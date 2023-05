Oroscopo di oggi 29 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 29 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Grazie a un allineamento notturno tra la pignola Luna della Vergine, la nutrice Cerere e il nebuloso Nettuno, potresti svegliarti e chiederti se i tuoi bisogni più intimi vengono soddisfatti. Prima di iniziare la giornata, considera dove potrebbe mancare la tua cura fisica, mentale o emotiva. Devi tendere alle tue esigenze. Sarai attratto da persone importanti e gruppi influenti mentre la luna si sposta nella socievole Bilancia e si sincronizza con il potente Plutone. Diventi la compagnia che mantieni, quindi perché non circondarti di persone che ammiri? Questo è il giorno perfetto per entrare in contatto con una persona che sosterrà il team Ariete.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti svegliarti preoccupato per un bambino o un caro amico a causa di un allineamento notturno tra la pignola Luna Vergine, la premurosa Cerere e il compassionevole Nettuno. Controllarli prima di iniziare la giornata può dirti se c'è qualcosa di cui preoccuparsi o qualcosa che puoi fare per aiutare. Non vorrai essere distratto da problemi personali dopo che la luna è entrata in Bilancia e si è armonizzata con il magistrale Plutone in cima alla tua carta. Ti consigliamo di dare il massimo a un incarico e fare un'impressione di grande impatto. Le informazioni che condividono potrebbero essere preziose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti svegliarti e chiederti se la tua carriera comprometta la tua capacità di essere lì per i tuoi cari grazie a un allineamento notturno tra la perfezionista Luna Vergine, la protettiva Cerere e l'empatico Nettuno. È impossibile anticipare le esigenze di tutti ed essere sempre reattivi. Fai quello che puoi e non abbatterti se perdi qualcosa. La tua passione per una persona o un progetto può rasentare l'ossessione dopo che il sole entra in Bilancia e si allinea con il potente Plutone. Non ti fermerai finché non li avrai conquistati o, nel caso di un progetto, non ne avrai padroneggiato tutti i dettagli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

A causa di uno scontro notturno tra la pignola Luna Vergine, la premurosa Cerere e il confuso Nettuno, potresti svegliarti e chiederti se le tue parole a una persona cara hanno dato loro l'incoraggiamento di cui avevano bisogno. Seguire un messaggio di testo allegro può tranquillizzarti. Sarai appassionato di prenderti cura della tua vita personale mentre la luna entra nell'armoniosa Bilancia e nel tuo regno domestico, sincronizzandosi con Plutone trasformativo. Se c'è un problema, vorrai andare subito a fondo e trovare la soluzione giusta. Potrebbero scoprire qualcosa che ti stai perdendo.