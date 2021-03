Oroscopo di oggi 25 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 25 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 25 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua voglia di vivere è palpabile. Sei pronto per uscire e mostrare al mondo cosa sai fare. Un Acquario sarà la tua più grande cheerleader e sosterrà le tue idee più folli. Fai attenzione a non impegnarti più di quanto puoi fare.

Amore / Amicizia: un grande trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris è destinato a farti appassionare alla tua vita amorosa, sfidandoti ad andare dove non sei mai andato prima. Non sei uno che evita di fare una mossa audace, quindi non si sa cosa farai. Una cosa è certa, le tue azioni faranno sapere al tuo partner che sei disposto ad andare lontano (letteralmente e figurativamente) per amore.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Marte, in aspetto a Cerere nel tuo segno, sei più autosufficiente che mai. Ti impegnerai molto per procurarti le cose di cui hai bisogno. E quando non sono prontamente disponibili, creerai un piano brillante per ottenere ciò che stai cercando. Ai datori di lavoro piacciono i principianti come te. Saranno impressionati dalla tua grande energia, motivazione e modi innovativi di fare le cose. È un momento eccellente per intervistare per una nuova posizione o vendere qualcuno con un piano unico.

Crescita personale / spiritualità: il tuo entusiasmo e la tua sicurezza aumenteranno sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada, quindi sentiti libero di condividere la tua eccitazione. Tutti possono usare un po 'più di positività.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nel tuo regno domestico porta calore, entusiasmo e vibrazioni accoglienti. Ti divertirai a passare del tempo con i tuoi amici e familiari più cari. Leo diventerà compagni molto affascinanti. La magia accade quando le personalità più grandi della vita convergono.

Amore / Amicizia: un grande trigono ardente con la Luna del Leone, Giunone ed Eris sta illuminando la tua vita amorosa. Questa atmosfera super appassionata potrebbe ispirarti ad agire in base a un desiderio che hai tenuto nascosto. Quando le tue emozioni sono così forti, non puoi negare come ti senti. Quindi, potresti dover fare i conti con una situazione che minaccia di disturbare la tua tranquillità. Sii coraggioso, toro. Vivi questa vita solo una volta.

Carriera / Finanza: con Marte nella tua casa di risorse in aspetto autosufficiente Cerere in Ariete, non c'è molto che può impedirti di ottenere i soldi o le merci che cerchi se sei disposto a fare il lavoro. Troverai un modo per faticare silenziosamente dietro le quinte per far accadere le cose. La tua motivazione potrebbe non essere del tutto egoista. Potresti essere spostato per aiutare una persona bisognosa o fare una donazione a un'organizzazione di beneficenza. La condivisione è la cura.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera è super gioiosa e piena di speranza. Non puoi fare a meno di sentire che le cose sono destinate ad andare a modo tuo. Abbi fede. La tua energia ottimista sarà un'ispirazione per una persona che sta attraversando un momento difficile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua indaffarata terza casa, potresti affrontare una giornata frenetica. La buona notizia è che potresti avere la possibilità di entrare in contatto con persone interessanti (come un Leone) che desideri conoscere meglio. Assicurati di scambiare le informazioni di contatto.

Amore / amicizia: è una giornata dinamica per l'amicizia e le relazioni sentimentali. Con un grande trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris in gioco, sarai infiammato da alcuni individui carismatici che incrociano il tuo cammino. Ti assicurerai di non essere escluso dal fare i giusti collegamenti. Farai quello che devi fare per incontrare una persona la cui feroce atmosfera ti attira. Questo potrebbe essere molto eccitante!

Carriera / Finanza: Il motivatore Marte nel tuo segno in aspetto autosufficiente Cerere in Ariete e la tua zona di lavoro di squadra ti rende una persona eccellente per guidare un progetto di gruppo. Saprai esattamente cosa fare per tirare fuori il meglio dai tuoi colleghi e incoraggiarli a sentirsi più sicuri di ciò che fanno. Anche l'anello più debole diventa più forte quando ti prendi il tempo per sottolineare i loro punti di forza e incoraggiarli. Quando tutti portano il loro A-game, è una vittoria per tutte le parti coinvolte.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo giorno per investire nell'amicizia. Stai attirando persone fantastiche che potrebbero svolgere ruoli significativi nel tuo futuro. Non è il momento di andare da soli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: fischierai mentre lavori perché sei di umore piuttosto gioioso. Le cose stanno accadendo e tu sei entusiasta di quello che ti aspetta. I segni di fuoco - Ariete, Leone e Sagittario - ti ispireranno e ti motiveranno a fare ciò che desideri.

