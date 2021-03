Oroscopo di oggi 26 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 26 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna è nella tua zona di produttività, di solito ti occupi solo di affari. Oggi ti accontenterai di fare le cose a un ritmo più tranquillo. Un Pesci potrebbe criticare il tuo processo. Fagli sapere che sei un umano, non una macchina. Non puoi sempre macinare.

Amore / Amicizia: l'allineamento del Sole / Venere di oggi aumenta il tuo fattore attrattore. Se sei single, è il momento opportuno per accendere la tua app di appuntamenti preferita e iniziare a scorrere. Aggiorna il tuo profilo e aggiungi alcune nuove foto. Se accoppiato, l'attenzione che ricevi potrebbe far sentire minacciato il tuo partner. Può servire come un potente promemoria che non dovrebbero darti per scontato.

Carriera / Finanza: se c'è una persona con cui devi metterti in contatto, esci e cerca la presentazione. Con un allineamento dinamico di Marte / nodi che stimola la comunicazione e il networking, trarrai vantaggio dall'essere assertivo piuttosto che sederti e sperare che questa persona incrocerà magicamente il tuo percorso. Con tutte le preoccupazioni, è vantaggioso chiedere quello che vuoi. Sii specifico piuttosto che lasciare che l'ascoltatore riempia gli spazi vuoti. Le attività che implicano la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni sono favorite.

Crescita personale / spiritualità: vorrai apparire al meglio mentre il sole e l'abbellitore Venere si incontrano nel tuo segno. Aggiorna il tuo guardaroba con un nuovo vestito o prenota un appuntamento per i capelli. Rilassati e sembra carina. È improbabile che tu sia motivato a fare qualcosa che assomigli al duro lavoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: che tu stia andando a un appuntamento o a una gita divertente, sei profondamente investito nel divertirti. Ecco perché dedicherai molto tempo alla pianificazione delle tue attività. Una Vergine apprezzerà lo sforzo che metti per farlo bene.

Amore / amicizia: stai tenendo un sacco di cose sotto controllo, e questo include la tua vita amorosa. Una fusione Sole / Venere nel tuo regno dietro le quinte segnala che i tuoi desideri sono nascosti alla vista del pubblico. È una mossa intelligente. Otterrai più piacere da una relazione quando la manterrai a porte chiuse. Se la situazione è complicata o stai progettando qualcosa di osé, meno lo riveli, meglio è.

Carriera / Finanza: con le questioni finanziarie, vale la pena adottare un approccio assertivo. Con un allineamento dinamico di Marte / nodi che energizza le tue zone monetarie, questo non è il momento di sederti e aspettare di vedere cosa farà qualcuno per te. Devi essere deciso e andare per quello che vuoi. Agire in modo indipendente ti assicurerà di non dover nulla a nessuno (inclusa la banca), quindi usa i tuoi soldi per acquisti e investimenti se puoi. È ora di flettere i tuoi muscoli finanziari.

Crescita personale / spiritualità: con progetti creativi, hobby e attività ricreative, è meglio non pensare troppo. Fallo perché ti dà gioia o ti aiuta a rilassarti. Non hai bisogno di giustificare o mercificare qualcosa di divertente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la famiglia, i compagni di stanza e i membri della tribù scelta possono fornire il supporto emotivo di cui hai bisogno. Tutto quello che devi fare è chiedere. Può sostenerti mentre ti avventuri in nuove direzioni nella tua vita personale o professionale. Una Vergine ti copre le spalle.

Amore / amicizia: quando sei in giro con gli amici, tutti gli occhi saranno su di te. Una fusione Sole / Venere nel tuo settore sociale suggerisce che ti divertirai, attirerai l'attenzione e incontrerai persone interessanti quando socializzi. Un amico comune potrebbe aiutarti a stabilire una connessione con qualcuno che desideri conoscere meglio. Potresti anche scoprire che qualcosa di più dell'amicizia si sta preparando tra te e un amico. Pensa attentamente prima di farti coinvolgere sentimentalmente.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di fare qualcosa di audace, potresti anche fare un po 'di rumore e far sapere alle persone che intendi affari. Marte che incontra il Nodo Nord nel tuo segno dà la sicurezza di essere te stesso e coraggiosamente insegui ciò che desideri. È ora di smettere di aspettare che qualcuno ti convalidi e co-firmi i tuoi piani. Crescerai avendo il coraggio di agire in modo indipendente. Inoltre, guadagnerai rispetto facendo le tue cose.

