Oroscopo di oggi 19 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo periodo annuale di ibernazione è quasi finito e la tua rinascita è quasi a portata di mano. Contempla le vittorie e le sconfitte dell'anno passato. Determina cosa rilasciare e cosa portare avanti. Una Vergine può avere intuizioni interessanti che possono aiutarti a decidere.

Amore / Amicizia: l' amicizia sarà profondamente gratificante poiché il costante Saturno nel tuo settore sociale si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno. Se un amico è in difficoltà, sarai pronto a intervenire e offrire soluzioni pratiche alle sue preoccupazioni. Si sentiranno rassicurati sapendo che qualcuno ha le spalle. Allo stesso modo, ci sarà qualcuno su cui puoi fare affidamento se hai bisogno di una spalla su cui piangere o di una mano. Tutto quello che devi fare è chiedere aiuto.

Carriera / Finanza: non lasciare che la tua leggendaria irruenza ti metta nei guai. Con il tuo sovrano, Marte, in collisione con l'agente del caos Eris nel tuo segno, potresti parlare o agire prima di pensare. Rallenta, ariete. Contempla le potenziali conseguenze di ciò che fai e di ciò che dici. Dopo aver fatto uno o due respiri profondi, ti renderai conto che è una buona idea fare marcia indietro, calmarti e rimanere nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non devi presentarti a ogni combattimento a cui sei invitato. Per il bene della tua sanità mentale, dovresti scegliere con cura le tue battaglie. Può essere incredibilmente liberatorio lasciare andare qualcosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di denaro e beni, sei estremamente sensibile a queste questioni e alle cose che hanno valore per te. Un Sagittario potrebbe non ottenere tutto, ma cerca di non lasciare che crei un cuneo tra di voi.

Amore / amicizia: se sei arrabbiato per qualcosa, non nasconderlo. Ribollire in silenzio non farà che aumentare il tuo stress mentre i guerrieri Marte ed Eris si scontrano. Potresti chiederti se hai il diritto di essere arrabbiato con qualcuno. Forse il presunto reato esiste solo nella tua mente? Uno scontro per denaro, proprietà o valori potrebbe essere ciò che scatena il conflitto. Visualizzare il problema in modo obiettivo può prevenire vergogna o biasimo.

Carriera / Finanza: l' ambizione incontra le vibrazioni premurose mentre la cura di Cerere si allinea con Saturno nella tua zona di carriera e reputazione. Farai un'impressione positiva quando dimostrerai non solo che ti interessa andare avanti, ma che vuoi anche farlo nel modo più coscienzioso possibile. Ciò significa essere responsabili e disponibili. Gli atti segreti di gentilezza aumenteranno la tua stima. Anche se non sei intenzionato ad attirare l'attenzione, ciò che fai per gli altri è destinato a generare interesse.

Crescita personale / spiritualità: con il Nodo Nord che si trova direttamente nella tua casa dei valori, sei invitato a pensare più profondamente alle tue priorità e a ciò che è più importante per te. Elimina gli altri dall'equazione e pensa a ciò che è giusto per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai gli occhi sul premio. Farai quello che serve per ottenere ciò che stai cercando. Assicurati di farlo nel modo giusto. Il traguardo è in vista, quindi non è il momento di suscitare opposizione, soprattutto da parte di un Ariete.

Amore / Amicizia: Saturno saldo in aspetto premuroso Cerere nella tua zona di amicizia segnala che sei pronto a parlare con te. Le tue azioni dimostreranno che sei qualcuno su cui puoi fare affidamento. Potrebbe essere necessario tenere il forte per un amico, offrendo loro l'opportunità di riunirsi nella loro vita. Sai che i tuoi amici più stretti lo farebbero per te, quindi non c'è esitazione. Se sei tu quello nei guai, chiama un amico.

Carriera / Finanza: è facile mettere le mutande in una svolta su qualcosa mentre Marte nel tuo segno si scontra con Eris caotico. Potresti infastidirti quando un progetto di squadra non va a tuo favore. Può sembrare cruciale far sentire la tua voce. Soprattutto se ritieni di essere stato escluso o ignorato. Aspetta di raffreddarti prima di affrontare il problema. Perdere la pazienza potrebbe peggiorare le cose.

Crescita personale / spiritualità: ti impegni a sostenere le cause in cui credi e ad agire in base ai tuoi ideali. Non dovrai guardare molto lontano da casa per mettere in pratica le tue convinzioni. Piccoli atti possono fare moltissimo bene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: spiritualità, metafisica, terapia e altre attività di elevazione della coscienza possono interessarti perché sei alla ricerca di intuizione. Un saggio Pesci potrebbe non avere tutte le risposte. Anche se possono indicarti la giusta direzione.

