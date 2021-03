Oroscopo di oggi 31 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 31 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 31 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nello Scorpione minaccioso e la tua enigmatica ottava casa intensificano le tue emozioni, rendendo difficile mantenere certe questioni in prospettiva. Un Pesci sensibile può riguardare la tua esperienza. Saranno il confidente perfetto.

Amore / amicizia: la maggior parte delle tue amicizie sono salde come una roccia, in gran parte grazie all'apertura mentale che porti alle tue relazioni. Con il sole nel tuo segno in aspetto fisso Saturno nella tua zona di amicizia, potresti vedere che il lavoro che hai dedicato a mantenere un'amicizia valeva lo sforzo. A volte ci vogliono anni per coltivare una connessione solida. Dare una pacca sulla spalla a te stesso e al tuo amico per aver resistito. Ci sono vantaggi nel mantenere il corso.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di tentare una mossa finanziaria insolita, devi essere pronto a prenderla fino in fondo. Con Mercurio in Pesci creativi in ​​contrasto con Urano irregolare, potresti avere dubbi sul fatto di fare qualcosa di non convenzionale. Ascolta la tua intuizione. Se ti sta dicendo che è la mossa sbagliata, probabilmente lo è. Tutti i segnali indicano che potrebbero esserci informazioni cruciali che ti mancano. Fai i tuoi compiti.

Crescita personale / spiritualità: può essere impossibile comunicare i tuoi sogni e le tue visioni agli altri mentre Mercurio si scontra con Giunone nella tua casa di coscienza superiore. Se non riesci a trovare le parole, potrebbe essere un segno che dovresti tenerle per te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: trarrai vantaggio dalla connessione con un compagno che può illuminare i tuoi punti ciechi. Ti sentirai rassicurato da una figura fidata (come un accorto Scorpione) che può indicare le potenziali insidie ​​sul tuo percorso e guidarti nella giusta direzione.

Amore / amicizia: buona fortuna cercando di spiegare il funzionamento interno della tua vita amorosa. Con Mercurio comunicativo che fa quadrare Giunone nella tua zona di intimità, può essere difficile convincere qualcuno (come un amico o il tuo interesse amoroso) a capire cosa sta succedendo. Questa interruzione della comunicazione può essere frustrante. Tutto quello che vuoi è che qualcuno convalidi la tua esperienza e confermi che non sei pazzo. Non sei loco, anche se, con Urano nella foto, sei più irregolare del solito.

Carriera / Finanza: anche nei tuoi tempi di inattività, lavori silenziosamente dietro le quinte per progredire nel raggiungimento di un obiettivo importante. Con l'intraprendente Ariete Sole nel tuo regno dietro le quinte che aspira all'ambizioso Saturno, fare un passo indietro e capire le cose in privato può fornire lo slancio necessario per fare un balzo in avanti quando è il momento giusto. Potrebbe sembrare che le cose si muovano lentamente, ma va bene. Onora il ritmo, riposati e preparati per ciò che accadrà nelle prossime settimane.

Crescita personale / spiritualità: pensa prima di parlare, toro. Se suona oltraggioso nella tua testa, probabilmente lo è. Non tutti possono sopportare le tue vibrazioni. Non lasciare che le tue parole creino un turbamento inutile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la determinata Luna dello Scorpione nella tua zona di produttività accende la tua motivazione per fare le cose. È probabile che tu abbia successo a condizione che non ti impegni a svolgere troppe attività. I consigli di un Pesci perspicace possono aiutarti a vedere le cose in modo più chiaro.

Amore / Amicizia: la comunicazione incontra un intoppo poiché l'espressivo Mercurio piazza devota Giunone nel tuo settore di partnership. Più parli, più confusa diventa la conversazione. Potrebbe non essere il momento migliore per discutere tutte le tue preoccupazioni relazionali in una volta. Concentrati sul problema principale e fai sapere al tuo partner come ti senti. Proprio come te, sono solo umani. Quindi, è intelligente tenere sotto controllo le tue aspettative ed essere realistici su ciò che possono fare.

Carriera / Finanza: l'intraprendente Ariete Sole nella tua zona di lavoro di squadra allineandosi con il maestro Saturno suggerisce che potrebbe essere necessario un villaggio per far decollare un progetto scoraggiante. Più sei pratico sul ponte, più ti sentirai sicuro quando ti diramerai in una direzione scoraggiante. Il tuo compito potrebbe richiedere di rafforzare le tue conoscenze e abilità. Fare ricerche con un compagno di studio può aiutarti a rimanere in pista. Accomodati, Gemelli. Questo potrebbe essere un lungo viaggio.

