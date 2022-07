Oroscopo di oggi 28 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 28 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nuova di oggi incarna la quintessenza dell'atmosfera estiva. Feste, vacanze e appuntamenti divertenti faranno al caso tuo in questo momento. Potresti divertirti con i tuoi compagni segni di fuoco, Ariete e Leone. Perché non fare progetti per fare qualcosa che ti piace?

Amore/Amicizia: la luna nuova nel giocoso Leone e la tua zona romantica segnalano un rinnovamento per la tua vita amorosa. È ora di smettere di prendere le cose così seriamente e iniziare a divertirsi. Scoprirai di essere più entusiasta del solito. Dopotutto, perché no? Hai molto da offrire. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Agisci con saggezza.

Carriera/Finanza: giocherai veloce e sciolto con i contanti mentre il commerciante di ruote Mercurio si scontra con il disgregatore Urano nella tua casa dei beni. Potresti investire in uno schema folle o fare un deplorevole acquisto d'impulso. Tieni i tuoi soldi in tasca se non puoi permetterti di prendere un colpo. Non importa quanto tu sia astuto, non puoi prevedere come andranno le cose con questa energia volatile in gioco.

Crescita personale/spiritualità: quando il buon Giove era nel tuo segno, il tuo ottimismo e fiducia aumentavano e ti ispiravano a fare grandi cose. Oggi Giove sta retrogrado nel tuo segno, rivolgendo la tua attenzione alla tua crescita personale. Contempla come hai ampliato i tuoi orizzonti e lascia che ti ispiri i tuoi obiettivi per il futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi lasciare che gli altri controllino come pensi o senti. La pressione per conformarsi può essere enorme poiché la sensibile Luna Cancro si scontra con Eris risentita e Plutone prepotente. Sii il toro ostinato che sei e non lasciarti prendere in giro.

Amore/Amicizia: non è bene mantenere le emozioni preoccupanti imbottigliate dentro di sé. Con l'espressivo guaritore ferito Chirone in aspetto Mercurio, una conversazione con un parente o un membro della tua cerchia ristretta potrebbe mettere le cose in prospettiva. Per sentirti al sicuro nell'aprirti, dovrai rivolgerti a una persona di cui ti fidi, qualcuno che non giudica e manterrà i tuoi segreti. Potresti scoprire di non essere solo nella tua esperienza. Sembra così solo quando tieni le cose per te.

Carriera/Finanza: Con Saturno retrogrado nel tuo settore professionale, può sembrare come ricostruire un vecchio terreno. A volte, è necessario fare qualche passo indietro prima di poter portare avanti le cose. Non è uno sprint, ma un viaggio a lunga distanza. Chi va piano va sano e va lontano. Se ti senti bloccato, frena la voglia di provare qualcosa di nuovo e diverso. Invece, impegnati in ciò che è in corso e mantieni la rotta.

Crescita personale/Spiritualità: con Marte impaziente, Urano lungimirante e il Nodo Nord nel tuo segno, può sembrare che sia ora o mai più. Non lasciare che la paura di essere lasciato indietro richieda un'azione impulsiva. Appoggiati alla pazienza del tuo marchio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con il mondo in uno stato di divisione, non dovrebbe sorprendere che non tutti condivideranno i tuoi valori. I tuoi ideali potrebbero essere messi alla prova mentre l'emotiva Luna Cancro si scontra con la combattiva Eris e controlla Plutone. Sapere quando tenere la terra e quando piegarsi.

Amore/Amicizia: Giove espansivo nella tua casa di comunità offre maggiori opportunità di incontrare nuove persone. Maggiori possibilità di connessione possono far sì che la tua vulnerabilità venga attivata più spesso. Potresti preoccuparti di non essere all'altezza delle aspettative di qualcuno. Tuttavia, se non ti esponi, non scoprirai mai quali cose straordinarie potrebbero accadere. Non ti spezzerai se qualcuno non ti prende. Con così tante opzioni, troverai rapidamente le persone che ti fanno sentire come se appartenessi.

