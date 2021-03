Oroscopo di oggi 2 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 2 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le interazioni superficiali lasciano il posto a scambi più intensi e talvolta significativi mentre la luna passa dalla Bilancia allo Scorpione. Potresti scoprire molto di più su un individuo (un Capricorno, forse) di quanto tu voglia davvero sapere.

Amore / amicizia: sei il tipo di persona che ha amici che possono fare presentazioni e metterti in contatto con le persone che devi conoscere. Con Mercurio nel tuo settore sociale allineato con il nodo nord, il gioco è fatto. Vuoi le informazioni di contatto per una bomba locale? Invia un messaggio a un amico. Hai bisogno di conoscere una figura influente nella tua professione? Qualcuno nella tua cerchia probabilmente conosce una persona che conosce una persona. Fagli una telefonata. Le presentazioni ti aspettano.

Carriera / Finanza: andare d'accordo con alti e pesi massimi potrebbe non essere così facile poiché la traballante Luna della Bilancia si scontra con il controllo di Plutone nella tua zona di carriera e Eris discordante nel tuo segno. Non importa quale sia il rango o lo stato di una persona, ti consideri un pari e ti aspetti di essere trattato di conseguenza. Non ti limiterai a sederti e lasciarti guidare. Fai attenzione a chi blocchi le corna.

Crescita personale / spiritualità: con il nutrimento di Cerere che attraversa il tuo segno, stai per aumentare di livello il tuo gioco di cura di te stesso. Una conversazione potrebbe fornire suggerimenti utili. Prendi appunti in modo da poter fare le tue ricerche e trovare un regime che funzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei intenzionato a prenderti cura degli affari e a eliminare alcune attività dalla tua lista di cose da fare. Assicurati di fare tutto secondo le regole. Se non lo fai, una persona autorevole (un Capricorno, forse) potrebbe rimandarti al punto di partenza.

Amore / Amicizia: così tante persone affermano di essere lì per gli altri quando ne hanno bisogno, ma tu metti i tuoi soldi dove è la tua bocca. Con Cerere che occupa il Nodo Nord nella tua zona delle risorse, troverai un modo creativo per fornire ciò di cui qualcuno ha bisogno. Con Cerere nel tuo regno dietro le quinte, non attirerai l'attenzione sul tuo atto di gentilezza. Vuoi solo portare a termine il lavoro. La tua generosità e discrezione saranno apprezzate.

Carriera / Finanza: una conversazione con un genitore, un supervisore o una figura influente potrebbe metterti in carreggiata con una questione finanziaria. Con l'astuto Mercurio che aspira al Nodo Nord nella tua casa dei beni, faresti bene a dare seguito a una punta calda. Prima di fare un investimento significativo, fai i compiti. Ciò che scopri può aiutarti a decidere se è la cosa giusta e il momento opportuno per agire. Potrebbe essere necessario archiviarlo per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: non sopporterai che nessuno venga trattato ingiustamente, meno di tutti te. Sei pronto a lottare per i diritti di tutti. Prima di parlare, assicurati che le tue informazioni siano corrette.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo spirito e il tuo umorismo possono mantenere l'atmosfera allegra quando c'è un accenno di tensione nell'aria. Saprai esattamente cosa dire per convincere una persona a dare un'occhiata al lato positivo. Anche un cinico Capricorno vedrà il valore di ciò che hai da dire.

Amore / amicizia: "Non possiamo andare tutti d'accordo?" sarà il tuo grido di battaglia mentre la pacifica Luna Bilancia si oppone alla discordante Eris nel tuo settore sociale e piazza il manipolatore Plutone. Il rifiuto, la gelosia e le vibrazioni di controllo potrebbero complicare le amicizie o una relazione romantica. Non puoi essere sempre diplomatico. A volte, devi affrontare il problema e prendere una posizione. Cerca di evitare di aggiungere carburante al fuoco.

Carriera / Finanza: sembra che tutti vengano da te per avere informazioni. Con il tuo sovrano, Mercurio, in aspetto il Nodo Nord nel tuo segno, sei la persona con tutti i contatti e le informazioni. Si spera che questo ti dia la spinta di fiducia che ti consente di smettere di esternalizzare la tua autorità e di fidarti di ciò che sai. Sei più collegato di quanto pensi. Quindi, sarai un comunicatore, un networker e un negoziatore magistrale. Questi sono solo alcuni dei ruoli che sei nato per interpretare.

