale potrebbero spingerti a dare uno sguardo più approfondito a dove sei diretto e escogitare un piano per dirigersi verso il tuo prossimo traguardo. È un momento opportuno per entrare in contatto con una persona che ha esperienza con ciò che vuoi fare. Il viaggio che ti aspetta sarà molto più facile se qualcuno ti fa notare le potenziali insidie ​​e ti aiuta a capire i dettagli.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento di Marte / Urano potrebbe indurre un momento ah-ha che ti motiva a scendere dal recinto e ad agire su una preoccupazione personale urgente. Agisci prima di perdere il tuo equilibrio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: quando la giornata è finita e la luna entra nella tua riposante dodicesima casa, non vedrai l'ora di trascorrere del tempo tranquillo da solo. È essenziale ricaricare il tuo serbatoio emotivo e prepararti per il domani. Lascia che un Sagittario prenda il passo così puoi rilassarti.

Amore / Amicizia: una relazione assume una nuova profondità quando tu e il tuo interesse amoroso vincolate a convinzioni. Venere nella tua casa di saggezza superiore allineandosi con Plutone trasformativo lo rende un ottimo momento per scoprire dove si intersecano le tue inclinazioni spirituali. Forse sei pronto per esplorare insieme una pratica spirituale? Anche la condivisione di interessi intellettuali può avere un effetto di legame. I single potrebbero incontrare un potenziale partner a scuola o in una comunità spirituale. L'intensa chimica che senti sarà un segno rivelatore.

Carriera / Finanza: porterai intuizione e concentrazione sull'apprendimento e sulla condivisione di idee mentre Pallade metodico e Mercurio intelligente si fondono nel regno del pensiero a tutto campo. È un momento opportuno per attività che coinvolgono istruzione, editoria e marketing, nonché affari legali e affari internazionali. Questa energia di supporto ti consente di elaborare schemi creativi e sviluppare le strategie necessarie per eseguirli. Non trattenerti. Stupisci il mondo con grandi idee.

Crescita personale / spiritualità: hai un ottimo modo per comprendere i modelli e analizzare le tendenze. Non è esattamente intuizione, anche se è uno strumento che può aiutarti a prendere una decisione importante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ti piacciono le luci della ribalta, anche se essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 può essere estenuante. Apprezzerai l'opportunità di rilassarti con il tuo gruppo di quarantena o di connetterti con la tua cerchia ristretta tramite chat video. Tu e un Gemelli avrete molte notizie da leggere.

Amore / amicizia: sarai un maestro nel disfare i tuoi desideri e comunicarli al tuo partner mentre Mercurio incontra Pallade nella tua zona di intimità. Sia che tu sesta, scrivi una lettera d'amore o sussurri loro all'orecchio, farai conoscere le tue esigenze. Se single, il tuo partner ideale potrebbe essere una persona con cui ti senti a tuo agio nel condividere le tue fantasie sessuali. Assicurati che ci siano abbastanza punti in comune per mantenerti interessato fuori dalla camera da letto.

Carriera / Finanza: Mastermind Plutone nella tua zona di lavoro suggerisce che eserciti influenza sul posto di lavoro e che i tuoi poteri di persuasione sono forti. Aggiungi la socievole Venere al mix e puoi invogliare le persone a partecipare a un progetto stimolante. Potresti anche convincere una figura influente a fornire sostegno finanziario o altre risorse di cui hai bisogno. Potrebbe esserci un prezzo da pagare per manovre opportunistiche. Fai delle mosse che sosterranno il bene collettivo.

Crescita personale / spiritualità: cercherete il piacere in tutti i posti giusti mentre la sensuale Luna in Toro si allinea con Venere e il sole. La tua vibrazione appassionata si irradierà verso l'esterno e attirerà persone curiose desiderose di crogiolarsi nel tuo splendore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: quali lezioni hai imparato nell'ultimo mese? Guarda un po 'più a fondo. Potresti scoprire una pepita di conoscenza che può aiutarti con la tua carriera. Un Pesci perspicace può avere una prospettiva interessante sulla tua situazione e consigli utili.

Amore / amicizia: il tuo partner potrebbe essere pronto per l'intensità che porti, quindi non trattenerti né modificare i tuoi desideri. Con un potente allineamento Venere / Plutone che energizza le tue zone di vita amorosa, la passione è al culmine. Ciò potrebbe portare a un incontro sessuale molto carico o una profonda fusione di cuori e menti. Se single, è un momento opportuno per esplorare le tue opzioni online. Sotto questa potente influenza, potresti entrare in contatto con qualcuno che è abbastanza forte da ricevere l'amore che devi dare.

