Oroscopo di oggi 24 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 24 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera è energica e giocosa con la luna in Leone e la tua casa di auto-espressione per tutto il giorno. Alcuni individui irritabili (come un Toro o un Capricorno) potrebbero provare a ostacolare il tuo stile. Tuttavia, è improbabile che possano sconfiggere il tuo umore allegro.

Amore / Amicizia: con il comunicatore Mercurio che aspira a prendersi cura di Cerere nel tuo segno, stai diventando sempre più fiducioso nell'incoraggiare gli altri ed esprimere quanto ci tieni. La timidezza o la vulnerabilità a volte possono rendere difficile l'apertura. Invece di concentrarti sulle tue paure, considera la differenza che può fare la tua generosità. Un gesto dolce da parte tua potrebbe essere l'unica gentilezza che qualcuno ha ricevuto da tempo.

Carriera / Finanza: dire che sei all'oscuro di certe questioni sarebbe un eufemismo. Con Mercurio nella tua casa di esilio a quadrare i nodi della luna, potresti essere fuori dal giro con informazioni cruciali che sono rilevanti per ciò che fai. Potresti non essere dell'umore giusto per analizzare i dati o recuperare il ritardo sulla comunicazione per scoprire cosa è cosa. Tuttavia, è esattamente ciò che serve per portarti al passo. Non puoi prendere decisioni giuste se non sai cosa sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: l' accettazione di sé sale di livello mentre i coraggiosi aspetti della Luna del Leone hanno ferito il guaritore Chirone nel tuo segno. Accetta i tuoi cosiddetti difetti. Sono simpatiche stranezze che ti rendono adorabile e unico.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei incline a confondere i tuoi fatti e le tue cifre mentre la luna è vuota, ovviamente. Questo potrebbe creare un blocco nella tua giornata lavorativa. Discutere con un Capricorno su cosa sia una perdita di tempo. Avrai capito le cose entro domani.

Amore / amicizia: c'è una linea sottile tra persuasivo e invadente poiché l'astuto Mercurio si allinea con l'autorevole Saturno e il coercitivo Plutone. Se vuoi che le cose siano fatte in un certo modo, dai l'esempio piuttosto che fare pressioni su qualcuno affinché si alleni. Potresti essere sorpreso di scoprire che un amico crede che tu sappia di cosa stai parlando. Quindi, non dovrai spingere per farli partecipare ai tuoi piani.

Carriera / Finanza: il desiderio di dare un impulso al tuo futuro potrebbe spingere a una mossa finanziaria frettolosa mentre il pianificatore Mercurio si scontra con l'impulsivo Marte nella tua zona monetaria. Potresti sentirti obbligato ad agire in base a un'intuizione o un suggerimento caldo che un amico ti trasmette. Non è da te prendere decisioni finanziarie sconsiderate, quindi perché iniziare ora? Questa energia tagliente potrebbe anche innescare una discussione sul denaro o sui beni. "Non supplicare e non prendere in prestito" è una buona regola pratica.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che l'insicurezza ti spinga a dimostrare la tua conoscenza. Non sarà così impressionante come pensi. Controlla invece di essere aggiornato su un'importante area di interesse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai gli occhi sul premio. Farai quello che serve per ottenere ciò che stai cercando. Assicurati di farlo nel modo giusto. Il traguardo è in vista, quindi non è il momento di suscitare opposizione, soprattutto da parte di un Ariete.

Amore / Amicizia: Saturno saldo in aspetto premuroso Cerere nella tua zona di amicizia segnala che sei pronto a parlare con te. Le tue azioni dimostreranno che sei qualcuno su cui puoi fare affidamento. Potrebbe essere necessario tenere il forte per un amico, offrendo loro l'opportunità di riunirsi nella loro vita. Sai che i tuoi amici più stretti lo farebbero per te, quindi non c'è esitazione. Se sei tu quello nei guai, chiama un amico.

Carriera / Finanza: è facile mettere le mutande in una svolta su qualcosa mentre Marte nel tuo segno si scontra con Eris caotico. Potresti infastidirti quando un progetto di squadra non va a tuo favore. Può sembrare cruciale far sentire la tua voce. Soprattutto se ritieni di essere stato escluso o ignorato. Aspetta di raffreddarti prima di affrontare il problema. Perdere la pazienza potrebbe peggiorare le cose.