Crescita personale / spiritualità: se hai intenzione di offrire consigli su una questione domestica o familiare, o sei dentro o sei fuori. Essere indeciso non farà che aumentare la confusione. Prendi una decisione ferma e mantenila.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: alla fine dovrai avventurarti fuori dal tuo guscio. Non puoi nasconderti dal mondo tutto il giorno. Quando lo fai, scoprirai che non è così male come pensavi che sarebbe stato. In effetti, connettersi con uno Scorpione divertente potrebbe essere piuttosto delizioso.

Amore / Amicizia: potrebbe essere un caso di richiamo o di essere chiamati ad alta voce mentre la Luna Bilancia che evita i conflitti si oppone a Eris e piazza Plutone. O una persona si sta nascondendo da un problema o sta cercando di esprimere un reclamo. Potresti sentirti sotto pressione per affrontare un problema di relazione anche se è l'ultima cosa che vuoi davvero fare. Nessuna colpa o vergogna. Tutto quello che puoi fare è possedere la tua parte.

Carriera / Finanza: con il Mercurio intelligente che si allinea con il Nodo Nord, vale la pena scavare più a fondo e andare un po 'più in là in una questione finanziaria di quanto faresti normalmente. Nella tua ricerca, potresti scoprire informazioni che ti danno un vantaggio. Qualcuno sta nascondendo qualcosa? Forse, ma è più probabile che tu non sappia quanto dovresti. Sarà utile essere meglio informati su questioni relative a prestiti, debiti, tasse, eredità e fondi che condividi con un partner.

Crescita personale / spiritualità: nonostante le sfide nella tua vita quotidiana, puoi ancora entrare e sperimentare una profonda connessione con lo Spirito. La linea è sempre aperta e pronta a ricevere la tua chiamata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: una giornata impegnativa lascia il posto a una serata fredda mentre la luna passa dalla tua frenetica terza casa alla tua rilassante quarta casa. Una deliziosa cena con la famiglia sarà un ottimo modo per rilassarsi. Connettersi con uno Scorpione sarà confortante.

Amore / amicizia: ti piaceranno lunghe convocazioni con gli amici e il tuo partner. Ti divertirai anche a conoscere nuove persone mentre Mercurio loquace e il Nodo Nord si allineano nelle tue zone di persone. Le cose belle accadono quando ti interessi alle storie di qualcuno e sveli di più sulla tua vita. È un momento opportuno per esaminare un potenziale partner. Poni le domande che possono aiutarti a determinare se sono quelle giuste per te.

Carriera / Finanza: le difficoltà di comunicazione possono gettare una chiave nel lavoro poiché l'indecisa Bilancia Luna si oppone alla discordante Eris e piazza il prepotente Plutone nella tua zona di lavoro. Potrebbe essere un caso di troppi allenatori e pochi giocatori. Tutti vogliono chiamare i colpi, ma nessuno vuole eseguirli. Trova un angolo in cui ritirarti e lavora in silenzio da solo finché le cose non si sistemano.

Crescita personale / spiritualità: sei l'incarnazione della compassione in azione mentre il nutrimento di Cerere e il Nodo Nord si allineano. Stai alla ricerca di un'opportunità per compiere un atto di gentilezza per un amico o un membro della tua comunità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: trattare con i soldi può essere un po 'un mal di testa. Potrebbe essere necessario ridefinire i termini di un accordo finanziario. Alcune persone daranno ascolto alle tue preoccupazioni, mentre altre (come un Ariete o un Capricorno) probabilmente metteranno in discussione le tue idee.

Amore / Amicizia: il denaro può complicare le cose con il tuo interesse amoroso a causa di un allineamento spigoloso di luna / Eris / Plutone. Qualcuno potrebbe provare risentimento per il fatto che ci si aspetta sempre che ritiri il conto. Oppure una delle parti potrebbe ritenere che l'altra persona utilizzi denaro contante per controllarla. Forse è ora che tutti paghino la loro giusta quota. In questo modo, puoi cancellare i soldi dall'elenco delle cose su cui non sarai d'accordo.

Carriera / Finanza: farai una dimostrazione impressionante di ciò che puoi fare mentre il tuo sovrano, Mercurio e il nodo nord si allineano nelle tue zone di lavoro. Non fermarti a quello che sai. È un momento opportuno per espandere i tuoi talenti. Contatta qualcuno che può aiutarti a migliorare le tue conoscenze e abilità. Potrebbe essere un collega, il tuo supervisore o una figura influente nella tua cerchia professionale. Gli sforzi che fai ora possono aprire la porta al progresso nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: rivedi i tuoi regimi di salute e fitness per determinare dove potresti aver bisogno di una spinta. Se hai bisogno di stendere un po 'di soldi, non ti dispiacerà. Il denaro speso per il benessere è sempre un saggio investimento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il passaggio della luna attraverso il tuo segno ti lascia con un rinnovato senso delle tue priorità. Sarai pronto ad agire su di loro quando la luna entrerà nella tua casa dei beni. Le negoziazioni con Ariete o Capricorno possono essere complicate. Sarà necessario un compromesso.