Carriera/Finanza: sei incoraggiato a parlare di tutti i problemi che sorgono quando Mercurio nella tua casa di comunicazione si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Portare le cose allo scoperto sarà un passo cruciale verso l'approvvigionamento di una soluzione. Fai del tuo meglio per evitare il gioco della vergogna e della colpa quando parli con i colleghi. Concentrarsi sui punti di forza di ogni individuo favorirà la cooperazione. Questo è ciò di cui avrai bisogno per affrontare relazioni complicate e incarichi problematici al fine di portare le cose sulla strada giusta.

Crescita personale/spiritualità: con Saturno intransigente nella tua zona di convinzioni, puoi essere dogmatico e inflessibile. È bene avere dei principi, ma non scriverli sulla pietra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti trovarti sotto pressione per compiacere una persona irragionevole mentre la luna nel tuo segno si scontra con la combattiva Eris e il controllo di Plutone. Sfortunatamente, un Ariete e un Capricorno non renderanno le cose facili. Affidati ai tuoi alleati per il supporto.

Amore/Amicizia: Con Marte, Urano e il Nodo Nord nel tuo settore sociale, c'è un senso di urgenza attorno alle tue connessioni. Di conseguenza, ti affretterai a stringere relazioni con le persone che desideri nel tuo campo. Incontrare persone insolite in circostanze strane sarà la norma. Alcune di queste persone possono essere super competitive, eccentriche e difficili da definire. Osservarli in azione può aiutarti a decidere se sarebbero un buon amico o un alleato.

Carriera/Finanza: se c'è una macchia sulla tua reputazione, cerca dei modi per riscattarti. Poiché il premuroso Mercurio si sincronizza con Chirone imperfetto nel tuo settore professionale, ammettere i tuoi errori può fare un'impressione positiva e cambiare il modo in cui sei visto, in particolare dai superiori. È un momento opportuno per cercare la guida di qualcuno che può aiutarti a ripulire il tuo atto. Tutti fanno degli errori. Ciò che conta di più è accettare la responsabilità, fare ammenda se necessario e andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi insegnamenti spirituali preferiti possono offrire incoraggiamento mentre la luna nel tuo segno si allinea con il mistico Nettuno nella tua zona di coscienza superiore. Appoggiati alle idee che forniscono uno scopo e ti aiutano a dare un senso alla tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: sarai dell'umore giusto per festeggiare mentre la luna nuova è nel tuo segno. Fare qualcosa di avventuroso può dare il tono giusto per l'anno a venire. I tuoi compagni segni di fuoco, Ariete e Sagittario, saranno i tuoi migliori compagni di gioco perché sanno come fare festa.

Amore / Amicizia: un'osservazione a braccio può accidentalmente creare scalpore mentre il loquace Mercurio nel tuo segno fa quadrato con l'irriverente Urano. Le tue parole potrebbero suonare intelligenti, ma alcune persone non si divertiranno. Se devi pensarci due volte, è meglio non dirlo. È improbabile che la sfacciataggine ti faccia guadagnare punti con i genitori, le figure autoritarie e coloro che non sanno scherzare.

Carriera/Finanza: ti sei avventurato fuori dagli schemi con l'espansivo Giove nel regno dell'istruzione e dell'esplorazione. Da metà maggio sono emerse entusiasmanti opportunità per espandere i tuoi orizzonti mentali, spirituali e fisici. Con Giove retrogrado fino alla fine di novembre, è un buon momento per esaminare da vicino le opportunità di crescita e determinare quali vuoi perseguire nell'anno a venire. Giove incoraggia balzi audaci, quindi osa inseguire un grande sogno.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Le stelle sono perfettamente allineate per infondere nuova energia e ispirazione. Questo è un momento opportuno per fissare nuovi obiettivi. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti sentirti un po' stanco del mondo quando la Luna Cancro si scontra con la combattiva Eris e il prepotente Plutone. Non c'è abbastanza energia, per non parlare delle ore della giornata, per combattere ogni combattimento. Sapere quando allontanarsi da un difficile Ariete o Capricorno.

Amore/Amicizia: i momenti tranquilli con il tuo interesse amoroso possono essere pieni di significato mentre la luna nel Cancro emotivo si allinea con l'empatico Nettuno e la devota Giunone nella tua casa dell'intimità. Non tutto ha bisogno di essere detto o espresso in modo fisico. Invece di affrettarti a riempire uno spazio silenzioso con parole o attività, appoggiati alla connessione che va oltre le parole e lascia che metta radici nel tuo cuore.

