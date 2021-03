Oroscopo di oggi 22 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 22 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 22 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo periodo annuale di ibernazione è quasi finito e la tua rinascita è quasi a portata di mano. Contempla le vittorie e le sconfitte dell'anno passato. Determina cosa rilasciare e cosa portare avanti. Una Vergine può avere intuizioni interessanti che possono aiutarti a decidere.

Amore / Amicizia: l' amicizia sarà profondamente gratificante poiché il costante Saturno nel tuo settore sociale si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno. Se un amico è in difficoltà, sarai pronto a intervenire e offrire soluzioni pratiche alle sue preoccupazioni. Si sentiranno rassicurati sapendo che qualcuno ha le spalle. Allo stesso modo, ci sarà qualcuno su cui puoi fare affidamento se hai bisogno di una spalla su cui piangere o di una mano. Tutto quello che devi fare è chiedere aiuto.

Carriera / Finanza: non lasciare che la tua leggendaria irruenza ti metta nei guai. Con il tuo sovrano, Marte, in collisione con l'agente del caos Eris nel tuo segno, potresti parlare o agire prima di pensare. Rallenta, ariete. Contempla le potenziali conseguenze di ciò che fai e di ciò che dici. Dopo aver fatto uno o due respiri profondi, ti renderai conto che è una buona idea fare marcia indietro, calmarti e rimanere nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non devi presentarti a ogni combattimento a cui sei invitato. Per il bene della tua sanità mentale, dovresti scegliere con cura le tue battaglie. Può essere incredibilmente liberatorio lasciare andare qualcosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la dolce Luna in Cancro si armonizza con i pianeti del Toro e genera il miglior tipo di energia tranquilla e nutriente. La luna attiva la tua terza casa di connessione e comunicazione, portando l'emozione in primo piano. Tutto ciò che ti ha in dialogo con gli altri è sottolineato e incoraggiato oggi. Non rimanere bloccato sulla forma che prende. Un testo, una chiamata o una lettera, ogni forma di espressione è ora potenziata. Quella chat che vorresti avere con una Vergine sarebbe andata bene oggi.

Amore / Amicizia: Mercurio in Pesci attiva la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo e trigona la Luna in Cancro. Tutta quell'acqua ti rende tenero e hai bisogno di un progetto in cui versare le tue cure amorevoli. Fai volontariato in un rifugio o in un rifugio per animali oggi e soddisfa il tuo bisogno di nutrimento mentre migliori la vita per un piccolo essere che ha bisogno di aiuto. Vinci / vinci!

Carriera / Finanza: Marte promettente è trigono Saturno nella tua decima casa di carriera, e tu sei energizzato e autorizzato ad avere successo! La tua ambizione è approfondita e la tua autostima, quando si tratta delle tue capacità professionali, direzione e risultati, è forte e sana. Procedi con i tuoi piani e sappi che sbocceranno e daranno buoni frutti.

Crescita personale / spiritualità: prosperate in un ambiente pacifico e siete esausti dal caos e dal dramma. Il tuo ambiente è importante per il tuo benessere e tu ne trai beneficio rendendolo sereno e bello.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai gli occhi sul premio. Farai quello che serve per ottenere ciò che stai cercando. Assicurati di farlo nel modo giusto. Il traguardo è in vista, quindi non è il momento di suscitare opposizione, soprattutto da parte di un Ariete.

Amore / Amicizia: Saturno saldo in aspetto premuroso Cerere nella tua zona di amicizia segnala che sei pronto a parlare con te. Le tue azioni dimostreranno che sei qualcuno su cui puoi fare affidamento. Potrebbe essere necessario tenere il forte per un amico, offrendo loro l'opportunità di riunirsi nella loro vita. Sai che i tuoi amici più stretti lo farebbero per te, quindi non c'è esitazione. Se sei tu quello nei guai, chiama un amico.

Carriera / Finanza: è facile mettere le mutande in una svolta su qualcosa mentre Marte nel tuo segno si scontra con Eris caotico. Potresti infastidirti quando un progetto di squadra non va a tuo favore. Può sembrare cruciale far sentire la tua voce. Soprattutto se ritieni di essere stato escluso o ignorato. Aspetta di raffreddarti prima di affrontare il problema. Perdere la pazienza potrebbe peggiorare le cose.

