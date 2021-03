Oroscopo di oggi 23 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata, potresti sentirti emotivo per una preoccupazione personale. Cerca di non ossessionarti al riguardo. Determinate questioni e individui sono fuori dal tuo controllo. Non puoi dettare o determinare cosa farà un Capricorno.

Amore / amicizia: non si sa cosa potrebbe farti esplodere mentre Mercurio mentale si scontra con il tuo sovrano, Marte. Se qualcuno dice la cosa sbagliata, potresti smettere di fare il simpatico e dirgli come ti senti veramente. Potrebbe essere il tuo momento per esprimere finalmente pensieri e sentimenti che hai represso. Sii gentile, ariete. Una volta bruciato un ponte, non c'è modo di tornare dove eri prima dell'eruzione.

Carriera / Finanza: l' allineamento di Mercurio con Saturno e Plutone suggerisce che è saggio analizzare le proprie intenzioni e motivazioni prima di conversare con una figura influente. Se non sei consapevole di ciò che dici, il risentimento nascosto potrebbe emergere nella tua discussione. Puoi passare ore a riflettere se hai il diritto di sentirti come ti senti. Tuttavia, il tuo tempo sarà speso meglio per decidere il modo migliore per avvicinarti a una persona che potrebbe avere una mano nel plasmare il tuo destino professionale.

Crescita personale / spiritualità: non c'è molto che puoi fare per nascondere la tua natura focosa. Il tuo spirito viene sempre fuori, in un modo o nell'altro. Quello che puoi fare è essere consapevole di come la tua atmosfera influisce sulle persone intorno a te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei incline a confondere i tuoi fatti e le tue cifre mentre la luna è vuota, ovviamente. Questo potrebbe creare un blocco nella tua giornata lavorativa. Discutere con un Capricorno su cosa sia una perdita di tempo. Avrai capito le cose entro domani.

Amore / amicizia: c'è una linea sottile tra persuasivo e invadente poiché l'astuto Mercurio si allinea con l'autorevole Saturno e il coercitivo Plutone. Se vuoi che le cose siano fatte in un certo modo, dai l'esempio piuttosto che fare pressioni su qualcuno affinché si alleni. Potresti essere sorpreso di scoprire che un amico crede che tu sappia di cosa stai parlando. Quindi, non dovrai spingere per farli partecipare ai tuoi piani.

Carriera / Finanza: il desiderio di dare un impulso al tuo futuro potrebbe spingere a una mossa finanziaria frettolosa mentre il pianificatore Mercurio si scontra con l'impulsivo Marte nella tua zona monetaria. Potresti sentirti obbligato ad agire in base a un'intuizione o un suggerimento caldo che un amico ti trasmette. Non è da te prendere decisioni finanziarie sconsiderate, quindi perché iniziare ora? Questa energia tagliente potrebbe anche innescare una discussione sul denaro o sui beni. "Non supplicare e non prendere in prestito" è una buona regola pratica.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che l'insicurezza ti spinga a dimostrare la tua conoscenza. Non sarà così impressionante come pensi. Controlla invece di essere aggiornato su un'importante area di interesse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai gli occhi sul premio. Farai quello che serve per ottenere ciò che stai cercando. Assicurati di farlo nel modo giusto. Il traguardo è in vista, quindi non è il momento di suscitare opposizione, soprattutto da parte di un Ariete.

Amore / Amicizia: Saturno saldo in aspetto premuroso Cerere nella tua zona di amicizia segnala che sei pronto a parlare con te. Le tue azioni dimostreranno che sei qualcuno su cui puoi fare affidamento. Potrebbe essere necessario tenere il forte per un amico, offrendo loro l'opportunità di riunirsi nella loro vita. Sai che i tuoi amici più stretti lo farebbero per te, quindi non c'è esitazione. Se sei tu quello nei guai, chiama un amico.

Carriera / Finanza: è facile mettere le mutande in una svolta su qualcosa mentre Marte nel tuo segno si scontra con Eris caotico. Potresti infastidirti quando un progetto di squadra non va a tuo favore. Può sembrare cruciale far sentire la tua voce. Soprattutto se ritieni di essere stato escluso o ignorato. Aspetta di raffreddarti prima di affrontare il problema. Perdere la pazienza potrebbe peggiorare le cose.

Crescita personale / spiritualità: ti impegni a sostenere le cause in cui credi e ad agire in base ai tuoi ideali. Non dovrai guardare molto lontano da casa per mettere in pratica le tue convinzioni. Piccoli atti possono fare moltissimo bene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: gestire le tue emozioni può essere difficile mentre la luna è vuota ovviamente nel tuo segno. Soprattutto se qualcuno sfida il tuo diritto di sentirti come ti senti. Non sopprimerai i tuoi sentimenti né lascerai che nessuno (come un Capricorno) ponga limiti a ciò che puoi dire.