Amore / Amicizia: una persona attenta alla sicurezza come te capisce che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Con un ardente trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris che ti sostengono, non lascerai che nessuno ti offenda. Dimostrerai di avere le capacità per pagare le bollette. Allo stesso modo, sarai attratto da una persona dinamica che può portare il proprio peso. Solo i grandi lavoratori devono fare domanda.

Carriera / Finanza: le azioni parlano più delle parole. Con Marte che si auto-avvia nel tuo regno dietro le quinte che aspira a Cerere autosufficiente nel tuo settore professionale, lavorerai diligentemente dietro le quinte per fare un'impressione positiva. Non si tratta di tirare fuori un'acrobazia che attiri l'attenzione. Si tratta di mettere alla prova le tue abilità e dimostrare cosa sei capace di realizzare da solo. Il tempo per brillare e ricevere credito per quello che fai arriverà prima che tu te ne accorga. Nel frattempo, continua a macinare.

Crescita personale / spiritualità: ci sono voluti molti sforzi per arrivare dove sei, anche se il viaggio non è ancora finito. In effetti, hai appena iniziato. Metti gli occhi sul prossimo traguardo e traccia le tue mosse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, la tua fiducia è alle stelle. Al lavoro e nei tuoi tempi di inattività, non puoi fare a meno di condividere ciò che hai nel cuore. Un Sagittario vivace arriverà da dove vieni e potrebbe rispondere in natura. Questo potrebbe essere molto eccitante!

Amore / Amicizia: un grande trigono ardente con la luna nel tuo segno, Giunone ed Eris ti farà proclamare la tua devozione dai tetti. Se hai un amore folle per qualcuno, vorrai che il tuo messaggio venga ascoltato. Non c'è tempo per esitazione o nervosismo. Sei pronto per afferrare il toro per le corna. Si spera che il tuo interesse amoroso sia pronto, disponibile e in grado di ricevere ciò che hai da dare.

Carriera / Finanza: con il motivatone Marte nella tua zona di lavoro di squadra che aspira a Cerere nell'Ariete autosufficiente, eccellerai nell'incoraggiare gli altri e nell'aiutarli a coltivare le loro abilità uniche. Con una cheerleader come te dietro di loro, tutti si sentono in grado di fare grandi cose. È un momento eccellente per attività che coinvolgono l'insegnamento, la pubblicazione e il marketing. Potresti scoprire di poter trasmettere il tuo messaggio a un pubblico molto più ampio di quello a cui sei abituato. Spargi la voce! Le persone stanno ascoltando.

Crescita personale / spiritualità: ci sono una serie di ragioni per cui dovresti sentirti bene con te stesso e orgoglioso di quello che fai. Abbraccia uno di loro e congratulati con te stesso per il lavoro ben fatto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna del Leone che attraversa il tuo regno dietro le quinte, proverai a tenere nascoste le tue emozioni. Tuttavia, non puoi negare le vibrazioni calde e felici che senti. Connettersi con il tuo Sagittario preferito sarà un'esperienza immensamente piacevole.

Amore / Amicizia: con un grande trigono con in gioco la Luna del Leone, Giunone ed Eris, farai uno sforzo considerevole per assicurarti che i tuoi cari più cari abbiano ciò di cui hanno bisogno. Sarai contento di occuparti silenziosamente dei loro bisogni dietro le quinte. Tuttavia, quando il tuo amore brucia così intensamente, qualcuno è destinato a prendere atto di tutto ciò che fai. Lascia che restituiscano l'amore. Ti meriti tutte le cure amorevoli che ti vengono incontro.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso Marte nel tuo settore professionale che aspira all'asteroide Cerere, la tua scalata verso la cima non sarà un viaggio in solitaria. Quando sali uno o due gradini della scala, allungherai la mano e aiuterai la persona successiva a salire. Ci vuole una persona incredibilmente sicura di sé per non sentirsi minacciata da individui altrettanto talentuosi. La tua generosità dimostra quanto sei sicuro di te e inaugura un cambio di paradigma su cosa significhi avere successo.

