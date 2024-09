Oroscopo di oggi 4 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 4 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 4 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con il tuo sovrano, Marte, in contrasto con l'opprimente Plutone, sapere quando chiudere la bocca è fondamentale. Potrebbe non essere intelligente sfidare una figura autoritaria. Allo stesso tempo, potrebbe essere la tua ultima possibilità di esprimere i tuoi pensieri. Sii diplomatico. L'ingresso di Marte nel Cancro e nel tuo regno domestico aumenterà l'attività sul fronte interno. Questa zona di riposo non è il posto più comodo per l'energico Marte. Tuttavia, può essere utile per affrontare riparazioni e compiti fisicamente impegnativi. La tua motivazione sarà alta fino al 3 novembre. Questa energia ardente può mettere alla prova gli animi, quindi potrebbero esserci uno o due scontri. Fai il possibile per allentare la tensione tra familiari o coinquilini.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con Marte aggressivo nella tua casa dei beni in contrasto con il controllo di Plutone, potresti confrontarti con quanta forza puoi esercitare su una questione che coinvolge denaro o beni. Non lasciare che l'impazienza ti porti a gestire le cose nel modo sbagliato. L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua zona di comunicazione segnala che non sarai timido nell'esprimere la tua opinione. Fino al 3 novembre, uno stile di conversazione infuocato può renderti troppo caldo da gestire. Tuttavia, è bene essere onesti e non reprimere ciò che provi. I rapporti con vicini e fratelli possono essere tesi. Evita i conflitti se puoi. Alcune persone sono incredibilmente sensibili indipendentemente da quanto possano sembrare dure in superficie.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il potente Marte nel tuo segno in contrasto con l'ossessivo Plutone, potresti pensare che sia la tua ultima possibilità di influenzare questioni che riguardano l'intimità o il denaro. Trova il punto debole tra l'essere assertivo e aggressivo. Più tardi, Marte entra nel Cancro e nella tua casa dei beni. Fino al 3 novembre, porterai coraggio e sicurezza negli affari finanziari. Non ci vorrà molto per ottenere ciò che vuoi. Sarai aggressivo quando inseguirai potenziali opportunità. Sarai altrettanto audace quando spenderai e acquisterai i beni che desideri. Potresti avere più spese del solito, quindi fai attenzione a non spendere denaro che devi ancora guadagnare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti ricorrere a un comportamento passivo-aggressivo per provocare una risposta da un partner mentre Marte invadente si scontra con Plutone dominante nella tua zona di partnership. La finestra si sta chiudendo su un'opportunità per affermare i tuoi interessi. Gestiscila nel modo giusto. Più tardi, Marte entra nel tuo segno, rendendoti impavido e formidabile. Può anche renderti irritabile e autoritario. Fino al 3 novembre, dovrai essere consapevole del tuo umore e di come la tua energia influisce sugli altri. Non tutto ciò che ti fa arrabbiare vale la pena di combattere. È un momento eccellente per dedicarti a un'attività che richiede energia, motivazione e audacia. Non ti mancherà il coraggio nei mesi a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua casa dell'esilio segnala che potresti trovare difficile affermare i tuoi interessi. Ciò che puoi fare invece è combattere per gli sfavoriti ed esercitare la tua influenza da dietro le quinte. Fino al 3 novembre, alcuni sforzi non saranno riconosciuti e non riceverai sempre il merito per ciò che realizzi. Tuttavia, non dovresti lasciare che questo ti impedisca di procedere con discrezione. Anche se ti piace essere in prima linea, potresti scoprire di poter fare di più quando c'è meno attenzione e controllo sui tuoi affari.