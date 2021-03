Oroscopo di oggi 4 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 4 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 4 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: a mezzogiorno, mentre la luna è vuota ovviamente, le tue emozioni potrebbero scatenarsi. Non analizzare troppo le situazioni e non leggere troppo nelle cose, specialmente quando hai a che fare con uno Scorpione. Potrebbe distrarti da attività che richiedono la tua completa attenzione.

Amore / Amicizia: la buona fortuna potrebbe venire dalla tua strada tramite un amico mentre Mercurio ben informato incontra Giove di buon auspicio nell'Acquario orientato alla comunità e nel tuo settore sociale. Potrebbero trasformarti in una nuova opportunità o, forse, presentarti una persona intrigante che vorresti conoscere meglio. La conversazione sarà vivace. Sii un ascoltatore tanto bravo quanto un oratore. Qualcuno potrebbe far cadere parole di saggezza che sono esattamente ciò che devi sentire.

Carriera / Finanza: può essere difficile rimanere concentrati poiché il confuso Sole dei Pesci si oppone a Vesta dedicata nella tua casa di lavoro. Potrebbe creare problemi con un collega che si aspetta che tu sia in gamba. Dovrai lavorare sodo per rimanere al passo con le cose e soddisfare le aspettative. Lavorare da soli o in un luogo appartato potrebbe sembrare l'ideale. Tuttavia, questo potrebbe renderti più incline alla distrazione. Fai del tuo meglio per prestare attenzione.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la paranoia crei problemi inutili. Con Venere in contrasto con Eris scontenta nel tuo segno, potresti essere desideroso di trovare qualcosa che non va. Reindirizza la tua attenzione su qualcosa che ti fa sentire bene.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: a mezzogiorno, mentre la luna è vuota ovviamente, può essere difficile capire alcuni individui e interpretare i loro bisogni. Non preoccuparti se non puoi accogliere qualcuno (uno Scorpione) nel modo in cui desidera. Accontentati di fare quello che puoi.

Amore / amicizia: stanno succedendo molte cose nella tua cerchia sociale. Con il fantasioso sole in Pesci nella tua casa di amicizia, c'è sempre una divertente distrazione. Un'opposizione a Vesta nella tua zona romantica suggerisce che rivolgere la tua attenzione ai tuoi amici potrebbe lasciare il tuo interesse amoroso trascurato. Se sei stato iper-concentrato sulla tua vita amorosa, potresti probabilmente fare una pausa. L'assenza rende il cuore più affettuoso.

Carriera / Finanza: non c'è momento migliore per far parlare di sé chi sei e cosa hai da offrire. Il Mercurio ben informato che si allinea con l'ampio Giove nella tua zona di carriera fornisce la spinta planetaria che può aiutarti a spargere la voce in lungo e in largo. Con un piccolo sforzo diretto verso i canali appropriati, puoi attirare molta attenzione. I social media sono tuoi amici. Sono favorite le attività che coinvolgono la scrittura, la pubblicazione, il marketing, l'istruzione e le relazioni internazionali. È un tipo di atmosfera globale.

Crescita personale / spiritualità: le parole di un saggio insegnante, mentore o guida spirituale possono avere un impatto duraturo. Potrebbe cambiare il modo in cui vedi una relazione importante. Quindi, dovresti scegliere i tuoi consulenti con cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la Luna in Scorpione è vuota ovviamente, ciò che può andare storto andrà storto con le attività lavorative e le faccende di routine. Non vale la pena passare ore a cercare di correggere un piccolo inconveniente. Più tardi, puoi chiedere aiuto a un sagittario intelligente.

Amore / amicizia: con Vesta dedicata nel tuo regno domestico, sei profondamente immerso nelle faccende domestiche e familiari. Un'opposizione del Sole in Pesci suggerisce che potrebbe distrarti dal prestare attenzione a preoccupazioni più urgenti. Prendersi una pausa da qualunque cosa tu abbia a che fare può essere utile. Le cose non andranno in pezzi se i tuoi cari hanno bisogno di trascorrere alcuni momenti a prendersi cura di se stessi. Non sentirti in colpa per aver tirato indietro.

Carriera / Finanza: concentrati su progetti che possono trarre vantaggio dalla pubblicità. Il Mercurio comunicativo che si allinea con l'ampio Giove può aiutarti a diffondere la parola in grande stile. Potresti essere in grado di consegnare con successo un progetto a un pubblico più ampio di quello che sei stato in grado di raggiungere prima. Fai solo attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire. Le attività che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, i social media, le relazioni internazionali e le pubbliche relazioni potrebbero ottenere un notevole impulso da questa atmosfera fortunata.

