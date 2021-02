Oroscopo di oggi 26 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 26 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: questa mattina la luna è in quadratura al vostro pianeta dominante, Marte. Di conseguenza, potresti essere facilmente influenzato emotivamente ed eccessivamente emotivo. Fai del tuo meglio per non prendere nulla sul personale, anche se un Capricorno supera il limite. Concentrati invece su ciò che vuoi realizzare oggi, così come su ciò che è veramente importante nella tua vita. Tutto il resto è, come si suol dire, solo macinato per il mulino.

Amore / Amicizia: L' adorabile Venere, il sovrano della tua settima casa di collaborazione si armonizza con Cerere e Giunone oggi! La chiamata a nutrire la persona amata e ad abbellire la tua casa / camera da letto / ambiente condiviso è forte. Non c'è motivo di resistere, quindi tuffati e divertiti. Impostare l'atmosfera è importante e può avere una forte influenza su ciò che segue o no, a seconda dei casi.

Carriera / Finanza: l volatile Marte attiva la tua seconda casa degli affari materiali e piazza la luna, il che crea un terreno emotivo scivoloso quando si tratta delle tue finanze. Siediti e non reagire emotivamente a nulla. Una volta superato questo transito, sarai in grado di pensare di nuovo con calma e potrai quindi intraprendere le azioni necessarie.

Crescita personale / spiritualità: per ascoltare la tua voce interiore, devi praticare la calma e il silenzio. Potrebbe non venirti facilmente, ma ne vale la pena. E no, non è un inganno usare una registrazione di meditazione con un ritmo binaurale. Usa quello che funziona!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, è in Vergine e oggi si oppone alla Luna in Leone. La tua sensibilità emotiva e intuitiva è migliorata, così come la tua creatività ed espressione artistica. Sebbene sia probabile che tu sia richiesto socialmente ora, ciò non significa che ti divertirai o apprezzerai essere forte armato per socializzare. Ti godrai la profondità della connessione e della conversazione con uno Scorpione, quindi prepara un caffè o un appuntamento per il pranzo e rilassati.

Amore / Amicizia: il potente Plutone governa la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con Pallade, sottolineando il potere della tua mente e la capacità di creare, guarire o trasformare la tua relazione. La forma segue il pensiero, quindi chiarisci ciò che desideri. Non è la stessa cosa che concentrarsi su ciò che non vuoi. Una volta che hai una visione chiara di ciò che vuoi in un partner, o di come vuoi che sia la tua relazione, concentrati su questo e lascia che la magia si svolga.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua decima casa di carriera, risultati e riconoscimenti ed è trigono il Nodo Nord. Sei pieno di fiducia, ottimismo e capacità di portare avanti la tua carriera dove vuoi che vada. Segui i passi che stavi considerando. È tempo.

Crescita personale / spiritualità: "Che tu possa dedicare del tempo ad apprezzare i silenziosi miracoli che non richiedono attenzione". Una volta che sei in grado di vedere ciò che passa in gran parte inosservato, la tua visione e il tuo mondo saranno migliorati per sempre.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una Luna in Leone che splende nella tua terza casa, la casa governata dai Gemelli, la casa della connessione e della comunicazione. La luna è quadrata con Marte, quindi non permettere a te stesso di essere trascinato in discussioni o di perdere la testa, poiché le tue emozioni e la tua sensibilità sono aumentate da questo transito. Allontanati e parlane con un Capricorno pratico e radicato. Una volta che sei dall'altra parte, puoi tornare indietro e affrontare le cose in modo appropriato.

Amore / Amicizia: Cerere mette in evidenza la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali, armonizzandoti con Venere e richiamando il tuo desiderio di prendersi cura e nutrire le persone che ami. Capisci che la bellezza ha poteri magici che guariscono, confortano e rigenerano. Considera l'idea di creare qualcosa di bello per i tuoi amici; lo ricorderanno sempre.

Carriera / Finanza: il sole attiva la tua decima casa di carriera, scontrandosi con Saturno oggi. Potresti sentirti insicuro come se non stessi ricevendo il riconoscimento di cui hai bisogno e meriti. Non fare una scenata però. Riconosci te stesso, ama te stesso e i doni che porti in tavola. In questo modo si crea uno spazio per gli altri da seguire.

