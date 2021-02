Oroscopo di oggi 24 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 24 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei in tuo potere e sei pronto a mostrare al mondo cosa puoi fare. Le mosse che fai potrebbero scuotere qualcuno (un Toro o un Acquario, forse). Se hai intenzione di fare qualcosa di audace, devi essere pronto a prenderlo fino in fondo.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo settore sociale allineato con il Nodo Sud potrebbe ispirarti a raggiungere un vecchio amico o, forse, un ex che vive lontano. Un viaggio nella memoria può fornire un comfort temporaneo. Tuttavia, nel caso di riconnettersi con un ex partner, non ti aiuterà ad andare avanti con la tua vita. Forse è ora di fare nuove connessioni più vicino a casa?

Carriera / Finanza: sei pronto a migliorare la tua carriera e perseguire una posizione più prospera? Con un potente allineamento tra il tuo sovrano, Marte e la mente Plutone in gioco, dovresti avere tutta la spinta e l'ambizione di cui hai bisogno per portare avanti le cose. È un momento opportuno per ottenere quello che vuoi e dimostrare ai superiori che hai quello che serve per avere successo.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti un po 'fuori di testa, non ignorarlo. La Luna del Leone che si allinea con Cerere e Chirone nel segno segnala la necessità di prendersi cura di sé. Rendila una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: concentrati su qualcosa di grande e preparati a prenderlo fino in fondo. È un momento opportuno per diramarsi in una direzione entusiasmante. Un Capricorno potrebbe essere un eccellente mentore, anche se potrebbe aspettarsi che tu faccia le cose a modo suo.

Amore / amicizia: l'impulso di riconnettersi con un ex può essere forte mentre Venere si allinea con il nodo sud nella tua zona di intimità. Forse brami attenzione? O, forse, vuoi stare con una persona che è garantita per soddisfare le tue esigenze? È bello, a condizione che non ti complichi la vita. Anche se probabilmente non dovresti prenderne l'abitudine.

Carriera / Finanza: la pressione per fornire sul fronte interno mentre soddisfi le esigenze della tua carriera può spingere a una mossa folle mentre l'audace Luna del Leone si scontra con Urano irregolare e Saturno esigente. Agire senza pensare può avere conseguenze. Metti i freni e parla con il tuo partner, un amico o un collega. Il feedback può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: quando sei così motivato, non puoi semplicemente sederti e non fare nulla. Fallo e basta Marte nel tuo segno in aspetto magistrale Plutone ti autorizza ad affrontare una sfida. Potresti padroneggiare qualcosa che hai lottato per conquistare. Gli sport estremi potrebbero attirare i tipi robusti, mentre i tori intelligenti lavoreranno per padroneggiare un argomento impegnativo. Coglierai anche l'opportunità di fare qualcosa che può aiutare a cambiare la parola o trasformare le prospettive.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il lavoro e le questioni finanziarie saranno in primo luogo nella tua mente. Sarai determinato a trovare soluzioni a ogni problema che incontri. Un Pesci può aiutarti a trovare il rivestimento d'argento e un Ariete può motivarti a fare le cose.

Amore / amicizia: se hai un osso da scegliere con un amico, dovresti procedere con leggerezza. Con l'espressivo Mercurio in aspetto sfrenato Eris, potresti essere travolto da un'ondata di emozioni e gestire le cose in un modo di cui probabilmente te ne pentirai. Potresti dover ballare intorno alla questione finché non capiscono il punto. Solo perché sei in disaccordo con qualcuno, non c'è motivo di richiamarlo sulle sue opinioni. Tutti hanno diritto alla loro opinione, non importa quanto folle possa sembrare a te.

Carriera / Finanza: i sentimenti si confondono con le finanze mentre la Luna del Cancro attraversa la tua casa di risorse. Avrai bisogno del saldo in banca e dei beni che ti faranno sentire al sicuro. Di conseguenza, potresti fare scelte che non faresti necessariamente quando ti sentirai più sicuro. Al posto del conforto emotivo, potresti concederti un acquisto costoso o un pasto costoso. Sii consapevole del denaro.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto serio riguardo alla comprensione dei misteri della vita. Sei pronto a leggere tutti i libri e ad ascoltare quello che hanno da dire tutti gli esperti. Fai solo attenzione a non esternalizzare la tua autorità. Fidati della tua esperienza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: questo non è un giorno per andare da soli. Al lavoro e nel gioco, trarrai vantaggio dalla collaborazione con persone che tirano fuori il meglio di te. Quando ci sono tipi formidabili (come un Toro), vorrai dimostrare che puoi tenere il tuo.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di intimità che aspira al nodo sud, può essere difficile resistere all'attrazione verso un ex. Apprezzi la facilità di entrare in contatto con una persona che ti conosce e di non dover fare il lavoro necessario per capirsi a vicenda. Per ora va bene. Tuttavia, molto presto vorrai qualcosa di nuovo e diverso e richiederà uno sforzo maggiore.