Crescita personale / spiritualità: con l'ossessiva Luna dello Scorpione quadrata con l'asteroide Pallade, potresti farti impazzire cercando di risolvere un problema o capire qualcosa. Sei troppo vicino al problema per essere obiettivo. Lascia stare per ora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è vuota ovviamente, esprimersi può essere complicato. Potresti sentire che qualcuno (un Gemelli, forse) metterà in discussione il tuo diritto di sentire come ti senti. Sii giudizioso riguardo a chi ti apri. Solo i confidenti fidati lo faranno.

Amore / Amicizia: qualcuno potrebbe promettere la luna e le stelle mentre Mercurio loquace incontra l'entusiasta Giove. I segreti potrebbero essere rivelati e potrebbero essere fatti grandi progetti per il futuro, ma riesci a credere al clamore? Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Anche se è improbabile che qualcuno voglia ingannarti. In questa atmosfera ottimistica, si può facilmente rimanere coinvolti nel momento. Prendilo con un pizzico di sale.

Carriera / Finanza: c'è spazio al tavolo per le idee di tutti? Con Venere nella tua visionaria nona casa che si scontra con Eris scontenta nella tua zona di carriera, potresti sentirti geloso di qualcuno che è sempre sotto i riflettori. Ti hanno rubato il tuono? O non hai fatto lo sforzo adeguato per promuovere le tue idee? È qualcosa che dovresti considerare prima di fare tante storie. Guarda e ascolta. La performance di questa persona potrebbe fornire suggerimenti utili su come portare a termine le cose.

Crescita personale / spiritualità: è facile essere spirituali quando tutto è fantastico. È quando stai attraversando un momento difficile che la tua fede viene messa alla prova. Quando incontri un momento difficile, metti in pratica le tue convinzioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione nel tuo regno domestico per tutto il giorno, desidererai ardentemente il comfort che solo la tua casa e la compagnia dei tuoi cari possono offrire. Un Acquario potrebbe spingerti a pensare troppo alle cose, aumentando il tuo stress. Quindi, è meglio evitare.

Amore / amicizia: oggi, Marte intraprendente entra negli amichevoli Gemelli e nella tua zona della comunità. Fino al 23 aprile sarai super assertivo quando si tratta di stabilire le connessioni sociali che desideri e di essere coinvolto con gruppi che rappresentano i tuoi interessi. Fai attenzione a non essere troppo aggressivo nella tua ricerca né a comportarti in modi che invitano al confronto. Anche se le tue intenzioni sono buone, puoi essere invadente e venire troppo forte. Il tuo obiettivo è fare amicizia, non nemici.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto insolito potrebbe attirare l'attenzione. Con Venere in aspetto innovatore Urano nella tua casa di carriera, sei pronto per essere un influencer e un campione per il cambiamento. Alcune delle tue idee potrebbero anticipare i tempi. Tuttavia, il tuo entusiasmo stimolerà le persone e genererà interesse per le tue idee creative. Una persona lungimirante potrebbe essere desiderosa di sostenere il tuo successo. Tieni gli occhi aperti per un alleato influente.

Crescita personale / spiritualità: sarai attratto da persone che condividono le tue convinzioni. Anche se sei dalla stessa parte, le tue discussioni potrebbero diventare un po 'accese. Concentrati su dove i tuoi interessi si sovrappongono piuttosto che attirare l'attenzione sulle tue differenze.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è vuota ovviamente, non dovresti preoccuparti di cercare di spiegarti. Certi individui (come uno Scorpione) non capiranno da dove vieni anche se credi che le tue parole siano cristalline.

Amore / amicizia: la gelosia, il rifiuto e l'ossessione possono contaminare una storia d'amore mentre Venere nella tua casa di coppia si scontra con Eris scontenta nella tua zona di intimità. Essere negato l'amore e la connessione fisica che brami può essere straziante. Cerca di mantenere le cose in prospettiva. Non lasciare che il desiderio tiri fuori il peggio di te. Ciò che è destinato a te sarà tuo. Una lettura con un sensitivo di fiducia può rivelare se la persona in questione vale tanta angoscia.

Carriera / Finanza: Mercurio ben informato che si fonde con l'ampio Giove nella tua casa di lavoro lo rende un giorno eccellente per ampliare le tue capacità. I suggerimenti che ricevi da un collaboratore disponibile potrebbero aiutarti a migliorare le tue prestazioni lavorative. È anche un momento opportuno per condividere ciò che hai imparato. Se stai facendo un colloquio per una nuova posizione, potresti essere fortunato. Il tuo entusiasmo e la tua ampiezza di conoscenza potrebbero renderti il ​​candidato ideale. Fai solo attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire.