Carriera / Finanza: una fusione Mercurio / Dallasnella tua zona di partnership rende un momento eccellente per collaborare. Farai del tuo meglio il brainstorming in compagnia di un individuo che pensa come te. Anche se non sei completamente sulla stessa pagina, capirai da dove provengono e vedrai il valore nell'incorporare le loro idee. Anche gli agenti solisti potrebbero trarre vantaggio dal feedback. Rivolgiti a qualcuno per un consiglio.

Crescita personale / spiritualità: accetta qualsiasi incoraggiamento ti venga incontro. Una guida o una parola gentile da qualcuno che ti riceve può essere super stimolante. Allo stesso modo, dovresti cogliere l'opportunità di elevare qualcuno che ha bisogno di una spinta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: c'è molto da esaminare le emozioni, elaborare le cose e lasciarsi andare mentre la luna attraversa la tua zona di trasformazione. Apprezzerai il rilascio che arriva quando la luna si sposta. Un Gemelli può fornire una visione unica della tua esperienza.

Amore / amicizia: porterai perseveranza e passione in una casa importante e in una questione familiare mentre l'amorevole Venere si allinea con il magistrale Plutone nel tuo regno domestico. Riuscirai a superare anche il compito più impegnativo perché sei attinto a una fonte di forza e intraprendenza. Potrebbe comportare un'ampia riparazione o ristrutturazione. Oppure potresti dover lavorare su una relazione familiare problematica. È il tipo di sfida che rivela di che pasta sei fatto.

Carriera / Finanza: troverai modi creativi per affrontare le attività di routine mentre Pallade strategico e Mercurio intelligente si fondono nella tua casa di lavoro. Potresti notare cose che i tuoi colleghi non notano. Queste informazioni possono aiutarti a apportare utili modifiche alla routine quotidiana. Eccellerai anche nella risoluzione dei problemi. Ascolta attentamente i tuoi colleghi e leggi tra le righe. Ciò che senti o, forse non senti, potrebbe riempire i tuoi spazi vuoti, consentendoti di ottenere un compito sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: su questioni mondane e spirituali, lascia che l'amore sia ciò che ti guida. Venire dal cuore può garantire che tu vada per le cose nel modo giusto. Pensa oltre i tuoi interessi e considera cosa è meglio per tutte le persone coinvolte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è gratificante sentire di avere un legame speciale con qualcuno. Oggi ti occupi di creare legami più profondi con le persone a cui ti senti più vicino. Conoscere meglio un giocoso amico Pesci sarà molto gratificante.

Amore / amicizia: se hai intenzione di esprimere sentimenti audaci, assicurati che nessuno ascolti la tua chiamata o si guardi alle spalle mentre scrivi. È una buona pratica impegnarsi nel sexting sicuro. Con un ardente allineamento Venere / Plutone che riscalda la comunicazione tra te e il tuo interesse amoroso, il decoro esce dalla finestra quando i desideri segreti richiedono di essere espressi. I tuoi poteri di seduzione sono forti. Quindi, il tuo scambio potrebbe preparare il terreno per una serata indimenticabile.

Carriera / Finanza: la collaborazione stimolerà la tua creatività mentre la laboriosa Luna in Toro si allinea con il sole e Venere in Pesci e la tua casa di auto-espressione. Anche se il tuo compito è piuttosto banale, sarà elevato dal giro unico che ci metti. Il feedback che riceverai da un collega di fiducia sarà essenziale per affinare le tue idee. Questa dolce atmosfera porta uno spirito di divertimento anche ai compiti più noiosi.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi poteri artistici sono potenziati quando Mercurio e Pallade si incontrano nei Pesci fantasiosi e nella tua zona creativa. Avrai bisogno di uno sbocco per le tue idee originali. Che tu sia uno spettatore o un creatore, apprezzerai le attività artistiche, in particolare la scrittura e la musica.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: porterai una gioia tranquilla a tutto ciò che fai. Avrà un effetto calmante sulle persone intorno a te. Un Pesci lo assorbirà e ricambierà con la propria atmosfera confortante. È un tonico per quello che a volte può essere un mondo molto tossico.

Amore / Amicizia: se vuoi portare l'amore a casa tua, devi capire le energie che stanno dietro alla creazione di una bella casa. Quando presti amorevole attenzione a qualcosa, emette un segnale che attira più o meno lo stesso. Venere nella tua zona di casa in aspetto trasformativo Plutone nella tua casa dei soldi lo rende un momento eccellente per investire nell'abbellimento del tuo spazio, in particolare la camera da letto. Sbarazzati dei resti delle relazioni passate e apporta miglioramenti che preparano il terreno per un nuovo amore.