Crescita personale / spiritualità: ti impegni a sostenere le cause in cui credi e ad agire in base ai tuoi ideali. Non dovrai guardare molto lontano da casa per mettere in pratica le tue convinzioni. Piccoli atti possono fare moltissimo bene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non ti dispiacerà spendere un piccolo extra per divertirti. Tuttavia, non tutti (come un Toro o un Acquario) saranno d'accordo con la tua idea di divertimento. Potrebbe essere il giorno perfetto per esplorare interessi che nessun altro sembra condividere.

Amore / Amicizia: con la Luna del Leone quadrata con il jolly Urano e Saturno inflessibile, gli amici possono essere difficili e imprevedibili. Se hai intenzione di stare insieme a qualcuno, tieni a mente un piano B nel caso in cui le cose non funzionassero.

Carriera / Finanza: Ceres nel tuo settore professionale segnala che tieni a quello che sta succedendo nella tua carriera e che sei emotivamente investito nel fare la giusta impressione. Anche se con un aspetto debole del comunicatore Mercuio, potresti essere riluttante a parlare e condividere un'idea utile. Potresti preoccuparti che qualcuno non pensi che sia un contributo prezioso. Oppure potresti preoccuparti se non ricevi credito per la tua idea. Non analizzarlo troppo. Fai ciò che ti sembra giusto.

Crescita personale / spiritualità: gli studi spirituali o accademici possono portarti nella tana del coniglio mentre Mercurio mentale nella tua casa di istruzione superiore fa quadrare i nodi della luna. Potresti entrare sopra la tua testa. Concentrati sull'apprendimento che avrà un'applicazione pratica per te. Assicurati di avere una comprensione delle basi prima di passare agli studi avanzati. Una conversazione con un mentore o un insegnante intelligente può metterti in carreggiata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo umore è alto con la luna nel tuo segno, anche se non tutti apprezzeranno la tua atmosfera solare. Potrebbe strofinare un Acquario nel modo sbagliato, soprattutto se crede che non stai prendendo qualcosa sul serio come dovresti. Non lasciare che offuschino il tuo splendore.

Amore / amicizia: con Mercurio nella tua casa di segreti che quadrano i nodi della luna, potresti essere all'oscuro di una relazione o della tua vita sociale. Potresti aver creduto di essere nel giro, solo per scoprire che non sei in contatto con quello che sta succedendo. Forse non hai prestato attenzione? O forse senti solo quello che vuoi sentire? Stai attento a non giudicare gli altri. Se non condividono i tuoi valori, non li rende persone cattive.

Carriera / Finanza: l' attuale allineamento Mercurio / nodi può avere un impatto su questioni che riguardano debiti, tasse, prestiti e fondi che condividi con un'altra persona. Questa energia confusa può rendere difficile l'accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Può anche essere difficile mettersi sulla stessa pagina con una persona le cui decisioni influenzano i tuoi affari. Per portare a termine le cose potrebbe essere necessario agire in modo indipendente piuttosto che aspettare che qualcuno ti aiuti.

Crescita personale / spiritualità: con un carico di pianeti nella tua zona di coscienza superiore, sei piuttosto inserito nella spiritualità. Quindi, non dovresti essere timido nel condividere la tua saggezza con qualcuno che potrebbe usare un po 'di incoraggiamento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: rimanere ispirato ed entusiasta della vita richiede che di tanto in tanto fai un passo indietro dall'azione e prendi del tempo per te stesso. Un Acquario potrebbe pensare che sia egoista da parte tua metterti al primo posto, ma se non lo fai, chi lo farà? Vai avanti e fallo tu.

Amore / amicizia: parlare con il tuo partner o discutere di relazioni in generale, non sarà privo di sfide poiché il comunicatore Mercurio e i nodi della luna si scontrano. Messaggi contrastanti, esagerazione e capacità di comunicazione complessivamente schifose possono rendere difficile avere una conversazione decente. Sarai lasciato ai tuoi dispositivi per mettere insieme le cose e capire cosa significa veramente qualcuno. La cosa più importante è che tu abbia chiaro i tuoi sentimenti e le tue intenzioni e che tu possa esprimerli con chiarezza.

Carriera / Finanza: con la Luna del Leone che attraversa la tua sfuggente dodicesima casa, potresti essere emotivamente controllato. Aggiungi Urano irregolare e Saturno esigente al mix e potresti non avere l'energia necessaria per soddisfare le esigenze quotidiane del tuo lavoro. Non preoccuparti. Tornerai in forma tra un giorno o due. Nel frattempo, mantieni un profilo basso mentre ti occupi delle attività di routine che possono essere completate con facilità.