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con l'invadente Marte in contrasto con il controllo di Plutone, potresti non essere sicuro di come esercitare la tua influenza su una questione professionale o romantica. Trova il punto debole tra assertivo e aggressivo. L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua casa della comunità può renderti un motivatore o un agitatore. Fino al 3 novembre, porterai un'energia incredibile alle tue interazioni con amici e gruppi. Sarai bravo a generare entusiasmo e a spingere le persone all'azione. Puoi essere incredibilmente ostinato. Sii consapevole dei limiti degli altri e fai attenzione a non spingere troppo le persone. È un momento eccellente per fare squadra con amici o colleghi per realizzare qualcosa di grande. Impegnati per la cooperazione, non per la competizione. Rendi la collaborazione una situazione vantaggiosa per tutti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Una nuova storia d'amore potrebbe essere in serbo oggi, Bilancia, forse con qualcuno che conosci da molto tempo, ma che improvvisamente vedi sotto una nuova luce. Potresti vedere un lato di questa persona che non hai mai visto prima, cambiando totalmente la tua percezione di lui o lei. Ogni nuova relazione che si forma oggi mostra molte promesse di svilupparsi in una connessione per tutta la vita. I legami coinvolti saranno profondi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con il focoso Marte in contrasto con l'irresistibile Plutone, un dibattito può essere molto vivace, a patto che non si diventi polemici. Nessuno deve sottoscrivere il tuo punto di vista. Sappi quando accettare di non essere d'accordo. L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua casa dell'esplorazione può scatenare grande energia, irrequietezza e un desiderio di avventura. Fino al 3 novembre, sarai ansioso di ampliare i tuoi orizzonti. Potresti partire all'ultimo minuto. Potrebbe essere intelligente tenere una borsa pronta e il passaporto a portata di mano. Se sei più un avventuriero da poltrona, un'immersione profonda in un argomento di interesse può essere eccitante. È un momento eccellente per iscriversi a un corso o a un workshop.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Sei intuitivo per natura, Sagittario, e oggi potresti quasi essere chiaroveggente. Obbedisci al tuo istinto oggi. Non lasciare che la tua mente razionale si metta in mezzo. Questo non è il giorno per essere logici! Riesci a percepire i bisogni degli altri, quindi potresti guadagnare un po' di gratitudine dando loro ciò di cui hanno bisogno senza che te lo chiedano. Le relazioni romantiche dovrebbero essere calde, amorevoli e intime

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con il potente Marte nel tuo settore lavorativo in contrasto con il magistrale Plutone nel tuo segno, potresti essere sotto pressione per agire su una questione lavorativa. È adesso o mai più, capra. Agisci prima che sia troppo tardi! L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua casa della partnership segnala che non resterai seduto a guardare e ad aspettare che le cose accadano. Fino al 3 novembre, prenderai coraggiosamente l'iniziativa con questioni di relazioni romantiche e professionali. Sarai assertivo nelle interazioni individuali e, a volte, competitivo. Di conseguenza, possono sorgere conflitti. Lavora con gli altri piuttosto che contro di loro. Formerai un duo dinamico quando vi occuperete degli interessi reciproci e vi unirete per raggiungere un obiettivo comune.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre il potente Marte e il potente Plutone si scontrano, potresti sentirti sotto pressione per affrontare un problema che riguarda un bambino o la tua vita amorosa. Se senti che qualcosa non va, fidati del tuo istinto e agisci di conseguenza. L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua casa del lavoro e del benessere accenderà un desiderio di portare a termine le cose. Fino al 3 novembre, sarai motivato a recuperare le attività di routine e a spuntare gli elementi dalla tua lista delle cose da fare. È favorito riavviare la tua routine di fitness. Tuttavia, fare troppo e troppo velocemente può giocare a tuo sfavore. Può renderti vulnerabile a malattie e infortuni correlati allo stress. Può anche creare attriti con gli altri. Non tutti vorranno tenere il passo con il tuo ritmo frenetico.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con Marte e Plutone in disaccordo, potresti non sapere come gestire un problema con un amico o un familiare. Non è saggio essere aggressivi con qualcuno a cui tieni. Tuttavia, è importante difenderti. L'ingresso di Marte nel Cancro e nella tua zona di intrattenimento e romanticismo segnala che non rimanderai il piacere né sopprimerai i tuoi doni unici. Fino al 3 novembre, sarai competitivo e impegnato a perseguire le persone e le attività che ti danno gioia. Giocherai per vincere, ma non essere un perdente scontento. Non porterai sempre a casa il premio. È più probabile che le cose vadano per il verso giusto quando sei sensibile verso gli altri e moderi le tue azioni con gentilezza.