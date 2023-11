Oroscopo di oggi 7 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 7 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché lo stratega Pallade si oppone al Nodo Nord nel tuo segno, potresti sentire di non essere all'altezza di un individuo altamente intelligente. Sono davvero più intelligenti di te? Oppure hai preso l'abitudine di affidare la tua autorità a questa persona? È facile provare soggezione nei confronti di qualcuno che mostra con sicurezza le proprie capacità, in particolare quando si tratta del tuo interesse amoroso o di un alleato professionale. Tuttavia, ciò non significa che ne sappiano più di te o che sappiano cosa è meglio per te. Non è ora che ti fidi di te stesso e ti affidi alle tue conoscenze e capacità?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre lo stratega Pallade congiunge il Nodo Sud nella tua casa di lavoro, sei in uno stato di flusso quando utilizzi metodi collaudati per gestire i tuoi compiti. È bello poter portare a termine il lavoro con il pilota automatico. Tuttavia, affidarti troppo a ciò che conosci e con cui ti senti a tuo agio può metterti in una posizione di svantaggio. Potrebbe presto arrivare il momento in cui avrai bisogno di fare le cose in modo diverso. Non c'è momento migliore del presente per aggiungere nuovi talenti alle tue competenze. Spingersi a provare qualcosa che ti intimidisce può essere immensamente gratificante. Potresti non capirlo subito. Tuttavia, sentirsi a proprio agio in un territorio sconosciuto può essere un’abilità preziosa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non dovrai avventurarti lontano per sperimentare una connessione profondamente significativa. Un incontro con i tuoi cari a casa tua o una festa intima a due potrebbe riaffermare la tua fede nell'amore. Un potente allineamento Venere-Plutone può preparare il terreno per un’esperienza che trasforma la vita. Sei pronto a far entrare l'amore nella tua casa e nel tuo cuore? Un’atmosfera calda e accogliente incoraggia le persone a connettersi con te in modo più profondo mentre Mercurio e Nettuno si allineano. Un'intuizione su un problema lavorativo potrebbe rivelarsi esatta. La tua intuizione potenziata può darti un'idea di un collega. Guardare questo individuo con compassione può rendere più facile lavorare insieme. Mettiti nei loro panni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Avere un genitore o un familiare intelligente su cui fare affidamento per ricevere consigli può essere una risorsa enorme. La vita è molto più semplice quando qualcun altro prende decisioni e ti dice cosa fare. Tuttavia, può sembrare una stampella poiché lo stratega Pallade si unisce al Nodo Sud. C'è un mondo di persone al di fuori della tua cerchia ristretta che può fornire una valida guida. Meglio ancora, appoggiarsi alla propria saggezza può essere profondamente potenziante. È il giorno perfetto per mettere a tacere le opinioni degli altri e ascoltare il tuo intuito, soprattutto per quanto riguarda la tua carriera. Per realizzare le tue aspirazioni dovrai iniziare a correre dei rischi. Abbi fiducia che imparerai ciò che devi imparare lungo il percorso.