Crescita personale / spiritualità: ti impegni a sostenere le cause in cui credi e ad agire in base ai tuoi ideali. Non dovrai guardare molto lontano da casa per mettere in pratica le tue convinzioni. Piccoli atti possono fare moltissimo bene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Cancro brilla intensamente nella tua prima casa del sé, approfondendo la tua sensibilità verso il tuo ambiente e coloro che sono in esso. Se hai bisogno di prendere spazio e cercare la solitudine oggi, sii buono con te stesso e soddisfa i tuoi bisogni. Ignorarli potrebbe darti un ponte temporaneo da attraversare, ma a un certo punto, forti emozioni / acqua inonderanno la scena e spazzeranno via quel ponte. È meglio ascoltare e trattare te stesso con lo stesso nutrimento e compassione che riversi sugli altri. Una Vergine ha un consiglio per la salute che farà davvero la differenza per te.

Amore / Amicizia: Saturno attiva la tua ottava casa di intimità e si scontra con Venere, quindi è probabile che non ti sentirai particolarmente innamorato della tua amata, o di loro con te. In effetti, ognuno di voi può essere un po 'perspicace e un po' critico. Invece di assecondare quell'energia quando emerge, affidati alla gentilezza. La vita non è facile per nessuno in questo momento e devi essere un posto morbido in cui atterrare.

Carriera / Finanza: Cerere mette in risalto la tua decima casa di successo e piazza la luna oggi, e potresti trovarti bloccato tra il prendersi cura degli altri e il prendersi cura dei propri bisogni, desideri e desideri. La tua professione è importante, quindi non lasciarti deragliare dalle richieste degli altri.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di una pausa. Prendila.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la Luna in Cancro illumina la tua dodicesima casa di sogni, visioni, affari mistici e mente subconscia. La tua immaginazione è fortemente stimolata da questo transito e puoi incanalare quell'energia nella tua creatività, arte, lavoro e relazioni. Presta attenzione ai tuoi sogni stasera, probabilmente c'è un messaggio in arrivo. Parlando dei tuoi sogni e delle tue intuizioni con un Gemelli puoi facilmente scartare ciò che il sogno sta cercando di dirti.

Amore / amicizia: il pratico Saturno tiene la corte nella tua settima casa di collaborazione e si scontra con la romantica Venere. La passione scarseggia con questo transito in gioco. In effetti, tu o il tuo amato potreste sentirvi insicuri, temere il rifiuto e la perdita della relazione. Non tenerlo per te. Accendi una luce e parlane. Un saggio proverbio ci dice che "siamo malati solo quanto i nostri segreti", quindi non mantenere questo segreto.

Carriera / Finanza: il messaggero Mercurio sestile creativo Urano nella tua decima casa di carriera, e riesci a malapena a tenere il passo con l'energia, l'eccitazione e le opportunità che ti vengono incontro. La tua mente è particolarmente acuta e i tuoi pensieri si protendono verso il futuro, il che è importante. La tua visione, intuizione e approccio non convenzionale alle cose ordinarie hanno il potenziale per portarti grandi ricompense professionali.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​tempo per riconoscere, celebrare e ringraziare i tuoi familiari, amici e comunità per tutto ciò che aggiungono alla tua vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna emotiva in Cancro si armonizza con i tuoi pianeti Vergine e ti infonde sentimenti, approfondisce la tua intuizione e illumina la tua undicesima casa degli affari umanitari. Anche se potresti preferire i regni più freddi di un trespolo intellettuale, questo non è probabilmente il tuo punto di atterraggio oggi. Se non sei già coinvolto in una causa o in un gruppo in cui credi profondamente, questo è un ottimo momento per fare un po'di ricerca e vedere dove e come puoi fare la differenza con il tuo tempo, i tuoi talenti e la tua energia. Uno Scorpione ha alcuni suggerimenti utili da darti.

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Mercurio, mette in risalto la tua settima casa di collaborazione e il sestile Urano. Potresti sentirti irrequieto e aver bisogno di più spazio. Chiedi quello che vuoi perché il tuo partner non dovrebbe indovinare. Ogni relazione richiede che i partner si diano spazio a vicenda. È importante quanto il tempo trascorso insieme; stranamente, nessuno ne parla.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua decima casa di carriera e trina Saturno pratico e laborioso, creando un'energia fantastica su cui puoi costruire il tuo successo professionale. La tua autostima è forte e la tua ambizione è accesa. Non esitare, entra e provaci!