Crescita personale / spiritualità: un debole allineamento tra il comunicatore Mercurio e il nutritore Cerere potrebbe renderti riluttante ad esprimere i tuoi bisogni. Non è sempre facile chiedere quello che vuoi. Sappi che sei degno di attenzione e cura.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: l' amicizia richiede pazienza e comprensione, in particolare quando ti muovi con un Toro o un Acquario testardi. Fortunatamente, sei un maestro nell'andare d'accordo con i tipi difficili. Anche se potrebbe farti dubitare del perché sei attratto dalle persone sfidanti.

Amore / amicizia: confortare qualcuno vicino a te potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che ritieni di essere in grado di fare. Un aspetto debole tra il comunicatore Mercurio e Cerere può diminuire il tuo entusiasmo nel dare a qualcuno il nutrimento di cui ha bisogno. Forse sei preoccupato di dire la cosa sbagliata e che le tue parole non riescano a dare la rassicurazione necessaria. Non pensarci troppo. Riceveranno il messaggio quando parli dal tuo cuore.

Carriera / Finanza: i problemi di comunicazione possono rovinare un compito lavorativo poiché Mercurio nella tua zona di lavoro si scontra con i nodi della luna. Non dare per scontato di avere tutte le informazioni necessarie per eseguire i passaggi successivi con un'attività. I tuoi dati potrebbero non essere aggiornati. Potrebbe essere necessario consultare un collega, anche se non c'è alcuna garanzia che ne sappia più di te. Preparati ad avventurarti fuori dalla tua zona di comfort per reperire le informazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: con la magnanima Luna del Leone e il guaritore ferito Chirone che si allineano nelle tue zone popolari, sei pronto a lasciare che il passato sia passato. Quando tieni veramente a una persona, non puoi rimanere arrabbiato con lei per molto tempo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella tua zona di esplorazione, potresti perderti in un territorio sconosciuto. È intelligente attenersi alla rotta prevista quando si attraversano nuovi terreni fisici o mentali. Non lasciare che la competizione con un Capricorno ti porti fuori dalla tua profondità.

Amore / amicizia: farai del tuo meglio per convincere il tuo interesse amoroso ad accettare i tuoi desideri. La pazienza non sarà il tuo forte quando Mercurio dalla lingua argentata e il frettoloso Marte si scontrano. Quando le cose non vanno per il verso giusto, potresti oltrepassare la linea sottile tra persuasivo e invadente. Fai attenzione a non rovinare i progressi che hai fatto per conoscere qualcuno e creare fiducia. Se i ruoli sono invertiti, non lasciarti spingere a fare qualcosa per cui non sei pronto.

Carriera / Finanza: un allineamento notturno tra la Luna del Leone e il sole e Venere nel tuo settore lavorativo potrebbe ispirare vibrazioni positive sulla tua vita lavorativa. Potresti essere entusiasta di un progetto imminente o di una potenziale opportunità. La passione che porti in quello che fai pone le basi per il successo. Tutto quello che devi fare è presentarti domani mattina presto e dare il massimo.

Crescita personale / spiritualità: la tua spiritualità è tua. Non discutere con qualcuno che tenta di spiegarti la tua esperienza o vuole controllare la tua narrazione. Alcune persone vogliono solo trovare un motivo per sfidarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nel regno che governa l'educazione e l'esplorazione. Anche se potresti non essere in grado di fare il viaggio mentale o fisico che desideri se un Acquario è a bordo. Si aspetteranno che tu segua la loro agenda.

Amore / Amicizia: potrebbe esserci un'interruzione della comunicazione tra te e la tua famiglia o un interesse amoroso quando l'espressivo Mercurio si scontra con i nodi della luna. Potresti improvvisamente scoprire che non sei così consapevole di cosa sta succedendo con loro come dovresti essere. Forse la tua attenzione è stata altrove? O forse non li ascolti davvero come dovresti? Prendi l'abitudine di interessarti maggiormente alla vita delle persone a te più vicine. Farà miracoli per le tue relazioni.

Carriera / Finanza: il desiderio di espandersi e diventare creativi con un compito può incontrare resistenza mentre l'espressiva Luna del Leone si scontra con l'innovatore Urano e il maestro Saturno. Invece, potresti doverti allentare e fare le cose secondo le regole. Tuttavia, non è garantito che tutto andrà secondo i piani. Quando ti viene lanciata una palla curva, potresti avere la possibilità di fare le cose in modo diverso.

Crescita personale / spiritualità: portare avanti il ​​tuo discorso ed essere la persona spirituale che aspiri ad essere potrebbe richiedere il perdono di qualcuno per un piccolo rancore. Solleverà il tuo spirito e il loro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: un'immersione profonda nelle tue emozioni può rivelare sentimenti che ti colgono di sorpresa. Potrebbe cambiare il modo in cui vedi una situazione e fornire una prospettiva diversa. Potrebbe essere necessario esaminare una situazione con un Toro attraverso una lente diversa.