Amore / amicizia: le relazioni richiedono molto lavoro. Non sempre ottieni un rendimento pari al tuo investimento. Tuttavia, per coltivare la collaborazione che desideri, insisti nel cercare di farla funzionare. Saturno nel regno che governa ciò che ricevi dagli altri suggerisce che le persone che attiri ora sono lì per renderti più indipendente e pieno di risorse. La visualizzazione delle relazioni attraverso questa lente può cambiare la tua prospettiva in modo utile.

Carriera / Finanza: oggigiorno non ti senti sempre supportato dagli altri. Tuttavia, con il risoluto Saturno che si prende cura di Cerere nella tua zona di carriera, non sarai scoraggiato dall'aiutare i tuoi colleghi ogni volta che puoi. Essere lì per i più alti può avvantaggiarti in più modi di quanto tu possa immaginare. Una gentilezza inaspettata potrebbe essere ricordata quando ne hai più bisogno. Tuttavia, non sei in attesa di un riconoscimento. Per te, si tratta di essere d'aiuto e di fare la cosa giusta.

Crescita personale / spiritualità: il Nodo Nord che staziona nella tua dodicesima casa esoterica ti invita ad immergerti più a fondo nei misteri della vita. Spiritualità, lavoro onirico, viaggi sciamanici e letture psichiche sono solo alcuni dei modi per entrare e ottenere informazioni sull'invisibile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Le interazioni di oggi potrebbero farti urlare: "Perché non possiamo andare tutti d'accordo?" Non lasciare che un Gemelli ti faccia impazzire. Probabilmente è intelligente evitare le persone che ti danno sui nervi.

Amore / Amicizia: con un allineamento Saturno / Cerere che influisce sulla partnership, le vibrazioni nutritive vengono espresse in modi pratici. Ciò potrebbe significare dare una mano nelle faccende domestiche o nelle preoccupazioni quotidiane. Non si tratta di fare cose per gli altri. Si tratta di assisterli in modi che alla fine li aiutano a diventare più indipendenti e pieni di risorse. Rende una relazione più felice quando entrambi i partner sono generalmente in grado di portare il proprio peso e incontrarsi a metà strada con responsabilità condivise.

Carriera / Finanza: con Marte nella tua zona di lavoro di squadra, i colleghi hanno un modo per entrare nella tua pelle. Non è sempre facile, soprattutto quando senti di dover competere per distinguerti dalla massa. Con Marte in contrasto con la caotica Eris, potresti sentirti in conflitto su ciò che accade e chiederti se hai il diritto di essere arrabbiato. Un'opinione esterna potrebbe essere utile. Prima di affrontare la questione, perché non gestirla da qualcuno di cui ti fidi?

Crescita personale / spiritualità: sei sempre pronto a lottare per i tuoi diritti. Nessuno potrà mai accusarti di non essere abbastanza coraggioso da alzarti in piedi. Non devi sempre essere un combattente. Lascia che l'amante in te risplenda.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il cambiamento è in atto nelle tue relazioni più importanti, sia personali che professionali. Sii consapevole delle scelte che fai e mira a portare le cose in una direzione positiva. Seguire l'esempio di un Pesci potrebbe essere utile anche se non sei sicuro che sappiano cosa stanno facendo.

Amore / amicizia: le tue parole possono essere piuttosto infuocate mentre Marte nella voce Gemelli e la sfrenata Eris si scontrano. Prima di perdere la pazienza con qualcuno, controlla di essere nei tuoi diritti per sentirti come ti senti. Solo perché sei arrabbiato per qualcosa, non significa che la tua rabbia sia giustificata. Qualcuno (come il tuo interesse amoroso) potrebbe aver inconsapevolmente toccato un nervo. Aspetta che la rabbia si sia calmata prima di affrontare le tue preoccupazioni.

Carriera / Finanza: puoi essere un maestro del lavoro con Saturno laborioso nella tua casa di lavoro. Un cenno del capo incoraggiando Cerere potrebbe incoraggiarti a mostrare un lato più morbido. Ciò potrebbe comportare l'assistenza ai colleghi nel migliorare le loro capacità o l'offerta di suggerimenti che consentano loro di fare le cose. Non farai il loro lavoro per loro, ma darai loro il potere di essere migliori in quello che fanno. Crea buoni rapporti ovunque. Allo stesso modo, dovresti avere accesso all'aiuto di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: lo stazionamento del Nodo Nord direttamente nella parte superiore del tuo grafico ti invita a essere più proattivo nella definizione di nuovi obiettivi. Non puoi permetterti di lasciare il tuo futuro al caso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: c'è una linea sottile tra passione e furia. Sforzati di trovare un terreno comune con una persona (un Gemelli, forse) che non vede il mondo nello stesso modo in cui lo vedi tu. Potresti imparare molto ascoltandoli anche se non sei d'accordo.