Carriera/Finanza: c'è solo un modo per aumentare di livello le tue conoscenze, ed è andare a ruba. Poiché l'intelligente Mercurio nel tuo segno si sincronizza con il mentore Chirone nella tua zona di apprendimento superiore, è un momento opportuno per rafforzare il tuo know-how. È un mondo competitivo là fuori, quindi devi mantenere la tua istruzione e le tue abilità aggiornate. Se potresti trarre vantaggio da un corso di aggiornamento o dall'apprendimento di nuovi trucchi, esplora le lezioni online o la formazione professionale.

Crescita personale/spiritualità: con Pallade nella tua casa dell'amicizia, sarai attratto da persone intelligenti che ti accendono nuove idee. Potresti passare ore a conversare con persone che condividono i tuoi interessi. Le attività di gruppo possono essere un'esperienza gratificante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le vibrazioni della Luna Nuova di oggi genereranno entusiasmo per ciò che ci aspetta. Ti divertirai a discutere dei tuoi progetti futuri con gli amici e a ricevere feedback sui tuoi metodi per realizzare i tuoi sogni. Alcuni amici Ariete e Leone avranno suggerimenti perspicaci da offrire.

Amore/Amicizia: è una buona idea dare un'occhiata più da vicino alle tue relazioni mentre Giove si trova retrogrado nella tua zona di partnership. A metà maggio, nuove possibilità hanno iniziato ad apparire all'orizzonte, spingendoti ad ampliare la tua visione di chi potresti essere con e come potrebbe essere una relazione per te. Fino alla fine di dicembre, considera fino a che punto sei disposto e in grado di allungare per una relazione. Se sei single e pronto all'impegno, le opportunità abbondano. Devi solo fare spazio a un partner.

Carriera/Finanza: il messaggero Mercurio piazza il disgregatore di Urano nella tua casa di risorse condivise, il che potrebbe portare a una rivelazione scioccante. Qualcosa che leggi o ascolti potrebbe rivelare dettagli importanti su un problema finanziario. Può coinvolgere fondi condivisi o risorse esterne che ricevi da qualcuno o da qualche altra parte. Se un cambiamento nel loro stato finanziario ha un impatto sui tuoi profitti, potresti dover ripensare i tuoi piani o rinegoziare un accordo.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova in Leone segnala un aggiornamento nei tuoi piani futuri e nelle relazioni essenziali per il tuo successo. I semi che pianterai nelle prossime settimane possono determinare quali connessioni e aspirazioni sbocceranno nel prossimo anno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le vibrazioni della Luna Nuova potrebbero portare attenzione e opportunità a modo tuo. Non sigillerai subito l'accordo, anche se qualcosa di importante potrebbe essere messo in moto. Questo è il momento perfetto per pianificare un grande salto. Un Ariete alleato potrebbe darti una spinta.

Amore/amicizia: non tutti si sentono a proprio agio con la messa in onda dei propri affari privati ​​in pubblico. Alcune persone (come il tuo partner) potrebbero preferire che tu non ne parli pubblicamente o pubblichi su di loro sui social media. Dire troppo potrebbe mettere a rischio una delle tue relazioni poiché il loquace Mercurio si scontra con il volatile Urano. Potresti pensare che non sia un grosso problema, ma non è la tua chiamata da fare. Persone diverse sono sensibili a cose diverse. Sii consapevole dei confini degli altri.

Carriera/Finanza: la luna nuova in Leone e il tuo settore professionale segnalano un aggiornamento per la tua carriera. Pensa a dove vuoi prendere le cose da qui. I semi che pianterai nelle prossime due settimane possono determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro.

Crescita personale/Spiritualità: l'integrazione di nuove abilità nel resto della tua vita diventerà la tua occupazione mentre Giove Retrogrado è nella tua zona di lavoro. Fino alla fine di dicembre, sei incoraggiato a esaminare la tua capacità di gestire l'abbondanza e le opportunità che desideri. Decidi quanto puoi gestire senza dimagrire o essere sopraffatto. Aumentare il carico di lavoro è vantaggioso solo se aumenta anche la tua felicità e migliora la qualità della tua vita. Le opportunità abbondano. Scegliere saggiamente.