Carriera / Finanza: sei difficile da sconfiggere quando metti i tuoi talenti sul ring insieme ad amici o colleghi influenti. Marte in linea con la mente del genio Plutone suggerisce che i tuoi sforzi daranno più di un pugno quando collaborerai con individui altrettanto ambiziosi e motivati. Sia che tu faccia squadra uno contro uno o che sia coinvolto in un progetto di gruppo, i tuoi talenti e risorse combinati avranno un impatto più potente. Raggiungi alleati fidati e fai rotolare la palla.

Crescita personale / spiritualità: costruire un ponte da dove sei a dove vuoi andare con la tua vita richiederà tempo. Tagliare gli angoli potrebbe rimandarti al punto di partenza. Sii paziente e fai le cose nel modo giusto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: chi dice che non puoi spostare le montagne? Deve essere qualcuno che non ha familiarità con ciò che puoi fare. Quando decidi di svolgere un compito, sei obbligato a portarlo fino al traguardo. Un Toro sarà colpito dalla tua determinazione.

Amore / Amicizia: Con Venere e il nodo sud che si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni, non vedrai il punto nel cambiare una routine romantica che ottiene risultati. Potrebbe essere sufficiente per te, ma potrebbe volerci un po 'più di sforzo per mantenere felice il tuo partner. Se sei single, non passerà molto tempo prima che ti annoi e vuoi provare qualcosa di nuovo. Non c'è tempo come il presente.

Carriera / Finanza: sei nato per essere un leader, quindi ovviamente attirerai i riflettori quando avrai la possibilità di abbagliare il mondo con le tue abilità. Con un potente allineamento tra l'ambizioso Marte e il magistrale Plutone che dà energia alle tue zone di lavoro, puoi realizzare un'impresa di prim'ordine e impressionare i più alti nel processo. Potresti essere incredibilmente efficace nel riorganizzare un sistema che necessita di una revisione. Preparati a smantellare ciò che non funziona più e inizia a ricostruirlo da zero.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai più come te stesso quando la luna si sposta nel tuo segno. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che tu sia sfidato a essere all'altezza delle aspettative degli altri. È improbabile che tu raggiunga la linea.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: hai un'immensa determinazione per alcune cose, ma per altre non così tanto. Ciò a cui presti la tua attenzione rivelerà dove si trovano le tue priorità. Non vorrai rallentare quando c'è un Toro o un Capricorno. Preparati a portare il tuo A-game.

Amore / Amicizia: Marte guidato che si allinea con il magistrale Plutone nella tua casa del romanticismo segnala che è in corso una grande trasformazione. Hai una visione audace della tua vita amorosa e sei pronto a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono tra te e ciò che desideri. Si spera che ti concentrerai sulla trasformazione di te stesso piuttosto che tentare di apportare un cambiamento nel tuo interesse amoroso. Puoi controllare solo quello che fai. Quando gestisci le cose in modo diverso, ci sono buone probabilità che presto seguano l'esempio.

Carriera / Finanza: si è tentati di intraprendere la via della minore resistenza mentre l'indulgente Venere nella tua zona di lavoro si aggrappa al nodo sud. Sembra che tu non possa fare a meno di telefonare. La produttività diminuisce ancora di più se lavori da casa. Andiamo, Vergine. Spingiti a fare un po 'di più.

Crescita personale / spiritualità: sei tutto affari quando decidi di portare avanti il ​​tuo discorso. Tutti i segnali indicano che sei motivato a sostenere le tue convinzioni con azioni che supportano la tua causa. A volte devi mostrare al mondo ciò che rappresenti piuttosto che sederti e lasciare che gli altri parlino per te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo idealismo darà sicuramente il tono giusto. Non ti costa nulla essere ottimista. Se stai aggirando la realtà, puoi essere certo che qualcuno (un Ariete, forse) lo porterà alla tua attenzione. Nel frattempo, vai avanti.