Crescita personale / spiritualità: non è il momento di dubitare di te stesso. Non puoi semplicemente mettere in pausa quando sei nel mezzo di un balzo da gigante. Se manca la fiducia in te stesso, fingi finché non ce la fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potrebbero esserci un sacco di attività di routine e comunicazioni a cui prestare attenzione. È una buona cosa che tu sia al top del tuo gioco. Tuttavia, c'è sempre qualcuno (come un Gemelli) che ti criticherà per non aver fatto di più. Non prenderla sul personale.

Amore / Amicizia: l'allineamento del Sole / Venere di oggi attira l'attenzione sulla tua strada e lo rende uno dei migliori giorni dell'anno per socializzare. Cerca dei modi per entrare in contatto in sicurezza con le persone che trovi intriganti. Potresti trovare il tuo prossimo partner o il nuovo migliore amico.

Carriera / Finanza: il sole che incontra la farfalla sociale Venere nella tua zona di carriera lo rende un momento opportuno per creare connessioni più personali all'interno della tua cerchia professionale. Le persone sono attratte da te, quindi potresti non dover fare molti sforzi per connetterti. A volte, mettere piede nella porta con una nuova opportunità riguarda chi conosci. Non fa mai male avere traslocatori e shaker nella tua squadra. Queste connessioni potrebbero essere utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: esamina come riempi i momenti di quiete per evitare di stare con te stesso. Una fusione Marte / nodi nella tua sfuggente dodicesima casa invita a una coraggiosa esplorazione del tuo sé ombra. Sii con emozioni inquietanti piuttosto che allontanarle con un lavoro impegnativo. La meditazione, la preghiera, il lavoro sui sogni e il viaggio sciamanico possono essere strumenti utili. Qualcosa che scopri di te stesso potrebbe cambiare il modo in cui vedi la vita e le sue possibilità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai nella zona con questioni finanziarie mentre la luna incontra Vesta nella metodica Vergine. Rimani nella tua corsia piuttosto che lasciarti coinvolgere dal modo in cui qualcun altro (un Pesci, forse) gestisce i propri affari. Attenersi a ciò che funziona per te.

Amore / amicizia: l'impostazione predefinita è fare le tue cose o farti appassionare ai tuoi vari hobby. O forse sei impegnato con i bambini o il tuo partner? Marte che si allinea con il Nodo Nord nel tuo settore sociale ti invita a mettere la punta del piede nella piscina dell'intrattenimento socialmente distante. Probabilmente non vedi l'ora di tornare là fuori. Esplora i modi per connetterti in sicurezza. Ci sono eventi entusiasmanti da scoprire e persone affascinanti che aspettano di incontrarti.

Carriera / Finanza: l'allineamento del Sole / Venere di oggi accende il tuo amore per l'apprendimento. Non sembra un lavoro quando ti immergi profondamente in un argomento che ti appassiona. È un momento eccellente per attività che coinvolgono l'istruzione, la pubblicazione e il marketing. Ti divertirai anche a condividere le tue conoscenze con gli altri. La tua eccitazione fa sedere le persone e ascolta. Cerca dei modi per trasmettere il tuo messaggio a un pubblico più ampio di quello che hai raggiunto prima.

Crescita personale / spiritualità: potresti imbatterti in un percorso spirituale o in un insegnante che risuona con te. Stai alla ricerca di un messaggio che parli al tuo cuore. Potrebbe essere una preziosa fonte di saggezza nelle settimane e nei mesi a venire.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la luna nel tuo segno porta consapevolezza di sé e, si spera, una spinta di fiducia. Sapere di cosa si tratta renderà più facile trattare con gli altri, in particolare con i Pesci. Considera che entrambi potete avere ragione senza essere d'accordo.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa si riscalda quando il sole incontra Venere nell'Ariete appassionato e nella tua zona di intimità. Assicurati che il tuo programma per la sera includa trascorrere del tempo di qualità con una persona che accende il tuo fuoco. La tua atmosfera è sensuale e super seducente. Se single, sii proattivo nella tua ricerca dell'amore. Tutti i segnali indicano che sei molto più audace del solito. Non aver paura di fare la prima mossa.

