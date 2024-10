Oroscopo di oggi 25 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 25 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 25 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Se possibile, le visite a sorpresa potrebbero dare vita a una piccola festa improvvisata. Potrebbe essere divertente per te, Ariete, ma potrebbe anche essere un po' irritante. Potrebbe interferire con qualcosa che avevi pianificato. Non c'è niente che tu possa fare senza sembrare burbero. Segui il flusso, divertiti e poi cerca di salvare i tuoi piani il meglio che puoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Desidererai ardentemente i tuoi comfort preferiti con la luna nel regale Leone e il tuo regno domestico per tutto il giorno. È un giorno eccellente per lavorare da casa o dedicare tempo al nido e al riposo. Un piccolo malinteso tra te e qualcuno a cui sei vicino può creare onde quando la luna e il mutevole Mercurio si scontrano. Non lasciare che un piccolo problema diventi un grosso problema. Stroncalo sul nascere. Sarai molto indulgente mentre la luna si allinea con Chirone guaritore e Giove fiducioso. Ti lascerai persino andare per un errore recente. Tutti (incluso te) meritano una seconda possibilità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vibrazione positiva brillerà nelle conversazioni, così come nei messaggi di testo e nelle e-mail. Con la luna in Leone e la tua casa della comunicazione per tutto il giorno, la tua vibrazione vivace può essere contagiosa. Un piccolo malinteso potrebbe farti fermare mentre la luna e l'espressivo Mercurio si scontrano. Dai un'occhiata alle comunicazioni prima di premere Invia per verificare che il tuo significato sia chiaro. Mentre la luna si sincronizza con il benevolo Giove nel tuo segno, il tuo calore e la tua generosità saranno invitanti. Trascorrere del tempo con un amico può essere reciprocamente commovente. Un trigono luna-Chirone segnala la volontà di lasciar correre un piccolo disaccordo e rimettere in carreggiata un'amicizia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La sicurezza materiale sarà nella tua mente con la luna in Leone e la tua casa dei beni. Vorrai assicurarti di avere il denaro necessario per acquistare gli articoli che desideri. Potresti essere confuso sul costo di un articolo o di un'attività quando la luna e il mutevole Mercurio si scontrano. In caso di dubbi, fai domande invece di presumere che le informazioni che hai siano corrette. Alcuni Cancro potrebbero esagerare e concedersi un desiderio segreto quando la luna si sincronizza con Giove, che è sempre di più. Un po' di shopping therapy è destinato a migliorare il tuo umore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Il viaggio mensile della luna nel tuo segno è un momento di potenziamento personale. Sai di cosa hai bisogno e ti senti sicuro di cercare la realizzazione. Tuttavia, potresti avere la sensazione che una persona cara non ti capisca del tutto mentre la luna si scontra con l'incostante Mercurio nella tua zona casa e famiglia. Non importa cosa dici, potrebbe avere le sue idee su di te e sulla tua situazione. È un problema minore, Leone. Fai attenzione a non ingigantirlo. Trascorrere del tempo con una persona che sa cosa sei può essere ristoratore mentre la luna si allinea con il guaritore Chirone e lo speranzoso Giove. Un'atmosfera reciprocamente incoraggiante tra te e un amico può rendere la serata piacevole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'atmosfera è rilassata con la luna in Leone e la tua casa di esilio. Prendere le distanze dal tuo programma frenetico e dedicare del tempo a R & R può essere ristoratore. Una conversazione o uno scambio di messaggi di testo possono farti agitare mentre la luna e il mutevole Mercurio si scontrano. Potresti aver bisogno di spegnere i tuoi dispositivi e di stare al buio per qualche ora per preservare la tua tranquillità. Trascorrere del tempo da solo può aiutarti a pianificare la tua prossima mossa di carriera mentre la luna e l'espansivo Giove si allineano. Una nuova opportunità potrebbe essere all'orizzonte.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Un problema improvviso e inaspettato a casa potrebbe essere piuttosto sconvolgente. Probabilmente riguarda l'impianto idraulico, l'elettricità o qualche altro tipo di apparecchiatura domestica. Dovrai gestirlo, Bilancia, il che significa che sarai costretta a casa per la maggior parte della giornata in attesa di un riparatore quando preferiresti essere fuori. Un amico potrebbe venire a conoscenza del tuo problema e venire a farti compagnia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La luna nel performativo Leone e il tuo settore pubblico possono accendere un desiderio di attenzione. Un piccolo riconoscimento delle cose che hai realizzato può fare molta strada. Vendere te stesso non sarà il tuo forte mentre la luna si scontra con l'incostante Mercurio nel tuo segno. Prima di metterti in gioco, assicurati di sapere di cosa stai parlando. Mentre la luna si sincronizza con il saggio Giove nella tua casa dell'istruzione superiore, troverai il tuo ritmo. Le persone saranno ansiose di ascoltare cosa hai da dire quando ti affidi alla tua conoscenza e competenza. In caso di dubbi, parla di ciò che sai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La luna nel Leone amante del divertimento e nella tua nona casa potrebbe accendere un desiderio di avventura. Non ti accontenterai di stare seduto e attenerti al solito programma. Potrebbe essere dura decidere dove andare e cosa fare quando la luna si scontra con l'incostante Mercurio. Se non riesci a deciderti da solo, chiedi a un amico o al tuo interesse amoroso di aiutarti a prendere una decisione. Un allineamento armonioso tra la luna e l'allegro Giove nella tua zona di partnership potrebbe ispirarti a fare progetti divertenti con il tuo compagno preferito.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Tu e qualcuno a te vicino potreste non essere d'accordo su una questione che entrambi sentite molto. L'orgoglio ostinato da entrambe le parti potrebbe impedirvi di risolvere le cose. Lascia perdere, Capricorno. Non vale la pena rovinare la vostra relazione. Qualcuno che conosci potrebbe essere diretto al divorzio o al trasloco e la notizia potrebbe essere uno shock per te. Questa dovrebbe essere una giornata di sorprese, non tutte piacevoli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Desidererai una compagnia di qualità con la luna in Leone e la tua zona di partnership. Al lavoro e nel tempo libero, sarà divertente fare squadra con una persona divertente che è sulla tua stessa lunghezza d'onda emotiva. Non dovete essere una coppia perfetta per godervi la reciproca compagnia. Potrebbe esserci un piccolo malinteso quando la luna e il volubile Mercurio si scontrano. Non sarà un grosso problema a meno che tu non lo trasformi in uno. Mentre la luna si sincronizza con l'allegro Giove nella tua zona di svago e romanticismo, sarai dell'umore giusto per divertirti. Un appuntamento, un evento sociale con gli amici o una divertente uscita con i bambini possono essere un modo eccellente per trascorrere la serata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Oggi potresti partecipare a una piccola festa o a un evento di gruppo con alcuni amici, se possibile, e separarti da loro. Niente panico, Pesci. Probabilmente li incontrerai più tardi. Potresti incontrare nuovi amici e sentire qualche notizia che potrebbe interessarti. Questa è una giornata in cui i cellulari e altri dispositivi portatili potrebbero tornare utili. Vorrai registrare o trasmettere molte informazioni.