Crescita personale / spiritualità: Oh, i pensieri folli che avrai quando Mercurio e l'eccentrico Urano si scontreranno. È un buon momento per ricordare che sei il padrone della tua mente e non devi credere a tutto ciò che pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: convincere un amico o il tuo interesse amoroso ad andare d'accordo con i tuoi piani potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se sono un Toro o un Acquario. Quei segni insisteranno nel fare le cose a modo loro. Godersi la propria compagnia potrebbe essere una deliziosa alternativa.

Amore / Amicizia: Venere che si allinea con Saturno responsabile nella tua casa di risorse condivise segnala che potresti essere incaricato di prendere un'importante decisione finanziaria che influenzerà te e il tuo partner. Anche se di solito non sei bravo con i soldi, sei incline a fare scelte sensate. Se sei single, i fannulloni non devono candidarsi. Status e ricchezza potrebbero essere ciò che stai cercando in un partner. Anche se non sei alla ricerca di soldi, solo un adulto maturo e laborioso lo farà.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio che aspira a Giove di buon auspicio, pianificherai con cautela la tua strada verso la prosperità. Potresti incappare in informazioni che potrebbero darti un vantaggio su una preoccupazione finanziaria. Potrebbe comportare tasse, debiti, prestiti o finanziamenti da una fonte esterna. È tutt'altro che un affare fatto. Tuttavia, ciò che impari può darti il ​​diritto di essere cautamente ottimista riguardo alla tua situazione. Preparati a fare i compiti e scopri di cosa si tratta.

Crescita personale / spiritualità: le vibrazioni mistiche abbondano. La tecnologia rituale o una pratica spirituale sono solo alcuni dei modi per entrare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione che attraversa il tuo regno domestico, il tempo trascorso a nidificare e riposare riempirà il tuo serbatoio emotivo. Le conversazioni con le tue persone preferite (come un Pesci espressivo) possono essere incredibilmente gratificanti. Rallenta e trova il tempo per recuperare.

Amore / Amicizia: il tuo legame con il tuo interesse amoroso diventa più forte quando sperimentate nuove cose insieme. Con l'avventuroso Sole dell'Ariete nella tua zona di esplorazione in aspetto fisso Saturno, impegnarti in un'esperienza o un obiettivo condiviso può ampliare i tuoi orizzonti. È un ottimo momento per pianificare una vacanza, iscriversi a un seminario interessante o fare qualcosa insieme che voi due non avete mai fatto prima. Se sei single, qualcuno più grande o più esperto e maturo potrebbe attirare la tua attenzione. Scopri di cosa si tratta.

Carriera / Finanza: con Mercurio loquace in contrasto con il jolly Urano nel tuo settore professionale, è intelligente non credere a tutto ciò che pensi o senti. Allo stesso modo, non dovresti esprimere ogni pensiero folle che ti viene in mente. Soprattutto quando sei in compagnia di una persona che speri di impressionare. Lascia che gli altri parlino e misura la temperatura della stanza prima di condividere le tue opinioni. Non è il momento di abbandonare il messaggio. Attieniti al copione.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona dai molti interessi. Di conseguenza, potresti avere difficoltà a dedicarti a un hobby, un progetto creativo o un'attività ricreativa. Non complicare le cose. Segui il tuo cuore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua impegnata costruzione della terza casa, potrebbe essere in serbo una giornata frenetica. Fai attenzione a non aggiungere altri compiti al tuo piatto. C'è solo così tanto che puoi fare. Se ti senti sopraffatto, chiedi a un utile Pesci di darti una mano.

Amore / amicizia: buona fortuna per far conoscere il tuo punto di vista al tuo partner o a un membro della famiglia. Una conversazione potrebbe andare di traverso quando Mercurio e Giove chiacchierone si scontrano. Virare su strane tangenti o cercare di affrontare troppi problemi contemporaneamente può creare confusione. Identifica ciò che è cruciale e attieniti al punto. Allo stesso modo, potresti trovare difficile capire da dove viene qualcuno. Se non riesci a capirlo, lascialo stare per ora.

Carriera / Finanza: fidati della profonda conoscenza che possiedi e lascia che sia il modo in cui affronti un compito arduo. Con l'intraprendente Sole dell'Ariete in aspetto disciplinato Saturno nella tua casa di lavoro, sei destinato a trovare un modo ingegnoso per fare le cose. Avrai ancora bisogno di rimboccarti le maniche e sporcarti le mani. La buona notizia è che possiedi la pazienza e la perseveranza necessarie per portare a termine il lavoro fino alla fine.

