Oroscopo di oggi 29 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai voglia di parlare apertamente delle tue frustrazioni romantiche mentre Venere nella tua casa della comunicazione si scontra con il focoso Marte e il ferito Chirone nel tuo segno. La rabbia, unita alla vulnerabilità, può essere una combinazione letale, quindi fai attenzione a ciò che fai e dici. Potresti scagliarti contro gli altri se qualcosa fa scattare la tua insicurezza o se ti trovi in ​​una situazione scomoda che non puoi controllare. Potresti anche rivolgere la tua rabbia verso l'interno e punirti per non essere stato forte o coraggioso come pensi che dovresti essere. Sei solo umano. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre lavori per innescare le emozioni. Non devi fare più di quello per cui sei pronto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Venere, in contrasto con il focoso Marte e con Chirone ferito nel tuo regno subconscio, può scatenare rabbia e risentimento per una questione irrisolta che coinvolge denaro o amore. Se qualcosa ti divora, non fingere che vada tutto bene. Potresti non avere la larghezza di banda emotiva necessaria per reprimere i tuoi sentimenti e tenere sotto controllo la tua rabbia. Possedere le tue emozioni significa che puoi controllare come e quando rispondi a una situazione difficile. È probabile che la frustrazione e la rabbia si siano accumulate da qualche tempo. Trova un modo per sfogare i tuoi sentimenti che non aggiunga benzina sul fuoco. Non ti sentirai bene se peggiorerai una brutta situazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vita sociale potrebbe lasciare molto a desiderare poiché l'affettuosa Venere nel tuo segno si scontra con il focoso Marte e il ferito Chirone nella tua casa di comunità. Questa atmosfera nervosa può scatenare un disaccordo tra te e un amico. Se sei turbato o arrabbiato, dillo senza causare danni. Giocare al gioco della vergogna e della colpa e sfogare la tua rabbia verso gli altri è qualcosa di cui probabilmente ti pentirai. Discutere i tuoi sentimenti con gentilezza e rispetto può essere curativo, oppure può fornire la chiusura che ti consente di lasciar andare e andare avanti. Lo stesso vale se hai un litigio con un gruppo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Venere nella tua casa di esilio si scontra con il focoso Marte e il vulnerabile Chirone nel tuo settore di status, la rabbia può sorgere se ritieni di essere stato trascurato. Non importa quanto ci provi, non è sempre facile vedere riconosciuti i tuoi risultati e ricevere il credito che ti spetta. La rabbia può sorgere anche se ti senti sotto pressione per essere all’altezza delle aspettative e assumere il ruolo che tutti vogliono che tu ricopra. C'è solo un limite alla recitazione che puoi fare senza sentirti compromesso. Essere sinceri riguardo ai tuoi sentimenti è il primo passo verso la rivendicazione del potere e il movimento autentico nel mondo.