Amore / Amicizia: Cerere nella tua casa e nel regno familiare segnala l'importanza di prendersi cura dei propri cari. Sei lì per loro quando hanno bisogno di te. Anche se avere una conversazione sensibile con qualcuno a cui sei vicino può essere imbarazzante a causa di un debole allineamento tra Mercurio e Cerere. Potresti chiederti se puoi essere tenero come la situazione richiede. Tutto quello che devi fare è ascoltare con mente e cuore aperti.

Carriera / Finanza: controlla le tue informazioni prima di inviare e-mail, rispondere a una chiamata importante o fare brainstorming con i tuoi colleghi. Mercurio nella tua zona di comunicazione quadrata ai nodi della luna suggerisce che i tuoi dati potrebbero non essere aggiornati. Ottenere i fatti e le cifre di cui hai bisogno potrebbe non essere così facile come dovrebbe essere. Le fonti potrebbero non essere disponibili o i contatti potrebbero essere difficili da raggiungere. Potrebbe essere necessario ricorrere alla pittura a grandi linee piuttosto che scendere al nocciolo.

Crescita personale / spiritualità: la vita è dura. Nessuno sfugge senza subire danni. Puoi aggrapparti alle lamentele e lasciare che le ferite marciscano. Oppure puoi esercitarti a lasciarli andare. Il perdono può alleggerire il tuo carico.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa dell'interazione personale, dovrai essere attento ai bisogni delle persone importanti della tua vita e metterli al di sopra delle preoccupazioni personali. Se un Toro sconvolge la tua giornata, segui il flusso.

Amore / amicizia: un debole angolo tra Mercurio e il nutrimento di Cerere potrebbe renderti timido nell'esprimere il tuo affetto. Potresti chiederti se il tuo ascoltatore troverà valore in ciò che dici. Se non puoi parlare con sicurezza, conservalo per dopo. Con uno stuolo di pianeti che attraversano il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, i tuoi pensieri e le tue parole sono energizzati. Nei giorni a venire, troverai senza dubbio le parole giuste.

Carriera / Finanza: potresti essere confuso su una decisione finanziaria poiché Mercurio nei Pesci confusi fa quadrare i nodi della luna. Ci sono troppe parti in movimento che devono essere prese in considerazione tutte in una volta. Le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate. Oppure potresti semplicemente scoprire che sei sopra la tua testa. Una conversazione con un professionista finanziario o un amico esperto di soldi potrebbe portarti sulla strada giusta. Potrebbe anche farti risparmiare tempo e denaro.

Crescita personale / spiritualità: se sei in conflitto con qualcuno, non dovrebbe essere difficile dire che ti dispiace mentre l'espressiva Luna del Leone e il guaritore ferito Chirone si allineano. Potresti dare il benvenuto alla possibilità di riparare una relazione importante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tuo corpo si presenterà per fare ciò che deve essere fatto. Tuttavia, la tua mente potrebbe essere altrove. Con così tante distrazioni, può essere difficile portare a termine le tue attività. Cerca di evitare un Toro irregolare. Potrebbero lanciare una chiave inglese nei lavori.

Amore / Amicizia: la conoscenza di sé che cerchi è difficile da ottenere poiché Mercurio nel tuo segno si scontra con i nodi della luna. Più cerchi di capire te stesso, più diventi confuso. Entrare in contatto con una persona che ti capisce può fornire chiarezza. Una persona fidata come il tuo partner, migliore amico o terapista può rispecchiarti ciò che hai bisogno di vedere. Potresti rimanere sbalordito da ciò che qualcuno riconosce in te che non riesci a vedere di te stesso.

Carriera / Finanza: non sarai dell'umore giusto per pagare bollette o occuparti di questioni finanziarie poiché Mercurio confuso sta assistendo Cerere nel tuo settore finanziario. Capire tutto potrebbe essere più un fardello mentale di quanto pensi di poter sopportare. Soprattutto se hai bisogno di capire come provvedere ai tuoi cari o assisterli con un problema finanziario. Per ora riposati.

Crescita personale / spiritualità: ammettere di aver sbagliato su qualcosa può essere liberatorio mentre la coraggiosa Luna del Leone e il guaritore ferito Chirone si allineano. Potrebbe essere una questione che coinvolge lavoro o denaro. Un cambiamento di prospettiva sarà rinfrescante.