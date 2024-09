Oroscopo di oggi 18 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 18 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 18 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua capacità di mettere alla prova le tue conoscenze e competenze potrebbe essere messa alla prova quando l'intelligente Mercurio nella tua zona lavorativa si oppone all'autorevole Saturno nella tua casa dell'auto-distruzione. Va tutto bene finché non ti imbatti in un compito che non sei sicuro di poter gestire. La paura che il tuo lavoro venga esaminato attentamente dagli altri può causare ansia da prestazione. Potresti pensare di non riuscire a gestire troppe critiche in questo momento. La tua ansia è probabilmente sproporzionata rispetto alla situazione in cui ti trovi. Fidati del fatto che sei abbastanza esperto da capire le cose se incontri un ostacolo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Essere sulla stessa lunghezza d'onda con un amico può essere dura, perché l'adattabile Mercurio si oppone all'inflessibile Saturno nella tua casa della comunità. Una persona potrebbe innervosirsi perché l'altra si rifiuta di ascoltare o riconoscere le sue idee. Lo stesso vale per colleghi, figli e il tuo interesse amoroso. Non puoi obbligare gli altri ad ascoltarti, ma puoi assicurarti di trattarli come vorresti essere trattato. E questo significa prendersi del tempo per ascoltare cose che non ti interessano. In alcuni casi, una persona potrebbe non rispondere a chiamate o messaggi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Poiché l'espressivo Mercurio nel tuo regno domestico si oppone all'ambizioso Saturno nella tua casa delle aspirazioni, spiegare i tuoi obblighi lavorativi e i tuoi obiettivi professionali ai tuoi cari può essere estenuante. Non importa quanto succintamente lo dici, potrebbero non capire perché dedichi così tanto tempo ed energia alla tua carriera. Potrebbe essere che la tua presenza venga a mancare sul fronte domestico o che le persone si sentano trascurate quando sei fisicamente presente ma impegnato con il lavoro. Offri alle persone a te care il dono della tua totale attenzione. Li renderà felici e ti darà una pausa tanto necessaria.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'adattabilità e una mente aperta potrebbero incontrare resistenza, poiché il versatile Mercurio si oppone all'inflessibile Saturno sul tuo asse di comunicazione. Il tuo tentativo di una conversazione ponderata potrebbe cadere nel vuoto. Se hai qualcosa di importante da dire, conservalo per dopo. Con questa atmosfera nervosa in gioco, potresti sprecare il fiato. Contratti, accordi e documenti possono essere altrettanto difficili da gestire. Potresti non essere in grado di firmare la documentazione senza l'approvazione di una figura autorevole. Si aspetteranno che tu faccia le cose secondo le regole, quindi assicurati di non prendere scorciatoie. Ci vorrà pazienza per sistemare le cose, in particolare con questioni che riguardano istruzione, viaggi e legge.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con Mercurio, il faccendiere, nella tua casa di beni, sei in genere un operatore abile che sa escogitare modi intelligenti per accedere al denaro e ottenere i beni che desideri. Anche il tuo schema più geniale potrebbe non produrre il risultato desiderato quando Mercurio e l'inflessibile Saturno si scontrano. Non c'è niente di gratis con questa atmosfera nervosa in gioco. Potresti dover saltare attraverso cerchi stretti e soddisfare richieste esigenti. Anche in quel caso, non c'è garanzia che le persone saranno collaborative. Prestiti, credito, alimenti e altri supporti esterni potrebbero essere soggetti a limitazioni e ritardi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La tua ricerca della perfezione è leggendaria. Prosperi quando le cose sono al loro posto e c'è ordine nel tuo ambiente. Tuttavia, essere pignolo può dare sui nervi agli altri, poiché il tuo governatore, Mercurio, nel tuo segno si oppone al restrittivo Saturno. È bello che ti piaccia che le cose siano in un certo modo. Tuttavia, non tutti condividono la tua ossessione. Un partner o qualcuno con cui stai lavorando a stretto contatto potrebbe perdere la pazienza con te quando sei eccessivamente critico. Controlla che le tue parole siano necessarie, utili e gentili prima di condividere le tue opzioni. Se qualcuno ti ignora o improvvisamente smette di rispondere ai messaggi di testo, probabilmente hai oltrepassato un limite. Sii rispettoso dei sentimenti e delle idee degli altri.