Crescita personale / spiritualità: le convinzioni sono così soggettive che può essere difficile condividerle con gli altri. Soprattutto quando il tuo è un po 'fuori dagli schemi. Solo una persona sulla tua lunghezza d'onda spirituale lo capirà.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa dei guadagni, sei attento alla sicurezza finanziaria ed emotiva. Non lasciare che la tua sete ti spinga a correre un rischio considerevole. Gioca sul sicuro con amore e denaro, specialmente quando hai a che fare con un Acquario.

Amore / amicizia: in questi giorni ti avvicini al romanticismo come se fosse un lavoro da fare. Non è una brutta cosa se porta la tua vita amorosa in pista. Con l'energico Sole dell'Ariete e il disciplinato Saturno che energizzano le tue zone d'amore, hai tutto il supporto planetario di cui hai bisogno per stabilizzare una connessione significativa. Tuttavia, non dovresti trasformare l'amore in un lavoro di routine. Divertiti con il tuo partner. Se sei single, non accontentarti di meno. Persevera nella tua ricerca finché non trovi qualcuno che spunta tutte le tue caselle.

Carriera / Finanza: le questioni lavorative possono creare un po 'di confusione quando Mercurio e Giove si scontrano. Un'attività di routine può diventare eccessivamente complicata quando si tenta di eseguire un piano elaborato. Non pagherai sposarti con le tue idee. Mantieni una mente aperta e sii disposto ad accettare il feedback dei colleghi. Quando ci sono molte parti mobili di cui tenere traccia, avrai bisogno di tutto l'aiuto che puoi ottenere.

Crescita personale / spiritualità: l'improvvisa rivelazione di informazioni segrete potrebbe creare un turbamento quando Mercurio e Urano si scontrano. Non essere la persona che rivela un segreto. Se senti qualcosa che dovrebbe essere confidenziale, tienilo per te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le tue emozioni guidano ciò che dici e fai quando la luna attraversa il tuo segno. Temprare i tuoi impulsi con saggezza e premura è una buona idea. Altrimenti, i tuoi rapporti con un Acquario potrebbero essere sproporzionati. È tutta una questione di prospettiva.

Amore / amicizia: indossa vestiti che non ti dispiacerà sporcarti. Il Sole dell'Ariete che aspira al duro lavoro di Saturno nel tuo regno domestico suggerisce che c'è un lavoro importante da fare. Potrebbe esserci una riparazione o un grande progetto in cima alla tua lista di cose da fare. È meglio affrontarlo subito piuttosto che rimandarlo. In alternativa, potresti dover dedicare del tempo a una relazione familiare. Un piccolo sforzo può fare molto per stabilizzare la tua connessione.

Carriera / Finanza: acquistare le cose di cui hai bisogno sembra sensato. Anche se Mercurio è in quadratura con Giunone nel tuo settore finanziario, potresti essere confuso su ciò che si adatta al conto. Potresti spendere per cose frivole, soprattutto quando trovi difficile restringere le tue opzioni. Coprire tutte le basi potrebbe essere il tuo modo per impressionare il tuo partner o la tua famiglia con la tua abilità di spesa. Punta a fare di più con meno.

Crescita personale / spiritualità: il tuo senso dell'umorismo potrebbe essere un po 'esagerato quando Mercurio e l'atleta shock Urano si scontrano. Ascolta la vocina che ti dice di non dire qualcosa di inappropriato o controverso. In caso di dubbio, chiudi le labbra.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: avere tempo per te stesso è essenziale per il tuo benessere emotivo. Con la luna che attraversa la tua casa dell'esilio, vorrai rilassarti in un luogo che offre un rifugio dalle preoccupazioni del mondo. Essere in compagnia di un Pesci freddo può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: con la devota Giunone nel tuo segno, sei il partner perfetto. Anche se un quadrato per chiacchierare Mercurio suggerisce che dovresti stare attento a non venderti troppo. Se lo fai, creerai aspettative sovradimensionate. Presto potresti scoprire che non sei né disposto né in grado di mantenere ciò che hai promesso. Forse è intelligente adottare un approccio più modesto? Lascia che le tue azioni, non le tue parole, dimostrino che sei una persona che merita di essere presa sul serio.

Carriera / Finanza: sarai un mago nei compiti mentali e negli incarichi relativi alla comunicazione poiché il Sole in Ariete nella tua zona di creatività ha disciplinato Saturno. L'entusiasmo temperato dalla diligenza può aiutarti a mantenere la rotta con attività che richiedono un'intensa concentrazione. È un momento eccellente per progetti che possono trarre vantaggio dalla ricerca e dalla pianificazione strategica. Sono favorite anche le attività che implicano la scrittura, l'insegnamento e la condivisione di informazioni. Le tue parole risuoneranno con la voce dell'autorità.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno a cui sei vicino potrebbe rivelare informazioni sorprendenti. Cerca di non sembrare troppo scioccato. Potrebbe essere meglio elaborare i tuoi pensieri su questo in privato piuttosto che rispondere subito.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua zona della comunità, vorrai far parte della tua tribù. Non importa se ti riunisci di persona o ti connetti tramite chat video. Una lunga conversazione con un Pesci empatico può essere incredibilmente rassicurante.

