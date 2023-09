Oroscopo di oggi 20 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 20 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti avere un prurito che solo un incontro sessuale o intimo può scalfire mentre il risoluto Saturno si sincronizza con il nutrimento di Cerere nella tua casa dell'intimità. Non sarai dell'umore giusto per un partner eccessivamente entusiasta che vuole provare alcune nuove mosse. Invece, vorrai stare con un compagno di giochi collaudato che abbia esperienza nel soddisfare le tue esigenze. Non tutti gli arieti cercano di rotolarsi nel fieno. Alcuni potrebbero preferire la compagnia di una persona matura e con i piedi per terra che possa soddisfare i loro bisogni emotivi. In ogni caso, trarrai vantaggio dal connetterti con una persona affidabile di cui ti puoi fidare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La tua atmosfera concreta ti rende un compagno fidato a cui le persone possono rivolgersi per conforto e cura. Nutrire Cerere e Saturno radicato si sincronizzano nelle tue zone interpersonali, il che può innescare un momento speciale tra te e un interesse amoroso o un amico. Dare e ricevere attenzione totale può essere un’esperienza profonda. Significa molto quando puoi fidarti che una persona risponde ai tuoi bisogni emotivi. In questo momento, potresti scoprire che le persone più anziane e mature, in particolare le donne, sono quelle sulla tua lunghezza d'onda emotiva. La loro influenza stabilizzante può essere curativa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere difficile capire dove sei diretto poiché lo strategico Sole Vergine si oppone all'oscuro Nettuno nel tuo settore professionale. Sei soddisfatto del percorso che hai intrapreso o stai andando nella direzione sbagliata? Alcuni Gemelli si chiederanno se ci si possa fidare di una figura autoritaria. La loro leadership è corretta? Oppure stanno facendo incagliare la nave? È impossibile ottenere una lettura accurata in questo momento, quindi non prendere decisioni cruciali. L’audace Marte si scontra con l’ottimista Giove, sfidandoti ad avere fiducia che le cose possano andare per il verso giusto. Potrebbe sembrare sciocco avere speranza, ma è meglio che dare per scontato il peggio. Una prospettiva positiva ti avvisa di possibilità che altrimenti ti perderesti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il legame tra te e le persone che ami diventa più forte man mano che la nutrice Cerere e l’affidabile Saturno si allineano. Fare qualcosa per rendere felice una persona e farle sapere quanto ci tieni può avere un ruolo nei tuoi piani. È facile dire a una persona che sei lì per lei, ma ci vuole vera integrità per sostenere le tue parole con i fatti. Ciò che fai farà sì che un interesse amoroso o un bambino si sentano come se fossi qualcuno in cui possono credere. Se hai bisogno di cure amorevoli, rivolgiti a una persona matura e materna nella tua cerchia.