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Mercurio stratega nella tua casa di esilio opposto al maestro Saturno nella tua zona di lavoro può farti sentire come se fossi troppo lontano dall'azione perché le tue idee vengano ascoltate. Potresti essere nel tuo mondo, a fare piani che non sono all'altezza delle aspettative di una figura autorevole. In alternativa, può essere difficile accedere alle informazioni di cui hai bisogno per fare il passo successivo con un progetto. Con questa atmosfera nervosa in gioco, non tutti saranno collaborativi. Saranno necessarie pazienza e perseveranza per raggiungere i tuoi obiettivi. Con intuito, saprai come procedere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Potresti soffrire di un blocco creativo poiché l'esperto Mercurio si oppone al restrittivo Saturno nella tua casa di svago e romanticismo. Potresti temere che una figura autorevole rifiuti le tue idee, il che ti spinge a modificarti e a essere cauto su ciò che pubblichi. Invece di cestinare ciò che ti viene in mente, archivia le tue idee per dopo. Nei giorni a venire, potresti sentirti più sicuro dei tuoi piani. Questa energia nervosa può anche avere un impatto sulla comunicazione con un amico, un interesse amoroso o un bambino. Qualcuno (forse tu) potrebbe non essere disposto o non essere in grado di esprimere come si sente veramente. Se le tue parole non sono necessarie, utili o gentili, è meglio tenerle per te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Potresti essere suscettibile nel discutere delle tue aspirazioni, poiché Mercurio espressivo nel tuo settore professionale si oppone al cinico Saturno. Quando parli con una persona che ha una mente chiusa e critica i tuoi piani, potresti essere riluttante a rivelare cosa speri di ottenere. Sorprendentemente, un membro della famiglia potrebbe essere il tuo più grande critico. Potrebbe preoccuparsi che inseguire un grande sogno ti distragga dai tuoi obblighi domestici e familiari. È una seccatura quando qualcuno a cui tieni non ti supporta. Riserva la conversazione a una persona comprensiva che può offrirti l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Un concetto o un piano che ti interessa esplorare potrebbe non decollare perché il versatile Mercurio nella tua casa del pensiero d'insieme si oppone al restrittivo Saturno. Potresti scoprire che alcuni individui non sono così aperti di mente come ti aspettavi e potrebbero chiederti di adottare un approccio più conservativo. Potrebbe essere saggio riprogrammare preparare una negoziazione importante per una data successiva. Nel frattempo, rivedi il tuo progetto e assicurati che rientri nelle linee guida. Potresti incontrare ritardi e battute d'arresto con questioni che riguardano istruzione, viaggi e governo. Saranno necessarie pazienza e perseveranza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Non sarà facile parlare di finanze o risolvere problemi che coinvolgono denaro e beni, poiché l'adattabile Mercurio si oppone all'inflessibile Saturno sul tuo asse finanziario. Un crollo della comunicazione può rendere difficile l'accesso alle informazioni di cui hai bisogno. In alternativa, qualcuno coinvolto nei tuoi affari (come un coniuge, un cliente o un socio in affari) potrebbe non essere d'accordo con le decisioni che prendi e potrebbe rifiutarsi di darti il ​​via libera. In pochi giorni, potrebbe essere più facile raggiungere un accordo. Se ti imbatti in problemi, probabilmente è meglio mettere in pausa le negoziazioni per ora.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché il loquace Mercurio nella tua casa dell'interazione uno a uno si oppone al taciturno Saturno nel tuo segno, ascoltare gli altri non sarà il tuo forte. Se hai già preso una decisione su qualcosa, non sarai interessato a sentire un punto di vista alternativo. Non essere testardo e inflessibile. Mantieni una mente aperta. Qualcosa che senti potrebbe ampliare la tua prospettiva su una persona o una situazione, a patto che tu dia una possibilità alle nuove informazioni. Forse sei arrabbiato per qualcosa e vuoi punire l'altra persona con il tuo silenzio. Giocare non risolverà probabilmente il problema.