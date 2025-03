Oroscopo di oggi 25 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 25 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 25 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nel tuo segno sincronizzato con il magistrale Plutone nel tuo settore sociale lo rende il giorno perfetto per rivisitare un progetto collaborativo. Farai del tuo meglio nel brainstorming insieme a un gruppo di amici o colleghi esperti. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo giro e puoi apportare approfondimenti più approfonditi al tuo progetto. Puoi imparare molto da una figura influente nella tua cerchia. Prendi nota di ciò che dice e fa e archivialo per riferimento futuro. La luna nell'Acquario, che ha una mentalità comunitaria, rende fondamentale che tu ti connetta con persone che ti fanno sentire come se appartenessi. Ti sentirai ottimista riguardo alle tue relazioni mentre la luna e il benevolo Giove si allineano.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio retrogrado sincronizzato con il potente Plutone nella tua casa delle aspirazioni ti invita a dare una seconda occhiata ai tuoi piani di carriera. Rifletti sulle conversazioni recenti e sulle cose che hai sentito e determina dove e come potresti aver bisogno di modificare i tuoi obiettivi. Potresti aver bisogno di contattare il tuo capo o una persona influente nella tua cerchia professionale per chiarimenti su una questione importante. Potrebbero essere necessarie informazioni aggiuntive per pianificare i tuoi prossimi passi. Con la luna in Acquario e il tuo settore pubblico, desidererai ardentemente il riconoscimento da parte di pari e superiori. Tuttavia, potrebbe essere meglio mantenere le tue intenzioni su una base di necessità di sapere. Solo le parti coinvolte devono sapere cosa stai facendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mercurio retrogrado nella tua zona di comunità sincronizzato con l'incisivo Plutone potrebbe costringerti a rivisitare una conversazione recente con un amico. Probabilmente ti sono venute in mente alcune domande dopo la vostra discussione. È il giorno perfetto per scoprire cosa vuoi sapere. Ciò che senti potrebbe cambiare la tua prospettiva su una questione importante. È anche un giorno eccellente per rielaborare un progetto di gruppo. Probabilmente hai più intuito sulla questione di prima. Discuti le tue scoperte con le parti coinvolte e determina il modo migliore per procedere. Mentre la luna in Acquario e la tua casa dell'istruzione superiore si sincronizzano con il saggio Giove nel tuo segno, ti sentirai bene a mettere in mostra il tuo know-how.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Poiché Mercurio retrogrado e Plutone magistrale si sincronizzano nelle zone di carriera e risorse condivise, può essere vantaggioso rivisitare una preoccupazione professionale o finanziaria. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultima volta che hai affrontato la questione. Applica le informazioni che hai acquisito e osserva come cambiano le tue prospettive. Non preoccuparti se rallenta le cose o ti riporta al punto di partenza. Un rifacimento potrebbe rivelarsi a tuo vantaggio. Prenditi il ​​tempo di leggere tra le righe. Fai attenzione ai dettagli che vengono omessi dalle conversazioni. Potresti scoprire qualcosa che è importante per te sapere

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Mercurio retrogrado sincronizzato con Plutone dominante nella tua casa della partnership rende questo il momento perfetto per rivisitare una recente collaborazione. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultima volta che hai lavorato a questo progetto. Nuove informazioni potrebbero fornire opzioni aggiuntive. Contatta l'altra parte e apporta qualche modifica al tuo piano. Alcuni Leoni rivisiteranno una conversazione intensa con un partner. Cogli l'opportunità di fare domande che non hai avuto il coraggio di fare prima. Con la luna in Acquario e la tua casa dell'interazione uno a uno, sarai desideroso di trovare un modo per andare d'accordo. Identifica dove tu e l'altra persona avete un terreno comune invece di concentrarti sulle vostre differenze.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Mercurio retrogrado sincronizzato con il magistrale Plutone nella tua casa del lavoro rende questa giornata ideale per rivisitare un progetto recente. Probabilmente hai imparato una o due cose dai tuoi sforzi precedenti. Le informazioni che hai acquisito nelle ultime settimane potrebbero aiutare le cose ad andare più lisce. È anche un momento opportuno per rinegoziare prestiti, debiti e altri accordi finanziari. Prenditi il ​​tempo di leggere tra le righe prima di firmare sulle linee tratteggiate. Potresti notare qualcosa che richiede un'ulteriore esplorazione. Non aver paura di fare domande. Con la luna in Acquario e la tua zona di lavoro, sarai desideroso di portare a termine le cose. Puoi ottenere molto mentre la luna e Giove si allineano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

