Oroscopo di oggi 4 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 4 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 4 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

I cinque mesi di Nettuno retrogrado in Pesci e la tua dodicesima casa esoterica sono in corso. Nettuno governa la creatività, la fantasia, l'illusione, l'immaginazione, la compassione e il misticismo. Il regno oscuro e misterioso della dodicesima casa è dove trova la sua casa. Questo è il momento perfetto per approfondire le attività creative e mistiche. È un momento di revisione e perfezionamento delle tue abilità esistenti piuttosto che di ramificazione. Scoprirai che c'è molto da disfare. Curare le ferite emotive non guarite potrebbe essere all'ordine del giorno. A volte, può essere un compito arduo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

I cinque mesi di Nettuno retrogrado in Pesci e la tua undicesima casa comune sono in corso. Fino al 7 dicembre, sei invitato a coltivare connessioni più significative con gli amici. Potresti scoprire che alcuni individui non sono chi credi che siano. Potrebbero essere inaffidabili o potrebbero travisare se stessi in qualche modo. Andando avanti, dovrai rivalutare se dovresti continuare a investire in quelle relazioni. È un momento eccellente per impegnarti più profondamente in un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Le amicizie e le associazioni di gruppo plasmeranno il tuo futuro per gli anni a venire, quindi scegli i tuoi compagni con cura. Il tuo sensitivo di riferimento può aiutarti a decidere chi tenere nel Team Toro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

I cinque mesi retrogradi di Nettuno in Pesci e la tua ambiziosa decima casa sono in corso. Fino al 7 dicembre, potresti mettere in discussione il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette come speri di essere percepito. Alcuni Gemelli potrebbero diventare ossessionati dalla creazione dell'immagine perfetta. Solo tu e coloro che ti conoscono meglio saprete cosa è reale e cosa è una performance attentamente elaborata. La cosa più importante è che tu non confonda le due cose e inizi a credere alla tua stessa pubblicità. L'immagine è importante, ma non lasciare che la sostanza passi in secondo piano rispetto allo stile. Trarrai beneficio dal mostrare la tua integrità e dimostrare di cosa sei capace. La pubblicità ti porterà solo fino a un certo punto. Lascia che i tuoi successi parlino da soli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

I cinque mesi retrogradi di Nettuno in Pesci e la tua nona casa espansiva sono in corso. Fino al 7 dicembre, sei incoraggiato a immergerti più a fondo in attività che ampliano i tuoi orizzonti. Questa vibrazione non riguarda l'acquisizione di maggiori informazioni o il fare cose più grandi e migliori. È una chiamata a disfare completamente le tue conoscenze ed esperienze e ad andare più a fondo. Alcuni Cancro potrebbero disillusi dalla religione, dal governo o dal mondo accademico e mettere in dubbio la loro rilevanza. Potresti anche mettere in dubbio il tuo rapporto con un insegnante o un mentore. È intelligente fare domande quando non ti senti sicuro. Non tutto dovrebbe essere preso per oro colato.