Amore / Amicizia: Sia che tu stia chattando di persona, al telefono o online, la conversazione scorre liberamente mentre il chiacchierone Mercurio nella tua zona di vita amorosa si allinea con il Nodo Nord. Sai praticamente cosa avranno da dire i soliti sospetti. Potrebbe essere emozionante conoscere nuove persone. Sarà divertente entrare in contatto con persone il cui background è un po 'diverso dal tuo. In questi giorni, ti interessa allargare i tuoi orizzonti e imparare cose nuove.

Carriera / Finanza: le tue abilità personali saranno messe alla prova quando la luna nel tuo segno si scontrerà con Eris discordante e controllando Plutone. Potrebbe essere difficile avere a che fare con qualcuno a cui non interessano i tuoi sentimenti o bisogni. Potrebbe innescare problemi del tuo passato. Cerca di non prenderla sul personale. Potresti scoprire che gli elementi del loro reclamo sono totalmente legittimi. Essere obiettivi può aiutarti a gestire la situazione nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: lasciare che le persone si prendano cura di te non è sempre così facile come sembra. Potrebbero esserci una o due lezioni che devi imparare su come accettare il supporto. Sii ricettivo alle cure amorevoli che ti vengono offerte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti sentirai rinnovato mentre la luna lascia il tuo regno dietro le quinte e passa al tuo segno. Le cose che non potresti gestire all'inizio della giornata ti sembreranno improvvisamente un po 'più facili. Avere a che fare con un Ariete difficile non sarà così scoraggiante.

Amore / amicizia: sei un maestro nell'indagine. Tuttavia, non servirà curiosare per scoprire cosa vuoi sapere del tuo partner o dei tuoi cari. Con Mercurio loquace che aspira al Nodo Nord, basterà una semplice conversazione. Le persone hanno un modo per aprirsi quando ti interessi sinceramente alla loro vita e alle cose che sono importanti per loro. Dare a una persona la tua totale attenzione può metterla a suo agio. Sarà gratificante aprirti e condividere i tuoi pensieri.

Carriera / Finanza: con un allineamento spigoloso luna / Eris / Plutone in gioco, qualcuno sul posto di lavoro potrebbe mettere le mutande in una svolta. Chiamarli fuori dal caos che creano aggiungerà solo carburante al fuoco. Si può essere tentati di correre e nascondersi. Tuttavia, potrebbe essere necessario affrontare il problema prima di eseguire qualsiasi operazione. Ricorda delicatamente a tutti la direttiva e reindirizza l'attenzione sul tuo compito.

Crescita personale / spiritualità: eseguire un atto casuale di gentilezza è come effettuare un deposito sul tuo conto bancario karmico. Non sai mai quando potresti aver bisogno di fare un prelievo. Fai qualcosa che aiuti gli altri.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ami i tuoi amici, ma a volte avere a che fare con loro (specialmente una Bilancia) può farti sentire svuotato. Alla fine della giornata, quando la luna entra nello Scorpione e nella tua dodicesima casa nascosta, apprezzerai il tempo libero da solo.

Amore / Amicizia: un semplice piano per socializzare potrebbe essere fallito da un disordinato allineamento Luna / Eris / Plutone. L'indecisione unita a preoccupazioni finanziarie potrebbe rendere difficile la definizione di un piano. Se escludi una persona che sente di meritare di essere invitata, è probabile che sorgano problemi. Se sei quello che è stato escluso, cerca di non prenderlo sul personale. Gravita verso le persone che sono felici di essere nella tua compagnia.

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione è forte e le tue abilità con le persone sono puntuali poiché Mercurio ben informato e il Nodo Nord si allineano. È una giornata eccellente per i progetti che coinvolgono la scrittura, l'istruzione, il parlare in pubblico, il marketing e i social media. Potresti anche essere una persona molto abile, un negoziatore, un networker o un venditore. Segui i contatti promettenti e fatti strada con persone importanti che devi conoscere. Le connessioni che stabilirai ti serviranno nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: la gentilezza senza vincoli che offri agli altri torna sempre da te, anche se non necessariamente attraverso la stessa persona. Il tuo atto attira energicamente le persone nella tua vita che risponderanno in natura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ti piace essere sotto i riflettori, anche se può toglierti molto. Quando la luna si sposta dalla cima del grafico al tuo settore sociale, ti consigliamo di rilassarti con gli amici. Il tempo trascorso con uno Scorpione sarà piacevole.