Carriera / Finanza: la vita è dolce quando sei caldo e accogliente nella tua zona di comfort. Tuttavia, a volte devi avventurarti fuori dal tuo spazio sicuro e far accadere le cose. Marte che si fonde con il Nodo Nord nel tuo settore professionale ti invita a dare una spinta alle tue ambizioni e perseguire il tuo prossimo traguardo. Sii risoluto nel creare i contatti necessari per raggiungere i tuoi obiettivi. Arrivare dove vuoi andare richiederà che tu abbia le giuste connessioni.

Crescita personale / spiritualità: non puoi fare a meno di analizzare troppo ogni piccola cosa che accade e capire come si inserisce nello schema generale. È solo quello che fai. Sperimenta leggendo di meno nelle cose e lasciando andare le cose. Potrebbe essere un'esperienza liberatoria.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua dodicesima casa esoterica, avrai bisogno di pace e privacy per capire alcune cose da solo. Un sogno o un momento ah-ha potrebbero fornire informazioni utili per le faccende di oggi. Una Vergine può aiutarti a decodificare il messaggio.

Amore / Amicizia: il sole che incontra Venere in Ariete e la tua zona di collaborazione porta vibrazioni amorevoli e appassionate alle relazioni, ponendo le basi per una dolce giornata e una notte romantica con il tuo partner. Se sei in disaccordo, dovrebbe essere più facile andare d'accordo. È un momento opportuno per aggiornare una storia d'amore a un accordo più esclusivo per chi esce casualmente. Se single, sii proattivo nella ricerca di un partner. Potresti incontrare una persona amorevole pronta all'impegno.

Carriera / Finanza: sei pronto ad andare oltre con qualcosa che finora hai mantenuto su piccola scala? Questa atmosfera dice: "vai alla grande o resta a casa". Raccogli il tuo coraggio ed esplora i modi per espandersi. È anche un ottimo momento per fare una mossa decisiva nei viaggi o nell'istruzione superiore.

Crescita personale / spiritualità: quando un'idea risuona con te, farai uno sforzo enorme per scoprire di cosa si tratta. Un insegnante o un mentore che è un tiratore dritto può dirti quello che devi sapere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore sociale, desidererai ardentemente la compagnia dei tuoi amici più cari. Incontra di persona se puoi. In caso contrario, opta per un drink o una cena tramite chat video. L'intuizione di un intelligente amico della Vergine potrebbe aiutarti a risolvere un problema.

Amore / amicizia: è una seconda natura per te prendere l'iniziativa di soddisfare i tuoi bisogni. Tuttavia, ci sono alcune cose che non puoi fornire a te stesso (come connessioni emotive e intime significative). Queste sono anche aree in cui potresti beneficiare di una minore indipendenza e di una maggiore interdipendenza. L'allineamento di Marte / nodi di oggi ti incoraggia a connetterti con qualcuno che è desideroso di soddisfare i tuoi desideri. Potresti scoprire che sono stati lì in disparte in attesa di essere invitati nella tua vita.

Carriera / Finanza: sei deciso a prenderti cura delle faccende domestiche e recuperare il ritardo sulle attività legate al lavoro. Con il sole che incontra Venere nella tua zona di produttività, ti consigliamo di concentrarti su un progetto che ami. Il lavoro è quasi senza sforzo quando sei impegnato con qualcosa di cui sei appassionato. Il tuo posto di lavoro potrebbe essere l'ambientazione per il romanticismo. Un innocente flirt con un collega potrebbe davvero scaldarsi. Pensaci due volte prima di mescolare l'utile al dilettevole.

Crescita personale / spiritualità: più tempo trascorri a pianificare un appuntamento, un'attività divertente o un'uscita, meno tempo ci sarà per godertelo. Non pensarci troppo. Scegli qualcosa di semplice invece di lavorare su un'agenda elaborata.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: un piccolo riconoscimento farà molto per confermare che sei sulla strada giusta. Stai all'erta per un segnale. Allo stesso modo, dovresti anche prestare attenzione ai segnali che indicano che devi fare un cambiamento. La prospettiva di un Pesci potrebbe essere utile.

