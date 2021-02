Oroscopo di oggi 23 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i benefici della meditazione, dei sonnellini e di altre attività rilassanti non dovrebbero essere sottovalutati. Quando le cose si fanno frenetiche, potrebbero rivelarsi la tua grazia salvifica. Entrare in contatto con un Pesci accomodante può essere molto calmante e ti aiuterà a distrarti.

Amore / amicizia: se c'è qualcosa che devi toglierti dal petto e dire a un amico, potresti essere tentato di lasciarglielo avere. L'espressivo Mercurio in un bizzarro allineamento con la sfrenata Eris nel tuo segno suggerisce che dovresti farlo in modo indiretto. Non ci vuole molto perché ti accendi. E quando lo fai, le tue parole possono essere mortali. Non è il modo di parlare con un amico. Dì la tua mente senza causare danni.

Carriera / Finanza: le riflessioni a tarda notte sulla tua carriera possono mettere le tue mutande in una svolta mentre la sensibile Luna del Cancro si oppone al controllo di Plutone nella tua zona di carriera. Potresti essere profondamente consapevole dei sacrifici personali che devi fare per perseguire i tuoi obiettivi professionali. A volte, devi fare quello che devi fare. Non ossessionarti. Invece, adora le cose che il tuo duro lavoro ti offre.

Crescita personale / spiritualità: bramerai un cuore gentile mentre la Luna in Cancro e Nettuno si allineano. Le vibrazioni compassionevoli di un parente o di un membro della tribù prescelta possono essere rassicuranti e fornire la spinta emotiva di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Cancro che si allinea con l'idealista Nettuno ti fa sperare per il tuo futuro. Non importa con cosa hai a che fare, senti che le cose andranno a modo tuo. Se qualcosa ti scoraggia, un Pesci o un Ariete ti faranno il tifo.

Amore / amicizia: con Plutone, il sovrano della tua zona di collaborazione, che transita nella tua casa delle credenze, sei ossessionato dalla ricerca di un partner che condivida le tue opinioni, specialmente sulla spiritualità e sulla politica. Se non sono credenti, lavorerai duramente per convertirli. Non essere sulla stessa pagina potrebbe essere un rompicapo per te. Quindi, è intelligente scoprire dove si trova una persona nelle prime fasi della tua conoscenza.

Carriera / Finanza: affrontare un problema che ti ha acceso richiederà un'attenta considerazione e tatto. Con il comunicatore Mercurio nel tuo settore professionale che aspira al guerriero Eris, dovrai essere consapevole delle tue parole e di come atterrano con colleghi e superiori. Dovresti prenderti un momento in privato per disfare i tuoi pensieri. Potresti scoprire di essere più agitato di quanto pensi. Provare quello che vuoi dire è probabilmente una buona idea. In questo modo non ci saranno sorprese.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione a tarda notte potrebbe sollecitare un'azione urgente su una questione che ti sta pesando. Quando la Luna in Cancro entra in contatto con Marte, entrerai in azione. Non lasciare che ti tenga sveglio oltre l'ora di andare a letto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il lavoro e le questioni finanziarie saranno in primo luogo nella tua mente. Sarai determinato a trovare soluzioni a ogni problema che incontri. Un Pesci può aiutarti a trovare il rivestimento d'argento e un Ariete può motivarti a fare le cose.

Amore / amicizia: se hai un osso da scegliere con un amico, dovresti procedere con leggerezza. Con l'espressivo Mercurio in aspetto sfrenato Eris, potresti essere travolto da un'ondata di emozioni e gestire le cose in un modo di cui probabilmente te ne pentirai. Potresti dover ballare intorno alla questione finché non capiscono il punto. Solo perché sei in disaccordo con qualcuno, non c'è motivo di richiamarlo sulle sue opinioni. Tutti hanno diritto alla loro opinione, non importa quanto folle possa sembrare a te.

Carriera / Finanza: i sentimenti si confondono con le finanze mentre la Luna del Cancro attraversa la tua casa di risorse. Avrai bisogno del saldo in banca e dei beni che ti faranno sentire al sicuro. Di conseguenza, potresti fare scelte che non faresti necessariamente quando ti sentirai più sicuro. Al posto del conforto emotivo, potresti concederti un acquisto costoso o un pasto costoso. Sii consapevole del denaro.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto serio riguardo alla comprensione dei misteri della vita. Sei pronto a leggere tutti i libri e ad ascoltare quello che hanno da dire tutti gli esperti. Fai solo attenzione a non esternalizzare la tua autorità. Fidati della tua esperienza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la fiducia e l'ottimismo possono aiutarti a superare le difficoltà che potresti dover affrontare. Invece di ossessionarti per i problemi, reindirizza la tua attenzione alla ricerca di soluzioni. Un Ariete può fornire la motivazione necessaria per superare.

