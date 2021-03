Oroscopo di oggi 3 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 3 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 3 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nello Scorpione guidato per tutto il giorno, la tua atmosfera è super intensa. Alcuni individui (come gli Acquari) potrebbero trovarti molto più appassionato di quanto non siano disposti ad affrontare. In determinate situazioni, dovrai ridurre la tua energia.

Amore / amicizia: i tuoi valori riguardo agli appuntamenti e alle relazioni stanno cambiando. Quindi, potresti prendere una pausa per capire le cose. Lo stesso vale per i soldi. In entrambe le aree, dovrai rivalutare le tue priorità prima di prendere decisioni importanti. Ottenere risultati diversi significa intraprendere azioni diverse. L'attrattore Venere nel tuo regno dietro le quinte in aspetto rivoluzionario Urano suggerisce che sei pronto a gestire le cose in un modo radicalmente diverso.

Carriera / Finanza: oggi, il tuo sovrano, Marte, entra nei Gemelli espressivi, energizzando la tua mente e le tue capacità di comunicazione. Fino al 23 aprile sarai schietto, diretto e desideroso di far valere le tue opinioni. Tuttavia, dovresti evitare di essere polemico. Se le tue idee sono valide, non dovresti alzare la voce per essere ascoltato. Poiché la tua motivazione è alta, puoi fare molti progressi con progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, i media e il parlare in pubblico. Frena l'impulso di litigare con le persone intorno a te, compresi i fratelli e i vicini.

Crescita personale / spiritualità: stai esaminando più a fondo le cose invece di prendere tutto per valore nominale. Fortunatamente, hai la forza emotiva necessaria per affrontare ciò che vedi e apportare modifiche dove necessario

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: andare d'accordo con gli altri è importante con la luna che attraversa la tua casa di interazione uno contro uno. Sul lavoro e a casa, avrai bisogno di alleati. Con gli Acquario, è fondamentale comunicare in modo chiaro e non promettere più di quanto puoi offrire.

Amore / amicizia: il mondo sta vedendo un nuovo lato di te. Con il tuo sovrano, Venere, in aspetto eccentrico Urano nel tuo segno, emani un'atmosfera molto diversa da quella a cui le persone sono abituate. Ogni giorno stai scoprendo cose nuove su di te e ti piace lasciare sventolare la tua bandiera strana. Non importa quanto tu sia oltraggioso o imprevedibile, gli amici che ti prendono andranno avanti per il viaggio.

Carriera / Finanza: oggi, Marte entra nei Gemelli e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 23 aprile, ci sarà una maggiore attività finanziaria, comprese più spese, più spese e una ricerca più aggressiva per acquisire le cose che desideri. Potresti non rendersi conto di quanti soldi stanno uscendo fino a quando le bollette non iniziano ad arrivare. Quindi, dovresti tenere d'occhio il tuo conto bancario e il tuo budget. Potrebbero sorgere conflitti sul denaro, quindi tieni registri accurati e conserva le ricevute.

Crescita personale / spiritualità: ora che hai cancellato alcune cose dalla tua personale lista di cose da fare, puoi prendere la vita a un ritmo meno frenetico. Delega compiti ad altri dove puoi e concediti una meritata pausa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un armonioso allineamento sole / luna ti consente di fare le cose. Tutto va a gonfie vele finché non hai a che fare con un Acquario. La comunicazione confusa può gettare una chiave nel lavoro. Richiedi la verifica prima di procedere con un'attività.

Amore / amicizia: il tuo partner (passato o presente) potrebbe trovarti un po 'conflittuale. Tutti i segnali indicano che sei pronto per affrontare un problema che hai precedentemente ignorato. Non è che non ti abbia infastidito prima. Semplicemente non avevi l'energia per affrontarlo.

Carriera / Finanza: i momenti ah-ha continuano ad arrivare. L'attrattore Venere nella tua zona di carriera in aspetto rivelatore di Urano può fornire spunti illuminanti su dove dovresti portare la tua carriera da qui. Presta attenzione ai nuovi interessi che sorgono e vedi dove potrebbero inserirsi nella tua traiettoria attuale. Potrebbe anche essere utile condividere alcune delle tue passioni più insolite con i colleghi. Potrebbe portare a un progetto interessante o un'opportunità entusiasmante.

Crescita personale / spiritualità: oggi, Marte intraprendente entra nel tuo segno. Fino al 23 aprile avrai tantissime energie per perseguire i tuoi obiettivi personali più importanti. Sarai anche un multi-tasker e un comunicatore motivato e veloce. Tuttavia, sarà prudente sapere quando rallentare. Essere impazienti o di fretta può portare a incidenti e creare conflitti con gli altri se non stai attento. Avrai più energia per l'esercizio e le attività fisiche.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nello Scorpione appassionato e la tua casa di autoespressione, sarai determinato a perseguire le persone, i progetti e i passatempi che ti portano gioia. Un Acquario potrebbe rendere le cose eccessivamente complicate. Cerca la semplicità e rispetta il tuo piano originale.