Amore / amicizia: fai attenzione alle promesse che fai. Sotto uno spigoloso allineamento Mercurio / Giunone, potresti pentirti di esserti offerto di venire in soccorso di una persona. Interpretare il salvatore può essere un lavoro ingrato. Se ci sei dentro per ricompense o contraccambio, potresti essere sfortunato. Sii onesto e realistico riguardo a ciò che sei disposto o in grado di offrire. Dire di no potrebbe essere la cosa giusta da fare.

Carriera / Finanza: ora sei tutto incentrato sulla casa e sulla famiglia, quindi ti consigliamo di prendere misure per rendere la tua vita personale più sicura. Il Sole in Ariete nel tuo regno domestico che aspira a Saturno saldo nella tua zona monetaria lo rende un momento eccellente per investire in piani a lungo termine. Anche se i tuoi sogni sembrano fuori portata, dovresti considerare che il futuro che desideri inizia con i piani che fai oggi. Questa formazione planetaria suggerisce che lenta e costante vince la gara. Il tempo è dalla tua parte.

Crescita personale / spiritualità: non devi credere a ogni cosa folle che pensi né condividere ogni nozione assurda che ti passa per la mente. Avere la pace della mente richiede di esercitare discernimento con ciò che pensi e dici.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non c'è vergogna nel tuo gioco per la brama di convalida. Con la luna in cima al tuo grafico, vorrai che qualcuno riconosca quello che puoi fare. I Pesci potrebbero rivelarsi i tuoi più grandi ammiratori. Credono in te e possono supportare le tue idee.

Amore / amicizia: in questi giorni, sei il bambino simbolo dell'autodisciplina. Nessuno fa l'adulto meglio di te. Con il diretto Sole dell'Ariete nella tua zona di comunicazione che aspira a Saturno nel tuo segno, la tua guida e saggezza mature possono essere incredibilmente rassicuranti. Le persone prenderanno a cuore quello che dici perché sei una persona che tiene le loro parole. Anche senza parole, il tuo comportamento costituisce il tipo di esempio che alcune persone saranno ispirate a seguire.

Carriera / Finanza: con la quadratura strategica di Mercurio dedicata a Giove nel tuo settore sociale, potresti passare ore a cercare di capire come finanziare un piano per fare qualcosa di eccitante con i tuoi amici. Hai bisogno di tutto il divertimento che puoi ottenere, quindi non ti dispiacerà fare uno sforzo. È una buona idea mantenerla semplice. Uno schema elaborato con troppe variabili potrebbe rivelarsi un disastro. Potrebbe anche essere costoso da realizzare.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi piani che coinvolgono una questione domestica o familiare possono sembrare noiosi e privi di ispirazione quando Mercurio mentale e Urano innovativo si scontrano. Puoi inventare qualcosa di più eccitante. Concediti un momento per risolverlo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 31 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una piacevole distrazione e una fuga dalla solita routine è ciò di cui avrai bisogno mentre la luna attraversa la tua zona di avventura. Se non altro, sarai ispirato da nuove immagini e suoni. Uno Scorpione può trasformarti in qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: c'è molto di cui essere pessimisti in questi giorni, ma mentre il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si allinea con l'entusiasta Giove, un cauto ottimismo risplenderà. Le parole incoraggianti possono essere un tonico per un mondo tossico, quindi resta concentrato sul positivo. Le tue vibrazioni gentili e premurose attireranno le persone nella tua orbita. Quello che dici potrebbe avere un impatto su una persona nel modo giusto e aiutarla a navigare in un momento difficile.

Carriera / Finanza: la vita è dura e tutti possono usare un po 'di energia. Venere indulgente nella tua casa di denaro e beni in aspetto disciplinato Saturno può ispirare una cauta pazzia. Metti attentamente un limite alla spesa. Oppure comprerai solo qualcosa di cui hai veramente bisogno. Schizzare quando non puoi permetterti potrebbe essere il tuo modo per affermare che c'è prosperità nel tuo futuro e che ti impegni a livellare i tuoi profitti. Qualunque cosa serva per motivarti.

Crescita personale / spiritualità: una creatura mistica come te ha bisogno di una connessione con il divino come un pesce ha bisogno di acqua. Metafisica, spiritualità, natura e arte sono veicoli che possono aiutarti a entrare. Scegli la tua medicina.