Crescita personale / spiritualità: quando si tratta di autoanalisi, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Qualcuno vicino a te può offrire una prospettiva illuminante, anche se potresti sentirti sfidato da ciò che dice.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è vuota ovviamente, è meglio evitare le questioni finanziarie. Potresti improvvisamente sentire che la situazione è un po 'rischiosa. Se si tratta di uno Scorpione, potresti sentirti confuso riguardo alle loro motivazioni. Probabilmente sono confusi come te.

Amore / Amicizia: se stai cercando l'amore, trova un modo per socializzare in sicurezza o aggiorna il tuo profilo di appuntamenti e inizia a scorrere. Con un fortunato collegamento Mercurio / Giove in gioco, potresti entrare in contatto con qualcuno che soddisfa tutte le tue esigenze. È il tipo di incontro delle menti che ti entusiasma per le possibilità. Se sei accoppiato, tu e il tuo partner potete crescere insieme quando sperimentate qualcosa di nuovo. Perché non iscriverti a un seminario online o pianificare la tua prossima grande vacanza?

Carriera / Finanza: Con il sole in Pesci nella tua zona di lavoro che si oppone a Vesta nella tua dodicesima casa nascosta, potresti essere accusato di aver fatto il check-out. Quando c'è del lavoro da fare, non puoi ritirarti dall'azione. Forse trovi più facile fare le cose in solitudine? O forse preferisci lavorare in silenzio dietro le quinte? Striscia fuori dal tuo nascondiglio e fai la tua comparsa in modo che le persone sappiano che sei ancora al lavoro.

Crescita personale / spiritualità: stai alla ricerca di un nuovo hobby, gioco, sport o argomento di interesse che ti piace. Porterai un enorme entusiasmo nell'apprendere qualcosa di nuovo. Un'attività divertente merita uno sguardo più approfondito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è ovviamente vuota nel tuo segno, potresti sentirti fuori sincrono con ciò che sta accadendo intorno a te. Potrebbe essere una buona idea evitare qualcuno (un Acquario, forse) che si aspetta che tu agisca insieme. Ognuno ha i suoi giorni liberi.

Amore / Amicizia: Mercurio strategico che incontra l'ampio Giove nel tuo regno domestico lo rende un giorno eccellente per fare grandi progetti di casa o famiglia. Discutine con i membri della famiglia o con coloro che condividono il tuo spazio vitale. Il tuo entusiasmo può entusiasmare tutti per quello che hai in mente. Potrebbe comportare un trasloco, un programma di ristrutturazione o apportare modifiche sostanziali alle tue disposizioni di vita. Sii realistico riguardo a ciò che è fattibile. La gente rimarrà delusa se non riesci a portare a termine.

Carriera / Finanza: uno scontro di personalità con un collega potrebbe creare tensione quando Venere si scontra con Eris discordante nella tua zona di lavoro. Non devi piacerti tutti quelli con cui lavori. Essere un professionista significa non permettere alle proprie differenze personali di interferire con il compito da svolgere. Se qualcuno sembra avere un problema con te, non prendere l'esca. Essere coinvolti nei drammi sul posto di lavoro è una distrazione di cui non hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ami i tuoi amici, ma a volte hai bisogno di una pausa da loro. Non sentirti in colpa per aver fatto le tue cose. Trascorrere del tempo in un hobby o in un'attività da solista preferita sarà gratificante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non sarai dell'umore giusto per imbrogli emotivi. Con la Luna in Scorpione nella tua dodicesima casa solitaria, tutto ciò che vuoi veramente fare è rilassarti. È una buona idea evitare un Acquario mentale. Una conversazione apparentemente semplice con loro potrebbe stressarti.

Amore / Amicizia: oggi Marte entra nei Gemelli socievoli e nella tua zona di collaborazione. Fino al 23 aprile sarai super motivato quando si tratta di perseguire importanti relazioni sentimentali o professionali. Sarai anche entusiasta della collaborazione per raggiungere un obiettivo condiviso. In amore e negli affari, la collaborazione non sarà sempre facile perché sarai deciso a far valere la tua agenda personale. Tieni sotto controllo il tuo ego, Sagittario. Puoi ottenere molto di più quando lavori con il tuo partner piuttosto che lavorare contro di lui.

Carriera / Finanza: il tuo gusto eclettico potrebbe ispirare interessanti scelte di arredamento per la casa poiché Venere nel tuo regno domestico si allinea con Urano. Non tutti capiranno quello che ti piace. Anche se, nei mesi a venire, potrebbero rivolgersi a te per consigli sulla decorazione. È un ottimo momento per aggiungere tocchi moderni. Potresti voler aggiornare l'elettronica o investire in fantastici gadget. Qualunque cosa compri vale i soldi se ti porta gioia.

