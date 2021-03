Oroscopo di oggi 30 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 30 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 30 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nello Scorpione meditabondo e la tua casa di intimità emotiva e sessuale, la tua atmosfera può essere lunatica e super intensa. Può creare momenti di tensione con un Toro o un Acquario, mentre un Leone fiducioso può gestire qualunque cosa tu abbia in serbo.

Amore / amicizia: il fascino ardente unito a una sensibilità matura ti rendono una persona che le persone vogliono conoscere meglio. L'attrattore Venere nel tuo segno in aspetto Saturno cosciente dello stato è destinato a far salire di livello la tua credibilità sociale. Potrebbe attirare ammiratori che sono seriamente intenzionati ad avvicinarsi a te. Che la connessione sia platonica o romantica, una persona che incontri oggi potrebbe essere destinata a svolgere un ruolo duraturo nella tua vita. Quindi, dovresti discernere a chi dedichi il tuo tempo e la tua attenzione.

Carriera / Finanza: rifletti su come sfruttare al massimo il tuo futuro mentre Mercurio strategico e Giove di buon auspicio si allineano. Non sei ancora pronto per entusiasmarti per una potenziale opportunità. Tuttavia, sei ansioso di esplorarlo e scoprire se è qualcosa che potrebbe funzionare. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Sii obiettivo e curioso mentre intraprendi una missione conoscitiva.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non fare troppe richieste agli altri. È naturale avere certe aspettative dalle persone a cui sei vicino. Tuttavia, è fondamentale che eserciti la tua indipendenza e fai ciò che puoi per te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di interazione personale, prospererai in compagnia di persone a cui ti senti emotivamente connesso. È un po 'una relazione di amore-odio tra te e uno Scorpione. Tuttavia, non puoi stare lontano da loro per molto tempo senza perdere la loro passione e intensità.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico che comprende le tue ambizioni potrebbe farti sperare per il futuro. Non puoi fare a meno di sentirti cautamente entusiasta mentre Mercurio mentale e Giove ottimista si allineano. Le porte si stanno aprendo nella tua carriera e nuove possibilità si stanno rivelando ogni giorno. L'incoraggiamento di un amico può farti credere che un grande sogno è a portata di mano.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Venere, che aspira all'ambizioso Saturno nella tua zona di carriera, un ammiratore potrebbe essere disposto a tirare le fila per aiutarti ad andare avanti. Se essere amichevole ti farà guadagnare sostegno, fallo. Tuttavia, dovresti stare attento a non dare un'impressione sbagliata sulle tue intenzioni romantiche o professionali. Le persone influenti sono più utili ora, quindi chiedi un favore se ne hai bisogno. Alcuni individui potrebbero preferire mantenere la loro assistenza al ribasso. Il rispetto della loro privacy è fondamentale.

Crescita personale / spiritualità: non puoi controllare come sei visto dagli altri. Ognuno ha le proprie idee su chi pensa che tu sia. Perché ossessionarlo? Tutto quello che puoi fare è assicurarti di essere fedele a te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la luna attraversa la tua zona di produttività, niente batte la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Toro e Acquario non ti renderanno le cose facili. Dovrai portare il tuo A-game per realizzare ciò che hai deciso di fare.

Amore / amicizia: le regole di relazione possono sembrare terribilmente poco romantiche. Tuttavia, avere dei limiti è importante. Venere allineata con Saturno maturo nella tua nona casa idealistica lo rende un momento opportuno per stabilire le tue regole di ingaggio. Non puoi avere tutto a modo tuo, ma ci sono alcuni principi su cui non dovresti scendere a compromessi. Prenditi un momento per considerare cosa è un problema per te e dove puoi permetterti di essere flessibile. Un'unione felice può richiedere di incontrarsi a metà strada.

Carriera / Finanza: un allineamento di Mercurio / Giove di supporto può renderti cautamente ottimista riguardo alle tue opzioni di carriera. Una conversazione con il tuo capo, un genitore o una figura influente nel tuo campo potrebbe renderti consapevole di una potenziale opportunità che è in linea con i tuoi obiettivi. Potrebbe anche esserci una discussione sul ritorno a scuola o sulla ricerca di una formazione che possa migliorare le tue capacità. Fare particolare attenzione. Ti consigliamo di dare seguito a un suggerimento caldo.

Crescita personale / spiritualità: c'è sempre quell'area in cui non sai cosa non sai. Se ti ritrovi a disegnare uno spazio vuoto, chiedi consiglio a una persona esperta. Le persone intelligenti sanno quando chiedere aiuto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: convincere un amico o il tuo interesse amoroso ad andare d'accordo con i tuoi piani potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se sono un Toro o un Acquario. Quei segni insisteranno nel fare le cose a modo loro. Godersi la propria compagnia potrebbe essere una deliziosa alternativa.

