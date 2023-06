Oroscopo di oggi 6 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 6 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 6 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Nessun dettaglio sfuggirà ai tuoi occhi d'aquila mentre l'astuto Mercurio si fonde con la focalizzata Vesta nella tua casa dei beni. La ricerca di un problema finanziario o la ricerca del prezzo giusto per un grosso acquisto possono rientrare nei tuoi piani. Sarai nel tuo elemento durante le manovre e le trattative, quindi questa è una giornata eccellente per negoziare un accordo. Pensare fuori dagli schemi può offrirti nuove opzioni. Le cose procedono a gonfie vele fino a quando la luna nel sensibile Capricorno non si scontra con la risentita Eris nel tuo segno, facendoti chiedere se hai la punta corta del bastone. Non lasciare che l'avidità o il senso del diritto trasformino una cosa buona in una cattiva. Un affare è un affare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Nessuno sa cosa vuoi e come ottenerlo meglio di te. Sarai totalmente devoto ai tuoi interessi mentre l'esperto Mercurio si fonde con la disciplinata Vesta nel tuo segno. È il giorno perfetto per dare il massimo per il perseguimento di un importante obiettivo personale. La tua fiducia e concentrazione saranno rassicuranti e possono ispirare fiducia. Tuttavia, le persone non dovrebbero aspettarsi che tu le soddisfi o che tu prenda in considerazione le loro esigenze. Tuttavia, non puoi fare a meno di trattare i tuoi cari con tenerezza e cura mentre la luna nel Capricorno terrestre si sincronizza con la nutrice Cerere questa sera. Una chiacchierata a tarda notte davanti a una tazza di tè può essere reciprocamente incoraggiante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti consigliamo di nasconderti e concentrarti sullo studio, la ricerca o il lavoro su un progetto segreto mentre il tuo sovrano, Mercurio, si fonde con la disciplinata Vesta nella tua casa di isolamento. Spegnere il telefono e bloccare le distrazioni può aiutarti a concentrarti sull'attività da svolgere. Alcune persone potrebbero prenderla sul personale quando diventi buio e potrebbero chiedersi se hai qualcosa da nascondere. Che tu lo faccia o no, quello che stai facendo non è affare di nessuno. Alcuni Gemelli possono dedicarsi a una pratica spirituale. Questo è un momento potente per la meditazione, la preghiera o la recitazione del mantra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro

Mentre Mercurio metodico incontra Vesta concentrato nella tua casa della comunità, sarai la persona perfetta per organizzare un progetto di squadra o rappresentare gli interessi di un gruppo. Sarai bravissimo a interpretare i bisogni della collettività e a comunicarli al mondo esterno. La tua attenzione ai dettagli sarà impeccabile ed è destinata a far sentire le persone come se fossero in buone mani. Il brainstorming di un'idea con amici o colleghi può avere un enorme successo. Otterrai molto quando collaborerai con persone che pensano fuori dagli schemi. Le informazioni privilegiate possono darti un vantaggio.