Amore / Amicizia: chi dice che devi rispettare regole di relazione obsolete? Con Venere in aspetto disgregatore Urano, stai cambiando la narrazione e riscrivendo le regole per adattarle alla tua situazione e ai tuoi desideri. La tua passeggiata sul lato selvaggio potrebbe comportare una relazione amorosa a distanza o un'avventura con un amico. Puoi giocare come preferisci. Sappi solo che non si può tornare a come erano le cose prima.

Carriera / Finanza: oggi, Marte entra negli astuti Gemelli e nella tua dodicesima casa nascosta. Fino al 23 aprile, gran parte dell'azione della tua vita si svolgerà dietro le quinte. Potresti sentirti frustrato quando non puoi fare grandi mosse di carriera o non ricevi credito per i tuoi sforzi. Durante questo periodo, la tua area di influenza più significativa sarà a porte chiuse. Non essere il burattino. Sii il burattinaio che è dietro le quinte che tira i fili e orchestra le mosse.

Crescita personale / spiritualità: hai una mente aperta riguardo alla spiritualità e sei ansioso di imparare cose nuove. L'entusiasmo di un amico per qualcosa in cui si trova potrebbe accendere la tua curiosità e ispirarti a dare un'occhiata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione nel tuo regno domestico per tutto il giorno, desidererai ardentemente il comfort che solo la tua casa e la compagnia dei tuoi cari possono offrire. Un Acquario potrebbe spingerti a pensare troppo alle cose, aumentando il tuo stress. Quindi, è meglio evitare.

Amore / amicizia: oggi, Marte intraprendente entra negli amichevoli Gemelli e nella tua zona della comunità. Fino al 23 aprile sarai super assertivo quando si tratta di stabilire le connessioni sociali che desideri e di essere coinvolto con gruppi che rappresentano i tuoi interessi. Fai attenzione a non essere troppo aggressivo nella tua ricerca né a comportarti in modi che invitano al confronto. Anche se le tue intenzioni sono buone, puoi essere invadente e venire troppo forte. Il tuo obiettivo è fare amicizia, non nemici.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto insolito potrebbe attirare l'attenzione. Con Venere in aspetto innovatore Urano nella tua casa di carriera, sei pronto per essere un influencer e un campione per il cambiamento. Alcune delle tue idee potrebbero anticipare i tempi. Tuttavia, il tuo entusiasmo stimolerà le persone e genererà interesse per le tue idee creative. Una persona lungimirante potrebbe essere desiderosa di sostenere il tuo successo. Tieni gli occhi aperti per un alleato influente.

Crescita personale / spiritualità: sarai attratto da persone che condividono le tue convinzioni. Anche se sei dalla stessa parte, le tue discussioni potrebbero diventare un po 'accese. Concentrati su dove i tuoi interessi si sovrappongono piuttosto che attirare l'attenzione sulle tue differenze.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: un allineamento armonioso sole / luna darà una spinta alle abilità del tuo popolo. Con la maggior parte delle persone, sarà facile trovare un terreno comune e capire da dove vengono. Tuttavia, potrebbe volerci un po 'per capire un Acquario. Sii un buon ascoltatore.

Amore / amicizia: non aver paura di scuotere le cose. Con Venere in aspetto rivoluzionario Urano, sei pronto a uscire dagli schemi e fare qualcosa di inaspettato. Se sei single, troverai interessanti opzioni di appuntamenti quando ti avventuri oltre il tuo solito tipo. Prova a cercare l'amore al di fuori del tuo prefisso. Quello che trovi potrebbe rivelarsi più promettente del talento locale. Qualcuno di nuovo e interessante è là fuori, anche se non apparirà nella confezione a cui sei abituato.

Carriera / Finanza: oggi Marte entra nei Gemelli e nella tua casa dei successi. Fino al 23 aprile sarai super assertivo quando si tratta di migliorare la tua carriera e raggiungere un importante traguardo professionale. Quando sei così acceso, non permetti a nessuno o a niente di impedirti di andare avanti. Fai attenzione che le tattiche aggressive o conflittuali non infangano la tua reputazione né invitano l'opposizione. Crea alleati, non nemici. Avrai bisogno di supporto per arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: entrerai in contatto con persone che si trovano sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Più sono di mentalità aperta, meglio è. Ti divertirai a entrare in contatto con persone che portano un punto di vista illuminato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: tutti i segnali indicano che hai le tue priorità e i tuoi valori in ordine. Questo ti consente di agire sulle cose che contano di più per te. Un Acquario potrebbe capovolgere una questione importante e farti mettere in dubbio i tuoi piani.