Amore / amicizia: tutti hanno bisogno di un po 'di attenzione. Fare il possibile per assistere una persona cara porterà gioia a tutte le persone coinvolte. Con Cerere nel tuo regno domestico che si prende cura del Nodo Nord, troverai un modo creativo per dare una mano. È anche un ottimo momento per progetti che renderanno la tua casa più confortevole e più invitante. Quando passi così tanto tempo a casa, devi mantenerlo fresco.

Carriera / Finanza: è un giorno eccellente per perseguire nuovi contatti e seguire potenziali opportunità. Con Mercurio e il nodo nord nelle tue zone di denaro e di lavoro, trarrai vantaggio dallo sforzo extra per cercare presentazioni e raccogliere le informazioni necessarie per assistere i tuoi sforzi. Un collega potrebbe rivelarsi una risorsa utile. Un suggerimento che forniscono potrebbe essere una potenziale miniera d'oro. Chiedi in giro e scopri cosa e chi sanno i tuoi colleghi.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che il tuo ego ti renda la vita difficile. Per desiderio di riconoscimento, potresti assumerti più di quanto dovresti. Sii realistico su ciò che puoi gestire e sappi che quello che fai è sufficiente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: diramarsi in una nuova direzione o portare un progetto al livello successivo non sarà privo di sfide. Qualcuno (un Capricorno, forse) potrebbe rovinare le cose dietro le quinte. Agisci in modo indipendente se puoi. Potrebbe essere l'unico modo per avere successo.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno, sei super loquace. L'allineamento di Mercurio con il Nodo Nord nella tua zona di vita amorosa lo rende un giorno eccellente per chiacchiere romantiche e scoprire di più su una persona che vuoi conoscere meglio. Una lunga conversazione con il tuo interesse amoroso davanti a un caffè o un drink potrebbe essere molto illuminante. Fai le domande giuste e scoprirai cosa devi sapere. Uno sguardo casuale ai profili dei social media di qualcuno potrebbe anche riempire alcuni spazi vuoti.

Carriera / Finanza: ottenere le informazioni necessarie per completare un'attività può essere difficile poiché la Luna della Bilancia si scontra con Eris e Plutone. Qualcuno potrebbe essere possessivo di ciò che sa e paranoico riguardo alla condivisione con gli altri. O forse sarai riluttante a condividere dati con qualcuno che è troppo pigro per fare il proprio lavoro? Potrebbe essere necessario guardare oltre le differenze e fare ciò che ti aiuterà a completare le tue attività.

Crescita personale / spiritualità: non essere timido nell'esprimere apprezzamento o affetto. Forse sono passati secoli da quando questa persona ha sentito una parola gentile? Potrebbe cambiare la loro vita così come la loro giornata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: dopo una giornata emotivamente intensa, avrai bisogno di un po 'di respiro. Liberarsi dalla solita routine e fare qualcosa di diverso potrebbe essere esilarante. Uno Scorpione avventuroso potrebbe essere un ottimo compagno per una scappatella dell'ultimo minuto.

Amore / amicizia: hai una visione straordinaria della famiglia e dei membri della tribù prescelta. Non aver paura di essere curioso se senti che sta succedendo qualcosa. Sotto un allineamento Mercurio / Nodo Nord, sarà nel tuo migliore interesse interessarti maggiormente a quello che sta succedendo. Non solo ti metterà nella posizione di offrire assistenza se necessario, ma può anche rafforzare i legami. Costruire una solida base nella tua vita privata sosterrà la tua felicità per gli anni a venire.

Carriera / Finanza: potresti mettere le mutande in una svolta su una questione finanziaria, soprattutto se ritieni di essere trattato ingiustamente. Può essere una questione delicata poiché la Luna della Bilancia che evita i conflitti si scontra con Eris e Plutone. Non puoi controllare quello che fanno gli altri. Puoi solo assicurarti che le tue azioni siano corrette. Se ti senti spinoso, rimanda a occuparti di qualcosa che potrebbe farti innervosire.

Crescita personale / spiritualità: investire nella vita domestica è un investimento saggio, soprattutto ora che trascorri così tanto tempo in casa. Cerca un modo creativo per migliorare rapidamente la tua casa o la tua vita familiare.