Oroscopo di oggi 23 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 MAGGIO 2024

La Luna Piena in Gemelli promette di aumentare la tua magia mentale e le tue capacità comunicative. Porterai tutta la tua gamma di talenti in un progetto scritto o in un impegno di conversazione. Un cenno al potente Plutone suggerisce che le tue parole avranno un impatto incredibile. Se hai qualcosa di importante da condividere, cogli l'attimo. La congiunzione Venere/Giove lo rende uno dei giorni più fortunati dell’anno per le finanze. Puoi sederti e sperare che la fortuna ti cada magicamente in grembo, oppure puoi essere proattivo nel perseguire un'opportunità promettente. Le tue possibilità di successo sono alte con questa energia in gioco. Più soldi possono significare più problemi per alcuni arieti. Non essere dispendioso.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 MAGGIO 2024

La Luna Piena in Gemelli può segnalare il culmine di una questione che coinvolge denaro o beni. Con Plutone a bordo, gestirai le questioni finanziarie e di carriera con controllo e delicatezza. Le persone probabilmente rimarranno colpite dalle tue mosse. Una congiunzione Venere-Giove nel tuo segno è un allineamento fortuito che avviene ogni 12 anni. I tuoi poteri di attrazione sono amplificati, portando amore, saggezza, avventura e buona fortuna sulla tua strada. L'atmosfera è super edonistica, quindi vorrai dedicarti ai tuoi divertimenti preferiti. Non dirai di no al tuo cibo, alle tue bevande e ad altri piaceri preferiti. Potrebbe esserci un prezzo da pagare domani, ma non ti dispiacerà, purché ti diverta adesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 MAGGIO 2024

Ti sentirai potenziato con la Luna Piena nel tuo segno. Una grande energia può costringerti a fare grandi cose. Con Plutone a bordo, vorrai dimostrare che sei capace di oltrepassare i confini. Metti alla prova la tua conoscenza ed esperienza e scopri cosa puoi fare! Una congiunzione Venere-Giove nella tua casa dell’auto-rovina può farti sperare in una situazione romantica o finanziaria apparentemente senza speranza. Forse hai la sensazione che le forze cosmiche stiano cospirando per tuo conto? Potrebbe esserci davvero un raggio di speranza. Tuttavia, potresti avere molta strada da fare prima di vedere la luce alla fine del tunnel. Credi cautamente che la marea potrebbe girare a tuo favore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 MAGGIO 2024

La Luna Piena in Gemelli e la tua casa di esilio segnalano che sei in tuo potere quando agisci a porte chiuse. Farai le tue mosse migliori quando le tue azioni saranno nascoste da occhi indiscreti. C'è molto da guadagnare dalla segretezza e dalla discrezione, quindi mantieni i tuoi piani in base alla necessità di sapere. Una congiunzione Venere-Giove in Toro e nella tua casa di comunità lo rende un momento favorevole per incontrare nuove persone ed espandere la tua cerchia sociale. Questo particolare allineamento planetario avviene solo ogni 12 anni. È un giorno eccellente per unirsi a gruppi e club. I legami formati ora possono portare enorme affetto, buona fortuna ed energia positiva nella tua vita per gli anni a venire.