Amore / Amicizia: quando sei concentrato su un problema con il tuo interesse amoroso, vuoi gridarlo al mondo. Con l'espressivo Mercurio che aspira alla sfrenata Eris nel tuo settore pubblico, potresti rivelare più di quanto dovresti. I social media non sono tuoi amici. Non pubblicare su un battibecco e non lasciare commenti di cui probabilmente ti pentirai. Allo stesso modo, non dovresti sfogarti con un amico pettegolo. Ciò che accade a porte chiuse dovrebbe rimanere a porte chiuse.

Carriera / Finanza: con il coltivare Cerere in Ariete e la tua casa di carriera e reputazione, ti preoccuperai di più che fare una buona impressione. Vorrai essere visto come qualcuno a cui importa quello che fa e lavora per consentire agli altri di raggiungere i propri obiettivi. Non saranno le tue parole ma le tue azioni a dare l'esempio. Guadagnerai ammirazione quando parlerai. Potresti trarre vantaggio dalla creazione di un'alleanza con una figura influente che supporta il tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: non tutti si rendono conto di quanto tu sia profondamente spirituale. Anche il Cancro più cinico ha una serie di convinzioni ferme a cui attribuire, non importa quanto poco ortodosso. Oggi, il tuo codice personale sarà una luce guida.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: tutto andrà bene nel tuo mondo se puoi rilassarti ed evitare di affrontare qualsiasi imbroglio emotivo. Non vorrai che nulla interferisca con il tuo riposo e relax di cui hai bisogno. Essere vicino a un Cancro che nutre può darti le vibrazioni confortanti che desideri.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potreste non vedere sempre negli occhi la politica, la religione o gli eventi attuali. Tuttavia, non è un motivo per andare in punta di piedi. Con Mercurio comunicativo nella tua zona di collaborazione in linea con la sfrenata Eris, dovrai essere il più discreto possibile quando esprimi il disaccordo. Se gestisci la conversazione nel modo giusto, potresti aprire gli occhi su una questione importante. Poi di nuovo, potresti non farlo. Tuttavia, non fa male sperare per il meglio.

Carriera / Finanza: nelle prime ore, quando la Luna del Cancro si allinea con Nettuno, non sarai davvero dell'umore giusto per affrontare questioni di denaro. In effetti, è probabile che tu adotti un approccio un po 'scialbo. Probabilmente dovresti rimandare transazioni e acquisti importanti a una data successiva. È improbabile che la motivazione arrivi fino a dopo l'ora di cena.

Crescita personale / spiritualità: con Cerere in Ariete e la tua casa di coscienza superiore, la spiritualità diventa una parte essenziale della cura di sé. Fino all'8 maggio sarai sollevato dagli insegnamenti che parlano al tuo cuore e alla tua mente. Qualsiasi attività che amplia i tuoi orizzonti mentali e fisici nutrirà la tua anima.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa della comunità, vuoi solo sentirti parte della banda. Al lavoro e nei tuoi tempi di inattività, è fondamentale entrare in contatto con la tua tribù. Un Cancro può fornire l'atmosfera accogliente che desideri.

Amore / amicizia: la sessualità e lo scambio di emozioni profonde diventano componenti fondamentali della cura di sé con Cerere che si prende cura di lei in Ariete e nella tua zona di intimità. Fino all'8 maggio, cercherai le connessioni significative che alimentano la tua anima. Se accoppiato, questo potrebbe essere un momento particolarmente dolce con il tuo partner. Se sei single, non preoccuparti. Un legame platonico può soddisfarti in un modo diverso ma ugualmente nutriente. Trova il tempo per quell'amico speciale che conosce il tuo cuore e nutre il tuo spirito.

Carriera / Finanza: è probabile che la tua visione del funzionamento interno del tuo lavoro sia perfetta. Si può essere tentati di creare un putiferio quando si individua un problema. Le lamentele dovranno essere trasmesse con tatto e diplomazia mentre il comunicatore Mercurio si allinea con il guerriero Eris. Non puoi correre il rischio di diventare troppo forte. È nel tuo interesse trovare un modo delicato per esprimere le tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: vedrai il meglio nelle persone mentre la luna sentimentale del cancro e l'idealista Nettuno si allineano. Essere positivi è una buona cosa. Tuttavia, dovresti tenere gli occhi aperti per il lupo travestito da agnello.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo idealismo darà sicuramente il tono giusto. Non ti costa nulla essere ottimista. Se stai aggirando la realtà, puoi essere certo che qualcuno (un Ariete, forse) lo porterà alla tua attenzione. Nel frattempo, vai avanti.

