Oroscopo di oggi 28 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Parlare di un problema può sembrare come strappare una benda da una ferita, mentre Mercurio è in quadratura con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Aggiungi l'amplificatore Giove al mix e la questione può rapidamente sfuggire di mano. Se la discussione si rivela troppo dolorosa, regolati. Potrebbe esserci molto da disfare, quindi cerca di evitare di causare a te stesso e agli altri ulteriori traumi nel processo. Più avanti, l'ultimo quarto di Luna nel tuo segno può renderti desideroso di chiudere i conti in sospeso con una questione personale. Tuttavia, solo perché hai finito e sei pronto ad andare avanti, non significa che gli altri siano pronti a lasciar perdere. In caso di dubbi, chiedi consiglio a un sensitivo di fiducia.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre il curioso Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua casa dell'auto-rovina, potresti credere che ciò che non sai possa ferirti. Qualcuno sta cospirando contro di te o parla di te alle tue spalle? O è tutto nella tua mente? In questo mondo pazzo, ci sono cose più che sufficienti di cui preoccuparsi. Non lasciare che la paranoia e l'insicurezza aumentino il tuo stress. La vulnerabilità può sorgere quando ti trovi in ​​una situazione che non puoi controllare. È il momento opportuno per affidarsi alla fiducia e sapere che puoi gestire qualunque cosa si presenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il mutevole Mercurio quadra il ferito Chirone nella tua casa della comunità, tu e un amico potreste non essere d'accordo. Potreste litigare per soldi o beni, o uno scontro di valori potrebbe causare una frattura. Non giocare al gioco della vergogna e della colpa. Probabilmente ti pentirai delle tue parole se dirai qualcosa di offensivo. Allo stesso modo, una dinamica di gruppo potrebbe essere sconvolta da una differenza di opinioni. Riesci a essere d'accordo nel non essere d'accordo? Su un altro piano, la pianificazione finanziaria potrebbe incontrare un ostacolo. Dal tuo attuale punto di vista, potrebbe sembrare impossibile raggiungere i tuoi obiettivi. Non scoraggiarti. Non è saggio prendere decisioni da una posizione di paura. Vedrai le cose in modo diverso nelle prossime settimane.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conversazione sull'insicurezza lavorativa o sugli errori di carriera può innescare vulnerabilità, poiché Mercurio espressivo nel tuo segno quadra Chirone frammentato nella tua casa delle aspirazioni. Sviscerare queste questioni con un supervisore, un genitore o una persona influente può essere snervante. A meno che tu non stia parlando con qualcuno di cui ti fidi, dovresti essere consapevole di ciò che riveli. Non tutti devono conoscere i tuoi punti deboli. La guida della persona giusta può riformulare la narrazione e aiutarti a guardare oltre le potenziali difficoltà, mentre i consigli della persona sbagliata possono distruggere ogni speranza, quindi scegli con cura i tuoi confidenti.