Oroscopo di oggi 6 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 6 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua tenacia nel perseguire una persona di interesse potrebbe essere sul punto di dare i suoi frutti. La tua perseveranza può essere incredibilmente impressionante mentre Venere e Saturno si allineano. Abbi fede che sei amabile e che ciò che hai da offrire vale la pena. Alcune persone potrebbero vederti impulsivo e selvaggio, ma la persona giusta riconoscerà che sei disposto e in grado di mantenere la rotta. Sotto un allineamento Sole-Plutone, potresti essere tentato di mostrare la tua influenza e attirare l’attenzione sul tuo status e sui tuoi risultati. Non è la flessibilità che pensi che sia, Ariete. Arroganza e presunzione non sono una bella cosa. Invece di strombazzare, lascia che i tuoi risultati parlino da soli.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Dato che l'impressionabile Nettuno è diventato retrogrado lo scorso giugno, probabilmente hai messo in dubbio la tua relazione con determinati amici e gruppi. In alcuni casi, potresti esserti sentito incerto nel creare nuove connessioni perché non eri sicuro di avere a che fare con persone di cui ti puoi fidare. Avrai più fiducia nelle tue intuizioni sugli altri ora che il pianeta staziona direttamente nella tua casa di comunità. Ti senti meglio con persone piene di sentimento che condividono i tuoi interessi spirituali, metafisici e creativi. C'è una base immediata per l'amicizia quando sei sulla stessa lunghezza d'onda. Riconoscerai la tua gente quando la vedrai. Preparati a creare stimolanti connessioni anima-anima. Queste relazioni avranno un ruolo nella tua vita per gli anni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

C'è stata confusione sul fatto che tu sia sulla strada giusta con gli obiettivi di carriera e di vita da quando il visionario Nettuno è diventato retrogrado lo scorso giugno. La mancanza di chiarezza sulla tua vera chiamata può rendere difficile andare avanti. Inizierai a vedere le cose più chiaramente ora che il pianeta staziona direttamente. Presta attenzione ai sogni e alle sincronicità. Presta attenzione alle tue intuizioni e ascolta la tua intuizione. Segni e segnali mistici possono aiutarti a formulare un'immagine di ciò che desideri ottenere. Usa la logica per elaborare un piano, ma lascia che la creatività e l'intuizione ispirata determinino ciò a cui miri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Dalla fine di giugno, Nettuno retrogrado ti ha ispirato a scandagliare le profondità della tua conoscenza spirituale e metafisica alla ricerca di verità più profonde. Con il pianeta stazionato direttamente nella tua casa di coscienza superiore, vorrai dare un senso alle tue scoperte e determinare come possono essere applicate alla tua crescita personale. Impegnarsi in una pratica spirituale può essere immensamente gratificante. Anche disimballare i tuoi doni artistici può fornire soddisfazione. Potresti trarre beneficio dal frequentare un corso che ti aiuti a sviluppare la saggezza che hai acquisito. Stai alla ricerca di un insegnante o mentore carismatico la cui atmosfera risuoni con te. Stare vicino a qualcuno che ha percorso il tuo stesso percorso può essere fonte di ispirazione.