Crescita personale / spiritualità: ti stai avvicinando al culmine del tuo duro lavoro e dei tuoi sforzi e stai per raccogliere i frutti per cui hai lavorato. Riposa se necessario, ma continua. Ci sei quasi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna emotiva del Cancro si scontra con la tua energia della Bilancia, creando disagio interno e un po 'di disagio. Potresti avere sentimenti, ricordi ed emozioni che risalgono a molto tempo fa o a eventi dell'infanzia. Resisti a spingerli verso il basso e lontano. Stanno arrivando per un motivo, quindi dai un'occhiata a loro e vedi quali regali, messaggi e intuizioni hanno. Se è utile condividerli con qualcuno, un Leone può aiutarti a capire le cose e può vedere il rivestimento d'argento se non puoi.

Amore / Amicizia: Venere, il tuo pianeta dominante, attiva la tua settima casa di collaborazione e si scontra con Saturno oggi. Non allarmarti se ti imbatti in sfide e difficoltà relazionali oggi. C'è una lezione che ti viene chiesto di imparare. Saturno è conosciuto come il grande insegnante ed è anche un insegnante paziente. Se questa volta non impari la lezione, te la presenterà di nuovo finché non lo farai.

Carriera / Finanza: il messaggero Mercurio è impegnato nella tua sesta casa di lavoro ed è l'agente di cambio sestile Urano. La tua mente è irrequieta, acutamente intelligente e ama i nuovi modi di pensare e di essere. La routine porta alla noia e questo è intollerabile con questo aspetto in gioco. Concediti il ​​permesso di esplorare nuove idee, possibilità e intuizioni.

Crescita personale / spiritualità: ricorda che ogni fine arriva con un nuovo inizio incorporato. Abbi fede e sappi che ciò che verrà dopo sarà molto meglio di dove sei ora.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Cancro si armonizza con i tuoi pianeti Scorpione, rendendo le tue emozioni, creatività e desiderio di nutrire gli altri super forti! È una buona idea inserirti in quella lista e assicurarti di prenderti cura della tua salute e del tuo benessere, che include anche la tua salute mentale ed emotiva. Sono stati un paio d'anni difficili per la maggior parte delle persone e le sfide abbondano ancora. Non essere troppo orgoglioso o timido per chiedere aiuto se ne hai bisogno; considerala saggezza in azione. Un Pesci è un buon modello in questo senso.

Amore / Amicizia: Il sestile tra Urano nella tua settima casa di partnership e Mercurio nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione può ravvivare positivamente le cose nella tua relazione. Stai alla ricerca di scintille di gioia, curiosità, nuove direzioni e nuovi modi di pensare. Segui quelle briciole di pane e vedi dove portano. Le relazioni, proprio come le persone, possono diventare compiacenti e stantie. Questo transito corregge quella tendenza.

Carriera / Finanza: Marte attiva le risorse condivise nella tua carta ed è trigono Saturno. L'ambizione e la fiducia in se stessi sono rafforzate da questo transito e le questioni aziendali ricevono una spinta. È un ottimo momento per considerare nuovi investimenti, progetti comuni e modi per lavorare collettivamente per aumentare il tuo patrimonio netto.

Crescita personale / spiritualità: se il tuo istinto ti sta dando una luce rossa, fermati! Non fingere che sia verde. Alla fine non va mai bene.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la continua armonia tra il tuo pianeta dominante, Giove e il mistico Nettuno, continua a riempirti di gentilezza, considerazione, immaginazione e amore per la spiritualità e l'apprendimento. Quando ti senti bene è facile fare del bene. L'amore non è solo un'emozione che esiste nelle relazioni personali. È un'energia che è tessuta attraverso il tessuto stesso dell'esistenza e questo transito ti rivela quel segreto direttamente. Un Acquario comprende questo concetto e vorrebbe discuterne con te.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione con Saturno nella tua terza casa di connessione. Anche se questo potrebbe non essere un transito particolarmente romantico, genera il tipo di energia che approfondisce l'impegno e ti consente di conoscere meglio la persona amata e di pianificare una vita insieme. Fai lunghe passeggiate e parla a lungo e sogna il tuo prossimo capitolo.

Carriera / Finanza: Urano muove le cose nella tua sesta casa di lavoro e sestile Mercurio, il che potrebbe farti sentire un po 'irrequieto e farti cercare delle uscite. Non c'è niente di sbagliato in questo, assicurati solo di avere i tuoi prossimi passi in fila e di comportarti in modo professionale quando parti. Il mondo è più piccolo di quanto pensiamo e una buona reputazione vale il suo peso in oro.