Amore / Amicizia: Venere che si allinea con Saturno responsabile nella tua casa di risorse condivise segnala che potresti essere incaricato di prendere un'importante decisione finanziaria che influenzerà te e il tuo partner. Anche se di solito non sei bravo con i soldi, sei incline a fare scelte sensate. Se sei single, i fannulloni non devono candidarsi. Status e ricchezza potrebbero essere ciò che stai cercando in un partner. Anche se non sei alla ricerca di soldi, solo un adulto maturo e laborioso lo farà.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio che aspira a Giove di buon auspicio, pianificherai con cautela la tua strada verso la prosperità. Potresti incappare in informazioni che potrebbero darti un vantaggio su una preoccupazione finanziaria. Potrebbe comportare tasse, debiti, prestiti o finanziamenti da una fonte esterna. È tutt'altro che un affare fatto. Tuttavia, ciò che impari può darti il ​​diritto di essere cautamente ottimista riguardo alla tua situazione. Preparati a fare i compiti e scopri di cosa si tratta.

Crescita personale / spiritualità: le vibrazioni mistiche abbondano. La tecnologia rituale o una pratica spirituale sono solo alcuni dei modi per entrare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna che attraversa il tuo regno domestico accende il desiderio dei comfort di casa. Tuttavia, non sarai in grado di distenderti e rilassarti finché non tenderai a preoccuparti della relazione e della carriera. Trattare con un Acquario esigente può avere un ruolo nell'immagine.

Amore / amicizia: ci vuole più della chimica fisica per costruire una relazione solida. Venere nella tua casa di coscienza superiore che si allinea con lo stabilizzatore Saturno nella tua zona di collaborazione suggerisce che una connessione spirituale o ideali condivisi possono aiutare a cementare il tuo legame. Sei automaticamente simpatico quando sei sulla stessa pagina delle tue convinzioni. Trova un terreno comune e lascia che sia il fondamento per coltivare una connessione che duri. Potresti trovare il tuo partner perfetto a scuola o in un ambiente spirituale.

Carriera / Finanza: chi è noto per fare mosse intelligenti? Il comunicatore Mercurio che si allinea con Giove portatore di benedizioni rende il momento opportuno per colpirli per alcuni suggerimenti. Questa persona dovrebbe essere una figura fidata. Avranno bisogno di conoscere un po 'la tua situazione e i tuoi obiettivi prima di poter offrire consigli. Prenditi del tempo per disimballare ciò che impari. Fai delle ricerche da solo per determinare se dovresti mettere in pratica questi suggerimenti.

Crescita personale / spiritualità: trarrai beneficio dal collegamento con un saggio insegnante o mentore che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale o intellettuale. Potrebbero non rispondere alle tue domande. Tuttavia, la loro guida può aiutarti a sbloccare la tua saggezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ci sarà molto da fare per svolgere compiti. Ci sono commissioni da sbrigare, comunicazioni a cui rispondere e forse una o due chat video. Un Acquario esigente potrebbe rendere le cose più complicate del necessario, ma ce la farai.

Amore / Amicizia: Mentre Mercurio espressivo e Giove di buon auspicio si allineano, una conversazione su un problema di relazione potrebbe renderti cautamente ottimista. È un po 'presto per farti sperare, quindi non fare grandi progetti o farti coinvolgere emotivamente. Ci sono domande senza risposta e molte cose che ancora non sai. Rimani positivo e metti la questione nel dimenticatoio fino a quando tutti i fatti non saranno stati chiariti.

Carriera / Finanza: potresti essere piacevolmente sorpreso di scoprire che le persone sono felici di supportarti. Con l'affabile Venere che si allinea con il laborioso Saturno nella tua zona di lavoro, un collega potrebbe essere disposto ad andare oltre per aiutarti con un compito impegnativo semplicemente perché gli piaci. Quindi, non dovresti essere timido nel richiedere assistenza per il sollevamento di carichi pesanti. Puoi fare molto quando qualcuno interviene. Prendi nota mentalmente della loro generosità e ricambia il favore quando puoi.

Crescita personale / spiritualità: non sottovalutare l'importanza della generosità e della gentilezza. Le buone azioni tornano sempre indietro per benedire il donatore. Tuttavia, non dovresti presumere che provengano dalla fonte che ti aspetti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: vorrai incoraggiamento per i progetti e gli obiettivi che sono importanti per te. Tuttavia, se non lo ricevi, dovresti essere pronto ad agire da solo. Non significa che le persone (come un Ariete) non ti supportino. Stanno facendo le loro cose.