Crescita personale / spiritualità: la tua forza emotiva e la tua resilienza sono innegabili. Puoi gestire qualunque cosa ti capiti e poi qualcuna. Estrarrai il buono da ciò che accade, lascerai andare il male e passerai felicemente alla cosa successiva.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la gregaria Luna del Leone che attraversa il tuo settore sociale, ti consigliamo di entrare in contatto con persone ad alta energia che ti eccitano e ti ispirano. Tu e un Sagittario che è un ardente ammiratore avrete molte cose interessanti di cui parlare.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale si riscalda con un grande trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris in gioco. Non ti lascerai sfuggire l'opportunità di una connessione significativa. Sei pronto a parlare per la relazione o l'amicizia che desideri. Dopotutto, è la ruota cigolante che ottiene il grasso. A volte, devi far sapere a una persona quanto sei appassionato di avere un ruolo nella tua vita.

Carriera / Finanza: Guidare Marte nella tua nona casa espansiva in aspetto Cerere in Ariete autosufficiente suggerisce che stai andando da qualche parte e sei disposto a portare con te alcune persone per il viaggio. Avranno bisogno di essere motivati ​​e laboriosi se vogliono attaccare il loro carro alla tua stella e andare avanti per il viaggio. Con qualcuno come te che li incoraggia, sono tenuti a portare il loro A-game. È un ottimo momento per la collaborazione. Sarà un'esperienza reciprocamente vantaggiosa che spinge te e il tuo partner a crescere.

Crescita personale / spiritualità: sei ansioso di espandersi ed esplorare nuovi orizzonti, ma non vorrai farlo da solo. Ti divertirai a fare qualcosa di audace con un compagno avventuroso al seguito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna del Leone in cerca di attenzione nella parte superiore del tuo grafico, ti piacerà essere sotto i riflettori. L'attenzione che riceverai darà una spinta al tuo ego. Un Sagittario potrebbe essere uno dei tuoi più grandi ammiratori. Potresti avere più cose in comune di quanto pensi.

Amore / Amicizia: con un ardente trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris in gioco, ti metti coraggiosamente là fuori alla ricerca dell'amore. Ciò potrebbe anche significare dimostrare abilità finanziarie e dimostrare che sei in grado di provvedere a una famiglia o di soddisfare i bisogni materiali del tuo partner. Allo stesso modo, potresti essere molto reattivo nei confronti di un potenziale partner che ha le capacità per pagare le bollette.

Carriera / Finanza: con il lavoro e il denaro, sarai motivato a lavorare per il bene di tutti i soggetti coinvolti. Con Marte nella tua casa di risorse condivise che aspira a nutrire Cerere nella tua zona di lavoro, vorrai che tutti ricevano la loro giusta quota. Potresti essere sorpreso di scoprire che sei ancora più ispirato a fare le cose quando sai che non sei l'unico che trarrà beneficio dai tuoi sforzi. La generosità crea buoni rapporti e aumenterà la tua stima agli occhi dei tuoi coetanei.

Crescita personale / spiritualità: sei disposto a fare il lavoro per ottenere ciò che cerchi se solo qualcuno ti dà una possibilità. Non aver paura di fare un po 'di rumore per attirare l'attenzione sui tuoi talenti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la Luna del Leone che attraversa la tua casa di esplorazione, sei pronto per un'avventura. Devi scuotere le cose e fare qualcosa che ti faccia sentire veramente vivo. Un intrepido Ariete potrebbe avere alcuni suggerimenti. Oh, il male che voi due evocherete!

Amore / amicizia: ti consideri un vero e proprio trucco, e perché no? Con un ardente trigono con Giove, la Luna del Leone ed Eris nel tuo segno, avrai il coraggio e la sicurezza di fare una mossa audace e romantica. Non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno che alimenta la tua passione e ti ispira a tuffarti a capofitto nell'amore. Se c'è una persona del genere nella tua orbita adesso, non la lascerai scappare.

Carriera / Finanza: chiunque lavori a stretto contatto con te oggi dovrebbe essere felice di averti come collaboratore. Con il motivatore Marte nella tua zona di collaborazione allineato con l'asteroide Cerere, farai il possibile per nutrire la loro creatività e doni unici. Allo stesso modo, sarai ispirato da una persona ambiziosa che crede nei tuoi talenti e ti incoraggia a dare il meglio in quello che fai. Formerai una coppia dinamica quando ti sostieni a vicenda e lavorerai insieme per raggiungere un obiettivo condiviso.

