Oroscopo di oggi 21 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 21 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non c'è niente di più sexy della fiducia che irradi quando sei al tuo potere. Ne trasuderai tonnellate mentre il tuo sovrano, Marte, si sincronizzerà con il potente Plutone in cima alla tua carta. Il desiderio è il catalizzatore che mette in moto il tuo io interiore. Sei sicuro di prendere vita e di possedere il tuo potere quando c'è qualcosa o qualcuno che desideri. Metti gli occhi sul tuo obiettivo e raggiungilo. Potresti ottenere ciò che cerchi o avvicinarti al raggiungimento del tuo obiettivo. Se non altro ti divertirai a provarci. Con Marte nella tua casa delle risorse condivise, trarrai vantaggio dall'avere una figura formidabile che ti sostiene. La forza è nei numeri

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Tu e un partner o un collega stretto non vi vedrete sempre negli occhi. Tuttavia, ti senti più potente quando fai parte della stessa squadra. Il sole in Scorpione nella tua casa di connessioni individuali in sincronizzazione con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche dare potere agli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi. Guarda oltre ogni differenza tra voi e fai ciò che puoi per aiutare. La sincronizzazione di Mercurio con il guaritore ferito Chirone può ispirarti a discutere una questione dolorosa. L’apertura può innescare la chiusura e aiutarti a guarire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Marte autodidatta nella tua casa di lavoro si sincronizza con il potente Plutone, farai di tutto per portare a termine le cose. Non importa quanto sia impegnativo l'incarico, possiedi la tenacia e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un alleato influente potrebbe essere dietro le quinte per darti una mano, ma dovrai chiedere ciò di cui hai bisogno. La tua spinta e ambizione sono di grande ispirazione e inducono le persone a voler partecipare. Il tuo ingegno potrebbe sorprendere le persone mentre la Luna nei creativi Pesci e il tuo settore pubblico si allinea con l’innovativo Urano. Non è saggio sottovalutarti. Hai sempre un asso nella manica.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai determinato a ottenere l'amore che desideri mentre il sole e l'ossessivo Plutone si sincronizzano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Potresti far salire di livello una situazione e finire in una relazione esclusiva. Se ne sei già coinvolto, potresti guadagnare un impegno più profondo da parte del tuo partner se hai la sicurezza necessaria per agire con decisione. Essere presi sul serio richiederà che tu mantenga il tuo potere e chieda coraggiosamente ciò che desideri. Non è una cosa una tantum. Quello che fai adesso è un passo preliminare. Dovrai perseverare e presentarti in modo coerente per ottenere ciò che desideri.