Amore / amicizia: con la badante Cerere in Ariete e la tua zona di collaborazione fino all'8 maggio, vorrai un compagno che sia un feroce protettore. Combatterai con le unghie e con i denti per assicurarti che una relazione soddisfi i tuoi bisogni più elementari. Non è solo un affare unidirezionale. Sei pronto a dare tutto ciò che ottieni. In un certo senso, il tuo interesse amoroso può rispecchiare le migliori (e peggiori) qualità del generoso che avevi quando eri piccolo. Tendi a fare quello che sai.

Carriera / Finanza: con l'espressivo Mercurio che si allinea con lo sfrenato Urano, puoi essere piuttosto schietto. Dovrai tenere a freno se vuoi che i tuoi colleghi diano ascolto alle tue preoccupazioni e ascoltino le tue idee. La collaborazione può essere incredibilmente impegnativa quando dici la tua opinione. Disattivare una persona con cui devi lavorare a stretto contatto non è mai una buona idea. Non importa quanto credi di avere ragione, è fondamentale che ascolti.

Crescita personale / spiritualità: non mancano le possibilità quando si tratta di esercitare la propria creatività e trovare sbocchi per i propri doni unici. Qualcuno che capisce cosa puoi fare può identificare i tuoi talenti più potenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: indosserai un aspetto duro quando necessario. Tuttavia, sotto, la tua atmosfera è piuttosto spensierata. Quindi, è improbabile che qualcosa ti abbatta. Se il tuo spirito inizia a vacillare, un Pesci divertente può farti sorridere.

Amore / amicizia: hai molto da dire su ciò che sta accadendo sul fronte interno. Con il chiacchierone Mercurio nel tuo regno domestico che si allinea con la sfrenata Eris, dovrai scegliere le tue parole con cura. Puoi risolvere un problema con il perdere la pazienza o ricorrere al gioco della vergogna e della colpa. Le persone tendono ad essere più cooperative quando lavori con loro invece che contro di loro. Parla alla famiglia e ai coinquilini nel modo in cui desideri che ti si parli.

Carriera / Finanza: prendersi cura del lavoro che fai e di come ti relazioni con i colleghi diventa parte della tua etica del lavoro con la crescita di Cerere in Ariete e nella tua zona di lavoro. Fino all'8 maggio, portare non solo i tuoi migliori talenti ma anche il meglio di te stesso in ciò che fai sarà una parte importante del programma. L'atmosfera coscienziosa che porti sul posto di lavoro può avere un effetto positivo sugli altri che, a sua volta, eleva l'atmosfera generale.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale può essere un'enorme fonte di conforto mentre la Luna del Cancro emotiva attraversa la tua casa di coscienza superiore. Prenditi del tempo per entrare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che entra in un Leone drammatico, vorrai stupire tutti con la tua creatività e idee audaci. Toro e Acquario non saranno così facilmente conquistati. Possono sfidare qualunque cosa tu proponga. Preparati a scavare più a fondo nella tua borsa di trucchi.

Amore / Amicizia: Venere che si allinea con il nodo sud nel tuo segno dice che ti piace la tua vita amorosa quando tutto è super facile. In altre parole, è divertente quando si tratta di te. Che tu ci creda o no, non lo troverai divertente per molto tempo. Prima o poi, vorrai più di una sfida. Non c'è tempo come il presente per far salire di livello il tuo gioco d'amore. Se sei accoppiato, sii più attento al tuo partner e alle sue preoccupazioni.

Carriera / Finanza: stai seriamente affrontando problemi di lavoro e finanziari. L'allineamento di Marte guidato con Plutone trasformativo fornisce tutta l'energia e la motivazione necessarie per avviare un cambiamento importante. Potrebbe essere necessario sradicare qualcosa che non funziona in modo che ci sia spazio per piantare nuovi semi. Liberare il campo per una nuova crescita può essere doloroso ma necessario. Datti da fare, Sagittario. Le tue possibilità di successo aumentano se agisci mentre hai il supporto planetario appropriato.

