Oroscopo di oggi 2 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 2 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Sagittario entusiasta, non puoi fare a meno di provare speranza, in particolare per la tua vita amorosa. Questo perché sei in contatto con ciò che hai da offrire e ti dà un nuovo atteggiamento. È sicuro di ottenere un aumento da un Gemelli.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera è piccante quando Venere incontra Cerere nel tuo segno. Sembra che il tuo unico scopo nella vita sia quello di dedicarti a qualcuno a cui tieni. Se accoppiato, il tuo partner assorbirà l'attenzione che dai e, si spera, sarà ispirato a rispondere in modo gentile. I single non dovrebbero lasciare che le cure amorevoli vadano sprecate. Qualcuno nella tua cerchia potrebbe usare un po 'di amore.

Carriera / Finanza: il perspicace Mercurio nella tua mistica dodicesima casa allineandoti a Plutone nel tuo settore professionale potrebbe offrire un sogno o un momento ah-ha che ti dice qualcosa che devi sapere sulla tua carriera. Con Plutone, il signore degli inferi, nella foto, il messaggio potrebbe essere un po 'inquietante. Tuttavia, avvertito è salvato. Oppure potrebbe essere un'informazione più favorevole che segnala un cambiamento nella traiettoria della tua carriera. Una conversazione con il tuo sensitivo preferito può aiutarti a leggere i segni.

Crescita personale / spiritualità: sei l'incarnazione dell'amore in azione mentre l'auspicale Luna in Sagittario si allinea con Venere e Cerere nel tuo segno. Non è solo parlare. Sarai là fuori a dimostrare cosa significa essere una persona premurosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non dubitare della tua capacità di compassione e generosità. Hai un cuore enorme e si vede. C'è sempre un personaggio losco (un Pesci, forse) che vuole approfittarne. Quando sono in giro, potresti voler attenuare il tuo splendore.

Amore / Amicizia: il tuo cuore trabocca d'amore quando Venere incontra Cerere nel regno che governa la sofferenza nascosta. Ecco perché sarai spinto a compiere un atto di gentilezza. Potresti fare una donazione di beneficenza o fare di tutto per sostenere qualcuno nella tua vita che sta attraversando un momento difficile. Non sei lì per attirare l'attenzione. Ecco perché sarai discreto e manterrai la tua generosità a porte chiuse.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di informazioni, chiedi a un amico o collega. Il connettore Mercurio nel tuo settore sociale che si allinea con Plutone suggerisce che una persona nella tua cerchia potrebbe avere quello che stai cercando. Potrebbero essere una persona importante, ben collegata o semplicemente super intraprendente. I suggerimenti che forniscono potrebbero rivelarsi una risposta a una preghiera. Allo stesso modo, potrebbero essere in grado di presentarti a qualcuno che devi conoscere. Se hai dei contatti, non essere timido nel lavorarli.

Crescita personale / spiritualità: dare, specialmente quando è un po 'oltre ciò che è comodo per te, ti mantiene nel flusso dell'abbondanza. Dice all'Universo che hai fiducia che ciò che dai si moltiplicherà e troverà la via del ritorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: nessuno che ti è vicino può mettere in dubbio la tua devozione. Almeno, non oggi. Sei lì per le persone a cui tieni e sei pronto a mettere in atto il tuo amore. Anche una persona fastidiosa (un Gemelli, forse) non sarà esclusa dalla tua compassione.

Amore / amicizia: non c'è limite a ciò che farai per un caro amico mentre Venere incontra Cerere nel tuo settore sociale. Hai preso il bug dell'amore e devi dimostrare quanto ci tieni. La tua generosità e il tuo calore possono fare miracoli per qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Allo stesso modo, potresti ritrovarti a ricevere un enorme affetto e gentilezza. Sappi che te lo meriti e lascia che ti scaldi il cuore.

Carriera / Finanza: Mercurio informativo nella tua zona di carriera che si allinea con il segreto Plutone può fornire informazioni cruciali su qualcosa che si svolge dietro le quinte. Questo potrebbe renderti la persona con cui tutti vogliono avere una conversazione. Fai attenzione a non rivelare segreti aziendali né a compromettere una fonte che si fida di te per mantenerli riservati. Meno i tuoi colleghi sanno di quello che sai, meglio è. Se queste informazioni ti danno un vantaggio, tienilo per te.

Crescita personale / spiritualità: sono le persone più vicine a te che sanno davvero come infastidirti e metterti sotto la pelle. Non puoi controllare quello che fanno, anche se puoi rifiutarti di abboccare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'attenzione che dedichi a tutto ciò che fai rivela quanto ci tieni. Tuttavia, la devozione potrebbe non essere sufficiente per superare ogni ostacolo. Una persona irritante (un Gemelli, forse) metterà sicuramente alla prova la tua pazienza. Non lasciare che ti vedano sudare.