Amore / Amicizia: un approccio senza prigionia alla partnership consente al tuo interesse amoroso di sapere che intendi affari. Con un allineamento Marte / nodi che ti supporta, hai il coraggio e la motivazione necessari per perseguire ciò che desideri. Non dimenticare che è una strada a doppio senso. Non puoi semplicemente entrare e fare richieste. Devi ascoltare gli altri ed essere attenti ai loro desideri. In questi giorni, richiede uno sforzo consapevole per non fare tutto su di te.

Carriera / Finanza: vedi sopra per consigli sulla gestione di una collaborazione lavorativa. Sarà vantaggioso mettere in comune conoscenze, abilità e risorse con un partner. Può aiutarti a completare un progetto importante o avvicinarti al raggiungimento di un obiettivo. Rendilo vantaggioso per tutti.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto per iniziare questa festa. Una fusione Sole / Venere nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento è un invito a fare qualcosa di divertente. Che tu sia in coppia o single, ti divertirai perché porti un'atmosfera allegra a qualunque cosa tu faccia. Bloccato a casa con i bambini? Organizza un progetto creativo o un'attività che piacerà a tutti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: emotivamente parlando, potresti vivere una giornata super intensa. È probabile che emozioni sovradimensionate determinino ciò che fai, specialmente quando hai a che fare con un Acquario. Cerca di mantenere le cose nella giusta prospettiva. Non esagerare con la tua mano.

Amore / Amicizia: un grande trigono con la Luna del Leone, Giunone ed Eris è pronto per accendere le tue emozioni. La passione che hai per qualcuno di speciale potrebbe essere tenuta nascosta per un po '. Tuttavia, a te stesso, non puoi negare ciò che senti. Questa storia d'amore ha una possibilità? È destinato a non essere corrisposto o giocherà solo a porte chiuse? Una lettura con un sensitivo di fiducia può fornire le risposte che cerchi.

Carriera / Finanza: l' amore può essere una grande motivazione. Con Marte nella tua zona di lavoro che sembra il custode Cerere, è la forza trainante dietro quello che fai. Essere in grado di provvedere ai propri cari e godersi una vita familiare confortevole è in cima alla tua agenda. Farai tutto il possibile per generare la sicurezza che cerchi. Se ti ritrovi a lottare per completare un'attività, rifletti sugli obiettivi personali che il tuo successo ti consentirà di raggiungere.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita personale merita tutta la tua attenzione. Prenditi cura dei tuoi rapporti con la famiglia e i membri della tribù scelta. Il loro supporto funge da base emotiva per il tuo successo professionale, quindi non puoi permetterti di trascurarli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: poiché sei un tipo cerebrale, anche le tue emozioni non sfuggiranno alla tua analisi. Buona fortuna nel cercare di sezionare il tuo cuore e capire perché ti senti come ti senti. I tuoi pensieri su una Vergine sono complicati e potrebbe richiedere del tempo per essere disimballati.

Amore / Amicizia: è diventato fin troppo facile essere di default per i tuoi amici e lasciare che siano loro a dettare la tua vita sociale. Devi darti da fare per fare le tue cose e divertirti. Un allineamento tra Marte e il Nodo Nord lo rende un momento eccellente per dirigere la tua energia verso gli hobby, le attività che ti piacciono e la tua vita amorosa. Rimarrai stupito di quanto ti sentirai potenziato quando tornerai in contatto con i tuoi interessi e ti procurerai il tuo divertimento.

Carriera / Finanza: c'è un'atmosfera amichevole e socievole tra te e i tuoi colleghi mentre il sole si fonde con l'affettuosa Venere in Ariete. Di conseguenza, troverai piacevole lavorare insieme anche quando sei concentrato su compiti noiosi. I progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni saranno piacevoli. Ti divertirai ad esprimere le tue idee e ricevere feedback da persone che capiscono come funziona la tua mente e apprezzano la tua ingegnosità.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera può essere piuttosto competitiva. Hai intenzione di dimostrare che sei più intelligente e più abile di chiunque altro. Non fare un nemico di un avversario. Tienilo nello spirito del divertimento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