Amore / amicizia: un allineamento armonioso tra il risoluto Saturno e la premurosa Cerere nelle tue zone di appuntamenti e relazioni porta dolce stabilità alla tua vita amorosa. Se accoppiati, prendersi cura delle reciproche esigenze può essere un ottimo modo per legare. Non si tratta di creare dipendenza. Si tratta di sostenersi a vicenda in modi che rafforzano le vostre rispettive capacità e vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi individuali. Per i single, i tipi immaturi e volubili non vanno bene. Una persona incoraggiante su cui puoi fare affidamento segnerà tutte le tue caselle.

Carriera / Finanza: il Nodo Nord che staziona direttamente nei Gemelli e nella tua zona di istruzione superiore è un invito a immergerti in profondità nell'apprendimento. Sarà vantaggioso rafforzare le tue conoscenze e perfezionare le tue abilità. Beneficerai anche di entrare in contatto con persone esperte che possono aiutarti a espandersi in una nuova direzione o portare ciò che stai facendo al livello successivo. Sii aperto all'esplorazione di nuove opportunità di crescita.

Crescita personale / spiritualità: le piccole lamentele possono erodere una relazione. Con un allineamento Marte / Eris attivo, puoi essere agitato sulle cose più insignificanti. Non preoccuparti per le piccole cose. Lascialo andare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti rimuginare un po ', ma questo è il tuo problema. Non puoi fare a meno di immergerti profondamente nelle tue emozioni e cercare di capire le cose dall'interno. Un Gemelli può essere una fonte inesauribile di fascino. Buona fortuna cercando di capirli.

Amore / amicizia: creare una vita familiare felice e stabile è in cima alla tua lista di priorità. Con un armonioso allineamento Saturno / Cerere in gioco, l'amore per la tua famiglia ti spingerà a lavorare tanto quanto ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi. La tua forte etica del lavoro costituisce un potente esempio. Fa sapere alle persone che ci si prende cura di loro e che l'amore implica fare il possibile. Se sei un agente solista, lavorare per provvedere alla tua sicurezza è l'ultimo atto di amor proprio.

Carriera / Finanza: con uno spigoloso allineamento Marte / Eris che influisce sulla tua vita lavorativa, potresti perdere la pazienza quando qualcosa non va come pensi che dovrebbe. Non puoi saltare in aria a ogni reato, reale o immaginario. È dirompente e può creare attriti inutili con i colleghi. Avere successo in quello che fai richiederà di sviluppare la disciplina per sopportare le cose che non sempre ti piacciono. Lascialo andare.

Crescita personale / spiritualità: il Nodo Nord che staziona nella tua casa di trasformazione ti ricorda che la rinascita segue una perdita. Contempla dove potrebbe essere necessario terminare il processo del lutto e preparati a ricominciare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ottenere la compagnia che desideri al lavoro e nei tuoi tempi di inattività richiede uno sforzo. Non importa quanto tu possa essere simpatico, a volte i pezzi non sempre vanno a posto. Ascoltare un Gemelli potrebbe essere essenziale per far funzionare la tua relazione.

Amore / amicizia: quando dici a qualcuno che tieni a lui, ascolterà. Con un armonioso allineamento Saturno / Cerere che influisce sulla comunicazione, c'è una gravità dietro le tue parole. Sapranno che non stai facendo promesse vuote né dici ciò che pensi che vogliano sentire. La tua maturità e fermezza sono impressionanti. Se questo non conquista qualcuno, potrebbe non essere quello giusto per te. In tal caso, dovresti resistere a qualcuno che vuole quello che hai da dare.

Carriera / Finanza: oggigiorno, la collaborazione non è il tuo punto forte. Sebbene con il Nodo Nord che staziona direttamente nella tua casa di interazione faccia a faccia, è qualcosa che dovresti esplorare. Ci sono vantaggi nel mettere in comune i tuoi talenti e le tue risorse con un partner. Puoi guadagnare molto da un'alleanza reciprocamente vantaggiosa. Stai alla ricerca di un'opportunità per collaborare con qualcuno dalla cui esperienza puoi imparare e che può beneficiare delle tue abilità uniche.