Crescita personale / spiritualità: anche se è spaventoso, raggiungi il profondo e tira su il coraggio di cui hai bisogno per fare i passi e apportare i cambiamenti che sai di dover fare. Puoi farlo; abbi fede, raccogli le tue forze e fai un passo alla volta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la giornata inizia con una luna in Leone che si sposta in Vergine a metà mattina. La Luna Vergine si armonizza con la tua energia Cancro, attivando la tua terza casa di comunicazione e connessione. Contatta le persone con cui desideri entrare in contatto. Uno Scorpione sarà particolarmente lieto di sentirti. Hai molto da recuperare, quindi tuffati e inizia.

Amore / Amicizia: il potente Plutone attiva la tua settima casa di collaborazione, armonizzandosi con Pallade, sottolineando il potere della tua mente. Hai la capacità di creare, curare o trasformare la tua relazione con questo transito in gioco. "La mente è il costruttore", come soleva dire Edgar Cayce, quindi è importante essere chiari su ciò che si vuole. Una volta che hai una visione chiara di ciò che vuoi in un partner, o di come vuoi che sia la tua relazione, concentrati su questo e lascia che si sviluppi.

Carriera / Finanza: Ceres mette in risalto la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e si armonizza con Venere. Usa l'energia di questo transito per aggiornare e abbellire il tuo ufficio o il tuo ambiente di lavoro. L'energia dell'ambiente circostante ha un forte impatto sul tuo benessere generale; colpisce anche i tuoi colleghi e clienti.

Crescita personale / spiritualità: destino e libero arbitrio coesistono insieme. Non si escludono a vicenda. Hai sempre la possibilità di dire di no o di fare una scelta diversa. Chiedi consiglio e poi fidati della risposta.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si scontra con Saturno oggi, quindi potresti dover ridurre la tua determinazione, forte volontà e insistenza a essere al centro dell'attenzione e ad avere ragione. Fai un respiro profondo e fermati. Non vale la pena bruciare i ponti. C'è una soluzione, anche se potresti non essere in grado di vederla in questo momento. Chiedi a un Gemelli la sua prospettiva. Sarà molto diverso dal tuo, ma è esattamente ciò di cui hai bisogno in questo momento.

Amore / Amicizia: Giove illumina la tua settima casa di collaborazione e trina il Nodo Nord nella tua undicesima casa di amicizia. Sei pieno di fiducia, ottimismo e generosità. Le persone vogliono trascorrere del tempo in tua compagnia e questo include i tuoi cari. Pianifica qualcosa di divertente che riunisca tutti. La tua felicità con questo incontro sarà contagiosa.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo ed è in quadratura con la luna, aumentando la tua sensibilità emotiva e tentandoti di comportarti in modo impulsivo, cosa di cui te ne pentirai. Conta fino a dieci, fai un giro dell'isolato e siediti sulle tue mani! Passerà e quando succederà sarai in grado di rispondere invece di reagire.

Crescita personale / spiritualità: coltivare la ricettività. Aumenterà il bene che può fluire nella tua vita. Devi essere in grado di ricevere e non solo di dare; queste sono energie che devono essere equilibrate ed esistere simultaneamente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la giornata inizia con la luna in Leone, ma a metà mattina si sposta nel tuo segno e attiva la tua prima casa del sé. La luna è opposta a Venere e sarai richiesto socialmente, ma questo non significa che devi essere socievole. Prendi in considerazione le tue esigenze e sii gentile con te stesso. Una Bilancia è molto brava a onorare se stessa e può darti supporto e suggerimenti su come darlo a te stesso.

Amore / Amicizia: il sole evidenzia la tua settima casa di collaborazione e si scontra con Saturno. Potresti sentirti insicuro e aver bisogno di riconoscimento e riconoscimento da parte della persona amata. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma devi ricordare che non sono un lettore della mente. Se chiedi ciò che desideri, è più probabile che tu lo riceva.

Carriera / Finanza: Giove, il Grande Benefico, illumina la tua sesta casa di lavoro e trina il Nodo Nord nella tua decima casa di carriera e successo. Sei fiducioso, ottimista, generoso e pronto a scalare le montagne! Vai avanti e allaccia la tua attrezzatura perché questo è un transito fortunato, che porta benedizioni e buona fortuna.

Crescita personale / spiritualità: ti inclini verso il pratico e il logico, ma quando nessuno guarda, sei anche un po 'un sognatore. Nutri quella parte di te e ti aiuterà a creare una vita meravigliosa piena di benedizioni e amore. Vai avanti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, è in Vergine e oggi si oppone alla Luna in Leone. Sei più emotivamente sensibile e intuitivo e anche la tua creatività è migliorata. È probabile che tu sia richiesto socialmente, ma questo non significa che devi socializzare. Le sottigliezze e le chiacchiere sono estenuanti, quindi puoi inchinarti, senza sensi di colpa. È più probabile che ti piaccia una conversazione faccia a faccia con una certa profondità e significato, quindi contatta un Pesci e fai una passeggiata sulla spiaggia, nel parco o appena dietro l'isolato.

