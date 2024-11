Oroscopo di oggi 20 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 20 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna nel vivace Leone in opposizione al dominante Plutone può scatenare tensione all'inizio della giornata. Alcuni arieti potrebbero scoprire che la ricerca dei propri desideri non sarà priva di problemi. Una lotta di potere con un individuo o un gruppo potrebbe farti dubitare se sia saggio procedere. Invece di cedere o rinunciare, probabilmente raddoppierai i tuoi sforzi mentre la luna si congiunge al tuo sovrano, il potente Marte. Non c'è niente come un po' di competizione o conflitto per accenderti. Sii consapevole di come ti relazioni con gli altri, in particolare con i bambini, gli interessi amorosi e gli amici. Solo perché qualcuno ti ostacola, non significa che sia tuo nemico.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La luna nel focoso Leone che si oppone al controllo di Plutone nel tuo settore pubblico può scatenare tensione nelle prime ore del giorno. Un problema nella tua vita personale può avere ripercussioni nell'arena professionale e viceversa. Un problema fastidioso può darti fastidio e farti reagire in modo poco utile quando la luna si fonde con l'ostile Marte. Un problema con un familiare o difficoltà sul fronte interno possono essere particolarmente scatenanti. Può essere difficile moderarlo una volta che ti sei infiammato. Tuttavia, dovresti stare attento a non lasciare che un pessimo umore influenzi il modo in cui le persone ti vedono. Metti i tuoi sentimenti in tasca e sii professionale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Hai pensato di ampliare le tue competenze informatiche? Se sì, questo è il giorno giusto per farlo. Probabilmente scoprirai molte informazioni preziose, così come scorciatoie per raggiungere i tuoi obiettivi. La felicità regna in casa mentre i membri della famiglia si scambiano un sacco di idee nuove e interessanti. Questa potrebbe essere una giornata molto gratificante sotto molti aspetti, Gemelli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna nel testardo Leone che si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario può significare guai per questioni che riguardano denaro o beni. La rabbia può sorgere quando qualcuno ostacola i tuoi piani o le cose non vanno come previsto. La frustrazione può innescare una mossa affrettata quando la luna si fonde con il guerriero Marte. Portare avanti i tuoi piani potrebbe rivelarsi disastroso. Potresti irritare una persona di cui hai bisogno della cooperazione. Se le cose non vanno come vuoi, confida che ci sia una ragione. Il denaro non è l'unica potenziale area di conflitto. Potrebbe anche esserci uno scontro sui valori. Fai un respiro profondo e cerca l'area in cui i tuoi interessi si intersecano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La luna nel tuo segno che si oppone al controllo di Plutone nella tua casa dell'interazione uno a uno può innescare una lotta di potere tra te e un partner o qualcuno con cui stai interagendo da vicino. Dio aiuti lo sciocco che tenta di metterti all'angolo. Non prenderai bene qualcuno che tenta di imporre la propria volontà su di te. Mentre la luna si unisce al guerriero Marte nel tuo segno, gli mostrerai quanto puoi essere feroce. Prima di indossare l'armatura per andare in battaglia, assicurati di sapere per cosa stai combattendo. Solo perché sei eccitato, non significa che la tua posizione sia giustificata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'atmosfera può essere un po' nervosa, poiché la luna nel teatrale Leone si oppone all'imponente Plutone all'inizio della giornata. Le persone, incluso te, probabilmente si sentiranno fortemente coinvolte da ciò che accade ora, in particolare sul posto di lavoro. La luna nella tua casa di isolamento segnala che potresti sentirti all'oscuro su certe questioni. È meglio non reagire finché non sai come stanno le cose. Mentre la luna si unisce al focoso Marte, la frustrazione e la rabbia repressa possono dettare le tue azioni e spingerti a fare qualcosa che non dovresti fare. Sii il padrone delle tue emozioni, Vergine. Pensa oltre il momento e considera le potenziali conseguenze del lasciare che siano i tuoi sentimenti a dettare legge.