Amore / amicizia: i problemi di comunicazione possono rovinare le cose con il tuo partner o un amico mentre l'espressivo Mercurio si scontra con l'esplosivo Marte e controlla Plutone. Sembra che non importa quello che dici, le tue parole atterrano nel modo sbagliato. Il tuo ascoltatore potrebbe pensare che stai manipolando o dicendo loro cosa fare. Evitare un argomento controverso è probabilmente una buona idea. Potrebbe essere impossibile farti capire.

Carriera / Finanza: stasera, quando la vistosa Luna del Leone si allinea con il Sole e Venere in Ariete nel tuo settore professionale, potresti riflettere se ti imbatti nel modo giusto. Il tuo aspetto riflette il modo in cui vuoi essere percepito dai colleghi e dai superiori? È intelligente vestirsi per il ruolo a cui aspiri. Dimostra che hai quello che serve per giocare. Tuttavia, ciò che conta di più è che non confondi il tuo personaggio pubblico con il tuo vero sé.

Crescita personale / spiritualità: il tuo modo di vedere le cose non sempre coincide con la realtà. È ciò che è rinfrescante nel tuo punto di vista. Anche se, oggi, una persona potrebbe chiedersi se sai cosa è cosa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo regno subconscio, può essere difficile decifrare le tue emozioni. Riposa nel mistero piuttosto che sforzarti di svelare come ti senti. Ci vorrà del tempo per chiarire i tuoi sentimenti su un Capricorno.

Amore / Amicizia: una discussione su segreti, sesso o denaro può scatenare rabbia quando Mercurio curioso e Marte ostile si scontrano. Potresti pensare che sia imperativo conoscere le risposte a determinate domande. Tuttavia, col senno di poi, potresti renderti conto che era più di quanto eri disposto a elaborare. Una volta che le informazioni riservate vengono rivelate, non puoi ignorare ciò che sai. Quindi, per ora potrebbe essere saggio rimanere all'oscuro su un argomento delicato.

Carriera / Finanza: la luna nel tuo segno che si allinea con il sole e l'appassionata Venere nella tua casa di istruzione superiore potrebbe richiedere una sessione di studio a tarda notte. Troverai difficile risolverlo e spegnere le luci quando ti immergi in un argomento di interesse. Con uno stuolo di pianeti che occupano questa zona, devi solo approfondire le tue conoscenze e imparare cose nuove. Insisti. Non sai mai quali possibilità può rivelare la tua ricerca.

Crescita personale / spiritualità: sarai attratto da persone audaci e coraggiose a cui piace espandersi e provare cose nuove. Cerca un mentore, un insegnante o una guida spirituale che incarni questi tratti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il lavoro di squadra non farà funzionare il sogno mentre la luna è vuota ovviamente nella tua zona di collaborazione. Oggi otterrai più risultati lavorando tranquillamente da solo. Un Capricorno potrebbe cercare di ottenere ciò che vuole. Attenersi a ciò che sai funziona meglio.

Amore / Amicizia: le vibrazioni romantiche a tarda notte possono essere super dolci mentre l'entusiasta Luna del Leone si allinea con il Sole e Venere dell'Ariete nella tua zona di intimità. Potresti sentire di essere in uno spazio sicuro con il tuo partner dove sei libero di esprimere i tuoi desideri più profondi, anche quelli che in genere saresti riluttante a condividere. Aprirsi in questo modo aiuta a costruire una maggiore fiducia. Allo stesso modo, condividere segreti con un amico fidato può rafforzare il legame tra voi.

Carriera / Finanza: può essere difficile contenere la tua frustrazione per una questione di carriera poiché Mercurio mentale si scontra con Marte nel tuo settore professionale. Qualcosa che leggi o ascolti potrebbe portare la rabbia in superficie. Se hai bisogno di affrontare un problema o di toglierti qualcosa dal petto, aspetta di essere in uno stato mentale più tranquillo. Parlare quando sei agitato potrebbe spingerti a dire qualcosa di cui ti pentirai.

Crescita personale / spiritualità: se qualcosa non sta andando come vorresti, non forzarla. Prendilo come un segno che devi rallentare, tornare indietro o muoverti in una direzione completamente diversa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: essere sotto i riflettori può essere imbarazzante mentre la luna è vuota, ovviamente. Potresti essere impreparato a fare la tua migliore impressione. Perché non mantenere un profilo basso? Dovrai portare il tuo A-game per tenere testa a un formidabile Capricorno.