Crescita personale / spiritualità: chiediti: "Cosa sta cercando di insegnarmi l'universo con questa sfida?" La risposta tiene la tua libertà.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: adottare un approccio più consapevole al lavoro invece di eseguire le attività con il pilota automatico può aiutarti a migliorare la tua soddisfazione sul lavoro. Il tuo spirito ha bisogno di sentire che c'è di più in esso di un semplice stipendio. Un Gemelli può aiutarti a vedere il valore.

Amore / Amicizia: Con Saturno nella tua zona monetaria che aspira a prendersi cura di Cerere nel tuo regno domestico, mostrerai il tuo amore mettendo il cibo sul tavolo e assicurandoti che le bollette siano pagate. Allo stesso modo, essere in grado di provvedere a se stessi e agli altri è qualcosa che troverai attraente in un partner. Non stai cercando un passaggio gratuito. Ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Vuoi stare con qualcuno che sia maturo, responsabile e condivida la tua etica del lavoro.

Carriera / Finanza: avere fretta di portare a termine le cose può portare a incidenti e altri contrattempi legati al lavoro. Con il frettoloso Marte nella tua zona di lavoro che si scontra con il caotico Eris, è intelligente rallentare le cose. Non puntare il dito contro un collega quando qualcosa va storto. Controlla di stare facendo le cose nel modo giusto. Fai del tuo meglio per disinnescare il conflitto. Ci vorrà collaborazione per fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: la stazione del Nodo Nord direttamente nella tua zona benessere ti invita ad essere attento alla tua routine di salute e fitness. In questi tempi stressanti, la cura di sé non è qualcosa che puoi permetterti di trascurare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la Luna in Cancro illumina la tua sesta casa di salute, benessere, abitudini e cura di sé. Inserisce una fetta di emozione nella domanda: "Quanto bene ti prendi cura di te stesso?" Ti ricorda anche che la tua salute emotiva è importante quanto la tua salute fisica e non dovrebbe essere ignorata. Tutti hanno bisogno di una mano di tanto in tanto. Riconoscere questo è un segno di maturità e saggezza. Se ti senti a disagio e incerto su questo, parla con un Gemelli. Ti daranno una prospettiva che ti manca.

Amore / Amicizia: Saturno attiva la tua prima casa del sé e trigona Marte nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione. Questo transito introduce un'energia logica e pratica nell'equazione. Anche se inizialmente questo può sembrare decisamente poco romantico, in realtà è una meravigliosa opportunità per chiarire ciò che vuoi veramente in un partner e per creare una solida base su cui costruire.

Carriera / Finanza: Mercurio accende le cose nella tua seconda casa degli affari materiali e il portatore di cambiamenti di sestili Urano. Questo è un transito meraviglioso che espande le tue conoscenze e i tuoi orizzonti finanziari e forse ti mette in contatto con persone esperte che possono aiutarti ad aumentare il tuo patrimonio netto. Segui le briciole di pane che l'Universo sta lasciando su questo percorso.

Crescita personale / spiritualità: condividi le tue buone notizie. Addolcirà il suo impatto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna in Cancro si armonizza con la tua energia dei Pesci, illuminando la tua quinta casa di creatività e passione. Cosa ti eccita e ti delizia quando pensi all'espressione creativa? La tua risposta ti guiderà verso le azioni che devi intraprendere. La creatività aumenta la tua gioia, che nutre la tua anima. Trovare il tempo per questo è importante quanto rimanere ben nutriti e mangiare cibi sani. Ti permette di prosperare e rende la vita degna di essere vissuta. Uno Scorpione lo capisce e ha idee, progetti e possibilità da condividere con te.

Amore / Amicizia: Mercurio illumina la tua prima casa del sé e del sestile Urano nella tua terza casa di comunicazione. La connessione d'amore che richiede attenzione è quella che hai con te stesso. Questo transito aumenta la tua intuizione, capacità visionaria e il tuo amore per l'istruzione e l'apprendimento. Se dovessi permetterti di avere quello che vuoi veramente, quale sarebbe? Ora hai la tua risposta; darsi da fare ad amare te stesso abbastanza da farlo accadere.

Carriera / Finanza: il trigono tra Saturno orientato al business e Marte orientato all'azione attinge alla tua mente subconscia e alle tue radici psicologiche per creare un canale di intuizione e guida per fluire nella tua consapevolezza. Sei sempre stato un libero pensatore, anche se l'hai tenuto nascosto. Ora è il momento di ascoltare il tuo intuito e amore per l'innovazione e vedere dove porta.

Crescita personale / spiritualità: le cose a casa richiedono un po 'della tua attenzione.