Amore / amicizia: con la badante Cerere in Ariete e la tua zona di collaborazione fino all'8 maggio, vorrai un compagno che sia un feroce protettore. Combatterai con le unghie e con i denti per assicurarti che una relazione soddisfi i tuoi bisogni più elementari. Non è solo un affare unidirezionale. Sei pronto a dare tutto ciò che ottieni. In un certo senso, il tuo interesse amoroso può rispecchiare le migliori (e peggiori) qualità del generoso che avevi quando eri piccolo. Tendi a fare quello che sai.

Carriera / Finanza: con l'espressivo Mercurio che si allinea con lo sfrenato Urano, puoi essere piuttosto schietto. Dovrai tenere a freno se vuoi che i tuoi colleghi diano ascolto alle tue preoccupazioni e ascoltino le tue idee. La collaborazione può essere incredibilmente impegnativa quando dici la tua opinione. Disattivare una persona con cui devi lavorare a stretto contatto non è mai una buona idea. Non importa quanto credi di avere ragione, è fondamentale che ascolti.

Crescita personale / spiritualità: non mancano le possibilità quando si tratta di esercitare la propria creatività e trovare sbocchi per i propri doni unici. Qualcuno che capisce cosa puoi fare può identificare i tuoi talenti più potenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: indosserai un aspetto duro quando necessario. Tuttavia, sotto, la tua atmosfera è piuttosto spensierata. Quindi, è improbabile che qualcosa ti abbatta. Se il tuo spirito inizia a vacillare, un Pesci divertente può farti sorridere.

Amore / amicizia: hai molto da dire su ciò che sta accadendo sul fronte interno. Con il chiacchierone Mercurio nel tuo regno domestico che si allinea con la sfrenata Eris, dovrai scegliere le tue parole con cura. Puoi risolvere un problema con il perdere la pazienza o ricorrere al gioco della vergogna e della colpa. Le persone tendono ad essere più cooperative quando lavori con loro invece che contro di loro. Parla alla famiglia e ai coinquilini nel modo in cui desideri che ti si parli.

Carriera / Finanza: prendersi cura del lavoro che fai e di come ti relazioni con i colleghi diventa parte della tua etica del lavoro con la crescita di Cerere in Ariete e nella tua zona di lavoro. Fino all'8 maggio, portare non solo i tuoi migliori talenti ma anche il meglio di te stesso in ciò che fai sarà una parte importante del programma. L'atmosfera coscienziosa che porti sul posto di lavoro può avere un effetto positivo sugli altri che, a sua volta, eleva l'atmosfera generale.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale può essere un'enorme fonte di conforto mentre la Luna del Cancro emotiva attraversa la tua casa di coscienza superiore. Prenditi del tempo per entrare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: comfort emotivo, sicurezza e protezione sono alcune delle cose che brami sotto lo sguardo della Luna in Cancro. Puoi trovarli nidificando, riposando e connettendoti con i tuoi cari preferiti. L'atmosfera compassionevole di un Pesci può essere rilassante.

Amore / Amicizia: con Mercurio espressivo come sovrano della tua zona di collaborazione, una buona comunicazione è una parte essenziale di una relazione sana. Il Nodo Nord che attraversa questo regno sottolinea ulteriormente la necessità di parlare apertamente e ascoltare bene. Puoi presumere che sia qualcosa che già fai. Anche così, potresti ancora fare con un po 'di miglioramento. Prendersi più interesse per gli affari del tuo partner e ascoltare pazientemente le sue preoccupazioni farà miracoli per la tua relazione. Anche aprirsi di più sarà utile.

Carriera / Finanza: avrai un bel modo con parole come l'affascinante Venere nel tuo settore della comunicazione si allinea con il non convenzionale Urano nella tua zona di lavoro. L'atmosfera creativa che porti può ispirare tutti a guardare un incarico in un modo nuovo. Tendi ad essere esperto nelle ultime tendenze e progressi tecnologici. Può essere utile condividere ciò che sai con i tuoi colleghi. Potrebbe suggerire alcune idee piuttosto inventive.

