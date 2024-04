Oroscopo di oggi 30 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 30 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 30 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Marte nel vostro segno preannuncia un periodo di enorme coraggio e potere. Sono passati due anni dall'ultima volta che sei stato così pronto ad affrontare il mondo. Nelle ultime settimane sei stato in qualche modo limitato e incapace di agire liberamente. Fino al 9 giugno possiedi la sicurezza e l’audacia necessarie per mettere in atto progetti audaci. Quale progetto o piano potrebbe beneficiare di una spinta enorme? Avrai energia da bruciare, rendendolo il momento perfetto per intraprendere attività che normalmente troveresti scoraggianti. È anche un ottimo momento per riavviare la tua routine di fitness. Preparati a lasciare il segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Non è sempre vantaggioso essere davanti e al centro, a prendere le decisioni. Eserciterai un potere maggiore da dietro le quinte con il potente Marte in Ariete e la tua casa di esilio fino al 9 giugno. L'incapacità di agire su determinate questioni può essere incredibilmente frustrante. In alcune situazioni, non riceverai credito per ciò che fai. Invece di andare contro corrente, conserva la tua energia e accontentati di esercitare la tua influenza da dietro le quinte. Se sei troppo energico, corri il rischio di minare i tuoi interessi. Fare un passo indietro ti preparerà a fare un balzo in avanti nei mesi a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ingresso di Marte in Ariete e nella tua casa della comunità segnala che sarai il principale motivatore e piantagrane. Fino al 9 giugno porterai grande fiducia, energia e motivazione nei progetti di collaborazione, nelle attività di gruppo e nelle interazioni con gli amici. È un momento eccellente per fare progressi verso un obiettivo a lungo termine. Alcune persone potrebbero essere irritate dal tuo entusiasmo e dalla tua spinta, in particolare quando sei competitivo o se inizi a comandare la gente. Riesci a trovare un modo per motivare gli altri e mostrare le tue capacità di leadership senza pestare i piedi a nessuno? Quando Venere e Saturno si scontrano, potresti non preoccuparti dell'impressione che fai. Non puoi accontentare tutte le persone, sempre. Vale comunque la pena essere simpatici.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Attento, mondo! L'ingresso di Marte nell'audace Ariete e nella tua casa delle aspirazioni segnala che metterai enormi sforzi ed energie per raggiungere un traguardo professionale. Fino al 9 giugno, le tue mosse audaci faranno sapere a tutti che sei lì per vincerlo. Fai attenzione a non pestare i piedi a nessuno mentre sali verso la cima. La tua ambizione potrebbe suscitare una feroce opposizione. Fai in modo che la tua missione sia trattare tutti con rispetto, in particolare i superiori. Potresti aver bisogno del supporto di persone influenti per arrivare dove vuoi andare.