La tua vita amorosa potrebbe trarre beneficio da un rifacimento, poiché Mercurio retrogrado e Plutone irresistibile si allineano nelle zone delle relazioni e degli appuntamenti. È un momento eccellente per rivisitare una conversazione recente con il tuo partner o una persona che stai iniziando a conoscere. Non essere timida, Bilancia. Fai le domande che non eri ancora pronta a fare prima. Ciò che impari potrebbe cambiare il modo in cui vedi la tua situazione, in particolare se vengono rivelate informazioni riservate. Con la luna in Acquario e la tua quinta casa giocosa, farai del tuo meglio per mantenere l'atmosfera spensierata. Un approccio umoristico potrebbe ispirare l'altra persona ad aprirsi mentre la luna e il generoso Giove si allineano. Sei bravissima a mettere le persone a proprio agio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mercurio retrogrado nella tua casa del lavoro in sincronia con il magistrale Plutone nel tuo regno domestico lo rende il giorno perfetto per rivisitare un problema irrisolto sul lavoro o a casa. Probabilmente hai imparato alcune cose dall'ultima volta che hai affrontato questa questione. Applica le informazioni che hai acquisito e guarda cosa succede. Potresti dover rivedere una conversazione con una parte coinvolta. Potrebbero spifferare qualcosa che in precedenza tenevano per sé. Stavano facendo cose losche? O è stata un'omissione innocente? In entrambi i casi, dovresti prestare molta attenzione a ciò che dicono. Potrebbe rivelarsi incredibilmente utile.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Mercurio retrogrado nella tua zona degli appuntamenti, sincronizzato con l'incisivo Plutone nella tua casa delle informazioni, potrebbe ispirarti a rilanciare un'indagine sul tuo partner o sulla persona di interesse. Nelle ultime settimane, potrebbero aver lasciato qualche indizio che ti ha reso curioso su certe questioni. Puoi chiedere loro di spiegarsi, oppure puoi fare un po' di indagini da solo. Un'immersione profonda nei loro social potrebbe far emergere un succoso bocconcino che ti era sfuggito prima. Quando riveli le tue scoperte, fai domande piuttosto che fare accuse. Potrebbe esserci più di quanto pensi nella storia, quindi sii disposto a dare all'altra persona il beneficio del dubbio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mercurio retrogrado nel tuo regno domestico sincronizzato con il magistrale Plutone potrebbe spingerti a dare una seconda occhiata a una questione domestica o finanziaria. Nelle ultime settimane, potresti aver acquisito informazioni aggiuntive. Applicare ciò che hai imparato potrebbe produrre più opzioni. È intelligente mettere i freni mentre esplori nuove piste. Una conversazione con qualcuno coinvolto nei tuoi affari potrebbe fornire suggerimenti utili. Cogli l'attimo e fai domande che non hai mai fatto prima. Qualcosa che in precedenza credevi insignificante potrebbe rivelarsi un grosso problema. Mentre la luna e l'auspicioso Giove si allineano, potresti avere una fortuna e ottenere l'accesso a ciò di cui hai bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mercurio retrogrado nella tua zona di comunicazione sincronizzato con Plutone dominante nel tuo segno potrebbe ispirare un secondo tentativo di mettere alla prova i tuoi poteri di persuasione. Se di recente non sei riuscito a far andare le cose come volevi, un rifacimento potrebbe raggiungere i tuoi obiettivi. Rifletti sulle conversazioni che hai avuto e sulle informazioni che hai acquisito nelle ultime settimane. Qualcosa che hai sentito può probabilmente essere usato a tuo vantaggio. Anche porre domande che non hai fatto prima può fornire informazioni aggiuntive. Prima di procedere, riconsidera il tuo approccio. Se qualcuno in precedenza si è sentito intimidito da te, potrebbe non voler interagire. In questi giorni, sei più intenso di quanto pensi. Sappi quando è il momento di moderarti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Mercurio retrogrado nella tua casa dei beni sincronizzato con il magistrale Plutone potrebbe costringerti a rivisitare una questione che riguarda denaro o beni. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo tentativo di risolvere la questione. Le informazioni che hai acquisito potrebbero portare a più opzioni. Tienile per te finché non sei pronto ad agire. È intelligente osservare e aspettare mentre modifichi attentamente i tuoi piani. Sei molto più astuto di quanto la gente ti dia credito. Una persona che ti sottovaluta potrebbe avere una grande sorpresa. Potresti essere più vicino al raggiungimento del tuo obiettivo di quanto pensi.