Amore / amicizia: le tue vibrazioni nutritive sono leggendarie. Saranno visibili a tutto il mondo mentre l'affettuosa Venere incontra la premurosa Cerere nella parte superiore del tuo grafico. Le persone rimarranno sicuramente colpite quando vedranno che prendi l'iniziativa in una situazione che merita cure amorevoli. Sicuramente aumenterà la tua stima agli occhi di amici e sconosciuti allo stesso modo. Tuttavia, un membro della famiglia potrebbe provare risentimento per non essere il destinatario del tuo amore.

Carriera / Finanza: farai del tuo miglior brainstorming con un alleato mentre il comunicatore Mercurio si allinea con la mente Plutone nella tua settima casa collaborativa. È un momento eccellente per collaborare con un collega che la pensa allo stesso modo per fare ricerche o mettere a punto i dettagli di un progetto importante. Sarai particolarmente abile nella gestione dei dati sensibili, quindi potresti essere ispirato ad assumere un incarico top secret. Eccellerai nello scavare dati e nel leggere tra le righe.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto a fare un tuffo profondo in un argomento di interesse. Leggerlo, scriverlo e condividere le tue conoscenze con gli altri potrebbe avere un ruolo nel piano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: appuntamenti, hobby, creatività, bambini, intrattenimento: sei qui per tutte le cose che ti danno gioia. La passione che porti alle tue attività è contagiosa. Anche un cupo Pesci non può fare a meno di illuminarsi quando sei in giro, quindi risplendi luminoso.

Amore / Amicizia: L' amorevole Venere che incontra Cerere materna nella tua casa di coscienza superiore ti rende l'incarnazione del femminile divino. Indipendentemente dal sesso con cui ti identifichi, le tue qualità nutritive risplenderanno. Se accoppiato, il tuo interesse amoroso potrebbe vedere un lato diverso di te che poi accende un momento di connessione spirituale. Se sei single, dovrai usare il discernimento per decidere se una persona è sessualmente attratta da te o semplicemente cerca direzione e vibrazioni curative.

Carriera / Finanza: informazioni riservate su una persona o un progetto di interesse potrebbero venire sulla tua strada poiché il curioso Mercurio nella tua casa dei segreti si allinea con Plutone nel tuo settore lavorativo. Potevi sentire qualcosa attraverso la vite o, forse, tramite il tuo consulente psichico preferito. Ciò che impari potrebbe aiutarti a prendere una decisione su una questione importante o a tracciare il modo migliore per procedere con un compito. Valutalo rispetto a ciò che già sai e agisci di conseguenza.

Crescita personale / spiritualità: chi sono le figure materne nutrienti ma ardenti nel tuo mondo? Sono loro a cui rivolgersi se hai bisogno di conforto e guida. È un momento opportuno per onorare il femminile divino nelle sue molteplici manifestazioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potrebbe essere uno di quei giorni fortunati in cui l'amore che dai viene restituito per intero. È molto probabile che tu ottenga un ritorno sul tuo investimento quando ti piacciono la tua famiglia o la tribù scelta. Tuttavia, un Pesci potrebbe essere sospettoso delle tue motivazioni.

Amore / Amicizia: un allineamento tra il curioso Mercurio e il persuasivo Plutone nelle tue zone di appuntamenti e relazioni potrebbe innescare una conversazione rivelatrice. Potresti scoprire dettagli succosi su qualcuno che ti piace. Oppure una discussione con il tuo partner potrebbe rispondere a domande scottanti e dirti cosa devi sapere. Se qualcuno condivide informazioni sensibili con te, merita di essere rispettato e protetto. Mantenerlo riservato dimostra che sei una persona di cui ci si può fidare.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si fonde con il nutrimento di Cerere nella tua casa di risorse condivise potrebbe portare benedizioni sulla tua strada. Potresti trarre vantaggio dalla generosità del tuo interesse amoroso o da un importante alleato professionale. Oppure potresti ricevere una sovvenzione, un prestito o altre risorse da una fonte esterna. Questo allineamento potrebbe fornire vibrazioni planetarie positive che supportano un risultato favorevole con questioni che riguardano tasse, prestiti, assicurazioni o eredità. Anche se devi, dovrai comunque pagare il pifferaio.