Carriera / Finanza: con la laboriosa Luna del Toro nel tuo settore lavorativo, sarai deciso a portare a termine le cose. Gli aspetti di supporto al sole e a Venere suggeriscono che sarai nella zona quando lavorerai e che trarrai piacere da ciò che fai. È una buona giornata per organizzarsi sul posto di lavoro e recuperare i compiti di routine.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione delle questioni domestiche e familiari è perfetta poiché Mercurio e Pallade si fondono in Pesci intuitivi. Conoscerai le domande giuste da porre per scoprire quello che vuoi sapere. Sarai anche abile nell'approvvigionamento di soluzioni ai problemi domestici.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti nei Pesci sensibili e nel tuo regno mentale, sei più emotivo di quanto la maggior parte delle persone è abituata. Tuttavia, un Toro apprezzerà vedere questo lato più tenero di te. È un sollievo non dover sempre giocare duro.

Amore / Amicizia: una conversazione relazionale può diventare molto intensa poiché l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione si allinea con il determinato Plutone nel tuo segno. Puoi essere molto persuasivo e presentare un argomento piuttosto convincente quando esprimi i tuoi pensieri. Il tuo ascoltatore, senza dubbio, sentirà l'emozione dietro le tue parole. Basterà spostare il quadrante a tuo favore? Una lettura con il tuo sensitivo preferito può aiutarti a capire come atterreranno le tue parole.

Carriera / Finanza: porterai pensiero strategico e abilità comunicative magistrali in tutto ciò che fai mentre Pallade e Mercuriosi fondono nel tuo regno mentale. Le attività che coinvolgono la scrittura, la pianificazione e il parlare in pubblico riceveranno una spinta dalle tue capacità avanzate. Anche le tue capacità di ricerca sono importanti. Sarai bravo a concentrarti sui problemi e lavorare per trovare le soluzioni adeguate, quindi non aver paura di condividere i tuoi suggerimenti. Potresti semplicemente salvare la giornata!

Crescita personale / spiritualità: ti divertirai ad esplorare attività creative e hobby mentre la luna si allinea con il sole e Venere nei fantasiosi Pesci. Diario, scrittura creativa, pittura e attività che ti consentono di esprimerti possono essere sia terapeutici che divertenti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: una volta che hai fatto il pieno di nidificazione e riposo, ti consigliamo di trascorrere del tempo facendo qualcosa di divertente. Perché non pianificare un'attività speciale con il tuo interesse amoroso, i tuoi figli o un amico? Puoi sempre contare su un Gemelli per inventare qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: Venere nella tua seconda casa materialistica Plutone guidato dall'aspetto potrebbe ispirarti a sfoggiare il tuo interesse amoroso. Viziarli con un regalo costoso o una cena sontuosa potrebbe essere il tuo modo per prendere piede in una fiorente storia d'amore. Sorprenderli con qualcosa di speciale può portare gioia a entrambe le parti. Se puoi permetterti di sborsare, fallo. Se non puoi, un gesto premuroso può essere altrettanto persuasivo.

Carriera / Finanza: con gli strateghi Mercurio e Dallasche si incontrano nella tua casa di denaro e possedimenti, sarai un mago a ruota e spaccio. Fare i compiti prima di discutere i termini di un accordo può metterti al primo posto. Che tu stia chiedendo un aumento o il miglior prezzo per un acquisto, sarai un forte negoziatore. Se le finanze non sono il tuo forte, è un momento opportuno consultare qualcuno che possiede capacità professionali di gestione del denaro.

Crescita personale / spiritualità: essere al di sopra degli affari materiali può darti un senso di realizzazione. Anche se stai lottando, può avere un impatto negativo sulla tua autostima. Ricorda che è il tuo carattere, non il tuo conto in banca, a determinare il tuo valore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: dopo una frenetica giornata di chiamate, e-mail, chat video e corse in giro, non vedrai l'ora di rilassarti. Quando la luna entra nel tuo regno domestico, tutto ciò che vorrai fare è rilassarti. Uscire con un Gemelli a bassa manutenzione sarà gratificante.

Amore / Amicizia: Mercurio perspicace e Pallade strategico che si fondono nel tuo segno possono renderti un po 'ossessionato da te stesso. Osservi molto l'ombelico mentre contempli ciò che è importante per te e concepisci modi per raggiungere i tuoi obiettivi personali. Di conseguenza, potresti non prestare molta attenzione al tuo interesse amoroso né trovare tempo per un amico. Non sentirti in colpa per questo. Avere una vita a tutto tondo richiede che tu abbia priorità al di là delle tue relazioni.

Carriera / Finanza: il tuo fascino conquista le persone a sinistra e a destra. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che aspira il persuasivo Plutone nella tua zona di gruppo, il tuo magnetismo attira le persone. Così, eserciterai un'influenza sui progetti di squadra sul lavoro e sugli sforzi della comunità. Lo stile può mettere piede nella porta, ma ci vorrà sostanza per guadagnare un posto a tavola. Hai quello che serve per tenere il tuo tra i principali attori?

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione sta facendo gli straordinari. Non sarà utile leggere troppo in te stesso. Una conversazione con un terapeuta o un sensitivo di fiducia può fornire utili spunti che mettono le cose nella giusta prospettiva.