Amore / Amicizia: Cerere attiva la tua settima casa di collaborazione e impegno e si armonizza con Venere, approfondendo il tuo bisogno e il desiderio di creare un ambiente che nutra e supporti la tua relazione e la tua amata. Sai quanto possono essere impattanti lo spazio e l'atmosfera, quindi tuffati e divertiti.

Carriera / Finanza: il sole splende luminoso nella tua sesta casa di lavoro e si scontra con Saturno. Potresti essere eccessivamente cauto e più riservato del necessario. Invece, batti il ​​tamburo e richiama l'attenzione e il riconoscimento che meriti. Tutta questa faccenda della ruota cigolante che ottiene il grasso è vera!

Crescita personale / spiritualità: ama e riconosci te stesso, quindi portalo nel mondo. Ci vuole coraggio per farsi avanti ed essere visti, ma vale il rischio e lo sforzo. Il mondo ha bisogno di ciò che hai da offrire, quindi non trattenerti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la luna si sposta nella Vergine a metà mattina e si armonizza con la tua energia dello Scorpione, attivando la tua undicesima casa di amici e socializzando. Invita un Capricorno a unirsi a te per pranzo e goditi la meravigliosa compagnia di uno spirito affine. Il tuo pianeta dominante, Plutone, si armonizza con Pallade, rendendoti eccezionalmente potente oggi. Resisti alla tentazione di vibrazioni negative a chiunque perché potrebbe avere conseguenze fisiche reali. Oggi stai preparando un vero potere!

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione e piazza la luna, aumentando la tua sensibilità emotiva, la volatilità e lavorando il tuo ultimo nervo. Non prendertela con la tua amata, anche se è allettante. Vai a lavorare in palestra o in qualche altra attività fisica. Mantenere la pace nel tuo regno vale lo sforzo necessario per reindirizzare la tua frustrazione.

Carriera / Finanza: Cerere mette in risalto la tua sesta casa di lavoro e si armonizza con Venere. Usa l'energia di questo transito per aggiornare e abbellire il tuo ufficio o ambiente di lavoro; è probabile che ispirerà i tuoi colleghi e forse anche il tuo datore di lavoro. Sai che l'energia di ciò che ti circonda ha un potente impatto sul tuo benessere generale; ora lo sentiranno anche gli altri.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di esercitarsi ad arrendersi, lasciarsi andare e permettere allo Spirito di gestire le cose. L'universo non ha bisogno che tu gestisca la vita in modo micro, quindi rilassati. C'è una Forza del Bene nell'Universo che è cosciente e sa esattamente cosa deve fare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, trina il nodo nord e sei pieno di ottimismo, fiducia e generosità. Non c'è niente che possa farti inciampare oggi, quindi avanti a tutto vapore. La tua gioia di vivere è contagiosa, quindi esci nel mondo e diffondila. Un Cancro potrebbe usare un rimedio, quindi perché non fare un salto lì con una tazza di caffè e un pasticcino? Renderai la loro giornata.

Amore / Amicizia: Il Nodo Nord in Gemelli evidenzia la tua settima casa di collaborazione e trigona Giove nella tua terza casa di connessione e comunicazione. Fai sapere ai tuoi cari cosa provi per loro. Scrivi una poesia, una canzone, una nota d'amore; mettilo in parole e sorprendili. Il più piccolo gesto può avere risultati profondi.

Carriera / Finanza: il potente Plutone attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con Pallade. Con questo transito in gioco, puoi sfruttare il potere della tua mente e usarlo per creare prosperità e trasformare le tue finanze. Un consiglio di visione può aiutarti a focalizzare i tuoi pensieri e concentrarti sui risultati che desideri. Inizia oggi.