Amore / amicizia: sei pronto a combattere per ottenere l'amore che desideri o mantenere l'amore che hai. Con Marte, il sovrano della tua zona di collaborazione, nella tua casa delle convinzioni, preparerai una discussione forte e difenderai coraggiosamente la tua causa. Si spera che valga la pena per quello per cui combatti.

Carriera / Finanza: potresti ricevere un'opportunità inaspettata o una dimostrazione di sostegno. Con un fortunato allineamento Venere / Urano che dà energia alla tua vita lavorativa, le benedizioni arrivano in una confezione insolita. Mantieni una mente aperta su qualcosa che sembra essere al di fuori della tua timoneria. Invece di dire "no", dì "sì" o "forse". La ricerca potrebbe rivelare che è un'opzione promettente che vale la pena intraprendere.

Crescita personale / spiritualità: oggi, il motivatore Marte entra nei Gemelli consapevoli e nella tua zona di esplorazione. Fino al 23 aprile, sarai in missione per espandere i tuoi orizzonti mentali e fisici. Viaggi, istruzione superiore e impegno in una pratica spirituale possono essere presenti nei tuoi piani. Sarai pronto a difendere ciò in cui credi e difendere i tuoi ideali. Puoi essere conflittuale e suscitare conflitti, quindi usa discrezione quando esprimi opinioni provocatorie.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Con la luna nel tuo segno che contatta il Sole in Pesci nella tua casa di autoespressione, la tua sicurezza è alle stelle. Sai quello che vuoi e sei pronto a metterti in gioco per ottenerlo. Buona fortuna se hai a che fare con un Acquario. La loro atmosfera eccessivamente analitica può farti dubitare di tutto ciò che hai deciso di fare.

Amore / amicizia: oggi, il sexy Marte entra nei Gemelli e nella tua casa di intimità. Fino al 23 aprile, la ricerca di incontri appassionati prenderà il primo posto nella tua lista di cose da fare. La tua leggendaria libido è già alta. Preparati per questo transito planetario per aggiungere più carburante al fuoco. Il sesso può essere il tuo modo per creare connessioni significative. Se stai cercando qualcosa di più di un semplice incontro, ricordati di temperare la tua libido con l'amore.

Carriera / Finanza: correrai il rischio con amore e denaro mentre la sontuosa Venere si allinea con il jolly Urano. Non ti dispiacerà uscire per un appuntamento o acquistare un regalo costoso per il tuo interesse amoroso se aumenta il quoziente romantico. Devi solo mantenerlo eccitante. Fai solo attenzione a non impazzire e accumulare grosse bollette. Il frettoloso Marte nel regno che governa il denaro degli altri segnala che il debito potrebbe essere difficile da dissipare.

Crescita personale / spiritualità: fare cose che nutrono la tua anima ti ringiovanirà. Non dovrai guardare molto lontano per trovare attività che ti sollevano. Concentrati sul divertimento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non sarai dell'umore giusto per imbrogli emotivi. Con la Luna in Scorpione nella tua dodicesima casa solitaria, tutto ciò che vuoi veramente fare è rilassarti. È una buona idea evitare un Acquario mentale. Una conversazione apparentemente semplice con loro potrebbe stressarti.

Amore / Amicizia: oggi Marte entra nei Gemelli socievoli e nella tua zona di collaborazione. Fino al 23 aprile sarai super motivato quando si tratta di perseguire importanti relazioni sentimentali o professionali. Sarai anche entusiasta della collaborazione per raggiungere un obiettivo condiviso. In amore e negli affari, la collaborazione non sarà sempre facile perché sarai deciso a far valere la tua agenda personale. Tieni sotto controllo il tuo ego, Sagittario. Puoi ottenere molto di più quando lavori con il tuo partner piuttosto che lavorare contro di lui.

Carriera / Finanza: il tuo gusto eclettico potrebbe ispirare interessanti scelte di arredamento per la casa poiché Venere nel tuo regno domestico si allinea con Urano. Non tutti capiranno quello che ti piace. Anche se, nei mesi a venire, potrebbero rivolgersi a te per consigli sulla decorazione. È un ottimo momento per aggiungere tocchi moderni. Potresti voler aggiornare l'elettronica o investire in fantastici gadget. Qualunque cosa compri vale i soldi se ti porta gioia.

Crescita personale / spiritualità: occuparsi delle faccende domestiche e familiari è simile a una pratica spirituale, soprattutto quando ciò che fai crea bellezza e conforto. L'amore che dai non solo nutre gli altri, ma nutre anche il tuo spirito.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le tue abilità con le persone sono puntuali mentre il Sole in Pesci e la Luna in Scorpione si allineano. La tua straordinaria comprensione degli altri rende facile andare d'accordo. Buona fortuna a capire un Acquario mentale. Sono molto più complicati di quanto tu possa immaginare.

