Oroscopo di oggi 20 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 20 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi essere sempre selvaggio e follemente impulsivo. Allo stesso tempo, non puoi negare la tua individualità e schiacciare il tuo spirito. Potresti non essere sicuro di come dovresti agire e di chi dovresti essere poiché il Sole e Marte si scontrano con Eris e il Nodo Nord nel tuo segno. Tutta la tua vita è un esperimento per scoprire quanto puoi essere anticonformista. Ciò che hai imparato è che esprimersi liberamente a volte ha un prezzo. Le persone che ti capiscono ti accompagneranno nel viaggio, mentre le conoscenze più recenti potrebbero trovarti troppo instabile da gestire. Tuttavia, essere autentici è la soluzione migliore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Tu e un partner o un collega stretto non vi vedrete sempre negli occhi. Tuttavia, ti senti più potente quando fai parte della stessa squadra. Il sole in Scorpione nella tua casa di connessioni individuali in sincronizzazione con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche dare potere agli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi. Guarda oltre ogni differenza tra voi e fai ciò che puoi per aiutare. La sincronizzazione di Mercurio con il guaritore ferito Chirone può ispirarti a discutere una questione dolorosa. L’apertura può innescare la chiusura e aiutarti a guarire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua determinazione nel portare a termine le cose è incrollabile poiché il sole nello Scorpione guidato e la tua zona di lavoro si sincronizza con il comando di Plutone. Andare avanti con un compito può comportare l’eliminazione di ciò che non funziona più e la ricostruzione da zero. Quando fai sollevamenti pesanti, appoggiati agli altri per supporto. Potrebbe essere necessario lavorare sulle tue connessioni e chiedere un favore. Con Plutone nella tua casa delle risorse condivise, ottenere sostegno finanziario o altre risorse può avere un ruolo nei tuoi piani. Una conversazione con i tuoi collaboratori può illuminare i tuoi punti ciechi mentre Mercurio e Chirone si allineano. Presta attenzione al feedback che ricevi e determina dove è necessario apportare modifiche.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai determinato a ottenere l'amore che desideri mentre il sole e l'ossessivo Plutone si sincronizzano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Potresti far salire di livello una situazione e finire in una relazione esclusiva. Se ne sei già coinvolto, potresti guadagnare un impegno più profondo da parte del tuo partner se hai la sicurezza necessaria per agire con decisione. Essere presi sul serio richiederà che tu mantenga il tuo potere e chieda coraggiosamente ciò che desideri. Non è una cosa una tantum. Quello che fai adesso è un passo preliminare. Dovrai perseverare e presentarti in modo coerente per ottenere ciò che desideri.