Crescita personale / spiritualità: occuparsi delle faccende domestiche e familiari è simile a una pratica spirituale, soprattutto quando ciò che fai crea bellezza e conforto. L'amore che dai non solo nutre gli altri, ma nutre anche il tuo spirito.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la Luna dello Scorpione guidata è vuota ovviamente, dovresti fare una pausa per fare piani per il futuro. Potresti essere confuso su ciò che puoi fare. Non lasciare che un Acquario ti faccia esplodere il fumo sulla gonna per una potenziale opportunità.

Amore / amicizia: nonostante i tuoi migliori sforzi per essere dolce, le tue parole potrebbero lasciare qualcuno a chiedersi se hai un osso da scegliere. Con Venere nella tua zona di comunicazione in collisione con Eris scontenta, troverai difficile nascondere l'irritazione. Prima di sfogare la tua lamentela, controlla se l'altra persona è veramente colpevole. Un esame più attento potrebbe rivelare che si tratta di un problema personale e qualcosa che dovresti risolvere da solo.

Carriera / Finanza: un incontro di buon auspicio con Mercurio / Giove nella tua casa dei guadagni potrebbe farti ridere fino in banca. Ciò a condizione che tu faccia scelte sensate in base a una mancia calda che ricevi. Non è il momento di diventare avidi. Le cose possono andare molto storte se sopravvaluti ciò che sei in grado di ottenere. Se non sei sicuro di quali mosse fare, gestiscilo da una persona esperta di soldi. Guardarsi intorno prima di fare un grosso acquisto. Potresti ottenere l'affare giusto.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti come se fossi sul posto caldo quando discuti delle tue convinzioni. Anche se è imbarazzante, una conversazione può aiutarti a disfare i tuoi pensieri e acquisire chiarezza su un argomento spirituale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è vuota ovviamente, è intelligente volare sotto il radar. Nessuno ha bisogno di assistere alle piccole disavventure che fai. Un individuo di alto profilo (forse uno Scorpione) potrebbe essere pronto a chiamarti. Evita la linea di fuoco.

Amore / amicizia: non c'è niente di sbagliato nell'autopromozione. Con l'espressivo Mercurio e l'entusiasta Giove che si fondono nel tuo segno, le tue parole potrebbero catturare l'attenzione di qualcuno. Cogli l'occasione di informare un potenziale partner di tutti i motivi per cui dovrebbe provarti. Chi non risica non rosica. Se accoppiato, coltivare un atteggiamento più ottimista può migliorare significativamente i rapporti con il tuo partner. Il pessimismo è così superato. Parla di cose che stimoleranno il tuo interesse amoroso per la tua relazione.

Carriera / Finanza: con la Venere indulgente nella tua casa di denaro e beni che si scontra con Eris scontenta, potresti sentire di avere il diritto di fare un acquisto importante. Potrebbe essere il tuo modo per compensare l'impossibilità di acquisire ciò che desideravi in ​​passato. Stai attento, Acquario. Una festa del peccato potrebbe costarti. La domanda non è se meriti qualcosa di stravagante, ma se te lo puoi permettere o meno.

Crescita personale / spiritualità: il compromesso non è facile. Tuttavia, è essenziale andare d'accordo. Considera i vantaggi di trovare un terreno comune piuttosto che concentrarti su ciò che rischi di perdere cedendo. Questo semplice cambio di prospettiva può essere rinfrescante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: a mezzogiorno, quando la luna è vuota ovviamente, è un'idea intelligente attenersi alla sceneggiatura. Se provi a diramarti in una nuova direzione, potresti ritrovarti fuori rotta. Non prendere la direzione da uno Scorpione. Sono persi quanto te.

Amore / amicizia: con Vesta dedicata nella tua zona di collaborazione, dai il massimo alle relazioni. Potresti improvvisamente trovarlo drenante mentre Vesta si oppone al sole nel tuo segno. Che tu sia in coppia o in cerca di amore, potresti trarre vantaggio dal fare un passo indietro. Un po 'di tempo da solo può mettere le cose nella giusta prospettiva.

Carriera / Finanza: sei una persona fantastica e meriti di avere cose belle. Con Venere viziata nel tuo segno che sembra Eris scontenta nella tua seconda casa materialistica, questa potrebbe essere la tua giustificazione per spendere troppo. Fai attenzione a non legare la tua autostima ai beni di lusso o alla quantità di denaro che hai nel tuo conto bancario. Il tuo vero valore non può mai essere misurato in dollari e centesimi. Il tuo buon carattere è la tua vera risorsa.

Crescita personale / spiritualità: preghiere e mantra possono essere incredibilmente potenti con un buon allineamento Mercurio / Giove in gioco. Con questo allineamento nella tua dodicesima casa nascosta, è un buon giorno per inviare vibrazioni positive per le persone nella società che rimangono invisibili e inascoltate. Ciò che va, torna. Le benedizioni che invii avvantaggiano gli altri oltre che te stesso.