Oroscopo di oggi 24 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 24 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Marte nel Sagittario e nella tua casa dell'avventura segnala che stai andando avanti a tutta velocità con nuove esperienze. Fino al 4 gennaio vorrai esplorare nuovi orizzonti mentali, fisici e spirituali. Non basterà semplicemente visitare queste zone. Avrai bisogno di un'esperienza completamente coinvolgente. Sul piano intellettuale, ciò potrebbe comportare il perseguimento di un’istruzione superiore, mentre nel tuo mondo fisico potrebbe comportare un viaggio in un luogo stimolante. Nel regno spirituale, potresti diventare un credente portatore di carte e desideroso di spargere la voce. Con Marte in contrasto con Urano, farcela con una questione finanziaria potrebbe essere disastroso. Potresti subire un colpo con questa energia volatile in gioco.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con Marte in Sagittario e la tua casa di trasformazione fino al 4 gennaio, il tuo ego chiamerà i colpi. Il desiderio di cambiamento si intreccerà con il desiderio di convalida. Alcuni tori cercheranno una conferma emotiva o sessuale attraverso una relazione. Altri potrebbero avere una resa dei conti con un partner (in amore o in affari) riguardo alle risorse condivise o ai debiti. In entrambi i casi, si tratta di accertare il proprio valore. Ci sarà un respingimento se ti spingi troppo oltre. Non tutte le fratture possono essere riparate. Con Marte in contrasto con Urano nel tuo segno, puoi essere instabile. Tutti sanno che quando si scherza con il toro, si ottengono le corna. Cerca di non calpestare gli spettatori innocenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con Marte guerriero nella tua casa di partenariato, dovrai decidere se lavorare al fianco degli altri o contro di loro. Fino al 4 gennaio, la competitività avrà un ruolo importante nelle tue relazioni più importanti. Puoi unirti insieme nello spirito di “noi contro il mondo”, oppure puoi competere contro un partner (in amore o negli affari) e sforzarti di raggiungere i tuoi obiettivi personali. I Gemelli single potrebbero adottare un approccio del tipo “non fare prigionieri” per bloccare una relazione. È amore, non guerra! Con Marte in contrasto con il disgregatore Urano, il comportamento passivo-aggressivo può causare problemi in una relazione. Se c'è un problema, affrontalo. In caso contrario, abbandona l'atmosfera fastidiosa e lasciala andare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Marte nel Sagittario e nella tua casa di lavoro susciterà uno spirito intraprendente che ti ispira a portare a termine le cose. Fino al 4 gennaio non vedrai l'ora di affrontare progetti impegnativi e completare le attività della tua lista di cose da fare. Sarai competitivo e desideroso di dimostrare che sei in grado di raggiungere ciò che ti sei prefissato. Non si tratta del perseguimento di obiettivi affascinanti, ma di realizzare cose che faranno una differenza misurabile nella tua vita lavorativa quotidiana. Alcuni colleghi potrebbero essere infastiditi dalla tua ambizione, quindi cerca di evitare conflitti. Collaborare a un incarico può essere difficile quando Marte e Urano si scontrano. Rallenta e prenditi il ​​tuo tempo. Poter passare può essere disastroso.