Amore / Amicizia: un felice allineamento tra Venere e il costante Saturno nelle tue zone di appuntamenti e relazioni può avere un effetto stabilizzante sulla tua vita amorosa. Se accoppiato, è un momento opportuno per riaccendere il romanticismo e ravvivare il divertimento. Non è mai troppo tardi per tornare in contatto con ciò che inizialmente ti ha fatto innamorare l'uno dell'altro. Pianificare attività che piacciono a entrambi è un ottimo punto di partenza. Se sei single, potresti entrare in contatto con una persona matura che è pronta per le relazioni. Sii proattivo nella tua ricerca.

Carriera / Finanza: l' attuale allineamento Mercurio / Giove può ispirare un'idea creativa. Tuttavia, potrebbe essere troppo presto per pubblicarlo. A questo punto, potrebbe sembrare un po 'un'allodola. Quindi, è improbabile che le persone ti prendano sul serio. Mettilo sullo scaffale per ora. Nelle prossime settimane, fai qualche ricerca, parla con colleghi fidati e stabilisci se un'ulteriore esplorazione sarà una ricerca utile.

Crescita personale / spiritualità: la lettura, la scrittura, i giochi di parole, l'inserimento nel diario e l'apprendimento di una lingua straniera sono alcune delle attività ricreative che potrebbero interessarti. Rafforzare i tuoi muscoli mentali sarà un modo divertente per rilassarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei intenzionato a soddisfare la tua agenda personale. Anche se questo potrebbe rivelarsi più difficile di quanto dovrebbe essere. Piccole deviazioni e ostacoli possono forzare un cambio di programma. Ciò può comportare il lavoro intorno a un Toro imprevedibile.

Amore / amicizia: a volte, hai bisogno di un amante che si presenti con una cassetta degli attrezzi piuttosto che una scatola di cioccolatini e una dozzina di rose. L'allineamento Venere / Saturno di oggi ti farà apprezzare una persona che ti semplifica la vita e ti aiuta in modi pratici. Il romanticismo va benissimo, ma chi si presenta quando effettui una chiamata di emergenza nel cuore della notte? Quell'eroe merita di essere preso molto più sul serio.

Carriera / Finanza: L' abbellitore Venere in aspetto strutturale Saturno nel tuo regno domestico lo rende il momento perfetto per lavorare su progetti domestici o lanciare uno schema di ristrutturazione. Concentrati sui miglioramenti che avranno un valore duraturo piuttosto che seguire le tendenze o acquistare articoli che presto butterai via. Cerca reperti vintage di qualità o risparmia per qualcosa che ha un potenziale di cimelio. Sarai felice di aver investito tempo e denaro nel fare le cose nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: una lunga conversazione con un parente o un membro della tribù prescelta sarà profondamente gratificante mentre il chiacchierone Mercurio e il benevolo Giove si allineano. Potresti essere piacevolmente sorpreso dall'incoraggiamento che ricevi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di esilio per tutto il giorno, tutto ciò che vuoi veramente fare è fare un passo indietro e rilassarti. Trovare la tranquillità che cerchi richiederà di evitare il dramma emotivo. Ciò significa evitare un Toro imprevedibile e un Acquario esigente.

Amore / amicizia: farai sul serio nell'esprimere il tuo affetto mentre Venere si allinea con il tiratore dritto Saturno nella tua zona di comunicazione. La tua maturità e franchezza faranno sapere al tuo ascoltatore che non stai giocando quando gli dici quanto ci tieni. Se stai ricevendo un messaggio d'amore, sappi che i pensieri espressi sono intenzionali e ben ponderati. È un investimento emotivo che puoi portare in banca.

Carriera / Finanza: tante idee e così poco tempo per realizzarle. Con Mercurio nei Pesci fantasiosi che aspira a Giove entusiasta nel tuo regno mentale, potresti passare ore a disegnare piani creativi. Concediti il ​​tempo per sognare ad occhi aperti ed esplorare nuove idee, quindi torna al lavoro. Si spera che il tuo diversivo mentale fornisca l'ispirazione di cui hai bisogno per andare avanti con un progetto che è già in corso.