Crescita personale / spiritualità: intrattenere se stessi è una sfida costante mentre si vive durante una pandemia. Niente sembra molto divertente mentre la Luna del Cancro si scontra con Chirone nella tua giocosa quinta casa. Forse è il momento di esplorare nuovi interessi e hobby?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: entrare in contatto con una persona che comprende il tuo cuore e la tua mente sarà profondamente gratificante. È rassicurante quando qualcuno (un Pesci empatico, forse) firma il tuo punto di vista. Ti incoraggia e segnala che sei sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: Cerere materno in Ariete e il tuo regno domestico significa che sarai nutrito occupandoti della casa e della famiglia. Fino all'8 maggio, trascorrere del tempo con la tua famiglia o la tribù prescelta e apportare miglioramenti al tuo spazio vitale porterà una gioia straordinaria. Non sarai propenso a coccolare bambini e parenti. Invece, li incoraggerai e darai loro il potere di essere più indipendenti. Ti piace quando le persone a cui sei più vicino possono stare in piedi da sole. La realizzazione arriva aiutando gli altri a prendersi cura di se stessi.

Carriera / Finanza: in genere sei piuttosto esperto quando si tratta di questioni finanziarie. Con il comunicatore Mercurio nella tua casa di denaro e beni in linea con l'agente del caos Eris, dovrai stare attento a come affronti una preoccupazione. Anche se hai il diritto di essere turbato, non sarà saggio puntare il dito e dare la colpa. Dopotutto, è la cooperazione, non il conflitto che stai cercando. Reindirizza la conversazione verso l'approvvigionamento di una soluzione.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto completo quando esplori un argomento di interesse. Avrai voglia di sapere tutto quello che c'è da sapere. Un'immersione profonda nell'apprendimento può essere un ottimo modo per rilassarsi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potrebbe sembrare semplicistico, ma otterrai un'enorme soddisfazione emotiva da un lavoro ben fatto. Non deve essere un compito affascinante. Prendersi cura delle attività di routine farà il trucco. Un Cancro laborioso sarà un alleato inestimabile.

Amore / Amicizia: parole premurose e incoraggiamento vivace saranno presenti nelle tue conversazioni ora che la badante Cerere è in Ariete e nella tua zona di comunicazione. Fino all'8 maggio, presterai molta attenzione a parlare agli altri in un modo che li motiva, li autorizza e nutre le loro anime. Avere un partner comunicativo che parla dal cuore sarà in cima alla tua lista dei desideri di relazione. Sarai nutrito da persone che indagano sul tuo benessere e si interessano sinceramente alla tua vita.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno, hai molte idee brillanti e non sarai minimamente timido nel condividerle. Il punto di vista di Mercurio nei confronti della sfrenata Eris suggerisce che sarà intelligente pensare a come comunichi le tue idee. Tentare di fare torto a qualcuno o ignorare l'opinione di qualcuno non ti farà guadagnare sostenitori. Forse dovresti trattare i tuoi colleghi con la stessa cura che offri ai tuoi cari?

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di un percorso spirituale che tira fuori il meglio di te, non uno che ti appesantisca con regole e regolamenti. Ascolta il tuo cuore. Segui gli insegnamenti che ti elevano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua energia nutritiva porterà gioia agli altri. Con la luna che attraversa la tua giocosa quinta casa, eleverai l'atmosfera ovunque tu vada. Potrebbe renderti super attraente per un Cancro. Sembrano essere accesi da tutto ciò che fai.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera è romantica poiché la luna sentimentale del Cancro si allinea con l'idealista Nettuno. Sarai determinato a non lasciare che la realtà precipiti in un momento da favola. Tutti hanno bisogno di sognare. Non significa che ciò che senti non sia reale. Potrebbe essere solo un po 'idealista. Fai attenzione a non mettere il tuo interesse amoroso su un piedistallo. Se lo fai, rimarrai deluso quando i loro difetti umani verranno rivelati.

Carriera / Finanza: con la badante Cerere in Ariete e la tua casa di denaro e beni, soddisferai il tuo bisogno di nutrimento provvedendo ai bisogni più elementari della persona amata. Sarai estremamente orgoglioso di mettergli vestiti sulla schiena, un tetto sopra la testa e il cibo in tavola. Se sei un agente solista, sarai ugualmente soddisfatto se ti prendi cura di te stesso. Potresti esagerare e spendere in cose non necessarie. Un po 'di coccole può farti bene, a patto di non impazzire.

Crescita personale / spiritualità: se sei da solo, sarà facile intrattenerti. Il tuo momento creativo è fuori scala. Perdere te stesso in un hobby o in un progetto furbo sarà gratificante.