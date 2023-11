Oroscopo di oggi 28 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 28 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'umore cambia di minuto in minuto con la Luna nei Gemelli volubili e il tuo regno mentale durante il giorno. Una conversazione con il tuo partner o un caro amico può essere estremamente commovente poiché la luna si allinea con l’amabile Venere nella tua casa di partenariato. Anche un messaggio di testo incoraggiante da parte di una persona di tuo interesse può risollevare il morale. La tua fiducia nella tua connessione può rapidamente trasformarsi in dubbio mentre la Luna quadra il paranoico Nettuno e poi si oppone al mutevole Mercurio. È meglio non separare ciò che qualcuno dice e iniziare a leggere troppo nelle cose. Lascia che le loro parole parlino da sole. Non lasciare che l'insicurezza si insinui e rovini un buon momento.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'atmosfera può accendersi in un attimo con la luna nei mutevoli Gemelli. Mentre la luna attraversa la tua casa dei beni, prenderai decisioni emotive su denaro e beni. Mentre la luna si sincronizza con Venere e il Nodo Sud nella tua zona di lavoro, ti sentirai sicuro di poter procedere con la tua solita routine e ottenere le cose che desideri. In altre parole, ti accontenterai di telefonare. Tuttavia, potresti chiederti se questa sia la giusta interpretazione mentre la Luna si scontra con il disilluso Nettuno e si oppone al volubile Mercurio. È bello se hai bisogno di una pausa. Non tutti i giorni possono essere impegnativi. Puoi partire in quarta domani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti sentirai potenziato con la Luna Piena nel tuo segno. È il periodo dell'anno in cui sei sicuro di te e ti senti sicuro di poter ottenere ciò che desideri. Potrebbe esserci un rifiuto da parte di qualcuno i cui desideri sono in conflitto con i tuoi interessi. Puoi negoziare? Oppure ci sarà una guerra totale? Le trattative possono essere tortuose, soprattutto se c'è un argomento che qualcuno vuole evitare. Mercurio comunicativo che si scontra con il losco Nettuno può ispirare tattiche evasive. Ciò che senti potrebbe lasciarti con più domande che risposte. Fidati del tuo istinto se qualcosa non sembra giusto. Alcuni Gemelli potrebbero dire una bugia per proteggere la propria immagine. Ciò che dici potrebbe ritorcersi contro di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non saprai se vai o vieni con la luna nei mutevoli Gemelli e nel tuo regno subconscio durante il giorno. Quando la luna si sincronizza con Venere e il Nodo Sud nella tua zona natale, farai del tuo meglio per nidificare e riposare. È il giorno perfetto per lavorare da casa. Potresti non essere super produttivo, ma ti sentirai sicuramente comodo e accogliente quando lavori dal tuo posto. Anche armeggiare su progetti domestici può essere gratificante. Potresti avere più domande che risposte sui tuoi compiti poiché la Luna quadra confondendo Nettuno e si oppone al sapiente Mercurio. Faresti meglio a frenare e scoprire cosa è prima di procedere con un progetto.