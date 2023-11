Oroscopo di oggi 29 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 29 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Che tu sia single o in coppia, potresti risentirti del tuo attuale stato di Venere ed Eris scontenta si scontrano con l'asse nodale. Se hai attualmente una relazione, può essere che la familiarità generi disprezzo. Sei attaccato al tuo partner ma senti anche che la tua individualità e indipendenza sono compromesse. Gli arieti single possono sentirsi paralizzati dal desiderio di una relazione e risentirsi per l'incapacità di abbracciare la propria indipendenza. Ad ogni modo, è una situazione piuttosto fastidiosa. Riesci a controllare la tua rabbia senza ferire te stesso o gli altri? Lascia che accenda il fuoco dentro di te e ti faccia riacquistare il tuo lato impavido. Inizia a fare le cose nel tuo modo unico.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Dovrai stare attento a non sabotare la tua felicità mentre Venere ed Eris discordante si scontrano con l'asse nodale. Potresti risentirti delle opportunità mancate e temere che il successo ti stia sfuggendo, ma rifiutarti di fare più del minimo indispensabile per raggiungere i tuoi obiettivi. Di solito sei piuttosto laborioso. Tuttavia, quando riesci a soddisfare i tuoi bisogni senza fare troppi sforzi, tendi a prendere la strada con meno resistenza. È ora di svegliarsi e sentire l'odore del caffè, toro. Se sei in difficoltà, soprattutto con il lavoro, è ora di tirarti fuori da essa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Venere e la risentita Eris si scontrano con l'asse nodale, potresti sentirti come se ti stessi perdendo momenti divertenti con gli amici se hai una relazione. Fare di una storia d'amore l'essenza stessa della tua felicità può essere un errore enorme. Vuoi la sicurezza di avere un ragazzo affidabile, ma ti senti escluso quando i tuoi amici sono in giro per la città a divertirsi. Avere una vita a tutto tondo è importante. E questo dovrebbe includere passare del tempo con la tua squadra! Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Hai bisogno di tutti i tipi di connessioni sociali per prosperare. I Gemelli single dovrebbero anche appoggiarsi all’amicizia, anche se sembra complicata e disordinata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei un vecchio professionista quando si tratta di nidificare, riposare e intrattenere i tuoi cari. Tuttavia, il risentimento può sorgere quando la dedizione alla casa e alla famiglia ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Non puoi incolpare i tuoi cari se hai preso l'abitudine di esaudire ogni loro desiderio; è il prezzo da pagare per aver bisogno di essere necessario. È tempo di mostrare la tua indipendenza e dedicare tempo ad altre cose, in particolare alle tue aspirazioni professionali. Spingiti fuori dalla tua zona di comfort e raccogli la volontà di fare cose difficili.