Crescita personale / spiritualità: hai così tanti interessi, passioni e hobby che ti chiederai come troverai mai il tempo per adattarti a tutto. È quasi doloroso non sentirti libero di seguire il tuo cuore. La tua felicità può dipendere dalla ricerca di un modo per realizzarla.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: un incontro socialmente distante potrebbe essere all'ordine del giorno. Con la luna nel tuo settore sociale, bramerai il tempo con gli amici. Se speri di entrare in contatto con un Toro o un Acquario, prepara un piano B. Le cose potrebbero non andare come ti aspetti.

Amore / amicizia: ti piacciono le persone che vogliono seriamente investire in un futuro con te. La vita è troppo breve per giocare. Non puoi aiutare chi attiri, anche se chi gioca un ruolo nella tua vita dipende totalmente da te. Fai scelte in linea con i tuoi valori e desideri.

Carriera / Finanza: Venere in aspetto Saturno responsabile nella tua zona monetaria lo rende il momento perfetto per investire nella vita domestica e familiare. Ciò che acquisti potrebbe durare a lungo o aumentare di valore nel tempo. Se stai acquistando mobili o decorazioni, scegli un look classico o vai con oggetti d'antiquariato. Spendere i soldi extra per comprare cose ben fatte, anche se significa che alcuni acquisti dovranno aspettare. Apprezzerai possedere oggetti di qualità.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento di Mercurio / Giove potrebbe indurti a contare i tuoi polli prima che si schiudano. Non c'è niente di sbagliato nell'essere ottimisti, ma fai attenzione a non fare piani elaborati prima di essere sicuro di poterli realizzare. Vantarti di quello che farai è una cattiva idea. È un modo sicuro per sfidare te stesso prima ancora di iniziare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: solo un piccolo riconoscimento da una figura importante nella tua vita può darti la spinta emotiva di cui hai bisogno. È più probabile che un Toro ti sfidi o si opponga in modo inaspettato. Le loro mosse sorprendenti potrebbero essere una benedizione sotto mentite spoglie.

Amore / Amicizia: con Saturno nel segno, la tua atmosfera è un po 'più matura e degna di fiducia. Un cenno di Venere nella tua zona di comunicazione conferisce alle tue parole un'amorevole gravità di cui il tuo ascoltatore può fidarsi. Potrebbe essere un momento opportuno per far sedere qualcuno e dirgli come ti senti. Ti crederanno e ti prenderanno sul serio quando renderai chiare le tue intenzioni. Assicurati di essere pronto a sostenere le tue parole con l'azione.

Carriera / Finanza: non puoi fare a meno di essere ottimista sulla tua situazione finanziaria poiché Mercurio mentale si allinea con il prospero Giove nel tuo segno. Di conseguenza, potresti essere ispirato a vivere in gran parte. Non così in fretta, Acquario. In questa fase, il tuo entusiasmo potrebbe essere maggiore del tuo saldo in banca. Lascia che il pensiero positivo ti ispiri a fare mosse finanziarie intelligenti in modo da poter finalmente raggiungere il livello di abbondanza a cui aspiri.

Crescita personale / spiritualità: dovrai fare spazio affinché gli opposti coesistano nel tuo essere. Giove nel tuo segno porta ottimismo ed espansione, mentre Saturno denota cautela e contrazione. È una danza confusa, ma alla fine troverai il tuo ritmo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una piacevole distrazione e una fuga dalla solita routine è ciò di cui avrai bisogno mentre la luna attraversa la tua zona di avventura. Se non altro, sarai ispirato da nuove immagini e suoni. Uno Scorpione può trasformarti in qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: c'è molto di cui essere pessimisti in questi giorni, ma mentre il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si allinea con l'entusiasta Giove, un cauto ottimismo risplenderà. Le parole incoraggianti possono essere un tonico per un mondo tossico, quindi resta concentrato sul positivo. Le tue vibrazioni gentili e premurose attireranno le persone nella tua orbita. Quello che dici potrebbe avere un impatto su una persona nel modo giusto e aiutarla a navigare in un momento difficile.

Carriera / Finanza: la vita è dura e tutti possono usare un po 'di energia. Venere indulgente nella tua casa di denaro e beni in aspetto disciplinato Saturno può ispirare una cauta pazzia. Metti attentamente un limite alla spesa. Oppure comprerai solo qualcosa di cui hai veramente bisogno. Schizzare quando non puoi permetterti potrebbe essere il tuo modo per affermare che c'è prosperità nel tuo futuro e che ti impegni a livellare i tuoi profitti. Qualunque cosa serva per motivarti.

Crescita personale / spiritualità: una creatura mistica come te ha bisogno di una connessione con il divino come un pesce ha bisogno di acqua. Metafisica, spiritualità, natura e arte sono veicoli che possono aiutarti a entrare. Scegli la tua medicina.