Crescita personale / spiritualità: mentalmente e fisicamente, hai bisogno della libertà di esplorare nuovi orizzonti. La noia inizia quando ci si trova di fronte alla stessa vecchia cosa. Trova un modo per espandersi in una direzione diversa e sperimentare qualcosa di nuovo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non ti dispiacerà scuotere le cose in nome della trasformazione. Tuttavia, non tutti saranno pronti ad accettare il tipo di cambiamenti che aspiri a fare. Un Toro o un Acquario testardi potrebbero non essere così veloci nel co-firmare i tuoi piani.

Amore / Amicizia: spinto Marte nella tua zona romantica allineandosi con i segnali persuasivi di Plutone che stai andando forte. Semplicemente non accetterai un no come risposta. Hai tutta la pazienza e la perseveranza necessarie per aspettare che la persona che stai cercando ti dia il via libera. C'è qualcosa da dire per la persistenza. Anche se probabilmente dovresti considerare se vale davvero la pena aspettare. Non preferiresti stare con qualcuno che è desideroso di ricevere ciò che hai da dare?

Carriera / Finanza: non è da te essere negligente con i contanti. Con Venere indulgente nella tua casa di denaro e beni in aspetto al Nodo Sud, probabilmente non presterai troppa attenzione a ciò che compri e quanto spendi. Lavori sodo, quindi la pazzia occasionale è ben meritata, ma non dovresti prenderne l'abitudine.

Crescita personale / spiritualità: una volta che hai deciso di fare qualcosa, c'è poco che può ostacolarti. Saresti sorpreso di quanta differenza puoi fare. Farai un enorme bene a te stesso e agli altri quando ti dedichi a una causa che sostiene il massimo bene di tutti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potrebbe sembrare semplicistico, ma otterrai un'enorme soddisfazione emotiva da un lavoro ben fatto. Non deve essere un compito affascinante. Prendersi cura delle attività di routine farà il trucco. Un Cancro laborioso sarà un alleato inestimabile.

Amore / Amicizia: parole premurose e incoraggiamento vivace saranno presenti nelle tue conversazioni ora che la badante Cerere è in Ariete e nella tua zona di comunicazione. Fino all'8 maggio, presterai molta attenzione a parlare agli altri in un modo che li motiva, li autorizza e nutre le loro anime. Avere un partner comunicativo che parla dal cuore sarà in cima alla tua lista dei desideri di relazione. Sarai nutrito da persone che indagano sul tuo benessere e si interessano sinceramente alla tua vita.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno, hai molte idee brillanti e non sarai minimamente timido nel condividerle. Il punto di vista di Mercurio nei confronti della sfrenata Eris suggerisce che sarà intelligente pensare a come comunichi le tue idee. Tentare di fare torto a qualcuno o ignorare l'opinione di qualcuno non ti farà guadagnare sostenitori. Forse dovresti trattare i tuoi colleghi con la stessa cura che offri ai tuoi cari?

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di un percorso spirituale che tira fuori il meglio di te, non uno che ti appesantisca con regole e regolamenti. Ascolta il tuo cuore. Segui gli insegnamenti che ti elevano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: lo sforzo richiesto per superare l'inerzia potrebbe essere un po 'più di quanto sei disposto a fare. Soprattutto quando alcuni individui (come un Toro o un Acquario) ti rendono difficile fare ciò che devi fare. Domani è un altro giorno.

Amore / amicizia: le tue parole lasceranno una forte impressione sui tuoi amici e viceversa. Sotto un potente allineamento Marte / Plutone, ciò che si dice tra te e un amico darà un pugno. Quando il linguaggio è così impattante, devi stare attento alle parole che usi. Un discorso che dà potere può cambiare in meglio la vita di qualcuno, mentre le parole denigratorie possono essere dannose. Sii consapevole di ciò che dici e ancora più attento a ciò che senti e prendi nel tuo cuore.

Carriera / Finanza: intraprenderai la via della minor resistenza mentre l'indulgente Venere si allinea con il nodo sud nel tuo settore professionale. Alcuni potrebbero arrivare ad accusarti di averlo telefonato. Se non puoi portare il tuo gioco A, cerca di mantenere un profilo basso.

Crescita personale / spiritualità: visualizza il tuo futuro, fai un piano e attiva la tua visione facendo un passo nella direzione in cui desideri crescere. Motivare Marte nel tuo regno mentale allineandosi con il magistrale Plutone può aiutare a gettare le basi per la realtà che vuoi manifestare. Attivare il tuo sogno mentre hai il sostegno di questi potenti pianeti può farti iniziare bene.