Amore / amicizia: a volte sei troppo occupato per trovare il tempo per il tuo interesse amoroso. Anche se stasera, quando la Luna del Leone si allinea con il sole e Venere nella tua casa di collaborazione, sarai ispirato a fare del tempo insieme la tua priorità. L'atmosfera sarà amorevole e appassionata, per una serata super romantica. I single Bilancia si divertiranno a flirtare online. L'interesse di qualcuno per te potrebbe non essere così casuale come sembra.

Carriera / Finanza: i piani meglio preparati possono essere pieni di problemi poiché Mercurio strategico nella tua zona di lavoro si scontra con il frettoloso Marte. Far sì che un progetto si manifesti nel modo in cui lo immagini può essere molto impegnativo. Potresti muoverti troppo velocemente. Oppure i tuoi progressi potrebbero interrompersi quando scopri di non aver fatto le cose secondo le regole. Quando incontri un ostacolo, dovresti rallentare piuttosto che tentare di attraversarlo. C'è qualcosa che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: potresti chiederti se lo stai facendo bene quando una pratica spirituale non riesce a fornire le ricompense promesse. Non arrabbiarti se lo Spirito non funziona secondo i tuoi orari. Tutto arriva al momento stabilito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella tua zona di esplorazione, potresti perderti in un territorio sconosciuto. È intelligente attenersi alla rotta prevista quando si attraversano nuovi terreni fisici o mentali. Non lasciare che la competizione con un Capricorno ti porti fuori dalla tua profondità.

Amore / amicizia: farai del tuo meglio per convincere il tuo interesse amoroso ad accettare i tuoi desideri. La pazienza non sarà il tuo forte quando Mercurio dalla lingua argentata e il frettoloso Marte si scontrano. Quando le cose non vanno per il verso giusto, potresti oltrepassare la linea sottile tra persuasivo e invadente. Fai attenzione a non rovinare i progressi che hai fatto per conoscere qualcuno e creare fiducia. Se i ruoli sono invertiti, non lasciarti spingere a fare qualcosa per cui non sei pronto.

Carriera / Finanza: un allineamento notturno tra la Luna del Leone e il sole e Venere nel tuo settore lavorativo potrebbe ispirare vibrazioni positive sulla tua vita lavorativa. Potresti essere entusiasta di un progetto imminente o di una potenziale opportunità. La passione che porti in quello che fai pone le basi per il successo. Tutto quello che devi fare è presentarti domani mattina presto e dare il massimo.

Crescita personale / spiritualità: la tua spiritualità è tua. Non discutere con qualcuno che tenta di spiegarti la tua esperienza o vuole controllare la tua narrazione. Alcune persone vogliono solo trovare un motivo per sfidarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: alcune questioni finanziarie possono andare di traverso mentre la luna è vuota, ovviamente nella tua casa di risorse condivise. Tasse, debiti, assicurazioni e problemi di eredità dovrebbero essere gestiti con cura. Tieni d'occhio i fondi che condividi con un Capricorno.

Amore / amicizia: un'atmosfera polemica tra te e il tuo partner o un membro della famiglia potrebbe creare rapporti difficili. Con l'espressivo Mercurio che fa quadrare Marte ostile, è saggio evitare argomenti di conversazione che potrebbero innescare una discussione. Tuttavia, non sai mai cosa potrebbe far esplodere qualcuno. Tu o l'altra persona potreste essere provocati da un'osservazione innocua. Questo non è il momento per la schietta onestà per cui sei famoso. Se vuoi evitare problemi, dovrai chiudere le labbra.

Carriera / Finanza: con Mercurio, commerciante di ruote, che aspira alla mente Plutone nella tua casa di denaro e possedimenti, puoi essere tentato di tagliare gli angoli su una questione finanziaria o fare una mossa subdola. Tuttavia, il vantaggio che otterrai non varrà i potenziali problemi che i tuoi imbrogli potrebbero invitare. Ascolta la vocina che ti dice di essere un buon centauro e fai le cose nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: un'esplosione di creatività a tarda notte potrebbe tenerti sveglio fino a tutte le ore lavorando su un progetto furbo o godendoti un hobby. Potrebbe essere lo sbocco rilassante di cui non sapevi di aver bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella tua zona di collaborazione per buona parte della giornata, relazionarti con gli altri sarà difficile. Le persone (specialmente i Cancri) sono un po 'sconcertanti e difficili da relazionarsi emotivamente. Fino all'ora di cena, faresti meglio a farlo da solo.