Amore / amicizia: un messaggio o una chiamata inaspettata potrebbe portare buone notizie grazie all'attrattore Venere nella tua zona di comunicazione in aspetto con Urano esperto di tecnologia. Assicurati di tenere il telefono vicino. È un ottimo momento per trovare l'amore tramite un'app di appuntamenti o sui social media. Anche se non hai avuto la fortuna di incontrare persone in questo modo, potrebbe valere la pena riprovare. Aggiorna il tuo profilo e inizia a scorrere.

Carriera / Finanza: oggi Marte entra in Gemelli multitasking e nella tua zona di lavoro. Fino al 23 aprile sarai super motivato, spesso gestendo diversi progetti contemporaneamente. È un ottimo momento per intraprendere progetti che di solito eviterai perché avrai l'energia e la spinta necessarie per perseverare. Più lavoro può significare più stress, quindi dovrai essere ugualmente motivato a prenderti cura di te stesso. Il tuo stile di lavoro frenetico può essere fastidioso. Non lasciare che crei conflitti con i colleghi.

Crescita personale / spiritualità: è ora di mettere in pausa divertimento e giochi e prepararsi a mettersi al lavoro. Dovrai essere il più in forma possibile per realizzare tutto ciò che intendi fare. Modifica il tuo regime di fitness di conseguenza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione nella parte superiore del grafico, vuoi essere riconosciuto per aver fatto tutte le mosse giuste. Sarai nella zona con questioni di lavoro e denaro a condizione che tu mantenga le cose semplici. Non lasciare che un Acquario complichi i tuoi piani.

Amore / Amicizia: oggi, Marte intraprendente entra nei Gemelli civettuola e nella tua zona di vita amorosa. Fino al 23 aprile sarai super assertivo quando si tratta di perseguire l'oggetto del tuo affetto. Se c'è concorrenza nella foto, sarai ancora più motivato a migliorare il tuo gioco. Ascolta i segnali che il tuo interesse amoroso invia e fai attenzione a non essere troppo forte. La tua atmosfera può essere molto più intensa di quanto pensi.

Carriera / Finanza: creare un ambiente familiare che ti fa sentire veramente urgente. Potrebbe comportare la pianificazione di un trasloco futuro o l'aggiornamento dell'arredamento della casa. L'abbellitore Venere nella tua zona monetaria in aspetto il trasformatore Urano nel tuo regno domestico segnala che si tratta di un investimento intelligente. Le tue idee potrebbero essere in qualche modo non convenzionali. È bello se vivi da solo. Tuttavia, se condividi il tuo spazio vitale, potrebbe essere necessario un po 'di convincimento per convincere altri ad andare d'accordo con il tuo schema.

Crescita personale / spiritualità: la tua zona romantica governa anche la creatività e la ricreazione. Con Marte lì, farai di tutto per divertirti. Non lasciare che l'atmosfera competitiva rovini le cose. Vincere non dovrebbe essere sempre l'obiettivo. Cerca di rilassarti e divertirti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con un armonioso allineamento sole / luna in gioco, ti sentirai sicuro di provare nuove cose e diramarti in direzioni diverse. Non analizzare troppo le cose. Segui il tuo cuore. Non lasciare che una conversazione con un Acquario metta a repentaglio la tua fiducia.

Amore / amicizia: quando ti senti bene con te stesso come ti senti in questo momento, ti dà la sicurezza di dire cose folli. L'attrattore Venere nel tuo segno che si allinea con il disgregatore Urano potrebbe ispirarti a inviare a qualcuno un messaggio che lo coglie di sorpresa. Perché non uscire dal recinto e iniziare una conversazione che tira fuori una relazione da una routine? Mantieni il messaggio positivo e potrebbero accadere cose belle. Potrebbe essere semplice come inviare un complimento o esprimere il tuo apprezzamento.

Carriera / Finanza: nelle prossime sei settimane, l'ambizione professionale dovrà passare in secondo piano rispetto alle preoccupazioni personali. Ciò non significa che non lavorerai sodo o che trascurerai la tua carriera. Significa che non sarà la tua priorità numero uno. Avrai questioni più importanti da affrontare.

Crescita personale / spiritualità: oggi Marte entra nei Gemelli multi-tasking e nel tuo regno domestico. Fino al 23 aprile sarai motivato a mettere in ordine la tua casa e la tua vita familiare. Non tutti apprezzeranno la tua frenetica energia. I membri della famiglia o i coinquilini potrebbero non vedere l'urgenza di soddisfare le tue richieste. Hai bisogno di cooperazione, non conflitto. Sii consapevole dei desideri degli altri.