Crescita personale / spiritualità: seguire i tuoi sogni ed esplorare le tue passioni fanno parte del tuo codice spirituale. Stai alla ricerca di modi per espandersi con un'attività che ti porti gioia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: emotivamente parlando, potresti vivere una giornata super intensa. È probabile che emozioni sovradimensionate determinino ciò che fai, specialmente quando hai a che fare con un Acquario. Cerca di mantenere le cose nella giusta prospettiva. Non esagerare con la tua mano.

Amore / Amicizia: un grande trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris è pronto per accendere le tue emozioni. La passione che hai per qualcuno di speciale potrebbe essere tenuta nascosta per un po '. Tuttavia, a te stesso, non puoi negare ciò che senti. Questa storia d'amore ha una possibilità? È destinato a non essere corrisposto o giocherà solo a porte chiuse? Una lettura con un sensitivo di fiducia può fornire le risposte che cerchi.

Carriera / Finanza: l' amore può essere una grande motivazione. Con Marte nella tua zona di lavoro che sembra il custode Cerere, è la forza trainante dietro quello che fai. Essere in grado di provvedere ai propri cari e godersi una vita familiare confortevole è in cima alla tua agenda. Farai tutto il possibile per generare la sicurezza che cerchi. Se ti ritrovi a lottare per completare un'attività, rifletti sugli obiettivi personali che il tuo successo ti consentirà di raggiungere.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita personale merita tutta la tua attenzione. Prenditi cura dei tuoi rapporti con la famiglia e i membri della tribù prescelta. Il loro supporto funge da base emotiva per il tuo successo professionale, quindi non puoi permetterti di trascurarli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna del Leone nella tua casa di interazioni faccia a faccia, vorrai entrare in contatto con persone che ti eccitano e ti ispirano. Sono il tipo di persone che vorresti conoscere meglio. Leone e Sagittario saranno accattivanti e impossibili da ignorare.

Amore / Amicizia: con un ardente trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris in gioco, ci sei dentro per vincere con una relazione. Ecco perché non sarai timido nel far sapere a una persona come ti senti. Potresti dover esprimere un rancore e chiarire l'aria prima di poterti concentrare sul romanticismo. Sarai altrettanto appassionato nella ricerca dell'amicizia. Sei determinato a legare con qualcuno con cui senti una connessione.

Carriera / Finanza: l' espressione di sé è importante poiché la motivazione di Marte si allinea con Cerere nell'Ariete autosufficiente e nel tuo settore della comunicazione. Questa atmosfera di potere ti aiuta a delineare ciò che farai in dettaglio e ti supporta nel compiere i passi successivi su un piano audace. Non cercherai né richiederai la convalida di nessuno. Ti sentirai sicuro di agire in base alle tue idee. Le tue mosse possono ispirare gli altri a dare ascolto alla propria ispirazione e prendere le loro idee più seriamente.

Crescita personale / spiritualità: non dovrai guardare lontano per trovare persone che ti affascinano e attirano la tua attenzione. Cogli l'occasione di conoscere un individuo unico che incrocia il tuo cammino.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei super appassionato di lavoro e questioni finanziarie. Sei intenzionato a ottenere tanto dai tuoi sforzi quanto ci metti dentro. È qualcosa che renderai abbondantemente chiaro a un Ariete che si trova tra te e ciò per cui hai lavorato.

Amore / Amicizia: un grande trigono ardente con la Luna del Leone, Giunone ed Eris segnala che ci vorrà più dell'amore per mantenere la tua attenzione. In questi giorni sei sposato con la tua carriera. Quindi, è naturale che tu sia attratto da una persona altrettanto ambiziosa. Qualcuno che è appassionato di quello che fa sarà un'enorme eccitazione. Potrebbe essere un dolce incontro di cuore e menti.

Carriera / Finanza: con Marte spinto in aspetto a Cerere nell'Ariete autosufficiente e nella tua casa dei guadagni, sei motivato a provvedere ai tuoi bisogni materiali così come a quelli dei tuoi cari. Tuttavia, farai di più che offrire un volantino. Aiuterai qualcuno a coltivare le capacità necessarie per provvedere a se stesso. Per te, il vecchio adagio: “Dai un pesce a un uomo e nutrilo per un giorno; insegnate a un uomo a pescare e gli darete da mangiare per tutta la vita ”, sono parole per vivere.

Crescita personale / spiritualità: cosa ti spinge, Pesci? La risposta ti dirà molto su dove si trovano le tue priorità. Non c'è giudizio al riguardo. È solo bello essere in contatto con ciò che ti motiva.