Oroscopo di oggi 22 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 22 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il cielo è il limite mentre il sole entra nell’ampio Sagittario e nella tua casa di espansione. Fino al 21 dicembre sarai ansioso di ampliare i tuoi orizzonti fisici, intellettuali e spirituali. Nei tuoi piani potrebbero rientrare viaggi a lunga distanza, istruzione superiore e attività spirituali. Sarai attratto da attività che ampliano le tue conoscenze. È un momento favorevole per condividere ciò che sai tramite la pubblicazione, il podcasting o l'insegnamento. Un’opposizione Venere-Chirone può suscitare dubbi sulle relazioni. Non importa cosa fa qualcuno per compiacerti, potresti comunque sentirti insoddisfatto. I single potrebbero dubitare della loro amabilità e chiedersi se troveranno il loro partner ideale. In coppia o in cerca, è una giornata dura per le relazioni. Sii gentile con te stesso e con gli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Forgiare legami forti e far salire di livello le relazioni intime diventano una priorità con il sole in Sagittario. Fino al 21 dicembre sarai il meglio di te stesso quando sperimenterai connessioni profonde. Avrai bisogno di vera intimità, quindi le interazioni superficiali non basteranno. Avrai bisogno di persone emotivamente intelligenti intorno a te che possano gestire la tua intensità. I tipi sexy, intelligenti e avventurosi ti piaceranno. Se accoppiati, è un ottimo momento per avvicinarsi al proprio partner. Poiché Venere si oppone a Chirone, alcuni tori potrebbero sentirsi come se fossero in una situazione di stallo. A volte, una storia d'amore può perdere il suo splendore quando si evolve in una relazione a tutti gli effetti e diventa soggetta alla monotonia della vita quotidiana. Trova modi per renderlo emozionante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il sole nel vivace Sagittario e la tua zona di partnership potrebbero spingerti a prendere sul serio le relazioni. Fino al 21 dicembre non vorrai affrontare il problema da solo. Darai la priorità a trascorrere del tempo con il tuo partner e a lavorare sulla tua relazione se accoppiata. Non c'è momento migliore per mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Potresti voler aggiornare una situazione a qualcosa di più esclusivo se esci con qualcuno. I Gemelli single potrebbero incontrare qualcuno pronto a impegnarsi, quindi sii proattivo nella tua ricerca di partnership. Poiché Venere si oppone a Chirone ferito, un appuntamento o un evento sociale potrebbero non essere all'altezza delle tue aspettative. Non renderlo l'essenza e la fine della tua felicità. Aspettarsi troppo può rovinare un buon momento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nell’entusiasta Sagittario e la tua zona di lavoro e produttività ti ispireranno a gestire le tue faccende quotidiane. Fino al 21 dicembre sarai ispirato a rimetterti in pari con le attività di routine e a cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Non sarà un lavoro affascinante. Tuttavia, organizzarsi può spianare la strada ad attività più entusiasmanti. Avrai il pieno controllo delle tue capacità e questo è impressionante. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione se sei pronto a fare un cambiamento. Durante questo periodo, è più probabile che tu faccia uno spostamento laterale piuttosto che un balzo in avanti nella tua carriera. Tuttavia, un nuovo lavoro potrebbe essere entusiasmante.