Crescita personale / spiritualità: l' avventura e le esperienze sono la tua marmellata. Cose, cose e possedimenti vanno bene, ma la tua passione sta nell'esplorare, espandere e abbracciare il grande, vasto mondo. Potresti non essere ancora in grado di utilizzare il passaporto, ma puoi sicuramente anticiparne la restituzione, quindi assicurati che sia aggiornato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna Vergine si armonizza con la tua energia Capricorno e illumina la tua nona casa di apprendimento, espansione e avventura superiori. La luna è opposta a Venere in Pesci, sottolineando il tuo fascino e rendendoti popolare e richiesto. Non devi fare i salti mortali per compiacere le altre persone, soprattutto se socializzare ti sembra un peso. Scegli un buon amico, qualcuno che sia di facile compagnia, forse un Cancro, e trascorri un po 'di tempo tranquillo godendoti l'un l'altro.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione e piazza la luna, un aspetto decisamente poco romantico. Piuttosto che spingere il fiume o la busta, concentrati sull'amare te stesso e goderti la tua compagnia. Non deve sempre riguardare qualcun altro. Dopotutto, l'amore per se stessi e la cura di sé costituiscono la base su cui poggiano tutte le tue altre relazioni.

Carriera / Finanza: Giove risplende nella tua seconda casa degli affari materiali ed è trigono il Nodo Nord. Sei fiducioso, ottimista e fortunato. Se ti senti pronto a fare quel salto che stavi considerando, questo è un buon momento per farlo. Hai gettato le basi e costruito la passerella; ora apri le tue ali e prendi il volo.

Crescita personale / spiritualità: tutto il lavoro e niente gioco non va bene per nessuno, e questo include te. Inserisci un po 'di tempo libero, un po' di divertimento, un po 'di relax, nel tuo programma. Il gioco è importante, il riposo è importante e trarrai beneficio da entrambi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna in Vergine illumina i misteri nascosti nella tua carta. Quel sussurro che continui a pensare di sentire è reale! Anche se tendi alla logica, hai una vena metafisica. I tuoi antenati sono sempre lì per te, pronti ad aiutarti se ne hai bisogno. Un Pesci può raggiungere gli eteri e portarti un messaggio da un parente defunto. Almeno consideralo, potresti usare l'aiuto.

Amore / Amicizia: Venere si oppone alla luna e mentre ciò aumenta il tuo fascino e il tuo fascino, può anche mettere a disagio la compagnia degli altri. Non hai la resistenza per socializzare. Va benissimo passare un po 'di tempo in solitudine; spesso è anche necessario. Se spieghi alla persona amata che hai bisogno di un po 'di tempo da sola in modo da poter essere più presente quando sei insieme, saranno inclini a capire.

Carriera / Finanza: il sole illumina la tua seconda casa degli affari materiali e si scontra con Saturno orientato agli affari. Questo è un buon giorno per riflettere solo sulle tue finanze e risorse senza apportare cambiamenti radicali. Usa questo transito per esaminare i dettagli e definire la struttura. Quando sarà il momento di agire, lo saprai.

Crescita personale / spiritualità: spesso hai la testa tra le nuvole; ora vai a mettere i piedi per terra, letteralmente. Passa un po 'di tempo nella natura; a terra camminando sulla terra o appoggiandosi a un albero. Ti sentirai molto meglio dopo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua prima casa del sé sta nuotando con uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole, Nettuno e Venere. Venere è opposta alla Luna in Vergine, aumentando il tuo fascino e il tuo fascino, rendendoti irresistibile per gli altri. Il problema è che questo transito aumenta anche la tua sensibilità e riduce la tua tolleranza per conversazioni superficiali e compagnia. Va bene comunque. Goditi un po 'di tempo in solitudine o con una compagnia scelta con cura. Come l'Acquario che ti prende sempre e non richiede mai una spiegazione.

Amore / amicizia: Vesta evidenzia la tua settima casa di partnership e si scontra con Giove. Sii consapevole di non esagerare con te stesso, o di impegnarti troppo e quindi devi trovare una via d'uscita. Resta presente e ricorda che l'amore non richiede che tu ti martiri. Questo è un vecchio pensiero e tu sei cresciuto oltre.

Carriera / Finanza: Giunone attiva la tua decima casa di carriera e riconoscimento e piazza Nettuno. Potresti avere aspettative irrealistiche che ti lasciano deluso. Le persone non possono usarti se non ti metti nella posizione di essere usato. "No" è una frase completa. Non richiede una spiegazione. I confini sono sani; non c'è bisogno di sentirsi in colpa.

Crescita personale / spiritualità: gli aspetti fisici, emotivi, mentali e spirituali della vita sono tutti importanti; la vita scorre meglio quando sono equilibrati. Se diventi troppo uno e non abbastanza degli altri, si crea un'energica oscillazione. Sforzati di percorrere la via di mezzo e la vita scorrerà più facilmente.