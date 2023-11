Oroscopo di oggi 3 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 3 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

A volte devi assumere una faccia felice e fingere di essere entusiasta di ciò che sta accadendo sul posto di lavoro. Tuttavia, poiché Venere nella tua casa di lavoro si oppone al disilluso Nettuno, è più probabile che ti senti deluso e ti chiedi di cosa si tratta. Non devi essere entusiasta di ogni progetto in cui sei coinvolto. Tuttavia, dovrai stare al gioco e dare il massimo. Solo perché non è glamour non significa che non ne varrà la pena. D'altro canto, alcuni arieti potrebbero sospettare che un collega li stia imbrogliando. Cosa cercano veramente? Se qualcosa ti sembra un po’ sospetto, fidati del tuo istinto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Una storia d'amore potrebbe andare bene finché qualcuno non si chiede cosa sta succedendo. Con il tuo sovrano, Venere, nella tua casa del romanticismo in opposizione al disilluso Nettuno, le interferenze esterne potrebbero farti dubitare di ciò che senti. Il tuo qualcuno è invidioso della tua felicità? Oppure hanno una finestra sulla tua relazione che rivela qualcosa che non puoi vedere? D'altro canto, la delusione può sorgere quando scopri che tu e il tuo interesse amoroso non condividete la stessa visione per il futuro. Questo si riconcilierà man mano che la vostra relazione progredisce? Controlla nuovamente che questa non sia una perdita di tempo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

È fastidioso quando le distrazioni lavorative ti impediscono di goderti il ​​tempo libero, soprattutto se hai in programma una serata speciale con il tuo partner o i tuoi cari. Con la socievole Venere nella tua zona natale che si oppone al disilluso Nettuno nel tuo settore professionale, potresti essere troppo preoccupato di dove sta andando la tua carriera per rilassarti e goderti il ​​tempo con le tue persone preferite. C'è un problema sul lavoro che stai evitando? O sei confuso su dove intraprendere la tua carriera da qui? È improbabile che tu ottenga la chiarezza di cui hai bisogno in questo momento. Metti i tuoi problemi sullo scaffale per il momento e concediti il ​​permesso di rilassarti. Una serata trascorsa con qualcuno a cui tieni può ringiovanire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Esprimere il tuo affetto può essere un'impresa rischiosa poiché Venere nella tua casa della comunicazione si oppone allo impreciso Nettuno. Questa atmosfera oscura può rendere difficile dire se i tuoi sentimenti sono ricambiati. Alcune persone ti faranno credere ciò che vuoi credere, mentre altri ti diranno ciò che pensano tu voglia sentire. Nella migliore delle ipotesi, stanno cercando di evitare una situazione imbarazzante. Nel peggiore dei casi, stanno deliberatamente cercando di ingannarti. Pertanto, è saggio prendere ciò che senti con le pinze. Se qualcosa sembra sospetto, probabilmente lo è. Possono aiutarti a leggere tra le righe.