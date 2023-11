Oroscopo di oggi 30 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 30 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Hai paura di non ottenere ciò che desideri da una relazione o hai paura che sarà così? Mentre Venere nella tua casa di partenariato è in contrasto con il fantasioso Nettuno, ti troverai faccia a faccia con le tue speranze e paure nascoste. L’insicurezza può essere innescata quando la Luna nel sensibile Cancro si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo segno. Tuttavia, è intelligente ricordare a te stesso che i sentimenti non sono fatti. È naturale che sorga la paura quando sviluppi forti sentimenti per qualcuno. Avvicinarsi significa abbassare la guardia.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sii nel momento con amore e amicizia. Mentre Venere è in contrasto con lo scoraggiamento di Nettuno, la disillusione può sorgere quando ti preoccupi di ciò che ti aspetta. Non esagerare, toro. Tutto ciò che fai, ogni singolo giorno, scrive la sceneggiatura del tuo futuro. Non è mai troppo tardi per cambiare la narrazione sul modo in cui tu e gli altri vi relazionate. Ama il punto in cui ti trovi nelle tue relazioni. Quando smetti di amarlo, inizia a fare le cose in modo diverso. Azioni diverse producono risultati diversi. D’altro canto, un progetto di lavoro che una volta ti appassionava potrebbe non entusiasmarti più. Non allarmarti quando i tuoi interessi cambiano. Appoggiati alla crescita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Essere innamorati può scatenare vulnerabilità poiché Venere nella tua casa del romanticismo si scontra con Nettuno confuso nel tuo settore pubblico, in particolare se credi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce o ha successo. Sicuramente non lascerai che questo ti impedisca di dare il massimo. Se sei single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di corteggiare una persona di tuo interesse. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l’amore. Certo, le cose potrebbero andare terribilmente storte e potresti rimanere deluso. Tuttavia, c'è anche la possibilità che le cose funzionino proprio come desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L’insoddisfazione può spingerti a sognare luoghi fantastici e sistemazioni di lusso mentre l’abbellitore Venere e il fantasioso Nettuno si allineano. Il desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è ora di abbellire il tuo spazio vitale. Non vorrai essere altro che casa quando i tuoi scavi ti offriranno il comfort, l'armonia e la bellezza che desideri. Poiché la Luna nel tuo segno si scontra con l’asse nodale, potresti sentirti un po’ perso e dubitare di te stesso. Contattare una persona rassicurante può essere utile. È probabile che riconoscano qualcosa della tua situazione che tu non riconosci. L’intuizione che forniscono può riaccendere la tua fiamma interiore.