Crescita personale / spiritualità: la forza della tua volontà è incredibilmente forte. Oggi puoi essere eccezionalmente convincente. Ci sono maggiori vantaggi nell'usare i tuoi poteri per il bene di tutte le persone coinvolte piuttosto che promuovere un'agenda egoistica.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: potresti passare ore a fare la ceretta poetica sull'amore e le relazioni. Il tuo entusiasmo potrebbe essere irritante per qualcuno che sta attraversando un momento difficile in una storia d'amore. Non sorprenderti se un Gemelli o un Pesci ti sfida o ti stordisce.

Amore / Amicizia: Adorare Venere che incontra Cerere nella tua zona di partnership equivale a tanto amore. Se in coppia, potresti passare una giornata deliziosa e una serata super romantica. Prepara una cena deliziosa o ordina e pianifica di trascorrere del tempo di qualità insieme. Se sei single, potresti essere attratto da una persona carismatica e premurosa che ti fa sentire come se fossi l'unica persona che conta. Vale la pena conoscerli.

Carriera / Finanza: Mercurio ben informato nella tua zona di lavoro che si allinea con Plutone conferisce un pensiero incisivo e un'intensa determinazione. È un momento eccellente per attività che coinvolgono ricerca e indagine. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca per trovare le informazioni che cerchi. Guardare al passato può aiutare a risolvere un mistero. Nella conversazione imparerai molto leggendo tra le righe. Ciò che una persona tralascia dalla discussione la dice lunga e potrebbe dirti ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: non prenderete a cuore la guida senza approfondirla e determinare se si applica a voi e alla vostra situazione ed è utile per le vostre preoccupazioni. In caso di dubbio, fai domande.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non chiedere cosa le persone possono fare per te; chiedi cosa puoi fare per gli altri. Compiere buone azioni è come effettuare un deposito sul tuo conto bancario karmico. Discernere chi trae vantaggio dalla tua gentilezza. Gemelli e Pesci possono provocare sospetti.

Amore / Amicizia: una fusione Venere / Cerere nella tua casa di servizio getterà l'amore in una luce leggermente diversa. Questa atmosfera riguarda il dedicarsi disinteressatamente al benessere di una persona. Non scambiarlo per uno zerbino. È una chiamata ad essere lì per qualcuno che ha veramente bisogno di attenzioni e cure amorevoli. Ciò non dovrebbe includere correre in soccorso di una persona che approfitta abitualmente della tua gentilezza.

Carriera / Finanza: l' allineamento strategico di Mercurio con l'incisivo Plutone nel tuo regno mentale lo rende un momento opportuno per la ricerca. Scaverai in profondità nella tua ricerca per trovare i fatti e le cifre di cui hai bisogno. È un ottimo momento per negoziare i termini di un accordo. Se hai fatto i compiti, saprai cosa dire per spostare il quadrante a tuo favore. Puoi essere incredibilmente persuasivo, quindi ci sono buone probabilità che tu ottenga ciò che richiedi. Ma fai attenzione a non intimidire o manipolare.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna incontra la devota Giunone nella tua zona monetaria e gli aspetti la guerriera Eris, metterai i tuoi soldi dove è la tua bocca. Potrebbe significare fare una donazione di beneficenza o offrire beni o servizi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua sicurezza è alle stelle con la luna nel tuo segno. Ti sentirai certo di poter realizzare ciò che hai deciso di fare. Ognuno ha i suoi detrattori. Non lasciare che un Gemelli o un Pesci ti minino e ti dicano cosa puoi o non puoi fare,

Amore / amicizia: cadere perdutamente potrebbe essere all'ordine del giorno mentre Venere incontra Cerere nella tua casa del vero amore. Farai di tutto per coccolare il tuo partner e assicurarti che abbia ciò di cui ha bisogno. Se non sono ricettivi a ciò che devi dare, non sono quello che fa per te. Scaricalo velocemente e guarda chi altro c'è là fuori. Probabilmente non dovrai guardare molto lontano per trovare un ammiratore grato che vorrebbe essere ammirato da te.

Carriera / Finanza: una conversazione sulla famiglia e le finanze potrebbe rivelare informazioni nascoste. Con un allineamento tra il curioso Mercurio e il persuasivo Plutone nell'immagine, sei destinato a trovare le risposte che cerchi. Non è necessariamente scandaloso. Ciò che impari potrebbe fornire il pezzo mancante di un puzzle o aiutarti con una preoccupazione urgente. È un momento opportuno per discutere del finanziamento di una riparazione, di un progetto a domicilio o di piani familiari.