Crescita personale / spiritualità: coltivare amore e fiducia richiede pazienza. Uno spigoloso allineamento Marte / Eris rende facile sentirsi frustrati e arrabbiati quando le cose non vanno come vogliono. Non lasciare che il tuo temperamento ti minacci.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: adottare un approccio più consapevole al lavoro invece di eseguire le attività con il pilota automatico può aiutarti a migliorare la tua soddisfazione sul lavoro. Il tuo spirito ha bisogno di sentire che c'è di più in esso di un semplice stipendio. Un Gemelli può aiutarti a vedere il valore.

Amore / Amicizia: Con Saturno nella tua zona monetaria che aspira a prendersi cura di Cerere nel tuo regno domestico, mostrerai il tuo amore mettendo il cibo sul tavolo e assicurandoti che le bollette siano pagate. Allo stesso modo, essere in grado di provvedere a se stessi e agli altri è qualcosa che troverai attraente in un partner. Non stai cercando un passaggio gratuito. Ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Vuoi stare con qualcuno che sia maturo, responsabile e condivida la tua etica del lavoro.

Carriera / Finanza: avere fretta di portare a termine le cose può portare a incidenti e altri contrattempi legati al lavoro. Con il frettoloso Marte nella tua zona di lavoro che si scontra con il caotico Eris, è intelligente rallentare le cose. Non puntare il dito contro un collega quando qualcosa va storto. Controlla di stare facendo le cose nel modo giusto. Fai del tuo meglio per disinnescare il conflitto. Ci vorrà collaborazione per fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: la stazione del Nodo Nord direttamente nella tua zona benessere ti invita ad essere attento alla tua routine di salute e fitness. In questi tempi stressanti, la cura di sé non è qualcosa che puoi permetterti di trascurare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ci stiamo già divertendo? Probabilmente no se stai trasformando qualcosa che dovrebbe essere divertente in una competizione. Allo stesso modo, avere fretta può infastidire gli altri. Fai come il tuo Toro amante del piacere preferito e prenditi del tempo per annusare le rose.

Amore / Amicizia: Saturno nel tuo segno fornisce la disciplina necessaria per gestire la responsabilità. Quindi, poiché Saturno sembra nutrire Cerere nel tuo settore della comunicazione, le promesse che fai non saranno parole vuote. Ci si può fidare di seguire diligentemente la promessa di prendersi cura di qualcuno. Farai il possibile per assicurarti che le esigenze di coloro a cui sei più vicino non vengano soddisfatte. Il senso di orgoglio che provi quando lo segui ti rinvigorirà e darà una spinta agli spiriti in calo.

Carriera / Finanza: la concorrenza può assumere un brutto aspetto quando Marte ostile e la caotica Eris si scontrano. Non è così tanto che devi stare attento agli altri. La persona che devi tenere d'occhio sei te stesso. Si può essere tentati di calpestare i colleghi per raggiungere per primo il traguardo. Il tuo sistema di allerta interiore probabilmente ti avvertirà che è una cattiva idea. Ascolta il segnale.

Crescita personale / spiritualità: lo stazionamento del Nodo Nord direttamente nella tua zona di autoespressione ti invita a esplorare la tua creatività e trovare modi per divertirti. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe essere incredibilmente gratificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la stagione del tuo compleanno ha presentato numerose opportunità per la scoperta di sé. Capire chi sei richiede di capire da dove vieni. La natura e la cura hanno un impatto su di te in modi diversi. Un Gemelli può aiutarti a svelare il mistero.

Amore / amicizia: le preoccupazioni relative alla casa e alla famiglia possono essere difficili da affrontare mentre il guerriero Marte attraversa il tuo regno domestico. Con Marte che si scontra con la caotica Eris, dovrai stare attento a non aggiungere benzina al fuoco. Il denaro o le proprietà potrebbero essere punti di contesa. Non desiderare ciò che qualcuno ha né criticare le sue abitudini di spesa. Tieni la testa bassa e rimani nella tua corsia.

Carriera / Finanza: non puoi nasconderti dalle tue responsabilità e non proverai come il diligente aspetto di Saturno nel prendersi cura di Cerere nella tua casa di beni. Essere adulti e fare la cosa giusta può significare assicurarsi che i bisogni materiali di una persona cara siano soddisfatti. Può anche significare trattare i tuoi affari finanziari in modo più adulto e lavorare per assicurarti di avere ciò di cui hai bisogno. Fare il possibile per generare stabilità è il modo migliore per combattere l'insicurezza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: il Nodo Nord nel tuo regno domestico ti invita a fare un investimento più profondo nelle relazioni familiari. Trarrai vantaggio dal miglioramento della comunicazione e da un maggiore interesse per la vita dei tuoi cari. Potrebbe essere più prezioso di quanto pensi.