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Può essere difficile giocare bene con gli altri, poiché la luna nel drammatico Leone e la tua casa della comunità si oppongono al controllo di Plutone. Mettere un gruppo di amici o colleghi sulla stessa lunghezza d'onda può essere un'impresa impossibile. Non è saggio cercare di imporre la tua volontà quando lavori con altri o partecipi a un'attività di gruppo. Per raggiungere i tuoi obiettivi, dovrai essere flessibile e disposto a venire incontro agli altri a metà strada. Tuttavia, qualcuno (forse tu) sarà intenzionato a fare le cose a modo suo mentre la luna si fonde con il guerriero Marte. Raddoppiare potrebbe rivelarsi disastroso. In caso di dubbio, fletti l'equità e la diplomazia per cui sei noto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Non puoi fare a meno di attirare l'attenzione mentre la luna nel Leone performativo attraversa la parte superiore del tuo grafico. Tuttavia, potresti far girare la testa per tutti i motivi sbagliati mentre la luna si oppone al malvagio Plutone nella tua quarta casa privata. Una lotta di potere che si svolge in pubblico può metterti in cattiva luce. Allo stesso modo, portare un problema personale nell'arena professionale può essere problematico. Gli animi possono accendersi quando la luna si fonde con il tuo co-governatore, Marte. Controlla di essere in uno spazio sicuro prima di perdere la calma. È meglio evitare di scontrarsi con un supervisore, un genitore o una figura autoritaria. Potrebbero esserci delle conseguenze se colpisci più di quanto ti aspetti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Le conversazioni e le negoziazioni possono sfuggire di mano quando la luna nel drammatico Leone si oppone al dispotico Plutone sul tuo asse di comunicazione. Qualcuno (forse tu) potrebbe impegnarsi molto per convincere una persona a sottoscrivere il suo punto di vista. Si potrebbero impiegare tattiche aggressive quando si definiscono i dettagli di un accordo. Non importa cosa stai facendo, andrai a uccidere quando la luna si fonde con il guerriero Marte. Attento al cedimento. Sii consapevole dei limiti. Nella migliore delle ipotesi, potresti far arrabbiare qualcuno. Nella peggiore, potresti fare qualcosa di losco che rasenta l'illegale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

"Ciò che è mio è mio, e ciò che è tuo è mio" è l'atmosfera mentre la luna nell'egocentrico Leone si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario. Tuttavia, non si tratta solo di soldi e beni. Qualcuno (forse tu) potrebbe sentirsi in diritto di una connessione intima. Non lasciare che i tuoi desideri sfuggano di mano. È importante che tu conosca la differenza tra bisogni e desideri. L'atmosfera può essere particolarmente nervosa quando la luna si fonde con il guerriero Marte. Una battaglia per amore o denaro non finirà bene. Hai bisogno di cooperazione, non di conflitto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre la luna nel teatrale Leone si oppone al dominante Plutone nel tuo segno, potresti essere tentato di ostentare il tuo potere. L'atmosfera può essere nervosa quando tu e un partner o una persona con cui sei strettamente coinvolto non riuscite a vedervi allo stesso modo. Potresti non essere dell'umore giusto per affrontare il dramma. Tuttavia, ciò non significa che puoi semplicemente rifiutarti di collaborare. Un avversario potrebbe raddoppiare i suoi sforzi mentre la luna si fonde con il guerriero Marte, quindi è saggio cercare un compromesso prima che le cose sfuggano di mano. È nel tuo interesse considerare le esigenze dell'altra persona, in particolare se tieni alla tua relazione e vuoi che continui.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La luna nel teatrale Leone e la tua casa del lavoro opposta al malvagio Plutone possono rendere stressante la giornata lavorativa. Potresti avere la sensazione di essere in battaglia con forze nervose che non riesci né a identificare né a controllare. Non trasformarla in un dramma più grande di quanto non sia in realtà. Farti venire i brividi per cose che vanno oltre la tua portata non farà che aumentare lo stress. Mentre la luna si fonde con il guerriero Marte, potresti essere tentato di portare avanti un progetto. Tuttavia, se ci sono ostacoli sulla tua strada, non è saggio presumere di poterli superare. Meglio procedere con cautela e ottenere modesti guadagni che rischiare un fallimento epico.