Crescita personale / spiritualità: progetti creativi, hobby, sport e persino videogiochi possono essere un portale per la cura di sé se ti portano gioia. Non c'è giudizio su ciò che ti eccita o ti aiuta a rilassarti. Fallo!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la Luna Sagittario che attraversa il tuo regno dietro le quinte, potresti preferire affrontare le tue emozioni in privato. Potrebbe sembrare che tu sia insensibile, ma in realtà sei più emotivo di quanto alcune persone (come i Gemelli) potrebbero rendersi conto.

Amore / amicizia: un delizioso pasto cucinato in casa seguito da una serata di TV in streaming e relax sarà la tua idea di divertimento mentre Venere incontra Cerere nel tuo regno domestico. È una delle serate più romantiche dell'anno per stare a casa e mettersi a proprio agio con il proprio partner. Anche una serata divertente a casa con qualcuno potrebbe essere deliziosa. Esci con il tuo cibo e le tue bevande preferiti.

Carriera / Finanza: se la conoscenza è potere, dovresti sentirti la persona più formidabile nella stanza. Con l'intelligente Mercurio nel tuo regno mentale che contatta il magistrale Plutone nel tuo segno, puoi usare ciò che sai per ispirare fiducia, guadagnare rispetto e dimostrare che sei in grado di chiamare i colpi. Oltre a esercitare abilità mentali, le tue capacità di comunicazione e negoziazione sono importanti. Puoi essere incredibilmente persuasivo. È un ottimo momento per vendere un'idea a qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere un'idea di quanta influenza eserciti. Non lasciarti andare alla testa. Invece, lascia che ti ricordi l'importanza di agire in un modo che abbia un effetto positivo sugli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la tua squadra ti iscrivi a una mentalità "tutti per uno e uno per tutti". Ecco perché ti metterai in gioco per un amico. Un Gemelli o un Pesci potrebbero tentare di dissuaderti perché non capiscono cosa significhi per te l'amicizia.

Amore / Amicizia: l'amore che provi non può essere contenuto mentre Venere adorante incontra Cerere nel tuo settore della comunicazione. Sarai generoso nell'esprimere il tuo affetto. L'invio di dolci messaggi di testo o anche una vecchia lettera d'amore potrebbe avere un ruolo nei tuoi piani. Sarai anche generoso nel lodare le persone che ti semplificano la vita in qualche modo. Anche tu potresti essere il destinatario di parole gentili e amorevoli. Lascia che ti riscaldino il cuore.

Carriera / Finanza: Mercurio nella tua casa di risorse in linea con il segreto Plutone, ti consiglia di tenere le questioni finanziarie critiche a porte chiuse. Potresti avere una maggiore influenza se le tue azioni sono nascoste da occhi indiscreti. Assicurati di prestare attenzione al tuo intuito. Un'intuizione sulle motivazioni o sui sospetti di qualcuno riguardo alle trattative nascoste potrebbe rivelarsi azzeccata. Non lasciare che nessuno sappia che sei d'accordo con loro. Siediti e osserva in silenzio quello che fanno.

Crescita personale / spiritualità: essere ottimisti su ciò che ti aspetta può richiedere un piano significativo per il tuo futuro. Sapere a cosa miri ti dà un senso di scopo. L'entusiasmo aumenta quando vedi il tuo piano svolgersi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tuo cuore è in tutto ciò che fai e si vede. Le persone non possono fare a meno di notare la tua devozione. C'è sempre quel miscredente che vuole sfidarti. Quando hai a che fare con un individuo fastidioso (come un Gemelli), non abboccare.

Amore / Amicizia: il tuo stato mentale è potenziato dall'intelligente Mercurio nel tuo segno. Tuttavia, non è garantito che tu sia attrezzato per fare tutto il sollevamento di carichi di cui hai bisogno da solo. Se non riesci a reperire le informazioni di cui hai bisogno, contatta un amico. Un cenno del potente Plutone nel tuo settore sociale suggerisce che un amico dotato di risorse potrebbe fornire la risposta al tuo problema. Potresti anche cercare supporto da un gruppo o un'organizzazione che è ben versato nelle tue preoccupazioni.

Carriera / Finanza: metterai i tuoi soldi dove è la tua bocca? Con la generosa Venere che incontra Cerere nella tua casa dei beni, senza dubbio. Nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di provvedere a una persona a cui tieni. Oggi sarà il tuo modo di mostrare il tuo amore. Con questi pianeti che si fondono nell'impulsivo Ariete, spenderete prima e penserete dopo. Tuttavia, se soddisfa un bisogno, è improbabile che sia qualcosa di cui ti pentirai.

Crescita personale / spiritualità: puoi diventare un po 'cupo quando la luna piazza il tuo sovrano, Nettuno nel tuo segno. Non sei tu. È solo un cambiamento nel clima emotivo. Tieni gli occhi aperti per il lato positivo.