Amore / Amicizia: con Plutone determinato nel tuo segno che sembra il guaritore ferito Chirone nel tuo regno domestico, troverai un modo creativo per affrontare un problema personale preoccupante. Potrebbe riguardare un membro della famiglia o la tua casa fisica o la tua sistemazione. Potrebbe anche comportare la guarigione di un problema della tua infanzia. La risoluzione non avverrà subito. Tuttavia, ti impegni a resistere e vedere il processo attraverso. Sei abbastanza intraprendente da gestire praticamente qualsiasi cosa.

Carriera / Finanza: Mercurio nei Pesci confusi che quadrano il frettoloso Marte nella tua zona di lavoro può preparare il terreno per problemi sul lavoro. Un errore di comunicazione su cosa fare e come farlo potrebbe rendere difficile il completamento di un'attività di routine. Di conseguenza, possono sorgere frustrazione e rabbia, rendendo l'esperienza ancora più impegnativa. Rallenta, capra. Assicurati di aver compreso le linee guida e di avere tutte le informazioni necessarie prima di iniziare.

Crescita personale / spiritualità: è importante per te che le persone capiscano cosa è importante per te e capiscano da dove vieni. Ecco perché persisterai nel fare il tuo punto. Sii consapevole del confine tra persuasivo e invadente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: piccoli contrattempi e ritardi possono interrompere il tuo flusso di lavoro con la luna vuota, ovviamente per buona parte della giornata. Sarà necessaria pazienza per portare a termine le cose, in particolare quando hai a che fare con un cancro. Prenditi il ​​tuo tempo e ricontrolla le tue attività.

Amore / Amicizia: poiché sei disposto a rischiare con l'amore, andrai avanti con una storia d'amore nonostante una differenza fondamentale di valori o opinioni contrastanti sul denaro. Con Marte promettente nella tua zona romantica, il cuore vuole ciò che vuole il cuore, non importa quale sia il costo. Allo stesso modo, le coppie potrebbero litigare sulle spese. Ci deve essere una sorta di resa dei conti finanziaria. Tuttavia, è improbabile che oggi sia facile discutere di questioni legate al denaro.

Carriera / Finanza: errori e mosse sconsiderate possono affliggere le questioni finanziarie mentre Mercurio, il mercante di ruote, nella tua zona dei guadagni si scontra con il frettoloso Marte. Potresti sentirti obbligato ad agire in base a una mancia calda senza fare i compiti. Oppure potresti dedicarti a un appuntamento, un hobby o un'attività ricreativa senza considerare come influirà sul tuo budget. In caso di dubbio, non fare nulla. È intelligente rallentare e riflettere su tutte le questioni che riguardano denaro o beni.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Plutone / Chirone alimenta la tua determinazione a superare qualcosa che ti trattiene. Potrebbe comportare il miglioramento della comunicazione, dell'istruzione o delle tue opinioni su te stesso e sul mondo che ti circonda.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la creatività può prendere una picchiata mentre la luna è vuota, ovviamente. Potresti non fidarti dei tuoi doni o sentirti sicuro di esprimerli. Tornerai in rotta questa sera. Un Leone di talento può offrire una guida sull'utilizzo delle tue capacità.

Amore / amicizia: non è così insolito che ti sei perso nel tuo mondo. Con Mercurio nel tuo segno che aspira a Marte infuocato nel tuo regno domestico, potresti essere cieco di fronte all'interruzione che si verifica quando controlli mentalmente. Di conseguenza, potrebbe sorgere un disaccordo con un familiare o un compagno di stanza. Oppure potresti trovare difficile affrontare un problema che riguarda la tua casa. Essere frustrati e arrabbiati non fa che peggiorare le cose. Prenditi un momento per ascoltare e scoprire come affrontare al meglio ciò che sta accadendo.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra può far funzionare il sogno solo quando i compagni di squadra sono aperti alle idee di tutti. Con Mercurio in contrasto con il persuasivo Plutone nel tuo settore di collaborazione, potresti avere difficoltà a comunicare le tue opinioni e imprimere la loro importanza sugli altri. Può essere intimidatorio condividere le tue idee, in particolare tra un gruppo di pesi massimi. Abbi fiducia in te stesso e sappi che hai un contributo unico da dare.

Crescita personale / spiritualità: nessun precedente è stato stabilito per il tuo futuro. Il passato non determina cosa succederà. È quello che fai ora che conta. È qualcosa da ricordare quando inizi a impazzire per quello che ti aspetta.